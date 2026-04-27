Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 27 ఏప్రియల్ 2026 (07:23 IST)

Samantha: మా ఇంటి బంగారం లో నేనే హీరో అంటున్న సమంత

Samantha, Tassadiyya Song from Maa Inti Bangaram
మా ఇంటి బంగారం చిత్ర యూనిట్ సమంత‌ను వెన్నెల కిషోర్ ఇంటర్వూ చేస్తూ, మేడమ్ మీ సినిమాలో హీరో ఎవరు? అని అడుగుతాడు. అదేం ప్రశ్న. అంటూ అడుగడంతో మీరు హీరోయిన్ కదా. మరి హీరో ఒకరుండాలి గదా అని అడగడంతో... లేడీ ఓరియెంట్ కథ కాబట్టి ఎవరని హీరో అంటారు. అని ప్రశ్నిస్తుంది. వెంటనే ఫోన్ లో గూగుల్ ను అడగగానే.. హీరోకు వున్న అర్థం చెబుతుంది. దానితో యస్.. మీరే హీరో అంటూ కిశోర్ బదులిచ్చాడు. ఇలా ఆసక్తికరమైన క్లిప్ విడుదలచేయడంతో  మా ఇంటి బంగారం” మూవీపై మంచి హైప్ క్రియేట్ అవుతోంది.
 
ట్రాలాలా మూవింగ్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై రూపొందుతోన్న సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ ‘మా ఇంటి బంగారం’. స‌మంత ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం మే 15న వ‌ర‌ల్డ్ వైడ్‌గా గ్రాండ్ రిలీజ్ అవుతోంది. ఈ వేస‌విలో రిలీజ‌వుతోన్న చిత్రాల్లో ఈ యాక్ష‌న్ డ్రామా కోసం అంద‌రూ ఎంతో ఆస‌క్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. రీసెంట్‌గా విడుద‌లైన టీజ‌ర్‌తో సినిమాపై చాలా మంచి హైప్ క్రియేట్ అయ్యింది.
 
ఈ సినిమా ప్రమోష‌న్స్‌లో భాగంగా ముందుగా మ్యూజిక‌ల్ ప్ర‌మోష‌న్స్‌కు శ్రీకారం చుట్టారు. అందులో భాగంగా రీసెంట్‌గా ‘త‌స్సాదియ్యా’ అనే సాంగ్‌ను రిలీజ్ చేశారు. ఈ సాంగ్ సోష‌ల్ మీడియాలో సెన్సేష‌న‌ల్‌గా మారింది. నెట్టింట ఎక్క‌డ చూసినా వైర‌ల్ అవుతోంది. ముఖ్యంగా ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో 20 వేల‌కు పైగా రీల్స్‌లో ఈ సాంగ్ ట్రెండ్ అవుతోంది. అలాగే యూ ట్యూబ్‌, షార్ట్ వీడియోస్‌లోనూ సాంగ్ అంద‌రినీ అల‌రిస్తూ సాంగ్ ట్రెండ్ అవుతూ టాప్ రేంజ్‌లో దూసుకెళ్తోంది.
 
ఈ సెల‌బ్రేష‌న్ సాంగ్‌ను ప‌ర్‌ఫెక్ట్‌గా సంతోష్ నారాయ‌ణ‌న్ కంపోజ్ చేశౄరు. సాంగ్ బీట్‌, లిరిక్స్‌, కొరియోగ్ర‌ఫీ అన్నీ ప‌క్కాగా కుదిరాయి. అందుక‌నే సాంగ్‌ను చూస్తున్నంత సేపు ఫెస్టివ‌ల్ ఫీల్ క‌లుగుతోంది. దీంతో సాంగ్‌కు ఆడియెన్స్ నుంచి సెన్సేష‌న‌ల్ రెస్పాన్స్ వ‌స్తోంది. దీంతో సినిమాపై హైప్ క్రియేట్ అయ్యింది. ఇప్పుడు టీమ్ కొత్త ప్ర‌మోష‌న‌ల్ స్ట్రాట‌జీతో సినిమాపై అంచ‌నాల‌ను పెంచ‌టానికి సిద్ధ‌మ‌వుతోంది.
 
సమంత ఈ సినిమాలో కేవలం లీడ్ రోల్‌లో న‌టించ‌ట‌మే కాదు.. రాజ్ నిడిమోరు, హిమాంక్‌ దువ్వూరుతో కలిసి ప్రొడ్యూసర్‌గా కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇంకా ఈ సినిమాలో దిగంత్, గుల్షన్ దేవయ్య, శ్రీముఖి, గౌతమీ, ఆనంద్, లక్ష్మీ, శ్రీనివాస్ గవిరెడ్డి, మంజూష త‌దితరులు ఇత‌ర పాత్ర‌ల్లో మెప్పించ‌నున్నారు.

మీ టైమ్ పూర్తయింది.. ఇపుడు మా టైమ్ మొదలైంది : కె.కవితతెలంగాణ రాష్ట్ర సేన (తెరాస) పేరుతో ఆ పార్టీ అధ్యక్షురాలు కె.కవిత తొలిసారి స్పందించారు. తమ సోషల్ మీడియా ఎక్స్ వేదికగా ఆమె చేసిన ట్వీట్ ఇపుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది. 'మీ టైమ్ పూర్తయింది ... మా టైమ్ మొదలైంది' అంటూ ఆసక్తికర పోస్ట్ చేశారు. శనివారం మునీరాబాద్‌లో జరిగిన కార్యక్రమంలో ఆమె తన కొత్త పార్టీ పేరును తెలంగాణ రాష్ట్ర సేనగా ప్రకటించిన విషయం తెల్సిందే. ఆదివారం ఆమె కాంగ్రెస్, భారత రాష్ట్ర సమితి, బీజేపీలను లక్ష్యంగా చేసుకుని విమర్శలు గుప్పించారు.

మహిళ పాలనలో బెంగాల్ మహిళలకు రక్షణ లేదు : ప్రధాని నరేంద్ర మోడీఒక మహిళ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న బెంగాల్ రాష్ట్రంలో మహిళలకు రక్షణ లేదని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఆరోపించారు. బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా, ఈ నెల 23వ తేదీన తొలి దశ పోలింగ్ జరిగింది. ఈ నెల 29వ తేదీన రెండో దశ పోలింగ్ జరుగనుంది. ఈ దశ ఎన్నికల ప్రచారం ముమ్మరంగా సాగుతోంది. ఇందులోభాగంగా, బంగావ్‌లో జరిగిన ఒక బహిరంగ సభలో ప్రధాని మోడీ పాల్గొని ప్రసంగించారు.

తెలంగాణాలో జనగణనలో వివరాలు నమోదు చేసుకున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డితెలంగాణ రాష్ట్రంలో జనగణన ప్రారంభమైంది. దేశంలోనే మొదటి డిజిటల్ జనగణనను ప్రారంభించిన రాష్ట్రంగా తెలంగాణ నిలిచింది. ఇందులో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి కూడా స్వయంగా పాల్గొని తన వివరాలను నమోదు చేసుకున్నారు. తన వివరాలను అధికారిక వెబ్ పోర్టల్ ద్వారా నమోదు చేసి సెల్ఫ్ ఎన్యూమరేషన్ (స్వయం నమోదు) ప్రక్రియను ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని, విజయవంతం చేయాలని ఆయన పిలుపునిచ్చారు.

డిన్నర్ మీట్ కాల్పుల నిందితుడు మెకానికల్ ఇంజనీర్...అమెరికాలో మరోమారు కాల్పుల కలకలం చెలరేగింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్, ఆయన సతీమణి మెలానియా ట్రంప్, ఉపాధ్యక్షుడు పాల్గొన్న వైట్‌హౌస్ కరస్పాండెంట్స్ డిన్నర్ మీట్‌లో కాల్పులకు పాల్పడిన నిందితుడుని అమెరికా సీక్రెట్ ఏజెంట్ సర్వీసెస్ గుర్తించి అరెస్టు చేశారు. ఈ నిందితుడు ఉన్నత విద్యావంతుడు కావడంతో పాటు మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్‌తో పాటు కంప్యూటర్ సైన్స్‌లో మాస్టర్స్ కూడా పూర్తి చేసినట్టు వెల్లడైంది.

కూల్‌డ్రింక్స్ అందించే ట్రాలీ గది సమీపంలో నక్కిన నిందితుడు కోలో టోమోస్ అలెన్అమెరికాలో వైట్‌హౌస్ మీడియా కరస్పాండెంట్ల డిన్నర్‌లో కాల్పులు జరిపేందుకు హిల్టన్‌ హోటల్‌లోనే నిందితుడు ఆయుధాన్ని సిద్ధం చేశాడని, ప్రత్యక్ష సాక్షిని ఉటంకిస్తూ అమెరికా మీడియా ఈ విషయాన్ని వెల్లడించింది. ప్రత్యక్ష సాక్షి హెలెన్‌ మబుస్‌ అనే వాలంటీర్‌ మాట్లాడుతూ.. బార్‌ కార్ట్స్‌ (శీతల పానీయాలను అందించే ట్రాలీలు) ఉంచే గది సమీపంలో భద్రతా పెద్దగా ఏర్పాట్లు లేవని పేర్కొంది. నిందితుడు కోలో టామోస్‌ అలెన్‌ అదే గదిలో ఉన్నట్లు వెల్లడించింది.

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?వేసవి తాపానికి మజ్జిగ మందు లాంటిది. మండు వేసవిలో అలా బయటకు వెళ్లివచ్చినప్పుడు ఓ గ్లాసుడు మజ్జిగ తాగితే ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లుంది. మజ్జిగా తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో వుండే విటమిన్ ఎ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. మజ్జిగ ఊపిరితిత్తులు, గుండె, మూత్రపిండాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. మజ్జిగలో ఉండే రిబోఫ్లావిన్ శరీరం యొక్క శక్తి ఉత్పత్తి వ్యవస్థలకు కీలకమైనది. మజ్జిగ తాగడం వల్ల రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. మజ్జిగ బీపీని తగ్గిస్తుంది, తద్వారా రక్తపోటు- గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్నవారికి మేలు చేస్తాయి. ఆహారంలో మజ్జిగను తీసుకుంటే కాల్షియంను జోడిస్తుంది. మజ్జిగలోని తక్కువ కేలరీలు, బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలువేసవి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో శరీరాన్ని చల్లబరిచేందుకు ఆయుర్వేదంలో కొన్ని హెర్బల్ పానీయాలను తెలిపారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుదీనా ఆకు కషాయం తాగుతుంటే శరీరం చల్లబడుతుంది. మీజిల్స్, రొమ్ము క్యాన్సర్ వంటివి రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. పుదీనా కుటుంబానికి చెందిన ఒక మూలిక, నిమ్మకాయ ఔషధతైలం దాని సిట్రస్ వాసనతో, వేడి ఒత్తిడిని ఎదుర్కోగలదు. మందార టీని తీసుకోవడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో, ఆర్ద్రీకరణలో సహాయపడుతుంది. ఇది వేసవిలో అద్భుతమైన పానీయం. సోంపు గింజలు సాంప్రదాయకంగా శరీరాన్ని చల్లబరచడానికి, జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి. శరీరాన్ని చల్లబరిచే గుణం వున్న కొత్తిమీరను తీసుకుంటే వేసవిలో ప్రయోజనం వుంటుంది. జీర్ణ సమస్యలను కూడా ఇది అడ్డుకుంటుంది.

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుకొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని తాగడం వల్ల శరీరంలో తిమ్మిర్లు రావు. కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారికి కొబ్బరి నీరు చాలా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరు చర్మానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరుతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో కొబ్బరి నీరు శరీరానికి ఎనర్జీ బూస్టర్‌లా పనిచేస్తాయి. చక్కెరతో చేసిన పానీయ రసాల కంటే ఇది ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పుకోచ్చు. బరువు తగ్గడానికి కొబ్బరి నీరు సహాయపడుతుంది. మధుమేహం నిర్వహణకు కొబ్బరి నీరు ప్రయోజనకారి అని చెబుతారు. గుండె ఆరోగ్యానికి ఇవి మేలు చేస్తాయి. అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని చెపుతారు.

పార్కిన్సన్స్ రోగుల కోసం మెడ్‌ట్రానిక్ అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సిస్టమ్‌పార్కిన్సన్ వ్యాధిగ్రస్తుల జీవన ప్రమాణాలను మరింత మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో, సంప్రదాయ డీబీఎస్ విధానంపై ఒక నూతన ఆవిష్కరణగా రూపొందించిన తన అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిము లేషన్(aDBS) వ్యవస్థను భారతదేశంలో ప్రారంభించినట్లు ఆరోగ్య సంరక్షణ సాంకేతికతలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన మెడ్‌ట్రానిక్ నేడిక్కడ ప్రకటించింది. పార్కిన్సన్స్ అనేది క్రమంగా తీవ్రమయ్యే ఒక నాడీ సంబంధిత వ్యాధి. ఇది ఒక వ్యక్తి తన దైనందిన జీవితంలో కదిలే, పనిచేసే విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. కాలక్రమేణా, ఇది నడవడం, రాయడం లేదా రోజువారీ వస్తువులను పట్టుకోవడం వంటి సాధారణ కార్యకలాపాలను మరింత కష్టతరం చేయవచ్చు.

heat stroke వడదెబ్బ తగ్గేందుకు చిట్కాలువేసవి ఎండలు మండుతున్నాయి. ఈ ఎండల్లో తిరిగేటప్పుడు వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంది. వేసవిలో బయటకు వెళ్లేటప్పుడు గొడుగు, మంచినీళ్లు వంటివి వెంట తెచ్చుకోవాలి. సమయానికి తగిన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఎండల్లో ఎక్కువగా తిరిగేవారికి ఒక్కోసారి వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదం ఉంటుంది. వడదెబ్బ తగిలినప్పుడు ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాము. ఉల్లిపాయను మెత్తగా నూరి వడదెబ్బ తగిలిన వ్యక్తి శరీరానికి పైపూతగా రాయాలి. జీలకర్ర దోరగా వేయించి పొడిచేసి అరస్పూన్ పొడి ఒకగ్లాసు నిమ్మరసంలో కలిపి ఉప్పు, పంచదార వేసుకొని తాగాలి. ఎండల్లో తిరిగి రాగానే లేదా నిద్రపోవడానికి ముందు చర్మాన్ని శుభ్రపరుచుకొని పౌడర్‌ను రాసుకోవాలి.
