ఫ్యామిలీ నడపలేకపోతున్నా, బ్యాంక్ ఎకౌంట్స్ అన్ఫ్రీజ్ చేయించండి ప్లీజ్: ఐబొమ్మ రవి రిక్వెస్ట్
పైరసీ కేసులో అరెస్టయిన ఐబొమ్మ రవికి ఆర్థిక కష్టాలు చుట్టుముట్టాయట. కుటుంబాన్ని పోషించుకోలేక ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్నట్లు, తనను ఆదుకోవాలంటూ ఐబొమ్మ రవి నాంపల్లి కోర్టును ఆశ్రయించారు. పైరసీ కేసులో భాగంగా పోలీసులు అతడికి సంబంధించిన అన్ని బ్యాంకు ఖాతాలను, ఆస్తులను, డిపాజిట్లను ఫ్రీజ్ చేసారు. దీనితో డబ్బు చేతికి అందక నానా ఇక్కట్లు పడుతున్నట్లు ఐబొమ్మ రవి ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నాడు.
తన కుటుంబ పోషణకు, నిత్యావసరాలను సైతం కొనలేని దుస్థితిలో వున్నట్లు కోర్టు దృష్టికి తీసుకొచ్చాడు. తన కుటుంబ అవసరాలను తీర్చేందుకు కనీసమొత్తాలను తీసుకునే వెసులుబాటు కల్పించాలంటూ అతడు కోర్టుకు విన్నవించాడు. ఈ పిటీషన్ పైన విచారణ చేపట్టిన కోర్టు పోలీసులను వివరణ కోరనున్నట్లు తెలుస్తోంది.