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Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Friday, 11 September 2026 (17:58 IST)

Vijay Deverakonda: నేను Unhype అనే మంచి స్కిన్ కేర్ వాడుతున్నా: విజయ్ దేవరకొండ

Vijay Deverakonda with Unhype skincare product
Written By: దేవీ
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (17:58 IST)
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Vijay Deverakonda with Unhype skincare product
సినిమా, బిజినెస్..ఈ రెండు రంగాల్లో సక్సెస్ ఫుల్ గా జర్నీ చేస్తున్నారు హీరో విజయ్ దేవరకొండ. ఇప్పటికే రౌడీ వేర్ ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ తో యూత్ ను ఆకట్టుకున్న విజయ్..ఇప్పుడు 'Unhype' అనే స్కిన్ కేర్ బ్రాండ్ ను తను కో ఫౌండర్ గా, కో బిల్డర్ గా లాంఛ్ చేశారు.
 
ఈ సందర్భంగా విజయ్ దేవరకొండ మాట్లాడుతూ - మంచి స్కిన్ కోసం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటూ గత కొన్నేళ్లుగా మీరు నన్ను సలహాలు, సూచనలు అడుగుతున్నారు. నా స్కిన్ కోసం నేను ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటానో చెప్పమనేవారు. మీ ప్రశ్నలకు ఇప్పుడు సమాధానం ఇస్తున్నా. గత తొమ్మిది నెలలుగా ఒక స్కిన్ కేర్ బ్రాండ్ గురించి వర్క్ చేస్తున్నా. మనందరి స్కిన్ కేర్ సొల్యూషన్ ను మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నా. అదే 'Unhype'. క్వాలిటీలో నాకు నచ్చే స్టాండర్డ్ ప్రాడక్ట్ చేయగలిగాం అని నమ్మేంత వరకు మీకు ఈ విషయాన్ని నేను చెప్పలేదు. 
 
నిజంగా మనకు ఉపయోగపడే ప్రాడక్ట్స్, సైన్స్ ఆధారంగా పనిచేసే ప్రాడక్ట్స్, వాటిలో ఉపయోగించే పదార్థాలు, వాటిని  టెస్ట్ చేశాక వచ్చే ఫలితాలు..ఇలాంటి అన్ని విషయాల్లో నేను జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం. వాటి ధరలు కూడా అందరికీ అందుబాటులో ఉంచాం. మరోవైపు మార్కెట్ లో ఎన్నో కొత్త కొత్త స్కిన్ కేర్ ప్రాడక్ట్స్ వస్తున్నాయి. ఈ విపరీతమైన పోటీ ఏది కొనాలి అనే సందేహం మనలో కలుగుతుంటుంది. 
 
ఈ నేపథ్యంలో సొంత రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్ మెంట్, తయారీ చేయగల ఒక టీమ్ ను నేను కలిశాను. ఆ టీమ్ నేను ఈ ప్రాడక్ట్ ప్రచారం మాత్రమే కాదు వారితో కలిసి నిర్మించాలని కోరారు. మీకు ఏదైనా మంచి వస్తువు నేను ఇవ్వాలనుకుంటే ఇదే సరైనది అనిపించింది. 'Unhype' ప్రాడక్ట్స్ తయారు చేశాక 9 నెలలు వాటిని నేను వాడి చూశాను. ఫలితాలు సంతృప్తినిచ్చాకే మీ ముందుకు ఈ ప్రాడక్ట్ ను తీసుకొస్తున్నా. అన్నారు.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
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