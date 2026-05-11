ప్రధానిలో వారందరినీ దర్శించాను, నా జన్మ ధన్యం: తనికెళ్ల భరణి
సద్గురువు ఒక్కటే చెపుతాడు. అదేమిటంటే... ఆ ముక్కోటి దేవతలు నీలో వున్నారు, నాలో వున్నారు, ఈ చరాచర జగత్తులో నిండి వున్నారు. నీ మనసు లగ్నం చేసి చూస్తే నీ ఎదురుగా వుండే ప్రతి ఒక్కరిలోనూ నీకు గోచరిస్తారు అని. అదే తనికెళ్ల భరణికి గోచరించిందని చెప్పుకున్నారు ఆయన. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడిని కలిసినప్పుడు తనకు కలిగిన అనుభూతి ఆయన మాటల్లోనే...
నేను రాముణ్ణి చూడలేదు, కృష్ణుణ్ణి చూడలేదు, ఆదిశంకరుల్ని చూడలేదు, వివేకానందుణ్ణి చూడలేదు. అంటే చూడలేము కూడా.
కానీ వాళ్లందరి అంశలతో ఉన్న మోడీ గారిని చూశాను, ముట్టుకున్నాను, చేతిని ముద్దెట్టుకున్నాను. నా జన్మ ధన్యం. అని ఎక్స్ పేజీలో పోస్ట్ చేసారు. దీనిపై నెటిజన్లు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.