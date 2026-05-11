సోమవారం, 11 మే 2026
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 11 మే 2026 (13:57 IST)

ప్రధానిలో వారందరినీ దర్శించాను, నా జన్మ ధన్యం: తనికెళ్ల భరణి

Tanikella Bharani and Narendra Modi
సద్గురువు ఒక్కటే చెపుతాడు. అదేమిటంటే... ఆ ముక్కోటి దేవతలు నీలో వున్నారు, నాలో వున్నారు, ఈ చరాచర జగత్తులో నిండి వున్నారు. నీ మనసు లగ్నం చేసి చూస్తే నీ ఎదురుగా వుండే ప్రతి ఒక్కరిలోనూ నీకు గోచరిస్తారు అని. అదే తనికెళ్ల భరణికి గోచరించిందని చెప్పుకున్నారు ఆయన. ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడిని కలిసినప్పుడు తనకు కలిగిన అనుభూతి ఆయన మాటల్లోనే...
 
నేను రాముణ్ణి చూడలేదు, కృష్ణుణ్ణి చూడలేదు, ఆదిశంకరుల్ని చూడలేదు, వివేకానందుణ్ణి చూడలేదు. అంటే చూడలేము కూడా.
 
కానీ వాళ్లందరి అంశలతో ఉన్న మోడీ గారిని చూశాను, ముట్టుకున్నాను, చేతిని ముద్దెట్టుకున్నాను. నా జన్మ ధన్యం. అని ఎక్స్ పేజీలో పోస్ట్ చేసారు. దీనిపై నెటిజన్లు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

విశ్రాంతి ఐపీఎస్ భార్య తనూజ హత్య కేసులో పురోగతి.. నేపాల్ గ్యాంగ్ హస్తంహైదరాబాద్ నగరంలో సంచలనం సృష్టించిన విశ్రాంతి ఐపీఎస్ అధికారి భార్య తనూజ రంజన్ హత్య కేసులో పోలీసులు కీలక పురోగతి సాధించారు. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితురాలిగా ఉన్న నేపాల్ పని మనిషి కల్పన అలియాస్ ధర్మ (30)ను మహారాష్ట్రలోని పూణెలో పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఆమెను ప్రత్యేక బృందాలు హైదరాబాద్‌కు తరలిస్తున్నారు.

Smartphone: టీబీ ఆనవాళ్లను గుర్తించే వినూత్నమైన స్మార్ట్ ఫోన్ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం, ఆర్టీఐహెచ్ సహకారంతో, క్షయ (టీబీ) వ్యాధి సంక్రమణల ఆనవాళ్లను గుర్తించడంలో సహాయపడే ఒక వినూత్నమైన, స్మార్ట్‌ఫోన్ ఆధారిత శ్వాస సంబంధిత ధ్వని నిర్ధారణ పద్ధతిని హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఒక స్టార్టప్ సంస్థ రూపొందించింది.

నీట్ - యూజీ ప్రవేశపరీక్ష ప్రశ్నపత్రం లీక్ .. పరీక్షకు ముందే రాజస్థాన్‌లో లీక్జాతీయ స్థాయిలో వైద్య విద్యా కోర్సుల ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించే నీట్ యూజీ ప్రవేశ పరీక్ష 2026 ప్రశ్నపత్రం రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో లీకైనట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. పరీక్షకు ముందే ఈ ప్రశ్నపత్రం లీకైందని, ఈ లీకైన ప్రశ్నపత్రంలోని 600 మార్కుల ప్రశ్నలు పోలివున్నట్టు అధికారులు గుర్తించారు. దీంతో విద్యార్థులు ఆందోళన చెందుతున్నారు.

పెళ్ళి వేడుకలో కుమ్మేసుకున్న వధూవరుల కుటుంబాలు... (వీడియో)మహారాష్ట్రలోని వసాయ్‌లోని ఓ వివాహ వేడుక తీవ్ర ఘర్షణకు దారితీసింది. వివాహం ముగిసిన కొద్దిసేపటికే వధూవరుల కుటుంబ సభ్యులు ఒకరిపై ఒకరు విచక్షణా రహితంగా దాడి చేసుకున్నారు. ఈ ఘటనలో ఇరు వర్గాల పోలీసులకు పరస్పరం ఫిర్యాదులు చేసుకోవడం, చివరకు పోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేయడం తీవ్ర చర్చనీయాశంగా మారింది.

ఎన్నారైలు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా మారాలి: నారా లోకేష్ఎన్నారైలు ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు బ్రాండ్ అంబాసిడర్లుగా మారాలని మంత్రి నారా లోకేష్ పిలుపునిచ్చారు. సోమవారం నాడు, సింగపూర్ విమానాశ్రయంలో అక్కడి తెలుగువారు ఆయనకు ఘన స్వాగతం పలికారు. ఎన్నారై తెలుగువారిని ఉద్దేశించి ప్రసంగించిన ఆయన, కూటమి ప్రభుత్వం చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులను సవివరంగా వివరించారు. రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులతో పాటు, రాష్ట్రంలోకి వస్తున్న పెట్టుబడుల గురించి కూడా తమ కార్యాలయాల్లో ప్రస్తావించాలని ఆయన వారిని కోరారు.

డయాబిటీస్, ఊబకాయం పోషణ రంగంలో మరింత శక్తివంతం చేసుకున్న డాక్టర్ రెడ్డీస్, నెస్లే హెల్త్ సైన్స్హైదరాబాద్: డాక్టర్. రెడ్డీస్ మరియు నెస్లే హెల్త్ సైన్స్ లిమిటెడ్‌లు అనేవి డాక్టర్. రెడ్డీస్ లేబరేటరీస్ లిమిటెడ్; దీని అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి సమిష్టిగా మరియు నెస్లే ఇండియా లిమిటెడ్ మధ్య ఉమ్మడి వాణిజ్య ఒప్పందం ఇప్పటి నుండి నెస్లే ఇండియాగా సూచించబడుతుంది, ఈ సంస్థ ఈరోజు Celevida GLP+ని ప్రారంభోత్సవం గురించి ప్రకటించింది. ఇది భారతదేశంలో టైప్ 2 డయాబిటీస్, ఊబకాయం నిర్వహణ కోసం GLP-1/GIP చికిత్స పొందుతున్న వ్యక్తులలో జీవక్రియ, క్రియాత్మక ఆరోగ్యాన్ని స్థిరపరచడానికి, సరైన పోషకాహారం తీసుకోవడం కండర ద్రవ్యరాశి నిర్వహణకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకంగా శాస్త్రీయంగా రూపొందించబడిన ఉత్పత్తి.

10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ నీటిని తాగితే?వేప ఓ ఔషధ మూలిక. భారతీయ ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగించే ప్రసిద్ధ పదార్థాలలో ఒకటి. ఆయుర్వేదంలో, వేప చెట్టులోని ఆకులు, పండ్లు, నూనె, వేర్లు, బెరడు, వేప రసం వంటి ప్రతి భాగాన్ని ఔషధ ప్రయోజనాల కోసం ఉపయోగిస్తారు. వేప నీరు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 10 తాజా లేత ఆకులను నీటిలో 5 నిమిషాలు నానబెట్టి ఆ తర్వాత వాటిని వడగట్టుకుంటే వేప నీరు సిద్ధమవుతుంది. ఉదయం లేవగానే ఈ తాజా వేప రసాన్ని తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

లక్ష్మీ ఫౌండేషన్‌ వైద్య సేవలకు అవంతెల్ వ్యవస్థాపకుడి రూ. 90 కోట్ల భారీ విరాళంఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో వైద్య సదుపాయాలను మరింత బలోపేతం చేయడంతో పాటు, సామాన్యులకు మెరుగైన వైద్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే ఉన్నత లక్ష్యంతో.. ప్రముఖ సంస్థ అవంతెల్ లిమిటెడ్ వ్యవస్థాపకుడు, ఛైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ అబ్బూరి విద్యాసాగర్ గారు లక్ష్మీ ఫౌండేషన్‌కు సుమారు రూ. 90 కోట్ల విలువైన తమ కంపెనీకి చెందిన 60 లక్షల ఈక్విటీ షేర్లను విరాళంగా అందించారు. విజయవాడ కేంద్రంగా ఒక భారీ మల్టీ-స్పెషాలిటీ హెల్త్‌కేర్ ఎకోసిస్టమ్‌ను నిర్మించడానికి ఫౌండేషన్ చేస్తున్న కృషికి ఈ సహకారం ఎంతగానో దోహదపడుతుంది.

వేసవిలో షుగర్ స్థాయిలు పెరగకుండా వుండాలంటే?పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతలు, మీకు చాలా చెమటను కలిగిస్తే, మీరు నిర్జలీకరణం(dehydrated) కావచ్చు, ఇది గ్లూకోజ్ స్థాయిలు పెరగడానికి దారితీస్తుంది. కనుక ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో షుగర్ స్థాయిలు పెరగకుండా పాటించాల్సిన ఆరోగ్య సూత్రాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తీయనైన శీతల పానీయాలు కాకుండా మంచినీరు తాగుతూ శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచుకోవాలి. గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ తక్కువగా వున్నటువంటి గింజధాన్యాలు, పండ్లు, కూరగాయలు తీసుకోవాలి. షుగర్ స్థాయిలు సాధారణ స్థితిలో వుండాలంటే మద్యపానాన్ని వదులుకోవాలి. వేసవి ఎండలో కాకుండా కాస్త చల్లగా వున్నప్పుడే వ్యాయామం పూర్తి చేసుకోవాలి. ప్రోటీన్, కాంప్లెక్స్ కార్బొహైడ్రేట్లు వున్నటువుంటి ఆహారం తీసుకుంటుంటే షుగర్ స్థాయిలు క్రమబద్ధంగా వుంటాయి.

వేసవిలో ఎలాంటి పదార్థాలకు దూరంగా వుండాలో తెలుసా?వేసవిలో డీహైడ్రేషన్ సర్వసాధారణం. ఈ క్రింద చెప్పుకునే పదార్థాలను తీసుకోవడం వల్ల మీ శరీరంలో సులభంగా డీహైడ్రేషన్ ఏర్పడుతుంది. దీనికి గల కారణాలను ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో మసాలాలతో కూడిన స్పైసీ ఫుడ్‌కు దూరంగా ఉండాలి. ఈ స్పైసీ ఫుడ్ వల్ల డీహైడ్రేషన్, శరీరంలో వేడి పెరగడం, అజీర్ణం, అసౌకర్యం కలుగుతాయి. వేసవిలో కాఫీని సాధ్యమైనంత వరకూ తాగకపోవడమే మంచిది. కాఫీ తాగటం వల్ల శరీరంలో నీటి కొరత ఏర్పడి ఉష్ణోగ్రత పెరుగుతుంది. వేసవిలో డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడాన్ని కూడా తగ్గించుకోవాలి. వేయించిన ఆహారం తినేవారిలో శరీరం నిర్జలీకరణానికి కారణమవుతుంది. ఎండాకాలంలో ఊరగాయలు డీహైడ్రేషన్‌ను కలిగిస్తాయి కనుక వాటిని తినరాదు.
