పెళ్లి కాకముందే తల్లిని కావాలని వుంది : అనుపమా పరమేశ్వరన్
పెళ్ళికి ముందే తల్లిని కావాలని వుందంటూ ప్రముఖ హీరోయిన్ అనుపమా పరమేశ్వరన్ అంటున్నారు. అలాగే, మా ఇంట్లో నా పెళ్లి గురించి ఎలాంటి ఒత్తిడి చేయడం లేదన్నారు. నాకు ఇష్టమైనపుడే వివాహం చేసుకోమని అంటున్నారని చెప్పారు. కానీ, నాకు మాత్రం పెళ్లికి ముందే ఓబేబీని కనాలని వుంది. వ్యక్తిగతంగా ఆనందంగా ఉన్నాను అని చెప్పుకొచ్చింది.
ఇకపోతే, గతంలో జరిగిన ఓ చేదు అనుభవంపై ఆమె స్పందిస్తూ, అద్దంలో చూసుకుంటే మీరు మీకు కనిపించరు. ఆ సమయంలో నన్ను నేను గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయాను. ప్రతి రోజూ బతకడమే ఓ యుద్ధంలా ఉండేది. మరుసటి రోజు ఏం జరుగుతుందోనన్న భయంతో గడిపాను అని అనుపమ వివరించారు.ఆ సమయంలో నటనను కూడా వదిలేయాలని ఆలోచన వచ్చిందని, కానీ కష్టంగానైనా షూటింగులకు హాజరయ్యారని తెలిపారు.