Ravitej: మెట్రిక్ ఫెయిలయి భీమవరం వచ్చా : రవితేజ; రవితేజ నా కజిన్ : రఘురామకృష్ణంరాజు
మాస్ మహారాజా రవితేజ, శివ నిర్వాణ, మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ ‘ఇరుముడి’ ఎమోషన్స్ రోలర్ కోస్టర్ ట్రైలర్ లాంచ్ భీమవరంలో గత రాత్రి జరిగింది. ముఖ్య అతిథిగా ఎ.పి. డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణంరాజు హాజరయ్యారు. ఈ చిత్రం ఆగస్టు 21న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో, మైత్రి మూవీ మేకర్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం గ్లింప్స్ పాటలతో ఇప్పటికే చాలా ఆసక్తిని రేకెత్తించింది. ఇప్పుడు చిత్ర నిర్మాతలు తెలుగు, తమిళ భాషలలో విడుదల చేసిన థియేట్రికల్ ట్రైలర్తో ఉత్సాహాన్ని మరో మెట్టు పైకి తీసుకెళ్లారు.
Ravi Teja iand Raghu Rama Krishna Raju
ఈవెంట్లో హీరో మాస్ మహారాజా రవితేజ ప్రేక్షకులను ఉత్సాహపరుస్తూ మాట్లాడారు. “హలో భీమవరం. నాకు భీమవరంతో మంచి అనుబంధం ఉంది. కొన్నేళ్ళ నాడు ఎనిమిది నెలలు సినిమాలు చూడడానికే వున్నా. ఎందుకంటే.. నేను మెట్రిక్యులేషన్ ఫెయిలయి పరీక్షలు రాయడానికి ఇక్కడకు వచ్చా. మా తాతయ్య, నానమ్మ డీఎన్ఆర్ కాలేజ్ దగ్గర ఉండేవారు. భీమవరానికి చాలా మంచి వైబ్ ఉంటుంది. మాది భీమవరం అని ఎవరైనా సరే గర్వంగా చెప్పుకుంటారు. ఇక్కడి ఫుడ్ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు.
మీతో పాటు ట్రైలర్ నేను కూడా ఈరోజే చూశాను. మీ అందరికీ ట్రైలర్ నచ్చడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఈ సినిమా సక్సెస్ అవుతుందని నమ్మకంగా ఉంది. ఈ సినిమా మీ అందరికీ కచ్చితంగా నచ్చుతుంది. ఈ వైబ్ను ఇలాగే కంటిన్యూ చేద్దాం. థాంక్యూ భీమవరం.
ప్రతిసారీ సంక్రాంతికి కోడిపందాలకు రావాలని వుండేది. నెక్ట్స్ రావడానికి ప్రయత్నిస్తా. కాదు తప్పకుండా వస్తా. సినిమా గురించి పనిచేసిన వారి గురించి చాలా చెప్పాలి. మరో వేడుక వుంది. తర్వాత సక్సెస్ మీట్ వుంది. నాకు సినిమాపై నమ్మకం వుంది. అక్కడ అన్ని వివరాలు చెబుతాను అని అన్నారు.
డిప్యూటీ స్పీకర్ రఘురామకృష్ణంరాజు మాట్లాడుతూ: రవితేజ నా కజిన్. స్టార్ అవ్వాలని సంకల్పంతో ఎవరి సహాయం లేకుండా తన కష్టంతో పైకి వచ్చిన రియల్ హీరో మా రవితేజ. మా జిల్లా వ్యక్తి మాస్ మహారాజా అవ్వడం, తను ఈ వేడుకకు రావడం, నేను ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా ఉండడం నిజంగా చాలా మెమొరబుల్ మూమెంట్. నాకు చాలా గర్వంగా అనిపిస్తోంది. మన జిల్లా గొప్పతనం ఏంటంటే కృష్ణంరాజు, ప్రభాస్ గారు, చిరంజీవి గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు, అల్లు అర్జున్ గారు ఇలా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నుంచి ఎంతోమంది అద్భుతమైన హీరోలుగా రాణించారు. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నాకు ఎంతో ఆప్తులు. ట్రైలర్ చాలా అద్భుతంగా ఉంది. ఇరుముడి రవితేజ గారికి మరో పెద్ద హిట్ అవుతుంది. టీమ్ అందరికీ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్.”