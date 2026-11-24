నీ కలను నెరవేరుస్తా, బిగ్ బాస్ బ్యూటీతో సల్మాన్ ఖాన్
హిందీ బిగ్ బాస్ సీజన్ 20 జరుగుతోంది. ఎప్పటిలాగే చిత్రవిచిత్రమైన టాస్కులతో, విపరీతమైన సంతోషం, అంతే మోతాదులో ఏడుపులతో, ప్రేమలు... ఇలా రకరకాలుగా నడుస్తోంది. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే... బిగ్ బాస్ 20 షోలో పాల్గొన్న అరిష్ఫా ఖాన్, తాజా 'వీకెండ్ కా వార్' ఎపిసోడ్లో చేసిన వ్యాఖ్యలతో హోస్ట్ సల్మాన్ ఖాన్ను నవ్వించారు. ఒక టాస్క్ సందర్భంగా, సల్మాన్ అరిష్ఫాను అభినందిస్తూ, ఆమె చాలా ముద్దుగా ఉందని పేర్కొన్నారు. దీనికి స్పందించిన అరిష్ఫా, తాను సల్మాన్ ఖాన్ను వివాహం చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే ముంబైకి వచ్చానని చెప్పి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు.
సల్మాన్ తన చిన్ననాటి క్రష్ అని, ఆయనతో కలిసి పనిచేయాలని కోరుకుంటున్నానని అరిష్ఫా వెల్లడించారు. మీరు నా చిన్ననాటి క్రష్. మిమ్మల్ని పెళ్లి చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతోనే నేను ముంబైకి వచ్చాను అని అరిష్ఫా అన్నారు. అంతలోనే తాను చెప్పిన మాట చాలా పెద్ద విషయమని గ్రహించిన అరిష్ఫా, క్షమించండి సార్, ఇది చాలా పెద్ద విషయమని నాకు తెలుసు. నేను చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పటి నుంచీ... మీరు నిజంగానే నా క్రష్ అని పేర్కొన్నారు.
ఈ మాట విని సల్మాన్ ఖాన్ పగలబడి నవ్వారు. ఆయన సరదాగా, నేను మురిసిపోవడం లేదు, పూర్తిగా ఫిదా అయిపోయాను అని వ్యాఖ్యానించారు. సల్మాన్తో కలిసి పనిచేయాలనే తన కోరికను వ్యక్తం చేసిన అరిష్ఫా, భవిష్యత్తులో ఆయనతో కలిసి నటించే అవకాశం ఉంటుందా అని అడిగారు. దీనికి సల్మాన్ ఖాన్, ఆమె కలను ఖచ్చితంగా నెరవేరుస్తానని హామీ ఇచ్చారు.
ఈ ఎపిసోడ్లో అంతకుముందు, సల్మాన్ అరిష్ఫాను ప్రశంసిస్తూ, భవిష్యత్తులో ఆమె 'బిగ్ బాస్ 20' ఇంట్లో ఒక నాయకురాలిగా ఎదుగుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. అంతేకాకుండా, ఖాజీ తౌకీర్ గాన ప్రతిభను మెచ్చుకున్న సల్మాన్, అతనికి ఒక ప్రత్యేక వాగ్దానం చేశారు. ఖాజీ, నువ్వు బయటకు వచ్చినప్పుడు, నీకు ఒక పాట ఇస్తాను అని సల్మాన్ ఖాన్ చెప్పారు.