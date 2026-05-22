సంబంధిత వార్తలు
మేము కాప్’లం 17 రోజుల్లోనే తీశారంటే నమ్మలేకపోయా : బండ్ల గణేష్
జీ5 తెలుగు నుంచి ‘‘మేము కాప్’లం’’ అనే మరో ఒరిజినల్ సిరీస్ వచ్చింది. రా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ (ప్రొడక్షన్ నెం. 3) బ్యానర్పై బి.వి.ఎస్. రవి నిర్మించిన సిరీస్కు ‘వికటకవి’ ఫేమ్ ప్రదీప్ మద్దాలి దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సిరీస్లో నాగబాబు కొణిదెల ప్రధాన పాత్రను పోషించారు. గెటప్ శ్రీను, రవి తేజ నన్నిమాల వంటి ప్రముఖ తారాగణం నటించారు.
memu Cap’lum Team with Bandla Ganesh, Ravi, Ajay Bhupathi
ఈ సిరీస్ మే 22 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ క్రమంలో గురువారం నాడు గ్రాండ్ ప్రివ్యూ ఈవెంట్ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి తమన్, బండ్ల గణేష్, అజయ్ భూపతి, కోన వెంకట్ తదితరులు ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.
తమన్ మాట్లాడుతూ* .. ‘సాకేత్ ఈ ‘‘మేము కాప్’లం’’ సిరీస్కు సంగీతం అందించడం ఆనందంగా ఉంది. ఇలాంటి మంచి సిరీస్లు, సినిమాలకు సంగీతం అందిస్తుండటం సంతోషంగా ఉంది. సాకేత్ గారి నాన్నగారు మ్యూజిక్ ప్రపంచానికి ఎంతో సేవ చేస్తున్నారు. ధ్రువన్ పాటలు రాయడం ఆనందంగా ఉంది. రవి గారు తీస్తున్న కనకదుర్గ అమ్మవారి మీద చిత్రానికి పని చేస్తున్నాను. మా కోన అన్న, బండ్ల గణేష్ గారు కూడా ఇక్కడకు రావడం సంతోషంగా ఉంది. ఈ సిరీస్ మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
అజయ్ భూపతి మాట్లాడుతూ* .. ‘‘‘మేము కాప్’లం’’ అనే టైటిల్ కాంట్రవర్సీ అవుతుందేమో అని అనుకున్నాను. కానీ ట్రైలర్ మాత్రం వినోదాత్మకంగా ఉంది. ఇండస్ట్రీలో రవి గారి హవానే నడుస్తోంది. ‘మంగళవారం’ సినిమాలో గెటప్ శ్రీను నటించాల్సింది. కానీ నేను ఆయన్ను మిస్ చేసుకున్నాను. కామెడీ వెబ్ సిరీస్లు చాలా తక్కువగా వస్తున్నాయి. ‘‘మేము కాప్’లం’’ సిరీస్ పెద్ద హిట్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను. 17 రోజుల్లోనే ఇలాంటి క్వాలిటీతో తీయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. మే 22న ఈ సిరీస్ రాబోతోంది. అందరూ చూసి ఎంజాయ్ చేయండి’ అని అన్నారు.
బండ్ల గణేష్ మాట్లాడుతూ* .. ‘ప్రదీప్ నాకు నచ్చాడు. ఆయన తన అమ్మానాన్నను తీసుకు వచ్చి ఇక్కడ కూర్చోపెట్టాడు. అందుకే నాకు ఆయన నచ్చాడు. రవి ఇంత వరకు నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి చెప్పలేదు. నేను అన్ని విషయాలు చెబుతాను. కానీ రవి మాత్రం నాకు ఈ సిరీస్ గురించి ఇంత వరకు నాకు చెప్పలేదు. అనురాధ మేడం, కౌముది, శ్రీను ఇలా సిరీస్కు పని చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ కంగ్రాట్స్. కేవలం 17 రోజుల్లోనే సిరీస్ తీశారంటే నమ్మలేకపోయా. ఈ సిరీస్ మంచి విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
కోన వెంకట్ మాట్లాడుతూ* .. ‘అనురాధ మేడం ఎప్పుడూ కూడా మంచి కంటెంట్ను ఎంచుకుంటారు. ఇదొక రిఫ్రెషింగ్ కంటెంట్లా ఉంది. రవికి అన్ని క్రాఫ్టుల మీద పట్టుంది. మార్కెటింగ్లో అందరి కంటే ముందుంటాడు. రవి, కౌముది కలిసి చేసిన ఈ సిరీస్ మంచి విజయం సాధించాలి. ప్రదీప్ మంచి దర్శకుడు. ప్రతీ ఒక్కరికీ ఈ సిరీస్ నచ్చుతుంది. ఈ సిరీస్కు పని చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ మంచి పేరు, సక్సెస్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
నిర్మాత కౌముది మాట్లాడుతూ* .. ‘మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అనురాధ మేడం గారికి థాంక్స్. ప్రదీప్ గారి వల్లే ఈ ప్రాజెక్ట్ మా వరకు వచ్చింది. ఈ జర్నీలో సపోర్ట్ చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్. పొలిటికల్ పనుల్లో బిజీగా ఉన్నా మాకు నాగబాబు గారు డేట్స్ అడ్జస్ట్ చేశారు. గెటప్ శ్రీను గారు ఎంత బిజీగా ఉన్నా మాకు డేట్లు ఇచ్చారు. మాకు ఈ ప్రయాణంలో రవి గారు బ్యాక్ బోన్లా నిల్చున్నారు. మా సిరీస్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుందని ఆశిస్తున్నాను’ అని అన్నారు.
నిర్మాత బీవీఎస్ రవి మాట్లాడుతూ* .. ‘మాకు అండగా నిలిచన జీ5 టీం, అనురాధ గారికి థాంక్స్. శోభన్, చాణక్య వర్మ ఈ కథను చెప్పారు. ప్రదీప్ నాకు ఆప్తుడు. నా 30 ఏళ్లలో ప్రదీప్ లాంటి ఓ డైరెక్టర్ని చూడలేదు. కోడి పోవడం, దాన్ని పట్టుకునేందుకు ఇద్దరు పోలీస్ ఆఫీసర్లు రంగంలోకి దిగుతారు. గెటప్ శ్రీను గొప్ప నటుడు. రవి, శ్రీను కలిసి చేసిన పర్ఫామెన్స్ అదిరిపోతుంది. అన్ని డిపార్ట్మెంట్ల సహకారంతోనే 17 రోజుల్లో షూటింగ్ చేశాం. నాగబాబు గారు ఈ ప్రాజెక్ట్లోకి రావడంతోనే మా సిరీస్ స్థాయి, విలువ పెరిగింది. సాకేత్ మాకు మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. ధ్రువన్ మంచి లిరిక్స్ ఇచ్చారు. మే 22 నుంచి మా సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కాబోతోంది. మా సిరీస్ ఆనందంగా, ఆహ్లాదంగా, సరదాగా ఉంటుంది. అందరూ చూసి విజయాన్ని అందిస్తారని ఆశిస్తున్నాను’ అని అన్నారు.
జీ5 బిజినెస్ హెడ్ అనురాధ మాట్లాడుతూ* .. ‘ఈ ఏడాదిలో మా నుంచి వచ్చిన ప్రతీ కంటెంట్తో ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ని ఎంటర్టైన్ చేస్తూనే ఉన్నాం. ‘‘మేము కాప్’లం’’ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి చూసి ఎంజాయ్ చేసేలా ఉంటుంది. ఈ సిరీస్ ఆద్యంతం వినోదభరితంగా ఉంటుంది. కోడి పందెంలు, సంక్రాంతి సీజన్, గ్రామీణ వాతావరణాన్ని చూపించాం. ప్రదీప్ గారితో, బీవీఎస్ రవి గారితో మా సంస్థకి ఎంతో అనుబంధం ఉంది. మే 22 నుంచి మా సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. అందరూ చూసి సక్సెస్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను’ అని అన్నారు.
*డైరెక్టర్ ప్రదీప్ మద్దాలి మాట్లాడుతూ* .. ‘‘మేము కాప్’లం’ సిరీస్ను ప్రతీ ఒక్కరి సపోర్ట్తోనే ఇంత వేగంగా పూర్తి చేయగలిగాం. మాకు ఈ ప్రయాణంలో సపోర్ట్ చేసిన శోభన్, చాణక్య, కిశోర్, సెల్వ, సాకేత్ ఇతర టెక్నీషియన్లకు, ఆర్టిస్టులందరికీ థాంక్స్. ఈ జర్నీలో అండగా నిలిచిన బీవీఎస్ రవి గారికి, కౌముదికి, అనురాధ గారికి థాంక్స్. చాణక్య మా ‘వికటకవి’కి కూడా స్క్రీన్ ప్లే రాశారు. ప్రదీప్ అంటే రాజ్ కుమార్ కూడా ఉంటాడు. నా డైరెక్షన్ టీంకు థాంక్స్. గెటప్ శ్రీను గారు మాకెంతో సపోర్ట్ చేశారు. నటుడు రవి చాలా మంచి వ్యక్తి. మా జర్నీలో నాగబాబు గారు అండగా నిలిచారు. ఆయన వల్లే ఈ ప్రాజెక్ట్కి ఈ స్థాయి వచ్చింది. మే 22న మా సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. అందరూ చూసి ఎంజాయ్ చేయండి’ అని అన్నారు.
*మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సాకేత్ కొమండురి మాట్లాడుతూ* .. ‘‘మేము కాప్’లం’’ సిరీస్కి పని చేయడం ఆనందంగా ఉంది. రా ఎంటర్టైన్మెంట్స్ నుంచి రవి గారు, కౌముదికి థాంక్స్. ప్రదీప్ గారు చాలా కూల్గా ఉంటారు. ధ్రువన్ మంచి లిరిక్స్ ఇచ్చారు. మాకు ఈ ప్రయాణంలో సపోర్ట్ చేసిన అందరికీ థాంక్స్. మే 22 నుంచి మా సిరీస్ స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. అందరూ తప్పకుండా చూడండి’ అని అన్నారు.
*రీతూ చౌదరి మాట్లాడుతూ* .. ‘జీ5తోనే నా కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది. ఇప్పుడు మళ్లీ ఈ సిరీస్తో ఆడియెన్స్ ముందుకు వస్తుండటం ఆనందంగా ఉంది. ప్రదీప్ గారు చాలా కూల్ డైరెక్టర్. మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన రవి గారు, కౌముది, ప్రదీప్ గారికి థాంక్స్’ అని అన్నారు.
*గెటప్ శ్రీను మాట్లాడుతూ* .. ‘మా కోసం వచ్చిన కోన గారికి, అజయ్ భూపతి గారికి, బండ్ల గణేష్ గారికి, తమన్ గారికి థాంక్స్. క్రమశిక్షణ ఉంటేనే ఇక్కడ ఉండగలం. బీవీఎస్ రవి గారు అందరినీ ఒకే రకంగా చూస్తుంటారు. ఆయన చాలా గొప్ప వ్యక్తి. నటుడు రవి చాలా సెన్సిటివ్ పర్సన్. అతని పర్ఫామెన్స్లో కూడా ఆ సున్నితత్వం ఉంటుంది. మాకు కంటిన్యూగా అవకాశం ఇస్తున్న అనురాధ గారికి థాంక్స్. 17 రోజుల్లోనే షూటింగ్ చేయడం అంటే అంత ఈజీ కాదు అని అన్నారు.
*స్టోరీ రైటర్ శోభన్ మాట్లాడుతూ* .. ‘8 ఏళ్ల క్రితం యూట్యూబ్లో జర్నీ స్టార్ట్ చేశాం. సొటారి బ్రదర్స్ అని రవితో కలిసి చేశాను. అదే పాయింట్తో ‘‘మేము కాప్’లం’’ అనే సబ్జెక్ట్ రెడీ చేసుకున్నాను. సాయితేజ్ దేశ్ రాజ్ గారి వల్ల ఈ ప్రాజెక్ట్ ముందుకు కదిలింది. మాకు ఈ ప్రయాణంలో తోడుగా నిలిచిన జీ5 టీంకు థాంక్స్. చాణక్య రావడంతో ఈ ప్రాజెక్ట్ మరింత అందంగా మారింది. బీవీఎస్ రవి గారు, ప్రదీప్ గారు మాకెంతో సపోర్ట్ ఇచ్చారు. మే 22న ఈ సిరీస్ రానుంది. అందరూ చూసి సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
జగన్మోహన్ రెడ్డి MAVIGUN ప్రతిపాదనను తప్పుబట్టిన రవి కుమార్
తన మూడు రాజధానుల ప్రతిపాదన తిరస్కరించబడిన తర్వాత, వైకాపా అధినేత వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి MAVIGUN రాజధాని కారిడార్ సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారంలోకి తెస్తున్నారని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంధన శాఖ మంత్రి జి. రవి కుమార్ శుక్రవారం ఆరోపించారు. ఇటీవల, జగన్ మావిగాన్ (మచిలీపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరుల కలయిక)ను రాష్ట్రానికి ఒక రాజధాని కారిడార్గా ప్రతిపాదించారు. అమరావతి అనే నూతన రాజధాని నగరంలో కేవలం ప్రాథమిక మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకే అవసరమయ్యే భారీ మొత్తం రూ. 2 లక్షల కోట్లలో, కేవలం 10 శాతం ఖర్చుతోనే ఈ కారిడార్ను అభివృద్ధి చేయవచ్చని ఆయన వాదించారు.
Cockroach Janta Party బొద్దింక జనతా పార్టీకి మద్దతుదారులంతా పాకిస్తాన్ వాళ్లే
ఆన్లైన్లో సంచలనం సృష్టించిన Cockroach Janta Party బొద్దింక జనతా పార్టీ కేవలం 5 రోజుల్లోనే ప్రధాన పార్టీలకున్న ఫాలోవర్స్ సంఖ్యను దాటేసి దూసుకువెళ్లింది. సెటైరికల్, పారడీగా ప్రారంభించిన ఈ Cockroach Janta Party కాస్తా అధికార భాజపాను తీవ్రంగా విమర్శిస్తూ సాగింది. కాగా ఇన్స్టాగ్రాంలో ఈ బొద్దింక పార్టీకి మద్దతుగా నిలిచినవారంతా భారతదేశం వెలుపల దేశాలకు చెందినవారంటూ పలువురు నెటిజన్లు స్క్రీన్ షాట్లతో సహా షేర్ చేస్తున్నారు. ఇందులో ప్రధానంగా పాకిస్తాన్, బంగ్లాదేశ్, టర్కీ, యూఎస్ దేశాల నుంచే సింహభాగం ఫాలోవర్లు వున్నట్లు తెలియజేస్తున్నారు.
టేకు ఆకుల కోసం అడవికి వెళ్లిన నలుగురు మహిళల మృతి.. చంపింది ఎవరు?
మహారాష్ట్రలోని చంద్రపూర్ జిల్లాలో శుక్రవారం ఉదయం, టేకు ఆకులను సేకరిస్తున్న నలుగురు మహిళలను ఒక పులి దాడి చేసి చంపేసిందని ఒక అటవీ అధికారి తెలిపారు. జిల్లా కేంద్రానికి సుమారు 70 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సిందేవాహి తహసీల్లోని గుంజేవాహి గ్రామం సమీపంలో ఈ ఘటన జరిగిందని ఆ అధికారి పేర్కొన్నారు. బీడీలకు (చేతితో చుట్టే సిగరెట్లు) సహజమైన పొట్లంగా ప్రధానంగా ఉపయోగించే టేకు ఆకులను సేకరించడానికి మహిళల బృందం ఒకటి అటవీ ప్రాంతానికి వెళ్లింది. వారు ఆకులను సేకరించడంలో నిమగ్నమై ఉండగా, ఒక పులి వారిలో నలుగురిని చంపేసిందని అధికారులు తెలిపారు.
అమ్మాయి కోసం ఇద్దరు యువకులు బందర్ రోడ్డులో థార్ జీపులతో బీభత్సం, వీడియో
ఒకే అమ్మాయిని ఇద్దరూ ప్రేమించారు. తను నా ప్రేయసి అంటే నా ప్రేయసి అంటూ ఇద్దరు ప్రాణ స్నేహితులు దాడి చేసుకునే స్థాయికి వెళ్లిపోయారు. ఇద్దరూ చెరొక థార్ జీపు వేసుకొచ్చి విజయవాడ బందర్ రోడ్డుపై బీభత్సం సృష్టించారు. ఒకరికొకరు వాహనాలను ఢీకొట్టుకుంటూ భయాందోళనలకు కారణమయ్యారు. ఆ సమయంలో ఒకరి జీపులో సదరు యువతి వున్నట్లు సమాచారం. కాగా యువతి కోసం గొడవపడిన వారు ఒకరు బొల్లా ఓం కాగా మరొకరు లింగమనేని రోహిత్ అని తెలుస్తోంది. జీపులతో ఢీకొట్టుకున్న కొద్దిసేపటికి ఇద్దరూ తమతమ వాహనాలు దిగి ఇనుప రాడ్లతో కార్ల అద్దాలను పగులగొట్టి ధ్వంసం చేసారు.
జగన్పై నిప్పులు చెరిగిన నారా లోకేష్- రాయలసీమను ఉద్యానవన హబ్గా తీర్చిదిద్దుతాం..
కడపలో పార్టీ కార్యకర్తలతో జరిగిన సమావేశంలో, టీడీపీ జాతీయ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు, మంత్రి నారా లోకేష్.. వైకాపా అధినేత వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డిపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. జగన్ మోహన్ రెడ్డి "వంచనలకు, రాజకీయ కుట్రలకు" పాల్పడుతున్నారని ఆయన ఆరోపించారు. జగన్ మోహన్ రెడ్డి ఇటీవల నిర్వహించిన మీడియా సమావేశాన్ని ప్రస్తావిస్తూ, ఆయన తన సొంత నియోజకవర్గాన్ని, జిల్లాను కూడా తప్పుదోవ పట్టించారని లోకేష్ ఆరోపించారు.
మెంతి ఆకుల పేస్టుతో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?
మెంతులు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. అందులో అనేర రకాలైన పోషకాలు దాగి ఉన్నాయి. స్థూలకాయం, చెడు కొలస్ట్రాల్ మదుమేహం అదుపునకు ఇవి దోహదపడతాయి. మెంతి ఆకులలోని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. లివర్ సిర్రోసిస్తో బాధపడుతున్నవారికి మెంతి ఆకులను దంచి కాచిన రసంలో తేనె కలిపి తాగిస్తే ఆకలి పెరిగి త్వరగా కోలుకుంటారు. నిద్రలేమి సమస్యతో బాధపడేవారు మెంతి ఆకులను రసంగా చేసి రాత్రి భోజనానికి ముందు తాగితే చక్కగా నిద్రపడుతుంది. మెంతి ఆకుల రసాన్ని పిప్పితో సహా నిమ్మకాయ పిండి భోజనానికి ముందు తాగితే స్థూలకాయులు, మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది.
పార్కిన్సన్స్ నియంత్రణలో డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ కీలక చికిత్స: మెడికవర్ వైద్యులు
సికింద్రాబాద్: భారతదేశంలో వేగంగా పెరుగుతున్న న్యూరోలాజికల్ వ్యాధుల్లో పార్కిన్సన్స్ వ్యాధి (Parkinson-s Disease) ఒకటిగా మారుతోందని మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ న్యూరో సైన్సెస్ నిపుణులు తెలిపారు. ముఖ్యంగా 60 సంవత్సరాల పైబడిన వారిలో ఈ వ్యాధి అధికంగా కనిపిస్తోందని, ఆలస్యంగా గుర్తించడం వల్ల రోగులు క్రమంగా స్వతంత్ర జీవనాన్ని కోల్పోతున్నారని వైద్యులు హెచ్చరించారు. మెదడులో డోపమైన్ ఉత్పత్తి చేసే కణాలు క్రమంగా దెబ్బతినడం వల్ల ఈ వ్యాధి వస్తుందని నిపుణులు వివరించారు. చేతులు వణకడం, కాళ్లు గట్టిపడటం, నడకలో అస్థిరత, శరీర కదలికలు మందగించడం, తరచూ పడిపోవడం, మాట్లాడడంలో మరియు రోజువారీ పనుల్లో ఇబ్బందులు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తాయని తెలిపారు.
డాక్టర్ రెడ్డీస్ లేబొరేటరీస్ నుంచి నోటి ద్వారా తీసుకునే సెమాగ్లుటైడ్ బయోసిమిలర్ ఒబెడా టాబ్లెట్లు
హైదరాబాద్: గ్లోబల్ ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీ అయిన డాక్టర్ రెడ్డీస్ లాబొరేటరీస్ లిమిటెడ్ దీని అనుబంధ సంస్థలతో కలిపి డాక్టర్ రెడ్డీస్గా వ్యవహరిస్తారు) టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ చికిత్స కోసం నోటి ద్వారా తీసుకునే తన 'సెమాగ్లుటైడ్ బయోసిమిలర్' ను విడుదల చేసినట్లుగా నేడిక్కడ ప్రకటించింది. డాక్టర్ రెడ్డీస్ సంస్థకు చెం దిన ఈ ఓరల్ సెమాగ్లుటైడ్, భారతదేశంలో ‘ఒబెడా’ (Obeda) బ్రాండ్ పేరుతో టాబ్లెట్ రూపంలో అందుబాటులోకి వచ్చింది. డాక్టర్ రెడ్డీస్ ఇటీవల భారత్, కెనడాలలో విడుదల చేసిన జెనరిక్ సెమాగ్లుటైడ్ ఇంజెక్షన్ల సిరీస్ తర్వాత ఈ టాబ్లెట్ ఆవిష్కరణ జరిగింది.
ప్రీ-డయాబెటిస్ బాధితులకు బాదంతో ఎంతో మేలు, ఎలాగంటే?
జర్నల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్లో ప్రచురితమైన డాక్టర్ అనూప్ మిశ్రా, డాక్టర్ సీమా గులాటిల పరిశోధన.. 24 వారాల పాటు క్రమం తప్పకుండా బాదం పప్పులు తినడం వల్ల కార్యనిర్వాహక పనితీరు, రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు, శరీర నిర్మాణంలో ఆశాజనక మార్పులు. ప్రతిరోజూ కొన్ని బాదం పప్పులు తినడం లాంటి చిన్న ఆహారపు అలవాటు.. ప్రీ-డయాబెటిస్తో బాధపడుతున్న మధ్యవయస్కులైన భారతీయుల్లో ఆలోచనా సామర్థ్యాన్ని, జీవక్రియల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుందని జర్నల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్లో ప్రచురితమైన తాజా పరిశోధన వెల్లడించింది. అలాగే శరీరంలో వాపు, ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి సూచికలను కూడా బాదం తగ్గిస్తుందని పేర్కొంది.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భానుడు భగభగ... బైటకు రావద్దండీ...
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వేసవి ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు స్థాయికి చేరుతున్నాయి. ఈరోజు కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రత 47 డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ దాటిందని చెబుతున్నారు. దీనితో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విపరీతమైన వడగాలులు, ఉక్కపోతగా వుంటోంది. ఎండల తీవ్రత దృష్ట్యా విపత్తు నిర్వహణ చర్యలు ముమ్మరం చేసినట్లు రెండు తెలుగు ప్రభుత్వాధికారులు వెల్లడించారు. కొన్ని సూచనలు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకూ ఎండ తీవ్రంగా వుంటుంది కనుక బైటకు రావద్దని హెచ్చరిస్తున్నారు. అత్యవసరమైతే తప్పించి చిన్నారు, గర్భిణులు, వృద్ధులు బైటకు రాకూడదని తెలియజేస్తున్నారు.