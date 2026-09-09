Balakrishna: బాలకృష్ణ తో రైతు చేయలేకపోయా - అమ్మవారి క్రుపతో మహేంద్రగిరి వారాహి చేశాం
సుమంత్, ఐశ్వర్య రాజేష్, మీనాక్షి గోస్వామి, సిద్దు జొన్నలగడ్డ మల్టీస్టారర్ చిత్రంగా మహేంద్రగిరి వారాహి చిత్రాన్ని నిర్మించి ఓన్ గా రిలీజ్ చేయడం చాలా ఆనందంగా వుందని నిర్మాత మధు కలిపు తెలియజేశారు. రంగమార్తాండ సినిమా తర్వాత చేసిన సినిమా ఇది. మూడేళ్ళ నాడే ఈ సినిమాను అనుకున్నాం. నటీనటుల డేట్స్ వల్ల ఆలస్యమైంది. సినిమాపై నమ్మకంతో వున్నాం. సెప్టెంబర్ 11న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు ముందుకు రానుంది అన్నారు.
Producer Madhu Kalipu - Balakrishna
రాజశ్యామల ఎంటర్టైన్మెంట్స్ పై నేను, బ్రిడ్జ్ ఫిలిమ్స్ బ్యానర్లపై లక్ష్మణ్ సంయుక్తంగా నిర్మించాం. నేను అమ్మవారి భక్తుడిని. అందుకే ఈ సినిమా నాతో చేయాలని నాకు ఛాన్స్ ఇచ్చింది. గతంలో మా బేనర్ పై నందమూరి బాలక్రిష్ణ గారితో రైతు అనే సినిమాను చేయాలను ప్రయత్నించాం. కానీ కొన్ని కారణాలవల్ల అది సాధ్యపడలేదు. ఆ తర్వాత జరిగిన పరిణామలతో వారాహి అమ్మవారి పై సినిమా చేయడం అద్రుష్టంగా భావిస్తున్నా.
తెలుగులో వారాహి అని పిలుస్తాం. వరాహి అని నార్త్ లో పిలుస్తారు. బరాహి అని బెంగాల్ లో పిలుస్తారు. అందుకే మూడు టైటిల్స్ కు సంబంధించిన పోస్టర్లను వేయించాం అన్నారు.
ఈ సినిమాలో సిద్దు జొన్నలగడ్డ ను తీసుకోవడంలో ఆంతర్యం ఏమిటినేది ఆయన బదులిస్తూ, గతంలో ఆయనతో సినిమా అనుకున్నాం. కానీ డేట్స్ వల్ల కుదరలేదు. అందుకే అమ్మవారి సినిమా కీలకమైన పాత్ర అని కథ చెప్పగానే ఆయన అంగీకరించారు. అందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అన్నారు.
సహజంగా కొన్ని పదాలను సెన్సార్ అభ్యంతరం చెబుతారు. మా సినిమాలో అలాంటివి లేకపోయినా.. దేవుడా, గీవుడా..అని ఓ సందర్భంలో ఓ ఆర్టిస్టు అనాలి. అది చూసి ఈ డైలాగ్ తీసేయండని సెన్సార్ వారు కట్ చేశారని నిర్మాత తెలిపారు.
అమ్మవారి భక్తుడిగా అమ్మవారిని నమ్ముకుని సినిమా చేశాం. షూటింగ్ సమయంలో లొకేషన్లలో ప్రక్రితి కూడా అమ్మవారి రూపంలో సాయపడింది. ముంచెంతల్ లోని గ్రామం, మదనపల్లి, ఒరిస్సా తోపాటు అన్నపూర్ణ స్టూడియోలలో చేశాం. ఓరోజు యజ్నం చేయాలి. ఆ సన్నివేశం లో ఆర్టిస్టులు చాలా మంది వున్నారు. అప్పటికే భారీ వర్షాలు, ఉరుపుములు మెరుపులతో చుట్టు పక్కల వాతావరణం వుంది.
కానీ మేం చేసిన ప్రాంతం మినహాయించి చుట్టుపక్కల భారీ వర్షం కురడం మాకేకాదు అక్కడి ప్రజలకు ఆశ్చర్యం వేసింది. అమ్మదయతో సాఫీగా షూటింగ్ చేయడం చెప్పలేని రోమాంచితమైంది అని నిర్మాత తెలిపారు.
అమ్మవారి భక్తుడిగా నియమ నిష్టలతో షూటింగ్ చేశాం. అయితే మాంసం, మద్యం ముట్టకూడదు అంటుంటారు. కానీ మేం అవేవీ ముచ్చలేదు కానీ, మనస్సు పవిత్రంగా వుంటే అంతా దైవం చూసుకుంటుందని అనేది ఈ సినిమా షూటింగ్ లో తెలుసుకున్నానని పేర్కొన్నారు.