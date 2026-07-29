Ajay Bhupathi: ఆర్ఎక్స్ 100 తర్వాత కొత్త వాళ్లతో పని చేయకూడదనుకున్నా : అజయ్ భూపతి
అమ్మాయి, అబ్బాయి ప్రేమించుకుంటారు. దాదాపు ప్రతి ప్రేమకథ కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. కాకపోతే ట్రీట్మెంట్ అనేది కొత్తగా ఉండాలి. నేను చాలా బలంగా చెబుతున్నాను... ఇందులో ఉన్న ప్రతి సీన్ ఆడియన్స్ చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. సినిమా మొదలైన తర్వాత కథతో, పాత్రలతో ఇన్వాల్వ్ అయిపోతారు. సినిమా ఎక్కడా బోర్ కొట్టదు. ముఖ్యంగా జై కృష్ణ, రాషా తడాని జోడిని ఆడియన్స్ చాలా ఇష్టపడతారు అని దర్శకుడు అజయ్ భూపతి అన్నారు.
Director Ajya bhupati
మహేష్ బాబు అన్న కుమారుడు జై కృష్ణ ఘట్టమనేని అజయ్ భూపతి దర్శకత్వంలో 'శ్రీనివాస మంగాపురం' సినిమాతో హీరోగా పరిచయం అవుతున్నారు. బాలీవుడ్ నటి రవీనా టాండన్ కుమార్తె రాషా తడానిని కూడా ఈ చిత్రం ద్వారా తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయం చేస్తున్నారు. ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రంలో సీనియర్ నటుడు డాక్టర్ మోహన్ బాబు పవర్ ఫుల్ పాత్రను పోషిస్తున్నారు. నిర్మాత పి. కిరణ్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని వైజయంతి మూవీస్ బ్యానర్ పై అశ్విని దత్ సమర్పిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం జూలై 30న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు అజయ్ భూపతి విలేకరుల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
- నిజ జీవితంలో జరిగిన సంఘటనల ఆధారంగా ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ఫిక్షన్ కథ. లవ్ స్టోరీతో పాటు సూపర్ ఎమోషన్స్ ఉంటాయి. మోహన్ బాబు గారి క్యారెక్టర్తో పాటు ఇంకా చాలా మంచి క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి. పెద్ద నరేష్ గారి క్యారెక్టర్ను చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు.
-జై కృష్ణ స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ అదిరిపోతుంది. తనను స్క్రీన్ మీద చూసినప్పుడు ఆడియన్స్ చాలా సర్ప్రైజ్ అవుతారు. రాషా తడానీ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా చాలా బాగుంటుంది.
- నేను జెమినీ కిరణ్ గారికి ఒక సినిమా చేయాలి. ఈ సినిమా అనుకున్నప్పుడు దత్ గారిని వెళ్లి కలిశాను. తర్వాత జై కృష్ణను రెండు, మూడు సార్లు కలిశాను. తనపై కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చిన తర్వాత మొదలు పెట్టాను.
- కృష్ణ గారి కుటుంబం నుంచి ఒక హీరోని పరిచయం చేయడం అంటే కచ్చితంగా బాధ్యత, ఒత్తిడి అనేది పట్టించుకోలేదు. నిజానికి నేను ఎప్పుడూ నా స్టైల్లోనే సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళ్తాను. వాళ్లు కూడా నా స్టైల్కే వదిలేశారు. కాకపోతే జై కృష్ణతో ఒక జర్నీ మొదలైన తర్వాత నేను చాలా ఎమోషనల్ అయ్యాను. నాకు కృష్ణ గారంటే చాలా అభిమానం. కృష్ణ గారి లెగసీ నాకు తెలుసు. జై కృష్ణ పర్సనల్గా నాకు చాలా నచ్చాడు. నేను దగ్గరుండి అన్ని విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్త తీసుకున్నాను. కృష్ణ గారు ఎక్కడున్నా ఆయన ఆశీర్వాదం మనపై ఉంటుంది.
-మోహన్ బాబు గారిది వెరీ ఎమోషనల్ క్యారెక్టర్. గత 20 సంవత్సరాలుగా ఆయనను ఇంత ఎమోషనల్గా ఆడియన్స్ చూసి ఉండరు. ఆయన స్క్రీన్ ప్రెజెన్స్ అదిరిపోయింది.
- మహేష్ బాబు గారు సినిమా చూసి "అదిరిపోయింది" అని మెసేజ్ పెట్టారు. ముఖ్యంగా జై కృష్ణ, రాషా తడానీ జోడిని మెచ్చుకున్నారు. అలాగే సాంగ్స్, యాక్షన్ సీక్వెన్స్ అదిరిపోయిందని చెప్పారు. సినిమా చాలా నచ్చిందని మెచ్చుకున్నారు.
- జై కృష్ణ, మోహన్ బాబు గారు, రాశా మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు ఎమోషనల్గా హత్తుకుంటాయి. అన్ని కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉండేలా ఈ సినిమాను తీర్చిదిద్దాను.
- ఈ సినిమా కోసం చాలా అద్భుతమైన అవుట్డోర్ లొకేషన్స్ తిరిగాం. మధ్యప్రదేశ్లోని చందేరీలో షూట్ చేశాం. అక్కడ సౌత్ ఇండియా నుంచి షూట్ చేసిన తొలి సినిమా ఇదే. విజువల్స్ చాలా కొత్తగా ఉంటాయి. అలాగే బళ్లారిలో షూట్ చేశాం. తిరుపతిలో షూట్ చేశాం. మున్నార్ వెళ్లాం. అలాగే హైదరాబాద్లో కూడా కొంత షూట్ చేశాం.
- తిరుపతిలో షూట్ చేసినప్పుడు చాలా నిబంధనలు ఉంటాయి. తిరుమల స్టెప్స్ నుంచి పైకొండ వరకు ఏమీ చేయకూడదు. తిరుపతి అనేది మామూలుగా అన్ని టౌన్స్లాగే ఒక టౌన్. అక్కడ కూడా రౌడీయిజం ఉంది, గ్యాంగ్స్ ఉన్నాయి, గ్రూపులు ఉన్నాయి. నేను దాన్ని చూశాను. మాకు ఎక్కడా ఎలాంటి అభ్యంతరాలు రాలేదు.
- జై కృష్ణ లాగే రాషా తడానీ కూడా చాలా సిన్సియర్గా పనిచేసింది. తనకు ఏదో సాధించాలనే లక్ష్యం ఉంది. నిజానికి నేను 'ఆర్ఎక్స్ 100' తర్వాత కొత్త వాళ్లతో పని చేయకూడదని అనుకున్నాను. కాకపోతే ఈ సినిమా చేసిన తర్వాత చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. వాళ్లిద్దరి నుంచి నేను చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను.
- నేను ఎక్కువగా జనాల్లోనే ఉంటాను. బయట తిరుగుతుంటాను. దాదాపుగా నేను కథలను సమాజం నుంచే తీసుకుంటాను. ప్రతి క్యారెక్టర్ను అబ్జర్వ్ చేస్తాను.
-ప్రతి ఫిల్మ్మేకర్ రిలీజ్ అవుతున్న సినిమానే బెస్ట్ అవ్వాలనుకుంటాడు. నేను కూడా అదే అనుకుంటున్నాను. నా ఫిల్మోగ్రఫీలో 'శ్రీనివాస మంగాపురం' ఫస్ట్ ప్లేస్లోకి వెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాను.
ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ ఈ సినిమా చూసినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. సాంగ్స్, యాక్షన్, ఎమోషన్స్, క్యారెక్టర్స్... అన్నీ బాగుంటాయి. ఒక మంచి సినిమా చూసిన అనుభూతి ఆడియన్స్లో ఉంటుంది.
ప్రభాస్ గారు సినిమా గురించి మాట్లాడారు కదా... ఎలా అనిపించింది?
-చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఆయన ప్రతి సినిమాను ఎంకరేజ్ చేస్తారు. చాలా స్వీట్ పర్సన్. ఆయన మా సినిమాను ఎంకరేజ్ చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. తప్పకుండా ఆయనను కలుస్తాను.
'మంగళవారం 2' ఎలా ఉండబోతుంది?
-ఇప్పుడే ఎక్కువ చెప్పలేను. కాకపోతే ఒక విషయం ప్రామిస్ చేస్తున్నాను. అందులో ఉండే ఎలిమెంట్స్, క్యారెక్టర్స్, గూస్బంప్స్ వచ్చే సీన్స్... ఇవన్నీ చూసి ఆడియన్స్ షాక్ అవుతారు.