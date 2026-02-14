శనివారం, 14 ఫిబ్రవరి 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 14 ఫిబ్రవరి 2026 (20:49 IST)

ఒక్క డైలాగ్ విన్న తరువాతే బ్యాండ్ మేళం చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యా : కోన వెంకట్

Bobby, Kona Venkat, Harsh Roshan, Sridevi, Satish Jawwaji
Bobby, Kona Venkat, Harsh Roshan, Sridevi, Satish Jawwaji
కోన ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్ బ్యానర్ మీద కోన వెంకట్ నిర్మించిన చిత్రం ‘బ్యాండ్ మేళం’. సతీష్ జవ్వాజీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో హర్ష్ రోషన్, శ్రీదేవీ జంటగా నటించారు. ఈ మూవీని మార్చి 13న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ మేరకు ఈ సినిమాకి సంబంధించిన గ్లింప్స్‌ని వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా రిలీజ్ చేశారు. మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ ఈ గ్లింప్స్‌ని సోషల్ మీడియా వేదికగా విడుదల చేశారు. ఈ క్రమంలో నిర్వహించిన ప్రెస్ మీట్‌‌కి దర్శకుడు బాబీ, రచయిత బీవీఎస్ రవి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు. 
 
డైరెక్టర్ బాబీ మాట్లాడుతూ,  నేను లవ్ స్టోరీ తీస్తే కచ్చితంగా రోషన్‌తోనే తీస్తాను. శ్రీదేవీకి సోషల్ మీడియాలో మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఈ చిత్రంలో ఆమె అద్భుతంగా నటించింది. ఇలానే ఆమెకు ముందుకు వెళ్లాలని కోరుతున్నాను. సతీష్ జవ్వాజీ చూస్తే సైలెంట్‌గా ఉంటాడు కానీ మంచి సెటైర్లు వేస్తుంటాడు. ఈ చిత్రం కచ్చితంగా బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుంది. ఈ సినిమా తరువాత మగాళ్ల మెడల్లో తాళిబొట్టు కనిపిస్తుందేమో అని కంగారు పడుతున్నాను. ఆయన రైటింగ్, కన్విక్షన్ అన్నీ కూడా అక్కడే అర్థం అవుతున్నాయి. కోన గారికి డబ్బులు వస్తే మాకు డబ్బులు వచ్చినట్టే. ‘నిన్ను కోరి’ టైంలో ఎంత కాన్ఫిడెంట్‌గా ఉన్నాడో మళ్లీ ఇప్పుడు అంతే కాన్ఫిడెంట్‌గా ఉన్నారు. ఈ సినిమా చాలా పెద్ద స్థాయిలో సౌండ్ చేస్తుంది’ అని అన్నారు.
 
నిర్మాత కోన వెంకట్ మాట్లాడుతూ* .. ‘శివ నిర్వాణ 2017లో నా ఆఫీస్‌కు వచ్చాడు. శివ తుర్లపాటి శివ నిర్వాణని పరిచయం చేశాడు. శివ నిర్వాణ చెప్పిన కథ చాలా నచ్చింది. అది గుర్తుండిపోయే చిత్రం అవుతుందని అప్పుడే అనుకున్నాను. అదే ‘నిన్ను కోరి’ అయింది. మళ్లీ అలాంటి ఫీలింగే సతీష్ జవ్వాజీ చెప్పినప్పుడు అనిపించింది. ‘నిన్ను కోరి’ చిత్రానికి ‘అన్ని అలవాట్లున్న అబ్బాయిని ప్రేమిస్తారు.. ఏ అలవాటు లేని అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంటారు’ అనే డైలాగ్‌తో ప్రోమోని రిలీజ్ చేశాం. మళ్లీ ఇప్పుడు ‘తాళి కట్టడం కలిసి ఉండటం కోసమే అయితే.. మధ్యలో విడిచి పెట్టిన దానికి కాదురా.. చిన్నప్పటి నుంచి నాతోనే ఉన్న వీడికి కట్టాలిరా’ అనే డైలాగ్‌తో ఈ ‘బ్యాండ్ మేళం’ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశాం. 
 
ఈ ఒక్క డైలాగ్ విన్న తరువాతే సినిమా చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యాను. నేనేమీ రెగ్యులర్ ప్రొడ్యూసర్‌ని కాదు. మనసుకి నచ్చిన కథ వస్తేనే సినిమాని తీస్తాను. మంచి కథతో మంచి దర్శకుడు ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అయితే ఎంతో మందికి పని లభిస్తుంటుంది. ఈ కథ విన్నప్పుడే నాకు రోషన్, శ్రీదేవీ కనిపించారు. ఆ ఇద్దరినీ ఒప్పిస్తేనే సినిమా తీస్తాను అని సతీష్‌కి చెప్పాను. ఆ తరువాత విజయ్ బుల్గానిన్, సతీష్ ముత్యాల ఇలా అందరూ ఫిక్స్ అయ్యారు. కనిపించని నాలుగో సింహం టైపులో శివ ముప్పరాజు రైటర్ కమ్ ఎడిటర్‌గా పని చేశాడు. సాంగ్‌ని రిలీజ్ చేద్దామని అనుకుని చివరి నిమిషంలో గ్లింప్స్‌‌ని వదిలాం. త్రివిక్రమ్‌‌ని అడిగిన వెంటనే మాకు సపోర్ట్ చేశారు. నా జీవితంలో బీవీఎస్ రవి, బాబీ చాలా ఇంపార్టెంట్. జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే సినిమాగా ‘బ్యాండ్ మేళం’ నిలుస్తుంది. గ్లింప్స్ చూసి బాబీ షాక్ అయ్యాడు. ఫ్యూచర్ నాని అవుతాడు అంటూ బాబీ ప్రశంసించాడు. ఈ కథ ప్రారంభించడానికి కారణం నా కజిన్ శివరాజు రాజశేఖర్ కారణం. ఈ చిత్రం ఆడియెన్స్ అందరికీ నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను’ అని అన్నారు.

రూ.30 లక్షల విలువ చేసే నగలు ధరించి పెళ్లికి వెళ్లిన మహిళ అదృశ్యం

రూ.30 లక్షల విలువ చేసే నగలు ధరించి పెళ్లికి వెళ్లిన మహిళ అదృశ్యంకర్నాటక రాష్ట్రంలోని హాసన్ జిల్లాలో ఓ మహిళ అదృశ్యం కలకలం రేపుతోంది. రూ.30 లక్షల విలువ చేసే నగలు ధరించి పెళ్లికి వెళ్ళిన ఆ వివాహిత తిరిగి ఇంటికి చేరుకోలేదు. పైగా, ఆమె ఆచూకీ కూడా తెలియలేదు. కానీ, ఆమె ధరించిన లోదుస్తులు, చెప్పులు, ఇతర వస్తువులు వేర్వేరు ప్రాంతాల్లో లభ్యం కావడం ఇపుడు అనేక అనుమానాలకు తావిస్తోంది.

ఆర్థిక సర్వే: నివసించడానికి ఉత్తమ నగరాలు-తిరుపతి, వైజాగ్‌లకు స్థానం

ఆర్థిక సర్వే: నివసించడానికి ఉత్తమ నగరాలు-తిరుపతి, వైజాగ్‌లకు స్థానం2025-26 ఆర్థిక సర్వే ప్రకారం, నివసించడానికి ఉత్తమ నగరాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని రెండు నగరాలు స్థానం సంపాదించుకున్నాయి. అయితే తెలంగాణ ప్రజలను నిరాశపరిచే విధంగా, హైదరాబాద్‌తో సహా తెలంగాణలోని ఏ నగరమూ జాబితాలో చోటు సంపాదించుకోలేదు. భారతదేశంలో నివసించడానికి ఉత్తమ నగరం కోసం అన్వేషిస్తున్నట్లైతే, సర్వే ప్రకారం పూణేకు వెళ్లొచ్చు. అలాగే మహారాష్ట్రలోని నవీ ముంబైలో మరో నగరం ఉంది. ఇటీవల అభివృద్ధి చెందిన పొరుగు ప్రాంతం నవీ ముంబై వ్యవస్థీకృత అభివృద్ధితో రెండవ స్థానానికి చేరుకుంది.

అమరావతి ఆర్థిక ప్రాంతం కింద 9 జిల్లాలు.. పౌరులకు గుడ్ న్యూస్

అమరావతి ఆర్థిక ప్రాంతం కింద 9 జిల్లాలు.. పౌరులకు గుడ్ న్యూస్ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ శనివారం రాష్ట్ర బడ్జెట్‌ను ప్రవేశపెట్టారు. వైజాగ్- అమరావతిలోని ఆర్థిక ప్రాంతాలకు సంబంధించిన ప్రధాన ప్రకటనలలో ఒకటి. వైజాగ్‌తో పాటు, అమరావతి, రాయలసీమలో ఆర్థిక ప్రాంతాలను ప్రకటించారు. వైజాగ్ ఆర్థిక ప్రాంతంలో 10 జిల్లాలు ఉంటాయి. అమరావతి ఆర్థిక ప్రాంతం కింద 9 జిల్లాలు ఉంటాయి. వైజాగ్ ఆర్థిక కేంద్రంగా రూ.28,000 కోట్లు ప్రకటించగా, రాయలసీమ ఉద్యానవన కేంద్రంగా రూ.30,000 కోట్లు కేటాయించారు.

విధ్వంసం నుంచి వికాసం వైపు తీసుకెళ్లే బడ్జెట్ : మంత్రి నాదెళ్ల మనోహర్

విధ్వంసం నుంచి వికాసం వైపు తీసుకెళ్లే బడ్జెట్ : మంత్రి నాదెళ్ల మనోహర్ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసనసభలో వార్షిక బడ్జెట్‌ను ఆర్థిక మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ శనివారం ప్రవేశపెట్టారు. ఈ బడ్జెట్‌పై జనసేన పార్టీ సీనియర్ నేత, మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ స్పందిస్తూ, బడ్జెట్‌పై ప్రశంసల వర్షం కురిపించారు. విధ్వంసం నుంచి వికాసం వైపు రాష్ట్రాన్ని తీసుకెళ్లే బడ్జెట్ అని పేర్కొన్నారు.

'సర్' పేరుతో పిలిచి ప్రియురాలి భర్తను హత్య చేసిన వ్యక్తి

'సర్' పేరుతో పిలిచి ప్రియురాలి భర్తను హత్య చేసిన వ్యక్తివెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో దారుణం జరిగింది. ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) పేరుతో ఇంట్లో నుంచి ఓ వ్యక్తిని బయటకు పిలిచి దారుణంగా హత్య చేశాడో కిరాతకుడు. ఈ దారుణం బెంగాల్ రాష్ట్రంలోని నార్త్ 24 పరగణాల జిల్లాలో జరిగింది. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు..

Watch More Videos

Pink salt : పింక్ సాల్ట్ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు.. ఇందులో అయోడిన్ ఉండదు

Pink salt : పింక్ సాల్ట్ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు.. ఇందులో అయోడిన్ ఉండదుపింక్ సాల్ట్ సహజ ఖనిజ శిలల నుండి తయారవుతుంది. ఇందులో ఇనుము వంటి ఖనిజాలు ఉండటం వల్ల ఇది గులాబీ రంగులో కనిపిస్తుంది కానీ, ఇందులో సహజంగా అయోడిన్ ఉండదు. అలాగే సముద్రపు నీటి నుండి తయారయ్యే సీ సాల్ట్‌లో కూడా అయోడిన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుంది

అల్లంతో కండరాల నొప్పి, బహిష్టు నొప్పి తగ్గుతుందిఅల్లం ఆరోగ్యానికి ఎంతగానో మేలు చేస్తుంది. అందుకే వంటకాల్లో కాస్తంత అల్లం ముక్కను తురిమి వేస్తుంటారు. ఈ అల్లం ప్రకృతి ప్రసాదించిన వనమూలికల్లో ఒకటి. పసిపిల్లలున్న ఇంట్లో అల్లం, శొంఠి ఉండడం ఆనవాయితీ. అల్లం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మీ రోజువారీ మోతాదు విటమిన్ సి కోసం అల్లం టీ తాగితే సరిపోతుంది. అల్పాహారంలో కాస్తంత అల్లం జోడించడం వలన రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ వంటివి తగ్గుతాయి. కొద్దిపాటి అల్లం రసం తాగితే జీవక్రియను పెంచడంతో పాటు బ్యాక్టీరియా శరీరంలోకి ప్రవేశించలేదు. వికారం, మార్నింగ్ సిక్నెస్ తో వున్నవారికి అల్లం మేలు చేస్తుంది.

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలు

వేసవిలో చల్లచల్లగా కర్బూజ రసం తాగితే ఇవే ప్రయోజనాలువేసవి తాపం తగ్గించుకోవడానికి, వేసవిలో శరీరం కోల్పోయే నీటిని తిరిగి అందించడంలో కర్బూజపండు చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ పండు ముఖ్యంగా శరీరంలోని వేడిని తగ్గిస్తుంది. అధిక రక్తపోటుని తగ్గిస్తుంది. మరి ఈ పండులో ఉన్న పోషక విలువలేంటో తెలుసుకుందాం. కర్బూజ పండులో ఎక్కువ శాతం బీటాకెరోటిన్, విటమిన్ సి ఆరోగ్యానికి తోడ్పడి క్యాన్సర్ బారిన పడిన కణాలను తగ్గించి ప్రీ-రాడికల్స్‌ని తొలగిస్తుంది. దీనిలో ఉన్న విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది మరియు శరీరంలోని తెల్ల రక్త కణాలను వృద్ది చెందేలా చేసి రక్తంలో ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కాపాడుతుంది.

మేడ్ ఇన్ ఇండియా, దేశ్ బంధు గుప్తా, లూపిన్ అండ్ ఇండియన్ ఫార్మా పుస్తకం ఆవిష్కరణ

మేడ్ ఇన్ ఇండియా, దేశ్ బంధు గుప్తా, లూపిన్ అండ్ ఇండియన్ ఫార్మా పుస్తకం ఆవిష్కరణసందీప్ ఖన్నా, మనీష్ సభర్వాల్ రాసిన మేడ్ ఇన్ ఇండియా, మూడు అద్భుతమైన ప్రయాణాలను మనకు సూచిస్తుంది. అందులో ఒకటి భారతదేశ ఫార్మా పరిశ్రమ పెరుగుదల, లుపిన్ ఆవిర్భావం మరియు పరిణామం, అలాగే లుపిన్ వ్యవస్థాపకుడు దేశ్ బంధు గుప్తా గారి యొక్క అసాధారణ జీవితం. ఈ మూడు ప్రయాణాలను మనం ఒక్కసారి కలిపి చూస్తే... ఒకప్పుడు ఔషధాలను దిగుమతి చేసుకోవడంపైనే ఆధారపడిన దేశం, ఇప్పుడు ప్రపంచ ఫార్మసీగా కేంద్రస్థానంగా ఎలా మారిందో మనకు చాటిచెప్తుంది.

ఓట్స్ తింటే 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

ఓట్స్ తింటే 6 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?ఓట్స్‌లో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు పుష్కలంగా వున్నాయి. వీటిని తీసుకోవడం ద్వారా అధిక బరువు తగ్గవచ్చు. ఇంకా వీటి ద్వారా కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఓట్స్ తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గడం, గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఓట్స్ పోషకాలతో నిండి వుంటాయి, శక్తివంతమైన ఫైబర్ బీటా-గ్లూకాన్‌తో సహా పిండి పదార్థాలు, ఫైబర్‌లు వుంటాయి. యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి కనుక ఓట్స్ తింటుండాలి. ఓట్స్‌లో బీటా-గ్లూకాన్ అనే శక్తివంతమైన కరిగే ఫైబర్ ఉంటుంది. ఓట్స్ చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించగలవు, మంచి కొలెస్ట్రాల్‌ను దెబ్బతినకుండా కాపాడతాయి. ఓట్స్ రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణను మెరుగుపరుస్తుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com