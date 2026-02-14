ఒక్క డైలాగ్ విన్న తరువాతే బ్యాండ్ మేళం చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యా : కోన వెంకట్
Bobby, Kona Venkat, Harsh Roshan, Sridevi, Satish Jawwaji
కోన ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్ బ్యానర్ మీద కోన వెంకట్ నిర్మించిన చిత్రం ‘బ్యాండ్ మేళం’. సతీష్ జవ్వాజీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో హర్ష్ రోషన్, శ్రీదేవీ జంటగా నటించారు. ఈ మూవీని మార్చి 13న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ మేరకు ఈ సినిమాకి సంబంధించిన గ్లింప్స్ని వాలెంటైన్స్ డే సందర్భంగా రిలీజ్ చేశారు. మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ ఈ గ్లింప్స్ని సోషల్ మీడియా వేదికగా విడుదల చేశారు. ఈ క్రమంలో నిర్వహించిన ప్రెస్ మీట్కి దర్శకుడు బాబీ, రచయిత బీవీఎస్ రవి ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేశారు.
డైరెక్టర్ బాబీ మాట్లాడుతూ, నేను లవ్ స్టోరీ తీస్తే కచ్చితంగా రోషన్తోనే తీస్తాను. శ్రీదేవీకి సోషల్ మీడియాలో మంచి ఫాలోయింగ్ ఉంది. ఈ చిత్రంలో ఆమె అద్భుతంగా నటించింది. ఇలానే ఆమెకు ముందుకు వెళ్లాలని కోరుతున్నాను. సతీష్ జవ్వాజీ చూస్తే సైలెంట్గా ఉంటాడు కానీ మంచి సెటైర్లు వేస్తుంటాడు. ఈ చిత్రం కచ్చితంగా బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుంది. ఈ సినిమా తరువాత మగాళ్ల మెడల్లో తాళిబొట్టు కనిపిస్తుందేమో అని కంగారు పడుతున్నాను. ఆయన రైటింగ్, కన్విక్షన్ అన్నీ కూడా అక్కడే అర్థం అవుతున్నాయి. కోన గారికి డబ్బులు వస్తే మాకు డబ్బులు వచ్చినట్టే. ‘నిన్ను కోరి’ టైంలో ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నాడో మళ్లీ ఇప్పుడు అంతే కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారు. ఈ సినిమా చాలా పెద్ద స్థాయిలో సౌండ్ చేస్తుంది’ అని అన్నారు.
నిర్మాత కోన వెంకట్ మాట్లాడుతూ* .. ‘శివ నిర్వాణ 2017లో నా ఆఫీస్కు వచ్చాడు. శివ తుర్లపాటి శివ నిర్వాణని పరిచయం చేశాడు. శివ నిర్వాణ చెప్పిన కథ చాలా నచ్చింది. అది గుర్తుండిపోయే చిత్రం అవుతుందని అప్పుడే అనుకున్నాను. అదే ‘నిన్ను కోరి’ అయింది. మళ్లీ అలాంటి ఫీలింగే సతీష్ జవ్వాజీ చెప్పినప్పుడు అనిపించింది. ‘నిన్ను కోరి’ చిత్రానికి ‘అన్ని అలవాట్లున్న అబ్బాయిని ప్రేమిస్తారు.. ఏ అలవాటు లేని అబ్బాయిని పెళ్లి చేసుకుంటారు’ అనే డైలాగ్తో ప్రోమోని రిలీజ్ చేశాం. మళ్లీ ఇప్పుడు ‘తాళి కట్టడం కలిసి ఉండటం కోసమే అయితే.. మధ్యలో విడిచి పెట్టిన దానికి కాదురా.. చిన్నప్పటి నుంచి నాతోనే ఉన్న వీడికి కట్టాలిరా’ అనే డైలాగ్తో ఈ ‘బ్యాండ్ మేళం’ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశాం.
ఈ ఒక్క డైలాగ్ విన్న తరువాతే సినిమా చేయాలని ఫిక్స్ అయ్యాను. నేనేమీ రెగ్యులర్ ప్రొడ్యూసర్ని కాదు. మనసుకి నచ్చిన కథ వస్తేనే సినిమాని తీస్తాను. మంచి కథతో మంచి దర్శకుడు ఇండస్ట్రీకి పరిచయం అయితే ఎంతో మందికి పని లభిస్తుంటుంది. ఈ కథ విన్నప్పుడే నాకు రోషన్, శ్రీదేవీ కనిపించారు. ఆ ఇద్దరినీ ఒప్పిస్తేనే సినిమా తీస్తాను అని సతీష్కి చెప్పాను. ఆ తరువాత విజయ్ బుల్గానిన్, సతీష్ ముత్యాల ఇలా అందరూ ఫిక్స్ అయ్యారు. కనిపించని నాలుగో సింహం టైపులో శివ ముప్పరాజు రైటర్ కమ్ ఎడిటర్గా పని చేశాడు. సాంగ్ని రిలీజ్ చేద్దామని అనుకుని చివరి నిమిషంలో గ్లింప్స్ని వదిలాం. త్రివిక్రమ్ని అడిగిన వెంటనే మాకు సపోర్ట్ చేశారు. నా జీవితంలో బీవీఎస్ రవి, బాబీ చాలా ఇంపార్టెంట్. జీవితాంతం గుర్తుండిపోయే సినిమాగా ‘బ్యాండ్ మేళం’ నిలుస్తుంది. గ్లింప్స్ చూసి బాబీ షాక్ అయ్యాడు. ఫ్యూచర్ నాని అవుతాడు అంటూ బాబీ ప్రశంసించాడు. ఈ కథ ప్రారంభించడానికి కారణం నా కజిన్ శివరాజు రాజశేఖర్ కారణం. ఈ చిత్రం ఆడియెన్స్ అందరికీ నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను’ అని అన్నారు.