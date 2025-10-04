ARi: అరి చిత్రంలో భగవద్గీత సారాన్ని చెప్పా : దర్శకుడు వి. జయశంకర్

శనివారం, 4 అక్టోబరు 2025
పేపర్ బాయ్ దర్శకుడుగా ప్రశంసలు అందుకున్న వి. జయశంకర్ ఈసారి సరికొత్త ప్రయోగం చేశారు. దర్శకుడిగా తన అనుభాన్ని, పేరు, సంపాదనా స్థిరత్వం వదులుకొని ఏడేళ్లపాటు హిమాలయాలకు వెళ్ళారు. ఆయన వెళ్ళేటప్పుడు, సినిమా తీస్తారనే గ్యారెంటీ లేదు. చేతిలో స్క్రిప్ట్ లేదు, నిర్మాతలు లేరు, ప్రచారమూ లేదు. ఆయన గుండెల్లో ఉన్నదొక్కటే ప్రశ్న: మనిషికి ఉన్న ఆరుగురు అంతర్గత శత్రువులను (అరిషడ్వర్గాలు) ఎలా జయించాలి?
 
అలా వెళ్ళాక జయశంకర్ ఎంతో జ్నానాన్ని సంపాదించుకుని తిరిగి వచ్చారు. మౌనం అంచున, నక్షత్రాల క్రింద గడిపిన ఆ ఏడేళ్లలో, ఆయన సాధ్గురువులు, సన్యాసులు, సంచార గురువుల నుండి జ్ఞానాన్ని పొందారు. కంచి కామకోటి పీఠం నుండి ఇస్కాన్, ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్, చిన్మయ మిషన్ వరకు భారతదేశంలోని 20కి పైగా ఆధ్యాత్మిక సంస్థలను సందర్శించారు. భగవద్గీత, ఉపనిషత్తులు, వేదాలు, పురాణాలు మరియు యోగ వాసిష్ఠం వంటి గ్రంథాలలో పూర్తిగా మునిగిపోయారు. ఆరు అంతర్గత శత్రువులైన (కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలు) జయించే మానవీయ, ఆచరణాత్మక మార్గాలను కనుగొన్నారు. ఈ మార్గాలు సన్యాసులకే కాదు, ఆధునిక జీవితంలో కష్టపడుతున్న ప్రతి ఒక్కరికీ సహాయపడగలవు.
 
అరి (ARI) – ఒక అంతరంగ ప్రయాణం
ఈ త్యాగం, పరిశోధన నుంచే ‘అరి – My Name is Nobody’ చిత్రం పుట్టింది. ఇది కేవలం సినిమా కాదు, అంతర్గత స్వస్థత కోసం రూపొందించిన భావోద్వేగ పటం. సాధారణ ఆధ్యాత్మిక ఉపదేశాల మాదిరి కాకుండా, 'అరి' కథనం ద్వారా ప్రేక్షకులకు కామం, కోపం, అత్యాశ, అహంకారం, భ్రమ మరియు అసూయ వంటి యుద్ధాలను అనుభూతి చెందేలా చేస్తుంది. ప్రాచీన నివారణ మార్గాలను ఆధునిక మనస్సులు ఉపయోగించుకునే విధంగా చూపుతుంది.
 
విడుదలకు ముందే వచ్చిన గుర్తింపు
సినిమా మెయిన్‌స్ట్రీమ్‌లోకి రాకముందే, దాని ప్రభావం సహజంగా విస్తరించింది. ఆధ్యాత్మిక గురువులు దీనిని ఆశ్రమాలు, యోగా కేంద్రాలలో ప్రదర్శించడం ప్రారంభించారు. మానసిక నిపుణులు ఈ చిత్రాన్ని భావోద్వేగ సమతుల్యత కోసం సిఫార్సు చేస్తున్నారు. కళ మరియు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం యొక్క ప్రత్యేక సమ్మేళనానికి గాను, స్వీడన్ నుండి బెల్జియం వరకు ఆరు అంతర్జాతీయ అవార్డులను గెలుచుకుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న విశ్వవిద్యాలయాలు మరియు ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్ జయశంకర్‌ను ఆహ్వానించి, ఆయన పని గురించి మాట్లాడాల్సిందిగా కోరాయి.
 
భారతీయ సినిమా తరచుగా హడావిడిని, భారీతనాన్ని కోరుకుంటుంది. కానీ జయశంకర్ మౌనాన్ని వెంబడించి – కీర్తి లేదా బాక్సాఫీస్ సంఖ్యల కంటే ఎంతో గొప్పదాన్ని తిరిగి తెచ్చారు. అదే... కొత్త భగవద్గీత వంటి ఒక గొప్ప చిత్రం. వి. జయశంకర్ కేవలం సినిమా తీయలేదు. సినిమానే ప్రాణంగా జీవించారు

ఉండవల్లి నుంచి ఆటోలో విజయవాడ సింగ్ నగర్‌కు చంద్రబాబు, పవన్, నారా లోకేష్ (video)

ఉండవల్లి నుంచి ఆటోలో విజయవాడ సింగ్ నగర్‌కు చంద్రబాబు, పవన్, నారా లోకేష్ (video)ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఆటో డ్రైవర్స్ సేవా పథకం కింద 2.90 లక్షల మంది ఆటో రిక్షా, క్యాబ్ డ్రైవర్లకు ఒక్కొక్కరికి రూ.15,000 చొప్పున క్రెడిట్ చేయనున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సేవాలో పథకానికి రూ.436 కోట్లు కేటాయించింది. గత ప్రభుత్వం తన కేటాయింపు అయిన రూ.261. 51 కోట్లలో 2,61,516 మంది ఆటో డ్రైవర్లకు రూ.10,000 చొప్పున పంపిణీ చేయగా, ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఒక అడుగు ముందుకు వేసి కేటాయింపును రూ.436 కోట్లకు పెంచింది. దీనివల్ల 2.90 లక్షల మంది డ్రైవర్లకు ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.

Leopard: గోడదూకి రోడ్డుపైకి వచ్చిన చిరుత.. మహిళపై దాడి.. తరిమికొట్టిన జనం (video)

Leopard: గోడదూకి రోడ్డుపైకి వచ్చిన చిరుత.. మహిళపై దాడి.. తరిమికొట్టిన జనం (video)చిరుత దాడికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువగానే వున్నాయి. చిరుత పులుల సంచారం జన వాసాల్లో అధికమయ్యాయి. అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గంలో చిరుత సంచారం ఒక్కసారిగా కలకలం రేపింది. రెప్పపాటులో కుక్కపై దాడి చేసిన చిరుత.. అనంతరం దానిని నోట పట్టుకుని.. అక్కడి నుంచి ఎత్తుకెళ్లింది. చిరుత సంచారంతో కళ్యాణ దుర్గం వాసులు భయాందోళనతో వణికిపోతున్నారు.

ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్‌కు గుండెపోటు.. బస్సును నడుపుతూ కుప్పకూలిపోయాడు..

ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్‌కు గుండెపోటు.. బస్సును నడుపుతూ కుప్పకూలిపోయాడు..గుండెపోటుతో మరణించే వారి సంఖ్య రోజు రోజుకీ పెరిగిపోతోంది. వయోబేధం లేకుండా హార్ట్ ఎటాక్‌తో ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. తాజాగా శనివారం రామభద్రపురం ఆర్టీసీ బస్ కాంప్లెక్స్‌లో డ్యూటీలో ఉండగా ఒక బస్సు కండక్టర్ గుండెపోటుతో మరణించాడు. మృతుడిని దాసుగా గుర్తించారు. సాలూరు నుండి విశాఖపట్నం వెళ్తున్న బస్సులో వాహనం బస్సు కాంప్లెక్స్ నుండి బయలుదేరిన కొద్దిసేపటికే అకస్మాత్తుగా తన సీటులో కుప్పకూలిపోయాడు.

తెలంగాణలో అత్యధికంగా వరకట్న హత్యలు.. ఏడింటింలో మూడు హైదరాబాదులోనే

తెలంగాణలో అత్యధికంగా వరకట్న హత్యలు.. ఏడింటింలో మూడు హైదరాబాదులోనే2023 సంవత్సరానికి సంబంధించిన నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్స్ బ్యూరో (ఎన్సీఆర్బీ) తాజా డేటా ప్రకారం, దక్షిణాది రాష్ట్రాలన్నింటిలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా వరకట్న హత్యలు జరిగాయి. రాష్ట్రంలో 36 వరకట్న సంబంధిత హత్యలు నమోదయ్యాయి, పశ్చిమ బెంగాల్ (220), ఒడిశా (224) వంటి ప్రధాన నేరస్థుల కంటే చాలా వెనుకబడి ఉన్నాయి. కానీ అన్ని దక్షిణ పొరుగు రాష్ట్రాలైన ఆంధ్రప్రదేశ్ (26), కర్ణాటక (12), మహారాష్ట్ర (5), తమిళనాడు (1) కంటే ముందు ఉన్నాయి.

అనధికార తవ్వకం కారణంగా హిందూపూర్‌లో దెబ్బతిన్న సిటీ గ్యాస్ పైప్‌లైన్

అనధికార తవ్వకం కారణంగా హిందూపూర్‌లో దెబ్బతిన్న సిటీ గ్యాస్ పైప్‌లైన్హిందూపూర్: హిందూపూర్‌లోని హౌసింగ్ బోర్డ్ కాలనీ సమీపంలో భారతీ ఎయిర్‌టెల్ తరపున స్టెర్లైట్ టెక్నాలజీస్ లిమిటెడ్ మరియు క్వెస్ కార్ప్ లిమిటెడ్ తరపున ఆప్టికల్ ఫైబర్ కేబుల్ వేయడం కోసం అనధికారకంగా చేపట్టిన తవ్వకం పనుల సమయంలో థింక్ గ్యాస్ (గతంలో ఏజి&పి ప్రథమ్ సంస్థ) పైప్‌లైన్ ప్రమాదవశాత్తు దెబ్బతిన్నందున హిందూపూర్‌లోని నగర గ్యాస్ సరఫరాలో స్వల్ప అంతరాయం ఏర్పడింది. థింక్ గ్యాస్‌లోని అత్యవసర ప్రతిస్పందన బృందం, ప్రభావిత విభాగాలను త్వరగా వేరుచేసి 10 నిమిషాల్లో గ్యాస్ సరఫరాను పునరుద్ధరించింది.

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

ఆకు కూరలు ఎందుకు తినాలి? తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలుఆకు కూరలలో పోషకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందుకే తప్పనిసరిగా వీటిని తింటుండాలని చెబుతారు వైద్య నిపుణులు. విటమిన్లు: విటమిన్ A (బీటా కెరోటిన్ రూపంలో), విటమిన్ C, విటమిన్ E, విటమిన్ K, విటమిన్ B వుంటాయి. ఖనిజాలు (మినరల్స్): ఇనుము (ఐరన్), కాల్షియం, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, జింక్, మాంగనీస్. పీచు పదార్థం (ఫైబర్): ఇది జీర్ణ వ్యవస్థకు చాలా మంచిది. ప్రోటీన్: తక్కువ మొత్తంలో ఉన్నా, క్యాలరీలతో పోలిస్తే అధిక శాతంలో ఉంటుంది.

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

మూత్రపిండాల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడే ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?మూత్రపిండాలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉండే ఆహారాలు తీసుకోవడం మంచిది. కిడ్నీలకు మేలు చేసే కొన్ని ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. బెర్రీ పండ్లు: వీటిలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి కిడ్నీలను దెబ్బతినకుండా రక్షించడంలో సహాయపడతాయి, పొటాషియం తక్కువగా ఉంటుంది. కాలీఫ్లవర్: ఇది విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, ఫోలేట్, ఫైబర్ అందిస్తుంది. ఇందులో పొటాషియం, సోడియం, ఫాస్పరస్ తక్కువగా ఉంటుంది. ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి: వీటిలో సోడియం తక్కువగా ఉంటుంది. ఉప్పుకు బదులుగా వంటలలో ఉల్లిపాయలు, వెల్లుల్లి వాడటం రుచిని పెంచుతుంది. వెల్లుల్లిలో విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6 వంటి పోషకాలు కిడ్నీలకు మేలు చేస్తాయి.

ఉపవాసం సులభతరం: మీ వ్రత మెనూలో పెరుగును చేర్చడానికి 5 కారణాలు

ఉపవాసం సులభతరం: మీ వ్రత మెనూలో పెరుగును చేర్చడానికి 5 కారణాలుఉపవాసం చేసేటప్పుడు, సరైన ఆహారాన్ని ఎంచుకోవడం అనేది మీరు అలసిపోయినట్లు భావించడం మరియు చురుకుగా, ఏకాగ్రతతో, తేలికగా ఉండటం మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. మీ వ్రత థాలీలో ప్రత్యేక స్థానానికి అర్హమైన అటువంటి ఒక పదార్థం పెరుగు. దీనిని దహీ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది రుచి, పోషణ మరియు సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యతను ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో మిళితం చేస్తుంది. కేవలం వంటగదిలోని ఒక సాధారణ వస్తువు కంటే ఎక్కువగా, పెరుగు సాత్విక గుణాలను కలిగి ఉంటుంది, ఇది ఉపవాస సమయంలో మనస్సును ప్రశాంతపరచడానికి, శరీరానికి పోషణను అందించడానికి సహాయపడుతుంది.

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో జరుపుకోండి

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో జరుపుకోండిఈ సంవత్సరం, ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం డోంట్ మిస్ ఎ బీట్ (ఒక స్పందనను కూడా కోల్పోకండి) అనే థీమ్‌తో ముడిపడి ఉంది. ఇది హృదయ సంబంధ వ్యాధుల (CVD) కారణంగా అకాల మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని, కుటుంబాలు కలిసి గడిపే విలువైన సమయాన్ని కోల్పోతున్నాయని గుర్తుచేసే ఒక శక్తివంతమైన సందేశం. భారతదేశానికి ఈ హెచ్చరిక ప్రత్యేకంగా అత్యవసరం, ఇక్కడ CVD భారం తీవ్రంగా పెరుగుతుందని అంచనా వేయబడింది.

కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి?

కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి?కాలేయం పలు కారణాల వల్ల వ్యాధులకు గురవుతుంది. వీటిలో లివర్ క్యాన్సర్ ఒకటి. ఈ వ్యాధి తరచుగా దాని ప్రారంభ దశలో లక్షణాలను కలిగించదు, కాబట్టి గుర్తించడం కష్టమవుతుంది. అయితే క్యాన్సర్ పెరిగేకొద్దీ, వివరించలేని బరువు తగ్గడం, ఆకలి లేకపోవడం, పొత్తికడుపు పైభాగంలో నొప్పి, కామెర్లు వంటి వివిధ సంకేతాలు, లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. వివరించలేని బరువు తగ్గడం: ఆకస్మికంగా, అనుకోకుండా బరువు తగ్గడం కాలేయ క్యాన్సర్‌కు సంకేతం కావచ్చు, ముఖ్యంగా ఆకలి లేకపోవడంతో కలిపి ఉంటే అనుమానించాల్సిందే.
