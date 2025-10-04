ARi: అరి చిత్రంలో భగవద్గీత సారాన్ని చెప్పా : దర్శకుడు వి. జయశంకర్

Ari movie, Director V. Jayashankar
పేపర్ బాయ్ దర్శకుడుగా ప్రశంసలు అందుకున్న వి. జయశంకర్ ఈసారి సరికొత్త ప్రయోగం చేశారు. దర్శకుడిగా తన అనుభాన్ని, పేరు, సంపాదనా స్థిరత్వం వదులుకొని ఏడేళ్లపాటు హిమాలయాలకు వెళ్ళారు. ఆయన వెళ్ళేటప్పుడు, సినిమా తీస్తారనే గ్యారెంటీ లేదు. చేతిలో స్క్రిప్ట్ లేదు, నిర్మాతలు లేరు, ప్రచారమూ లేదు. ఆయన గుండెల్లో ఉన్నదొక్కటే ప్రశ్న: మనిషికి ఉన్న ఆరుగురు అంతర్గత శత్రువులను (అరిషడ్వర్గాలు) ఎలా జయించాలి?
అలా వెళ్ళాక జయశంకర్ ఎంతో జ్నానాన్ని సంపాదించుకుని తిరిగి వచ్చారు. మౌనం అంచున, నక్షత్రాల క్రింద గడిపిన ఆ ఏడేళ్లలో, ఆయన సాధ్గురువులు, సన్యాసులు, సంచార గురువుల నుండి జ్ఞానాన్ని పొందారు. కంచి కామకోటి పీఠం నుండి ఇస్కాన్, ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్, చిన్మయ మిషన్ వరకు భారతదేశంలోని 20కి పైగా ఆధ్యాత్మిక సంస్థలను సందర్శించారు. భగవద్గీత, ఉపనిషత్తులు, వేదాలు, పురాణాలు మరియు యోగ వాసిష్ఠం వంటి గ్రంథాలలో పూర్తిగా మునిగిపోయారు. ఆరు అంతర్గత శత్రువులైన (కామ, క్రోధ, లోభ, మోహ, మద, మాత్సర్యాలు) జయించే మానవీయ, ఆచరణాత్మక మార్గాలను కనుగొన్నారు. ఈ మార్గాలు సన్యాసులకే కాదు, ఆధునిక జీవితంలో కష్టపడుతున్న ప్రతి ఒక్కరికీ సహాయపడగలవు.
అరి (ARI) – ఒక అంతరంగ ప్రయాణం
ఈ త్యాగం, పరిశోధన నుంచే ‘అరి – My Name is Nobody’ చిత్రం పుట్టింది. ఇది కేవలం సినిమా కాదు, అంతర్గత స్వస్థత కోసం రూపొందించిన భావోద్వేగ పటం. సాధారణ ఆధ్యాత్మిక ఉపదేశాల మాదిరి కాకుండా, 'అరి' కథనం ద్వారా ప్రేక్షకులకు కామం, కోపం, అత్యాశ, అహంకారం, భ్రమ మరియు అసూయ వంటి యుద్ధాలను అనుభూతి చెందేలా చేస్తుంది. ప్రాచీన నివారణ మార్గాలను ఆధునిక మనస్సులు ఉపయోగించుకునే విధంగా చూపుతుంది.
విడుదలకు ముందే వచ్చిన గుర్తింపు
సినిమా మెయిన్స్ట్రీమ్లోకి రాకముందే, దాని ప్రభావం సహజంగా విస్తరించింది. ఆధ్యాత్మిక గురువులు దీనిని ఆశ్రమాలు, యోగా కేంద్రాలలో ప్రదర్శించడం ప్రారంభించారు. మానసిక నిపుణులు ఈ చిత్రాన్ని భావోద్వేగ సమతుల్యత కోసం సిఫార్సు చేస్తున్నారు. కళ మరియు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం యొక్క ప్రత్యేక సమ్మేళనానికి గాను, స్వీడన్ నుండి బెల్జియం వరకు ఆరు అంతర్జాతీయ అవార్డులను గెలుచుకుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న విశ్వవిద్యాలయాలు మరియు ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్ జయశంకర్ను ఆహ్వానించి, ఆయన పని గురించి మాట్లాడాల్సిందిగా కోరాయి.
భారతీయ సినిమా తరచుగా హడావిడిని, భారీతనాన్ని కోరుకుంటుంది. కానీ జయశంకర్ మౌనాన్ని వెంబడించి – కీర్తి లేదా బాక్సాఫీస్ సంఖ్యల కంటే ఎంతో గొప్పదాన్ని తిరిగి తెచ్చారు. అదే... కొత్త భగవద్గీత వంటి ఒక గొప్ప చిత్రం. వి. జయశంకర్ కేవలం సినిమా తీయలేదు. సినిమానే ప్రాణంగా జీవించారు