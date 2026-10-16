SS Rajamouli: నీలో ఉన్న కుంభ ను నిద్రలేపాలని నేను అనుకోలేదు : రాజమౌళి కితాబు
Rajamouli, Prithviraj Sukumaran
పృథ్వీరాజ్ శుకుమారన్ తన 44వ పుట్టినరోజును అభిమానులు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ పోస్ట్ లు పెడుతున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి కితాబిస్తూ, పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు పృథ్వీ. నీలో ఉన్న కుంభ ను నిద్రలేపాలని నేను అనుకోలేదు ప్రపంచంపై తనదైన ముద్ర వేయాలని విధి నిర్ణయించుకున్న ఆ 'కుంభ'ను అంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.
అక్టోబర్ 16, 1982న జన్మించిన పృథ్వీరాజ్ శుకుమారన్, ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో మహేష్ బాబు (రుద్ర), ప్రియాంక చోప్రా జోనస్ల సరసన కుంభ అనే ప్రతినాయకుడి పాత్రలో నటించి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు. ఈ చిత్రం ఏప్రిల్ 7, 2027న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. రాజమౌళి, కుంభను మేల్కొలపవద్దని సరదాగా సూచిస్తూ ఆయనకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
మరోవైపు, విశ్వ శక్తులు, ప్రాచీన పురాణాల మేళవింపుతో ఐమాక్స్లో చిత్రీకరించిన ఈ సాహస చిత్రంలో వారిద్దరి మధ్య జరగబోయే ఎపిక్ పోరాటం కోసం మహేష్ బాబు అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. నిర్మాణానికి ముందున్న సీక్వెల్లో వరదరాజ మన్నార్గా పృథ్వీరాజ్ తిరిగి రావాలని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'సాలార్' అభిమానుల నుండి కూడా నివాళులు వెల్లువెత్తాయి. హోంబలే ఫిల్మ్స్ ఆయనను ప్రాంతీయ మరియు పాన్-ఇండియన్ సినిమాలను కలిపే ఒక అద్భుతమైన నటుడిగా ప్రశంసించింది.