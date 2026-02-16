Shivani Nagaram: కాత్యాయని పాట ఎందుకు హిట్ అయిందో తెలిదు :శివాని నాగరం
గాయని నుంచి నటిగా అయిన శివాని నాగరం ఆశక్తి వ్యాఖ చేసారు. కాత్యాయని పాట ఎందుకు హిట్ అయిందో నాకే అర్థం కాలేదు అని చెప్పింది. ఆమె నటించిన లిటిల్ హార్ట్స్ లో ఆ పాట వస్తుంది. అందులో సరైన లిరిక్ కూడా లేదు. ఎదో అలవోకగా వచ్చే పదాలు. అందుకే జీవితంలో ఏమి జరుగుతుందో మనం తెలుకులేము అని చెప్పారు.
లేటెస్ట్ గా హే భగవాన్ సినిమాలో నటించింది. దాన్ని సెన్సార్ వారు పేరు మార్చమని చెప్పారు. ఇప్పుడు అది హే బలవంత్ గా మారింది. శివాని నగరం మాట్లాడుతూ, నటి అవుతానని అనుకోలేదు. మా అమ్మ కు ఇష్టం. మా చిన్నమ్మ గాయని. నేనుకూడా పాటలు పాడాను. కానీ నటి అంటే ఇష్టం. లిటిల్ హార్ట్స్ సినిమాకు 70 మంది వచ్చారు. అందులో నన్ను ఎన్నుకోవడం. అదృష్టం. ఈ సినిమా షూటింగ్ టైం లో నాకు హెల్త్ బాగోలేదు. ఇక నేను నటించలేను. నన్ను తెసివేస్తారని అనుకున్నాను. కానీ దైవం నాకోసమే షూటింగ్ వాయిదా పడేలా చేసింది. సరిగ్గా నా హెల్త్ బాగు అయ్యాక షూటింగ్ స్టార్ట్ చేసారు. అప్పుడు నేను ఎంట్రీ ఇచ్చాను అని తెలిపారు.
కనుక ఏది జరగాలో అది జరుగుంది ఏది మన చేతుల్లో లేదు. లిటిల్ హార్ట్స్ ఒటిటి లో వచ్చాకమూడు భాషల్లో నాకు అవకాశాలు దక్కాయి అని ఆనందాన్ని తెలిపింది శివాని.