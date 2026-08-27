Rakul Preet Singh: అందం, అహంకారం ఉన్న స్త్రీగా నటించడం గర్వంగా వుంది
రణబీర్ కపూర్, సాయి పల్లవి, రవి దూబే, యశ్, సన్నీ డియోల్ నటిస్తున్న బాలీవుడ్ సినిమా రామాయణ చిత్రంలో రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ కూడా నటించింది. 'శూర్పణఖ' పాత్రకు సంబంధించిన విశేషాలను ముంబైలో ఓ ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు. దర్శకుడు కథ చెప్పినప్పుడు స్క్రిప్ లో ఆయన రాసుకున్న విధానంనన్ను బాగా ఆకట్టుకుంది.
Rakul Preet Singh
తన పాత్ర గురించి మాట్లాడుతూ, "శూర్పణఖ జీవితంలో ఏం జరుగుతుంది, ఆమె రాముడిని ఎలా కలుస్తుంది లేదా వారి పరిచయం ఎలా ఏర్పడుతుంది అనే విషయాల్లో నాకు తెలియనివి చాలా ఉన్నాయి. స్క్రిప్ట్ చదివినప్పుడు అవన్నీ నాకు కొత్తగా అనిపించాయి, అందుకే నాకు ఈ పాత్ర నచ్చింది," అని ఆమె తెలిపారు.
"కొన్ని సంవత్సరాలకు ఒకసారి, మూల కథలోని సారాంశాన్ని అలాగే ఉంచుతూనే, ఈ పాత్రలను భిన్నమైన దృక్కోణంలో చూపించడం మనం చూస్తుంటాం. ఒక నటిగా, నేను ఆ పాత్రను లోతైన కోణాలు కలిగినదిగా, సినిమాలో తనదైన ముద్ర వేసే అవకాశం ఉన్న పాత్రగా చూస్తాను. ఆమె లంకలోనే అత్యంత అందమైన స్త్రీ. ఆమెకు అహంకారం ఉన్నప్పటికీ, ఆమె వ్యక్తిత్వంలో భిన్న కోణాలు ఉన్నాయి. ఒక నటిగా ఆ కోణాలను అన్వేషించడం చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది."
శూర్పణఖ జీవితంలోని తనకు ఇంతకు ముందెన్నడూ తెలియని కోణాలను తెలుసుకునే అవకాశం కూడా ఈ పాత్ర ద్వారా రకుల్కు లభించింది. ఆమె ఇంకా ఇలా పేర్కొన్నారు, "ఆమె గురించి నాకు తెలియని విషయాలు చాలా ఉన్నాయి. స్క్రిప్ట్ చదివినప్పుడు, లక్ష్మణుడు ఆమె ముక్కు కోసే సంఘటనకు ముందు మరియు ఆ తర్వాత ఆమె జీవితంలో జరిగిన అనేక విషయాల గురించి తెలుసుకున్నాను."
'రామాయణం: పార్ట్ 1' 2026 నవంబర్ 6న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది.