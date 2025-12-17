బుధవారం, 17 డిశెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 17 డిశెంబరు 2025 (18:02 IST)

ఛాంపియన్ కథ విన్నప్పుడు ఎమోషనల్ గా అనిపించింది : అనస్వర రాజన్

Anaswara Rajan
Anaswara Rajan
స్వప్న సినిమాస్ అప్ కమింగ్ మూవీ 'ఛాంపియన్' ఆసక్తికరమైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్‌తో ఇప్పటికే మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ చిత్రంలో రోషన్, అనస్వర రాజన్ లీడ్ రోల్స్ పోషిస్తున్నారు. ప్రదీప్ అద్వైతం దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. జీ స్టూడియోస్ సమర్పణ లో ఆనంది ఆర్ట్ క్రియేషన్స్, కాన్సెప్ట్ ఫిల్మ్స్‌తో కలిసి నిర్మిస్తున్నారు. మిక్కీ జే మేయర్  అందించిన పాటలు చార్ట్ బస్టర్ అయ్యాయి. ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 25న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా హీరోయిన్ అనస్వర రాజన్ సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
 
స్వప్న సినిమాస్ లాంటి ప్రతిష్టాత్మక బ్యానర్ లో  ఛాంపియన్ సినిమాతో తెలుగులో లాంచ్ కావడం ఎలా అనిపిస్తోంది?
-వైజయంతి మూవీస్, స్వప్న సినిమాస్ లాంటి గొప్ప సంస్థ చేస్తున్న సినిమాతో తెలుగుకి రావడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. నాకు తెలుగు స్పష్టంగా రాదు. అయినప్పటికీ నన్ను ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు. నా పట్ల ఎంతో కేర్ తీసుకున్నారు. వారి నిర్మాణంలో నా తొలి తెలుగు సినిమా రావడం ఎంతో ఆనందంగా వుంది.
 
టీజర్ లో మీరు చెప్పిన డైలాగ్స్ చాలా ఆకట్టుకున్నాయి.. తెలుగు డైలాగ్స్ చెప్పడం గురించి?
-నిజానికి తెలుగు భాష మీద నాకు పెద్ద అవగాహన లేదు. అయితే చాంపియన్ డైరెక్టర్ ప్రదీప్ గారు అలాగే యూనిట్లో అందరూ కూడా నాకు భాష విషయంలో ఎంతగానో సపోర్ట్ చేశారు. వాళ్ల సపోర్ట్ తోనే నేను తెలుగులో డైలాగ్స్ అంత చక్కగా పలకగలిగాను. డైరెక్టర్ గారు ప్రతి పదాన్ని చక్కగా నేర్పేవారు. నేను భాషను పలికిన విధానం ఆడియన్స్ కి కూడా నచ్చుతుందని భావిస్తున్నాను.
 
-తెలుగు ప్రేక్షకులు చాలా గొప్ప మనసున్న ఆడియన్స్. నేను వేరే భాషలో చేసిన సినిమాలు చూసి ఎన్నో అద్భుతమైన సందేశాల్ని పంపారు. తెలుగు ఆడియన్స్ ప్రోత్సాహం నాకు ఎంతో బలాన్ని ఇస్తుంది. ఇప్పుడు తెలుగులో చేస్తున్న నా తొలి సినిమా కూడా అంతే గొప్పగా ఆదరిస్తారని నమ్ముతున్నాను.
 
తెలుగు ఇండస్ట్రీలో పనిచేయడం ఎలా అనిపించింది
-తెలుగు సినిమాలో ప్రతిదీ చాలా గ్రాండ్ గా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫిలిం మేకర్స్, ప్రొడ్యూసర్స్ చాలా సపోర్ట్ గా ఉంటారు. ఒక్కసారి ఇక్కడ పనిచేస్తే మళ్లీమళ్లీ తెలుగు సినిమాలే చేయాలనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చాలా పెద్ద కాన్వాస్ లో సినిమాలు తీయడం నాకు చాలా నచ్చింది
 
గిరగిర సాంగ్ కి వచ్చిన రెస్పాన్స్ ఎలా అనిపించింది ?
గిరగిరా సాంగ్ కి వచ్చిన రెస్పాన్స్ చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. నాకు పర్సనల్ గా సాంగ్ చాలా ఇష్టం. మా ఫ్రెండ్స్ కి కూడా ఆ పాటంటే చాలా ఇష్టం. ఈ పాట షూటింగ్  కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేసాము . రోషన్ అద్భుతమైన డాన్సర్. తన నుంచి కొన్ని డాన్సింగ్ మెలకువలు కూడా నేర్చుకున్నాను.
 
స్వప్న గారి సపోర్టు ఎలా ఉంది?
 స్వప్న గారి నుంచి నాకు చాలా సపోర్టు లభించింది. నేను సెట్ లో ఏదైనా చేస్తుంటే స్వప్న గారు ఇచ్చే అప్లాజ్ నాకు మరింత ఎనర్జీ ఇచ్చింది. స్వప్న గారు నాకు ఒక బిగ్ సిస్టర్ ల అనిపించారు.
 
ఈ కథ విన్నప్పుడు మీకు ఏమనిపించింది?
ఈ కథ విన్నప్పుడు నాకు చాలా ఎమోషనల్ గా అనిపించింది. ఇలాంటి కథ ప్రేక్షకుల మనసులో ఎప్పటికీ నిలిచిపోతుంది. ఒక మంచి సినిమాకి ఉండాల్సిన అన్ని ఎలిమెంట్స్ ఈ సినిమాలో ఉన్నాయి. ఇందులో చంద్రకళ పాత్ర ప్రేక్షకుల మనసులో నిలిచిపోతుంది.
 
-ఈ కథ విన్నప్పుడు నేను చేసిన చంద్రకళ పాత్ర నాకు ఎంతగానో నచ్చింది. ఆ పాత్ర చేయడం నాకు చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. ఒక ఆడియన్ గా ఇలాంటి సినిమాలు చూడటనికి నేను చాలా ఇష్టపడతాను.
 
రోషన్ తో వర్క్ చేయడం ఎలా అనిపించింది?
రోషన్ వెరీ స్వీట్. తను డైలాగ్స్, డ్యాన్స్ లో నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. తను స్వీటెస్ట్ కోస్టార్.
 
మీరు కెరీర్ బిగినింగ్ లోనే మోహన్ లాల్ గారితో పని చేశారు కదా.. ఎలా అనిపించింది?
నేను లాల్ గారికి పెద్ద ఫ్యాన్. ఆయనతో కలిసి నటించే అవకాశం రావడం నిజంగా చాలా గొప్ప అదృష్టం. ఆయనతో నటించడం అనేది ఒక లైఫ్ టైం మెమరీ.
 
-అలాగే రేఖా చిత్రం సినిమా చేయడం కూడా వెరీ మెమొరబుల్. ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే క్యారెక్టర్ అది. ఆ సినిమా సమయంలో మమ్ముటీ గారితో ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకోవడం కూడా ఫ్యాన్ గర్ల్ మూమెంట్.
   
చంద్రకళ క్యారెక్టర్ చేయడానికి మీకు బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఏమిటి?
లాంగ్వేజ్ అనేది బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్. ఒక భాష తెలిస్తే అందులో మనం ఇంప్రవైజ్ చేయగలం. కానీ భాష తెలియకపోతే ఆ సౌకర్యం ఉండదు. కాకపోతే డైరెక్టర్ ప్రదీప్ గారి సపోర్ట్ తో నా క్యారెక్టర్ కి ఏం కావాలో అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా చేశాను.
 
పీరియడ్ సినిమాలు చేయడం ఎలా అనిపించింది ?  
నిజానికి నాకు వింటేజ్ పీరియడ్ సినిమాలు చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే మనం రియల్ లైఫ్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేని ఎలిమెంట్స్ ఇందులో మనం ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు. ఆ కాలం కాస్ట్యూమ్స్  వేసుకోవచ్చు. చంద్రకళ క్యారెక్టర్ కోసం రెడీ అవ్వడం నాకు ఎంతగానో నచ్చింది.
 
మ్యూజిక్ గురించి ?
మిక్కీ జే మేయర్ గారు అద్భుతమైన మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. ఆయన హ్యాపీడేస్ సినిమా పాటలు అంటే  ఎంతగానో ఇష్టం ఎప్పటినుంచో ఆయన సాంగ్స్ వింటూ ఉంటున్నాను. ఈ సినిమాకి ఆయన ఇచ్చిన మ్యూజిక్ మనసుని ఆకట్టుకునేలా ఉంటుంది. ఇప్పటి రిలీజైన రెండు పాటలు సూపర్ హిట్ అయ్యాయి.  
 
ఈ సినిమా ట్రైలర్ ని రామ్ చరణ్ గారు లాంచ్ చేస్తున్నారు కదా.. ఎలా అనిపిస్తోంది
 ట్రైలర్ ని రామ్ చరణ్ గారు లాంచ్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. రామ్ చరణ్ గారి మగధీర సినిమా అంటే నాకు చాలా ఇష్టం.  ఆ సినిమాని ఎన్నిసార్లు చూశానో లెక్కలేదు.  
 
మీరు తెలుగులో కొత్తగా చేస్తున్న సినిమాలు?  
-ఇట్లు మీ అర్జున చేస్తున్నాను. నిజానికి ఛాంపియన్ కంటే ముందే సైన్ చేసిన సినిమా అది. కాకపోతే ఛాంపియన్ ముందుగా రిలీజ్ అవుతుంది.

Baba Vanga: 2026లో భూమిపైకి గ్రహాంతరవాసులు వస్తారట.. ఏఐతో ముప్పు

Baba Vanga: 2026లో భూమిపైకి గ్రహాంతరవాసులు వస్తారట.. ఏఐతో ముప్పుబాబా వంగా ఒక బల్గేరియన్ ఆధ్యాత్మిక వేత్త. ఆమె గణించిన భవిష్యవాణి అంచనాలు ఇప్పటికీ ప్రపంచాన్ని వణికిస్తూనే ఉన్నాయి. అయితే తాజాగా ఆమె చేసినట్టు ప్రచారం అవుతున్న 2026 భవిష్యవాణి ఇప్పుడు ట్రెండ్ అవుతోంది. 2026లో భూమిపైకి గ్రహాంతరవాసులు వస్తారని ఆమె ఊహించినట్లు సమాచారం. ముఖ్యంగా 3I/అట్లాస్ అనే ఒక భారీ ఖగోళ వస్తువు భూ వాతావరణంలోకి ప్రవేశిస్తుందని, అది కేవలం గ్రహశకలం కాదని గ్రహాంతరవాసుల నౌక కావచ్చని టాక్ వస్తోంది. ఇది నవంబర్ 2026లో జరగవచ్చునని తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఇంటర్నెట్‌లో అత్యంత వేగంగా వైరల్ ఇది వైరల్ అవుతోంది.

తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు : జగన్‌పై చంద్రబాబు ఘన విజయం

తెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికలు : జగన్‌పై చంద్రబాబు ఘన విజయంతెలంగాణ పంచాయతీ ఎన్నికల పోరులో ఆసక్తికర సంఘటను చోటుచేసుకుంటున్నాయి. బుధవారం మూడో దశ పోలింగ్, ఓట్ల లెక్కింపు జరిగింది. ఇందులో ఆసక్తికర పరిణామం చోటుచేసుకుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా జూలూరుపాడ మండలం, గుండ్లరేవు గ్రామానికి జరిగిన సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో జగన్‌పై చంద్రబాబు విజయం సాధించారు.

Jagan: పులివెందులలో వలసలు.. టీడీపీలో చేరిన చంద్రశేఖర్ రెడ్డి.. జగన్‌కు షాక్

Jagan: పులివెందులలో వలసలు.. టీడీపీలో చేరిన చంద్రశేఖర్ రెడ్డి.. జగన్‌కు షాక్వైఎస్సార్‌సీపీ శ్రేణుల వలసలు టీడీపీలోకి వేగంగా కొనసాగుతున్నాయి. సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో వైఎస్సార్‌సీపీ ఘోర పరాజయం తర్వాత, పలువురు పార్టీ నాయకులు రాజీనామా చేయడం ప్రారంభించారు. వైకాపా అధినేత జగన్‌కు సన్నిహితంగా ఉండే చాలామంది ఇప్పటికే టీడీపీలో చేరారు. ఈ మార్పు కొన్ని నియోజకవర్గాలకే పరిమితం కాలేదు. తన కంచుకోటగా భావించే పులివెందులలో కూడా జగన్ ఇప్పుడు పెద్ద ఎదురుదెబ్బను ఎదుర్కొన్నారు. జగన్ కుటుంబం చాలా కాలంగా ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్న ప్రాంతాల్లో టీడీపీ పాగా వేయడం ప్రారంభించింది.

ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపులపై బీఆర్ఎస్ పిటిషన్లు - స్పీకర్ సంచలన తీర్పు

ఎమ్మెల్యేల ఫిరాయింపులపై బీఆర్ఎస్ పిటిషన్లు - స్పీకర్ సంచలన తీర్పుగత ఎన్నికల్లో తమ పార్టీ తరపున గెలిచి ఆ తర్వాత మరో పార్టీలోకి ఫిరాయించారంటూ భారత రాష్ట్ర సమితి (బీఆర్ఎస్) చేసిన ఫిర్యాదుపై తెలంగా రాష్ట్ర అసెంబ్లీ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత వేటు వేయాలన్న పిటిషన్లను ఆయన బుధవారం తోసిపుచ్చారు.

మానవత్వం మరుగయిపోతుందా? రోడ్డుపై గుండెపోటుతో వ్యక్తి, అతడి భార్య సాయం అర్థిస్తున్నా... (video)

మానవత్వం మరుగయిపోతుందా? రోడ్డుపై గుండెపోటుతో వ్యక్తి, అతడి భార్య సాయం అర్థిస్తున్నా... (video)మానవత్వం చచ్చిపోయిందా అనే సందేహాలు కొన్ని సంఘటనలు చూసినప్పుడు వస్తుంటాయి. కర్నాటక రాష్ట్రంలోని బెంగళూరు నగరంలో ద్విచక్రవాహనంపై తన భార్యతో కలిసి వెళ్తున్న వ్యక్తికి హఠాత్తుగా గుండెపోటు వచ్చింది. దీనితో అతడు వాహనం నడపలేకపోవడంతో ఇద్దరూ కిందపడిపోయారు. వెంటనే తేరుకున్న అతడి భార్య రోడ్డుపై వెళ్తున్న వారిని సాయం కోసం అర్థించింది. కానీ దారిన వెళ్తున్నవారు ఏ ఒక్కరూ వారిని ఆదుకునే ప్రయత్నం చేయలేదు. ప్రాణాల కోసం కొట్టుమిట్టాడుతున్న వ్యక్తిని రోడ్డుపై అలా చూస్తూ వెళ్లారే తప్ప ఏ ఒక్కరూ సాయం అందించలేదు. దీనితో ఆ జంట అలాగే ద్విచక్రవాహనంపై ఆసుపత్రికి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించారు.

Watch More Videos

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభం

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభంసిప్లా ఈరోజు దేశంలోని అత్యంత తీవ్రమైన ఆరోగ్య సవాళ్లలో రెండయిన ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ (T2DM) నిర్వహణ కోసం ఒక వారం పాటు ఇంజెక్ట్ చికిత్స అయిన యుర్పీక్(టిర్జెపటైడ్)ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. లిల్లీ డిసిజిఐ (DCGI) ఆమోదం పొందిన తర్వాత, భారతదేశంలో లిల్లీ యొక్క రెండవ బ్రాండ్ అయిన యుర్పీక్‌ను పంపిణీ చేయడానికి, ప్రోత్సహించడానికి సిప్లాకు హక్కులు ఉన్నాయి. ఈ ఆవిష్కరణ గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, సిప్లా లిమిటెడ్ గ్లోబల్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ అచిన్ గుప్తా ఇలా అన్నారు.

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి అనే విషయాన్ని కూలంకషంగా వివరించారు గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్. ఆయన చెబుతూ.. మనందరికీ మనల్ని ఉత్తేజపరిచే గాఢమైన విశ్రాంతి కావాలి, తద్వారా మనం మేల్కొన్నప్పుడు ఉపయోగపడతాము. కానీ మీరు నిజంగా ఎప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోగలరు? మీరు ఇతర కార్యకలాపాలన్నింటినీ ఆపినప్పుడు మాత్రమే. కదలడం, పని చేయడం, ఆలోచించడం, మాట్లాడటం, చూడటం, వినడం, వాసన చూడటం, రుచి చూడటం వంటి అన్ని స్వచ్ఛంద కార్యకలాపాలను మీరు ఆపినప్పుడు మాత్రమే మీకు విశ్రాంతి లేదా నిద్ర లభిస్తుంది.

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?కొబ్బరికాయలు వారంలో ఏదో ఒకరోజు కొడుతూనే వుంటాము. అలా కొట్టిన తర్వాత కాస్త పచ్చి కొబ్బరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ప‌చ్చి కొబ్బ‌రిలో కాప‌ర్‌, ఐర‌న్‌, మెగ్నిషియం, మాంగ‌నీస్‌, పాస్ఫ‌ర‌స్‌, పొటాషియం, సెలీనియం, జింక్, విట‌మిన్ బి1, బి5, బి9 త‌దిత‌ర విట‌మిన్లు, మిన‌ర‌ల్స్ పుష్క‌లంగా ఉంటాయి. పచ్చి కొబ్బరి తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి కొబ్బరిలోని పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందే

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందేరాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలంటే రాత్రి సమయంలో సరైన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు రాత్రిపూట తినకూడని కొన్ని ఆహార పదార్థాలను చూద్దాం. దోసకాయను రాత్రిపూట తింటే, శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. రాత్రిపూట ఉడకని శనగలు తింటే శరీరం బలహీనపడి అనేక రోగాలకు దారి తీస్తుంది. రాత్రిపూట అరటిపండు తింటే జ్వరం, జలుబు వచ్చే అవకాశం వుంటుంది. రాత్రిపూట పెరుగు తింటే జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరుగదు. రాత్రిపూట యాపిల్స్ తినడం వల్ల వాటిలోని పెక్టిన్ సులభంగా జీర్ణం కాకుండా ఉంటుంది.

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?శీతాకాలంలో వస్తాయి రేగు పండ్లు. రోజువారీ ఆహారంలో రేగు పండ్లను చేర్చడం వల్ల మలబద్దకాన్ని నివారించవచ్చు. వీటిని తింటే కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి ఉన్నందున రేగు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు కూడా మంచిది. రేగు పండ్ల శోథ నిరోధక చర్య కారణంగా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ పండ్లు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడమే కాకుండా రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. రేగు పేస్టును చర్మంపై పూయడం వల్ల గాయం నయం కావడంతో పాటు చర్మం మృదువుగా ఉంటుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com