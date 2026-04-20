సోమవారం, 20 ఏప్రియల్ 2026
Written By దేవీ
Last Updated : సోమవారం, 20 ఏప్రియల్ 2026 (17:59 IST)

Raghu Kunche: గేదెల రాజు క్యారెక్టర్ భయపెట్టేలా ఉండేందుకు 12 కేజీల పెరిగాను : రఘు కుంచె

Gedela Raju - Raghu Kunche
రఘుకుంచే టైటిల్‌ పాత్ర పోషిస్తున్న చిత్రం ‘గేదెలరాజు’. కాకినాడ తాలుకా సినిమా ట్యాగ్‌లైన్‌. రఘుకుంచే తో పాటు రామచంద్రం పుణ్యమూర్తుల, వికాస్, టీనా శ్వావ్య, మౌనిక, రవి చిన్నిబిల్లి తదితరులు నటించిన ఈ సినిమా టీజర్, ట్రైలర్, పాటలు విడుదలై మంచి విజయాన్ని అందుకున్న సంగతి తెలిసిందే.

ఈ చిత్రాన్ని మోటూరి టాకీస్‌ పతాకంపై రఘు కుంచె సమర్పిస్తున్న ఈ చిత్రానికి చైతన్య మోటూరి దర్శకత్వం వహించారు. వాణి రవికుమార్‌ మోటూరి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సినిమా ఈ నెల 24న గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తోంది. ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో మూవీ హైలైట్స్ తెలిపారు యాక్టర్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రఘు కుంచె 
 
- నేను యాక్టర్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా గతంలోనూ కొన్ని చిత్రాలకు పనిచేశాను. కానీ "గేదెల రాజు" సినిమా నాకు సమ్ థింగ్ స్పెషల్ అనిపించింది. సినిమా ఆద్యంతం సాగే క్యారెక్టర్ లో నటించాను కాబట్టి సినిమా మీద కమాండే ఏర్పడింది. అది మ్యూజిక్ చేసేప్పుడు చాలా ఉపయోగపడింది. మా మూవీలో బీజీఎం చాలా న్యాచురల్ గా కుదిరింది. ఈ మధ్య సినిమాల్లో బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ క్యారెక్టర్స్ ను డామినేట్ చేస్తోంది. అప్పట్లో శివ, గీతాంజలి లాంటి మూవీస్ మనం గమనిస్తే పెరుగు మీద మీగడలా క్యారెక్టర్ ను బీజీఎం మరింత అందంగా చేసేది. ఇప్పుడు బీజీఎం అంటే శబ్దంలా మారిపోయింది. మా మూవీలో నేను ఆ జాగ్రత్త తీసుకున్నాను. క్యారెక్టర్ ను ఎక్కడా బీజీఎం డామినేట్ చేయకుండా, సెటిల్డ్ గా కంపోజ్ చేశాను. పాటలు కూడా కథను ముందుకు నడిపించేలా సిచ్యువేషనల్ గా ఉంటాయి. మూడు సాంగ్స్ లో ఒకటి నేను, మరొక పాట బేబక్క, ఇంకోటి మంగాదేవి పాడారు. బీజీఎం కు 45 రోజుల టైమ్ ఇచ్చారు. కేజీఎఫ్, కల్కి వంటి మూవీస్ కు సౌండ్ డిజైన్ చేసిన రాజారత్నం గారి దగ్గర పనిచేసిన హరీష్ మా మూవికి సౌండ్ డిజైన్ చేశారు. డాల్బీలో చూస్తే మా మూవీ సౌండింగ్ బాగా ఆకట్టుకుంటుంది.
 
- ఈ సినిమాలో నా క్యారెక్టర్ భయపెట్టేలా ఉండాలి, అలా కనిపించేందుకు 12 కేజీల బరువు పెరిగాను. మైత్రీ శశిగారు సినిమా చూసి మీరు అప్పట్లో చేసిన టెలివిజన్ కార్యక్రమాలు చూసి సాఫ్ట్ గా ఉంటారనుకున్నా, ఈ క్యారెక్టర్ లో భయపెట్టారు అన్నారు. సినిమా చూసిన వాళ్లంతా నా క్యారెక్టర్ మాస్ అప్పీల్ తో బాగుందని చెప్పారు. ఈ నెల 17న మూవీ రిలీజ్ అనుకున్నాం. అయితే అప్పటికి థియేటర్స్ కన్ఫర్మ్ కాలేదు. ఆ టైమ్ లో మధుర శ్రీధర్ రెడ్డి గారు నెక్ట్స్ వీక్ కు వెళ్లొచ్చు కదా అన్నారు. మేమూ ఆలోచనలో పడ్డాం. ఆ తర్వాత అన్నీ ఒక్కొక్కటిగా సెట్ అవుతూ వచ్చాయి. నైజాంలో మైత్రీ వాళ్లు 100కు పైగా థియేటర్స్ లో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఏపీ తెలంగాణలో కలిపి 200 స్క్రీన్స్, అలాగే ఓవర్సీస్ లో 60 లొకేషన్స్ లో మా సినిమా రిలీజ్ అవుతోంది. ఇలాంటి చిన్న సినిమాకు ఇది హ్యూజ్ రిలీజ్ అనే చెప్పుకోవచ్చు. 
 
- ఈ సినిమాలో మ్యాటర్ ఉంది, కానీ వీళ్ల దగ్గర మూటలు లేవు. డైరెక్టర్ చైతన్య సినిమా కోసం చాలా కష్టపడ్డాడు. ప్రతి డిపార్ట్ మెంట్ దగ్గరుండి చూసుకునేవాడు. ఏడాది పాటు తిప్పలు పడుతున్నారు. సినిమా పట్ల వీళ్లకున్న ప్యాషన్ చూసి ప్రొడక్షన్ లో నేనూ భాగమయ్యా. సహజంగా నేను నా ప్రతి సినిమాకు వందశాతం ఎఫర్ట్స్ పెడుతుంటా. ఈ సినిమాకు ఇంకాస్త నా అవసరం ఉందనిపించింది. అందుకే ప్రెజెంటర్ గా మారాను. 
 
- ఈ సినిమాలో నా పాత్ర గోదావరి జిల్లా యాసలో మాట్లాడాలి. నేను గోదావరి జిల్లా వాడిని కాబట్టి ఈ క్యారెక్టర్ లో నటించడం సులువైంది. బరువు పెరిగి, పొట్టతో రెడీ అయిన నాకు ఆ పాత్ర ఆవహించేసింది. నేను గతంలో ఒక మూవీలో తెలంగాణ యాసలో ఉండే పాత్ర పోషించాను. ఆ యాస నాకు అలవాటు లేదు కాబట్టి ఇబ్బందిపడ్డాను. ఈ సినిమా రియల్ లొకేషన్స్ లో షూట్ చేశాం. ఫిష్ మార్కెట్ లో చేసిన సీన్స్ లో అక్కడి వాళ్లంతా వాళ్ల వాళ్ల పనులు చేసుకుంటూ సహజంగా మా మూవీలో కనిపించారు. ఇంటర్వెల్ ఫైట్ ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. ఆ ఫైట్ లో డూప్ కత్తులు దొరక్క నిజం కత్తులు వాడారు. అవి ఎక్కడ గాయపరుస్తాయో అని భయమేసింది. ఒక సీన్ లో భాగంగా ఫిష్ మార్కెట్ లో రాత్రంతా ఉండాల్సివచ్చింది. నటుడిగా హ్యాపీగా ఉండే సినిమాలే కాదు ఇలా కష్టపడే సందర్భాలూ వస్తాయి అనిపించింది.
 
- గెదెలరాజు క్యారెక్టర్ ను డైరెక్టర్ డిజైన్ చేసిన విధానం చూస్తుంటే నాకే వాడిని చంపాలనిపించేంత కోపం వచ్చింది. రేపు మీరు సినిమా చూశాక ఏమంటారో అనిపిస్తోంది. ఈ సినిమా చూసిన వాళ్లంతా ఆర్టిస్టుగా, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గా బాగా పర్ ఫార్మ్ చేశావని ప్రశంసిస్తున్నారు. అయితే ఆర్టిస్టుగానే కాస్త ఎక్కువ క్రెడిట్ తీసుకుంటాను. మూవీస్ రెగ్యులర్ గా చూసే ఆడియెన్స్ కొన్ని సినిమాల ఫేట్ మారుస్తుంటారు. ఈ మూవీ లవర్స్ కు మా సినిమా తప్పకుండా నచ్చుతుందని నమ్మకం ఉంది. 
 
- విలన్ గానే నటించాలని లేదు. ఆఫర్స్ రావడాన్ని బట్టి ముందుకు వెళ్తుంటా. పయనం, అఖండ 2 రైటర్ కల్యాణ చక్రవర్తి రూపొందిస్తున్న సినిమా ఒకటి చేస్తున్నా. అల్లరి నరేష్ గారి సినిమాలోనూ ఒక మంచి రోల్ చేస్తున్నా.

పెళ్లికి మూడు రోజుల ముందు కాబోయే వరుడు మృతి.. వీధికుక్క వల్లే ?

పెళ్లికి మూడు రోజుల ముందు కాబోయే వరుడు మృతి.. వీధికుక్క వల్లే ?పెళ్లికి కేవలం మూడు రోజుల ముందు కాబోయే వరుడు మరణించాడు. ఈ దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన చిన్న శంకరంపేట మండలం, అంబాజీపేట గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. జంగరై నివాసి అయిన వరప్రసాద్ (30), పెళ్లి పత్రికలు పంచడానికి అంబాజీపేటకు వెళ్తుండగా, ఒక వీధి కుక్క అతని దారికి అడ్డంగా వచ్చింది. కుక్కను ఢీకొట్టకుండా తప్పించుకునే ప్రయత్నంలో, అతను తన ద్విచక్ర వాహనాన్ని పక్కకు తిప్పగా, అది రోడ్డు పక్కన ఉన్న చెట్టును ఢీకొట్టింది.

నల్గొండ జిల్లా చెరువుల్లో రాకాసి చేపలు, వలలను కొరికేస్తూ చేపలను తింటూ... వీడియో

నల్గొండ జిల్లా చెరువుల్లో రాకాసి చేపలు, వలలను కొరికేస్తూ చేపలను తింటూ... వీడియోనల్గొండ జిల్లా చిట్యాల మండలంలోని పెద్దకపర్తి సరస్సులో డెవిల్ ఫిష్ మూక మత్స్యకారులను బెంబేలెత్తిస్తున్నాయి. చేపలు పట్టేందుకు సరసులో వలలు వేస్తుంటే ఆ వలల్ని ముక్కముక్కలుగా కొరికేస్తున్నాయి. మరోవైపు ఇతర చేపలను తినేస్తున్నాయి. దీనితో తమకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లుతోందని చేపలు పట్టేవారు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ సరసులో చేపల వేటకు వెళితే రాకాసి చేపలు దొరుకుతున్నాయి. 3 నుంచి 4 టన్నులు వరకూ ఈ చేపలే పడుతున్నాయి. 100 కుటుంబాలు ఈ చేపల వేట మీద ఆధారపడి వున్నామని మత్స్యకారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. దీనిపై అధికారులు సత్వరమే చర్యలు తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.

భారత నౌకలపై కాల్పులు - దర్యాప్తు ప్రారంభించిన ఇరాన్

భారత నౌకలపై కాల్పులు - దర్యాప్తు ప్రారంభించిన ఇరాన్హర్మూజ్ జలసంధిలో రెండు భారత్ నౌకలపై కాల్పులు జరిపిన వ్యవహారంపై దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్టు ఇరాన్ ప్రకటించింది. ముడి చమురుతో వస్తున్న రెండు భారత నౌకలపై కాల్పులు జరిపిన విషయం తెల్సిందే. తమ దళాలేనా అన్న అంశంపై దర్యాప్తు చేపట్టినట్టు ఇరాన్‌ వెల్లడించింది. ఈ మేరకు ఆ దేశ ప్రతినిధి ఇస్మాయిలీ బాఘేయి ఒక ప్రకటన చేశారు. 'మా దళాలే భారత నౌకలను లక్ష్యంగా చేసుకొన్నాయా..? అనే అంశంపై సంబంధిత సంస్థలు విచారణ చేపట్టాయి' అని పేర్కొన్నారు.

వంద రూపాయలు అప్పు ఇవ్వలేదనే మనిషిని చంపేశారు.. ఎక్కడ?

వంద రూపాయలు అప్పు ఇవ్వలేదనే మనిషిని చంపేశారు.. ఎక్కడ?కేవలం వంద రూపాయలు అప్పు ఇవ్వలేదనే కారణంతో జరిపిన దాడిలో ఓ వ్యక్తి మృతి చెందాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. మంచిర్యాల జిల్లా దండేపల్లి మండలం ముత్యంపేట గ్రామానికి చెందిన శంకరయ్య అనే వ్యక్తి తన ఇంటి వద్దే ఒక చిన్న దుకాణాన్ని నడుపుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. ఆదివారం మధ్యాహ్నం సమయంలో అదే గ్రామానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి దుకాణం వద్దకు వచ్చి, తనకు అత్యవసరంగా 100 రూపాయల అప్పు కావాలని శంకరయ్యను కోరాడు. అయితే, గతంలో ఉన్న బకాయిలు లేదా ఇతర కారణాల రీత్యా శంకరయ్య అప్పు ఇచ్చేందుకు నిరాకరించాడు.

ఉత్తర జపాన్‌‍లో భారీ భూకంపం.. సునామీ హెచ్చరికలు

ఉత్తర జపాన్‌‍లో భారీ భూకంపం.. సునామీ హెచ్చరికలుఉత్తర జపాన్ దేశంలో భారీ భూకంపం సంభవించింది. ఇది రిక్టర్ స్కేలుపై రూ.7.4గా నమోదైంది. దీంతో అధికారులు ముందు జాగ్రత్త చర్యగా సునామీ హెచ్చరికలు జారీచేశారు. ఈ భూకంపం కారణంగా తీర ప్రాంతంలో మూడు మీటర్ల మేర అలలు ఎగసి పడొచ్చని జపాన్‌ మెట్రోలాజికల్‌ ఏజెన్సీ వెల్లడించింది.

మూలికల రాజు అశ్వగంధ ఆకుల వినియోగంపై కేంద్రం నిషేధం

మూలికల రాజు అశ్వగంధ ఆకుల వినియోగంపై కేంద్రం నిషేధంకేంద్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. మూలికల రాజుగా పేరుగడించిన అశ్వగంధ ఆకుల వినియోగంపై నిషేధం విధించింది. ఆహార ఉత్పత్తులు, హెల్త్ సప్లిమెంట్స్‌లో అశ్వగంధ ఆకులను వాడటంపై పూర్తిస్థాయిలో నిషేధం విధించింది. ఆరోగ్య భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా కేవలం అశ్వగంధ వేర్లు, వాటి నుంచి తీసిన రసాన్ని మాత్రమే వాడాలని స్పష్టం చేసింది.

శరీరంలో చెడు కొవ్వు పేరుకోకుండా కాపాడే గుమ్మడి గింజలు

శరీరంలో చెడు కొవ్వు పేరుకోకుండా కాపాడే గుమ్మడి గింజలుగుమ్మడి కాయలలో పోషకాలు, విటమిన్స్, మినరల్స్ పుష్కలంగా లభిస్తాయి. గుమ్మడి గింజలు తింటుంటే కలిగే 7 ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శరీరంలో చెడు కొవ్వు పేరుకోకుండా కాపాడుకోవాలంటే గుమ్మడి గింజలు తినడం మంచిదని ఆయుర్వేదం చెబుతోంది. గుమ్మడి గింజలు క్యాన్సర్ నివారిణిగా పనిచేస్తాయని నిపుణులు చెపుతున్నారు. ప్రొస్టేట్ గ్రంథుల వాపును తగ్గించడానికి వైద్య పరంగా గుమ్మడి కాయ సరిపోతుంది. గుమ్మడి తీసుకోవడం వలన చక్కెర వ్యాధిగ్రస్తులకు మేలు జరుగుతుంది. రక్తంలోని గ్లూకోజ్‌ను బాగా తగ్గిస్తుంది. గుమ్మడి గింజల నుంచి తీసిన నూనెను ఉపయోగించడం వలన అధిక రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది.

కాలేయ వ్యాధి క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్నాయి, చికిత్స ఖర్చులు అధికమవుతున్నాయి: కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్

కాలేయ వ్యాధి క్లెయిమ్‌లు పెరుగుతున్నాయి, చికిత్స ఖర్చులు అధికమవుతున్నాయి: కేర్ హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్తగినంతగా గుర్తించబడని కాలేయ ఆరోగ్య సంక్షోభాన్ని భారతదేశం ఎదుర్కొంటోంది. ఆరోగ్య మరియు కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ ప్రకారం, NAFLD (మద్యపానం-రహిత కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి) జనాభాలో 9% నుండి 32% మందిని ప్రభావితం చేస్తోంది. అంటే దాదాపు ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరిపై దీని ప్రభావం ఉంటోంది. దీనిని ప్రస్తుతం ఒక నిశ్శబ్ద మహమ్మారిగా గుర్తిస్తున్నారు. కాలేయ సంబంధిత వైద్య పరిస్థితులు ఇప్పటికే మొత్తం మరణాలలో 66% కంటే ఎక్కువ వాటాను కలిగి ఉన్నాయి.

భరించలేని సయాటికా నొప్పి తగ్గేందుకు ఇంటి చిట్కాలు

భరించలేని సయాటికా నొప్పి తగ్గేందుకు ఇంటి చిట్కాలుసయాటికా(Sciatica) అనేది వెన్నెముక కింది భాగం నుండి మొదలై కాలి చివరి వరకు పాకే నొప్పి. ఇది చాలా ఇబ్బందికరంగా అనిపించినప్పటికీ, ప్రారంభ దశలో ఉన్నప్పుడు కొన్ని ఇంటి చిట్కాలు మరియు వ్యాయామాల ద్వారా మంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. సయాటికా నొప్పి తగ్గడానికి పాటించవలసిన ముఖ్యమైన చిట్కాలు ఏమిటో చూద్దాము. వేడి, చల్లని ప్యాక్స్, ఇది తక్షణ ఉపశమనానికి బాగా పనిచేస్తుంది. నొప్పి మొదలైన మొదటి 2-3 రోజులు ఐస్ ప్యాక్ వాడండి. ఇది వాపును, మంటను తగ్గిస్తుంది. నొప్పి వచ్చిన చోట వేడి నీళ్ల బ్యాగుతో కాపడం పెట్టండి. ఇది రక్త ప్రసరణను పెంచి, కండరాల బిగువును తగ్గిస్తుంది.

మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో అరుదైన ఘనత: అత్యంత క్లిష్టమైన గుండె, భారీ కణితి శస్త్రచికిత్సలు విజయవంతం

మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో అరుదైన ఘనత: అత్యంత క్లిష్టమైన గుండె, భారీ కణితి శస్త్రచికిత్సలు విజయవంతంహైదరాబాద్, ఏప్రిల్ 2026: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్‌లో అరుదైన మరియు క్లిష్టమైన రెండు పీడియాట్రిక్ కేసులను వైద్యులు విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ కేసులు అధిక నైపుణ్యం, ఖచ్చితత్వం అవసరమైనవిగా వైద్యులు తెలిపారు. 8 సంవత్సరాల బాలిక (బరువు: 21.2 కిలోలు) శ్వాసలో ఇబ్బంది, మెడ నొప్పితో ఆసుపత్రికి వచ్చింది. మెడ మరియు స్పైన్‌కు ఎంఆర్‌ఐ పరీక్షలు నిర్వహించగా, ఛాతి వెనుక భాగంలో 11.6 x 10.6 x 8.7 సెం.మీ పరిమాణంలో భారీ కణితి ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఈ కణితి ప్రధాన రక్తనాళాలు, ముఖ్యంగా అయోర్టా, మరియు స్పైనల్ కాల్‌కు అత్యంత సమీపంగా ఉండటంతో పరిస్థితి అత్యంత ప్రమాదకరంగా మారింది.
