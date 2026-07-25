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Written By దేవీ
Last Updated : Saturday, 25 July 2026 (19:12 IST)

స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడు సందేహం ఉండేది, ఇప్పటి ఆదరణకు ఆనందగా వుంది : కిరణ్ అబ్బవరం

Kiran Abbavaram, Ravi Namburi, Sri Gouri Priya, Dheeraj Mogilineni, SKN, Sai Rajesh
Written By: దేవీ
Updated: Sat, 25 Jul 2026 (19:12 IST)
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Kiran Abbavaram, Ravi Namburi, Sri Gouri Priya, Dheeraj Mogilineni, SKN, Sai Rajesh
కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా నటించిన "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" సినిమా అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకుల ఆదరణతో ఘన విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో ఆకట్టుకున్నారంటూ సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ స్పందిస్తున్నారు. ప్రశంసలతో పాటు మంచి వసూళ్లు దక్కించుకుంటోంది "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" సినిమా. ప్రీమియర్స్, వరల్డ్ వైడ్ గా డే 1 వసూళ్లు కలిపి ఈ సినిమా 12.3 కోట్ల రూపాయలు ఆర్జించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ మీట్ ను హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు.
 
హీరో కిరణ్ అబ్బవరం మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమా షూటింగ్ టైమ్ లోనే వారితో చెప్పేవాడిని ఇది మనందరికీ మంచి సినిమా అవుతుందని. ఆ మాట నిజమై ఈ రోజు ప్రేక్షకులు ఘన విజయాన్ని అందించడం సంతోషంగా ఉంది. స్టీవెన్ శంకర్ రోల్ స్క్రిప్ట్ విన్నప్పుడు నాలో కొంత సందేహం ఉండేది. హీరోగా కమర్షియల్ సినిమాలు చేస్తున్నప్పుడు ఈ సినిమా చేయడం కరెక్టా కాదా అనిపించేది. కామెడీ, యాక్షన్ చేయగలం కానీ ఇంత ఇన్నోసెంట్ గా, ఎమోషనల్ గా నటించి మెప్పించగలనా లేదా అనిపించేది. నాకు సాధ్యమైనంత పర్ ఫార్మ్ చేశాను. ఈ రోజు మీడియా మిత్రుల దగ్గర నుంచి, ప్రేక్షకుల నుంచి వస్తున్న రెస్పాన్స్ చూస్తుంటే హ్యాపీగా ఉంది. మా ప్రేమ కథపై మీరు చూపిస్తున్న ప్రేమకు కృతజ్ఞతలు. ప్రతి ప్రేమ కథ ఒకేలా ఉంటే చరిత్రకు కూడా నచ్చదు. మాది కొత్త ప్రేమ కథ. థియేటర్స్ కు వెళ్లి ఎక్సిపీరియన్స్ చేయండి. ముఖ్యంగా ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ చూడండి. అన్నారు.
 
హీరో త్రిగుణ్ మాట్లాడుతూ - మా సినిమా షూటింగ్ టైమ్ లోనే డైరెక్టర్ రవి నంబూరి పెద్ద దర్శకుడు అవుతాడని చెప్పాను. అలాగే సాయి రాజేష్ గారు నేషనల్ అవార్డ్ కోసం మరోసారి ఢిల్లీ వెళ్లాల్సి వస్తుందేమో. హీరోలు మూడు హిట్స్ కొడితే ప్రేక్షకుల మనుసుల్లో సుస్థిరమైన సంపాదించుకుంటారు. కిరణ్ అబ్బవరం ఆ ఘనత సాధించాడు. ఇంకో 30 ఏళ్లు ఆయన కెరీర్ కు ఢోకా లేదు. తెలుగమ్మాయి గౌరి అద్భుతంగా పర్ ఫార్మ్ చేసింది. ఈ సినిమాకు నాది ఉడత సాయమే. కానీ నా క్యారెక్టర్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. అన్నారు.
 
డైరెక్టర్ రవి నంబూరి మాట్లాడుతూ - తన మొదటి సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ కావడం సంతోషం కలుగుతుంది. నేనూ అలాంటి హ్యాపీనెస్ నే ఎంజాయ్ చేస్తున్నా.ఇండస్ట్రీకి కొత్తగా వచ్చే రైటర్, డైరెక్టర్ ఎలాంటి స్ట్రగుల్స్ పడతాడు అనేది ప్రేక్షకులకు ఎంతవరకు కనెక్ట్ అవుతుందని అనుకున్నా కానీ ఎమోషన్ ఏదైనా ఏమోషనే కాబట్టి ప్రేక్షకులు స్టీవెన్ క్యారెక్టర్ కు కనెక్ట్ అవుతున్నారు. కిరణ్ అన్న పర్ ఫార్మెన్స్ గురించి అందరూ ఒక మాట ఎక్కువ మాట్లాడితే సంతోషిస్తా అనుకునేవాడిని. నేను ఆశించినట్లే ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన నటన గురించి బాగా చెబుతున్నారు. అందరూ ప్రశంసిస్తుంటే నన్ను పొగిడినట్లు అనిపిస్తోంది.  
 
హీరోయిన్ శ్రీ గౌరి ప్రియ మాట్లాడుతూ - ఇది నా లైఫ్ లో చాలా ముఖ్యమైన రోజు. మా అమ్మ ఇక్కడ ఉంటే బాగుండేది. కానీ తను చూస్తోంది అనుకుంటున్నాను. నాన్న నా విజయానికి ఎంతో సంతోషిస్తున్నారు. సింగిల్ స్క్రీన్స్ లో, మల్టీప్లెక్స్ ల్లో ఆడియెన్స్ మా మూవీ చూస్తూ ఒకేలా రియాక్ట్ అవుతున్నారు. పెద్దలు, యువత, ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ అందరూ మా సినిమాను ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఎస్ కేఎన్ గారు సినిమా పట్ల ఒక పసిపిల్లవాడికి ఉన్న స్వచ్ఛమైన ప్రేమను, ఒక పరిణితి గల ప్రొడ్యూసర్ కు ఉన్న అనుభవాన్ని ఒకేసారి చూపిస్తుంటారు. ఒక జంట మీదే కథ సాగాలంటే ఎంతో ఆసక్తికరంగా సన్నివేశాలు ఉండాలి, ఆ సన్నివేశాలను ఆకట్టుకునేలా పర్ ఫార్మ్ చేయగలగాలి. కిరణ్ గారి లాంటి మంచి కోస్టార్ వల్లే అలాంటి మంచి పర్ ఫార్మెన్స్ ఇవ్వగలిగాం. అన్నారు. 
 
కో ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ మొగిలినేని మాట్లాడుతూ - మా సినిమాకు ప్రేక్షకుల స్పందన చూశాక సినిమా కోసం పడిన రెండేళ్ల కష్టం మర్చిపోయాం. మా మూవీకి మహిళా ప్రేక్షకులు బాగా కనెక్ట్ అవుతారని ముందే ఊహించాం. మేము అనుకున్నట్లే వుమెన్ మా మూవీని ఇష్టపడుతున్నారు. సినిమా చూసి ఎమోషనల్ గా ఫీలవుతున్నారు. మా టీమ్ అందరికీ ఈ సినిమా సక్సెస్ ను అంకితం చేస్తున్నాను అన్నారు.
 
ప్రొడ్యూసర్ ఎస్ కేఎన్ మాట్లాడుతూ, నేను సాయి రాజేష్ భిన్న ధ్రువాల్లాంటి వాళ్లం. మాలో బేధాభిప్రాయాలు ఉంటాయి. కానీ సినిమా కోసం మేము ఎలాంటి త్యాగానికైనా సిద్ధంగా ఉంటాం. చెన్నై లవ్ స్టోరీ కథను 20 నిమిషాలు సాయి రాజేష్ చెప్పాడు. అదిరిపోయింది వెంటనే చేద్దామని అనుకున్నాం. బయ్యర్స్, డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఫోన్స్ చేసి షోస్ పెంచుతున్నాం, కలెక్షన్స్ చాలా బాగున్నాయని చెబుతున్నారు. ఫస్ట్ డే 12.3 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసిందని చెప్పడానికి గర్వపడుతున్నాను. బేబి మూవీ ఓపెనింగ్ కంటే దాదాపు 40 పర్సెంట్ ఎక్కువ వచ్చింది. నేను విజయ్ తో టాక్సీవాలా చేసినప్పుడు డే 1 బ్రేక్ ఈవెన్ అయ్యింది అన్నారు
 
స్టోరీ రైటర్, ప్రొడ్యూసర్ సాయి రాజేష్ మాట్లాడుతూ, హిట్ సినిమా చేయాలనే సంకల్పం ఒక్కటే నన్ను, ఎస్ కేఎన్ నూ ముందుకు నడిపిస్తుంటుంది. సినిమా మీద ఏ రూపాయి వచ్చినా తిరిగి సినిమాకే పెట్టుబడి పెడుతుంటాడు ఎస్ కేఎన్. ధీరజ్ ఈ సినిమాకు అన్నీ తానై చూసుకున్నాడు. అనంత శ్రీరామ. ఈ సినిమాకూ అలాంటి మంచి సాహిత్యాన్ని అందించారు. నా స్నేహితుడు త్రిగుణ్ నా మాటను నమ్మి ఈ క్యారెక్టర్ చేశారు అన్నారు.
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దేవీ
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