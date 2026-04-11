Venkat: హరుడు కోసం ప్రొడ్యూసర్ బాధ్యతలు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది : వెంకట్
శ్రీ సీతా రాముల కల్యాణం చూతము రారండి, అన్నయ్య, ప్రేమ కోసం, శివ రామరాజు లాంటి బ్లాక్ బస్టర్ సినిమాలతో అలరించిన హీరో వెంకట్ సినిమాల్లోకి కమ్ బ్యాక్ ఇస్తున్నారు. విఆర్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్ లో వెంకట్ హీరోగా రూపొందుతున్న మాస్ కమర్శియల్ ఎంటర్ టైనర్ ‘హరుడు’. రాజ్ తాళ్లూరి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్స్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సమ్మర్ స్పెషల్ గా మే 8న ఈ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ ట్రైలర్ లాంచ్ చేశారు.
హీరో వెంకట్ మాట్లాడుతూ, సినిమాను పూర్తి చేయడానికి నేను యాక్టింగ్తో పాటు ప్రొడ్యూసర్ బాధ్యతలు కూడా తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇందులో విలన్గా శ్రీహరి పైలా అనే కొత్త ఆర్టిస్ట్ను పరిచయం చేస్తున్నాం. దర్శకుడు రాజ్ తాళ్లూరి అద్భుతంగా సినిమాను తీశారు. ఈ సినిమాలో ప్రతి పాత్రకు ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. మణి జిన్న అద్భుతమైన మ్యూజిక్ అందించారు. ఒక రొమాంటిక్ సాంగ్ను గోవాలో షూట్ చేశాం ఆ పాట చాలా బాగా వచ్చింది. రిలీజ్ తర్వాత అది ఇంకా హిట్ అవుతుంది.
హైదరాబాద్ మాస్ సాంగ్ కూడా చిత్రీకరించాం అది థియేటర్లలో అలరిస్తుంది. మంచి యాక్షన్ ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి. గోవా, ముంబైలో పాటలు చిత్రీకరించాం. మంచి బడ్జెట్తో, మంచి లొకేషన్స్లో సాంగ్స్ తీశాం. మా డిఓపీ ఆనంద్ చాలా సపోర్ట్ చేశారు. సినిమా చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది. నన్ను యాక్షన్ హీరోలా చూపించారు. ఇది మంచి కమర్షియల్ ఎంటర్టైనర్. మే 8న విడుదల చేస్తున్నాం. మీ అందరి సపోర్ట్ ఆశీర్వాదాలు మాతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. థాంక్యూ.”
డైరెక్టర్ రాజ్ తాళ్లూరి మాట్లాడుతూ, ముంబైలో ఐదు రోజుల షూటింగ్ చాలా మంచి అనుభవం. హెబ్బా ఈ సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషించింది. మా డైరెక్షన్ టీమ్కు ధన్యవాదాలు. కథ మీద నాకు నమ్మకం ఉంది. తెలుగు ప్రేక్షకులు మంచి సినిమాలను ఎప్పుడూ ఆదరిస్తారు. ఈ సినిమా ఖచ్చితంగా విజయాన్ని సాధిస్తుందని నమ్ముతున్నాను. థాంక్యూ.
అలి మాట్లాడుతూ, వెంకట్తో సీతారామ కళ్యాణం సినిమా నుంచి పరిచయం ఉంది. ఆ సినిమా పెద్ద హిట్ అయ్యింది. అప్పటి నుంచి మా జర్నీ కొనసాగుతోంది. ఆయన నిర్మించిన ఒక సినిమాలో కూడా నేను నటించాను. అన్ని భాషల్లో సినిమాలు చేసిన వెంకట్ ఇప్పుడు ‘హరుడు’తో వస్తున్నారు. ఆయన యాక్షన్ చాలా బాగుంటుంది. రాజ్ తాళ్లూరి గారు పూరి జగన్నాథ్ గారి దగ్గర పని చేశారు. ఆ మార్క్ కనిపిస్తోంది. మే 8న ఈ సినిమా వస్తోంది.టీమ్ అందరికీ ఆల్ ది.
తారాగణం: వెంకట్, శ్రీహరి ,హెబ్బపటేల్ , సలోని, నాటషా ,అలీ, సుమన్, రవి వర్మ ,సుభాశ్రీ , వేద్విక,చాందిని రావు, రవి, షాని, ఆదిత్య, సమేట గాంధీ. దిల్ రమేష్, దొరబాబు