Allari Naresh: సురభి మరిన్ని తెలుగు సినిమాలు చేయాలని కోరుకుంటున్నా: అల్లరి నరేష్
అల్లరి నరేష్ ఫాంటసీ కామెడీ ఎంటర్టైనర్ ‘రంభ ఊర్వశి మేనక’ . చంద్ర మోహన్ చింతాడ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, హాస్య మూవీస్ బ్యానర్లపై రాజేష్ దండా, నిమ్మకాయల ప్రసాద్ నిర్మిస్తున్నారు. టీజర్, ట్రైలర్ సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచాయి. ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 4న ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ గ్రాండ్ గా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.
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అల్లరి నరేష్ మాట్లాడుతూ, నిమ్మకాయల ప్రసాద్ తో పరిచయం నాకు ‘అల్లరి’ సినిమా నుంచి మొదలైంది. ఆ సినిమాకి ఆయన ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్. అప్పటినుంచి నాకు బాగా తెలుసు. ఆయన జడ్జిమెంట్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ కథ ఆయనకి చాలా నచ్చింది. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, హాస్య మూవీస్లో సినిమా చేయడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. దర్శకుడు చంద్రమోహన్కి ఇక్కడి నుంచి సక్సెస్ మొదలవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ సినిమా నాకంటే చంద్రమోహన్ కోసం చాలా పెద్ద సక్సెస్ అవ్వాలి.. మా రంభ, ఊర్వశి, మేనక చాలా కష్టపడ్డారు. చాలా ఎనర్జీతో ఈ సినిమా చేశారు. సురభి కూడా చాలా చక్కగా పర్ఫార్మ్ చేసింది. తను మరిన్ని తెలుగు సినిమాల్లో నటించాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇది అందరినీ నవ్వించే ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్. ఈ సినిమా రిలీజ్ సెప్టెంబర్ 4. సక్సెస్ మీట్ సెప్టెంబర్ 9. సినిమాతో హిట్టు కొడుతున్నాం. సక్సెస్ మీట్ పెడుతున్నాను అన్నారు.
హీరోయిన్ సురభి మాట్లాడుతూ, ఈ సినిమాలో చిన్ని క్యారెక్టర్ చేయడం చాలా ఆనందాన్నిచ్చింది. నరేష్ గారితో నటించడం చాలా హ్యాపీగా ఉంది. తప్పకుండా ఈ సినిమా మీ అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేస్తుంది. తప్పకుండా ఈ సినిమాని అందరూ బ్లెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను.
మైత్రి మూవీ మేకర్స్ రవి మాట్లాడుతూ.. ఈ ట్రైలర్, అలాగే సినిమా చిత్ర బృందం మాట్లాడుతున్న నమ్మకం చూస్తుంటే ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా కూడా చాలా పెద్ద హిట్ కాబోతుందని అర్థమవుతుంది. అల్లరి నరేష్ గారి నుంచి ఒక మంచి కామెడీ సినిమా గురించి ఎప్పటి నుంచి ఎదురు చూస్తున్నాం. అలాంటి సమయంలో ‘రంభ ఊర్వశి మేనక’ వస్తోంది. సెప్టెంబర్ 4న మంచి ట్రీట్. నేను కంపల్సరీగా వెళ్తున్నాను. అలాగే మీరందరూ కూడా చూస్తారని నమ్ముతున్నాను. నరేష్ గారికి కచ్చితంగా చాలా పెద్ద హిట్ పడుతుంది. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్, నాగార్జున గారు, అఖిల్ గారు.. అందరూ అన్ని పాజిటివ్ ఎనర్జీ సినిమా వెనక ఉన్నాయి. ‘రంభ ఊర్వశి మేనక’ ష్యూర్ షాట్ సూపర్ డూపర్ హిట్ సినిమా అవుతుంది.
నిర్మాత నిమ్మకాయల ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ.. నాగార్జున గారు, అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ తరఫున అందరికీ ధన్యవాదాలు. రంభ ఊర్వశి మేనక.. ఇంద్రుడు, యముడు.. ఇది తెలుగు వాళ్లకి ఒక్కరికే సొంతమైన జానర్. ఇదివరకు వచ్చిన సినిమాల్లో ఎలా ప్రేక్షకులు ఎంటర్టైన్ అయ్యారో, సెప్టెంబర్ 4న అంతే ఎంటర్టైన్ అవుతారని ప్రామిస్ చేస్తున్నాను. గత ఐదు నెలలుగా తెలుగు ప్రేక్షకులు ప్రతి సినిమాని థియేటర్లో ఆదరిస్తున్నారు. అలాగే నా సినిమాను కూడా ఆదరిస్తారని, సపోర్ట్ కొనసాగుతుందని కోరుకుంటున్నాను.