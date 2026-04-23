ఎవరే’ పాట మంచి హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను : అంబటి అర్జున్

Ambati Arjun, Vechalapu Krishna, Riddi Anamika Charan and others
శిరీష మండవిల్లి నిర్మాణంలో ‘ఎవరే’ ప్రైవేట్ ఆల్బమ్‌ని ఆనంద్ తెరకెక్కించారు. ఈ ఆల్బమ్‌కి స్టోరీ, స్క్రీన్ ప్లే, డైరెక్షన్ బాధ్యతల్ని ఆనంద్ నిర్వర్తించారు. ఎస్ ఎస్ వర్దన్ మ్యూజిక్ అందించిన ఈ ఆల్బమ్‌లో వెచలపు కృష్ణ, రిద్ది అనామిక చరణ్ నటించారు. ఈ పాటను మే ఒకటో తేదీన క్రేజీ ఎన్ క్యాచీ యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో బుధవారం నాడు ఈ పాటకు సంబంధించిన రిలీజ్ ఈవెంట్‌ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి అర్జున్ అంబటి, సింగర్ సాకేత్, రాంబాబు గోసాల ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేశారు.
 
అర్జున్ అంబటి మాట్లాడుతూ .. ‘‘ఎవరే’ టీంకు ఆల్ ది బెస్ట్. నిర్మాత బాగుంటేనే మళ్లీ ఇంకో పాటను గానీ, సినిమాను గానీ తీస్తారు. పవన్ కళ్యాణ్ పాట పాడుతూ ఉంటే నేను పర్పామ్ చేశాను. పవన్ కళ్యాణ్ సింగర్‌గా ఇంకా మంచి స్టేజ్‌కి వెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాను. వర్దన్ మ్యూజిక్ బాగుంది. కృష్ణ, రిద్ధి జంట బాగుంది. పక్కింటి అబ్బాయిలా కృష్ణ కనిపిస్తున్నారు. ‘ఎవరే’ పాట మంచి హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
 
సింగర్ సాకేత్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘ఎవరే’ టీంకు ఆల్ ది బెస్ట్. ఎస్ ఎస్ వర్దన్ పేరు బాగుంది. తమన్ అన్న రేంజ్‌లో ఎదగాలని కోరుకుంటున్నాను. పవన్ కళ్యాణ్, అనన్య చక్కగా పాడారు. పాటలో ఎనర్జీ, మెలోడీ రెండూ చక్కగా కుదిరాయి. కృష్ణ, రిద్ధి అనామిక జంట బాగుంది. ఈ పాట మంచి విజయాన్ని సాధించాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
 
రాంబాబు గోసాల మాట్లాడుతూ .. ‘‘ఎవరే’ ప్రోమో చూశాను. నాకు చాలా నచ్చింది. లిరిక్స్ కూడా బాగున్నాయి. హీరో కృష్ణ, రిద్ధి చక్కగా నటించారు. ఎస్ ఎస్ వర్దన్ మా ఎస్ ఎస్ తమన్ రేంజ్‌కి వెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాను. ‘ఎవరే’ సాంగ్ పెద్ద హిట్ అవ్వాలని ఆశిస్తున్నాను’ అని అన్నారు.
 
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎస్ ఎస్ వర్ధన్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘ఎవరే’ పాట కోసం మేం ఏడాది నుంచి వర్క్ చేస్తున్నాం. నా విజన్‌కి సపోర్ట్ చేసిన ఆనంద్, కృష్ణకి థాంక్స్. ఏడాది పాటుగా మేం శ్రమించి ఈ పాటను తెరకెక్కించాం. పవన్ కళ్యాణ్, అనన్య మా పాటను నెక్ట్స్ లెవెల్‌కి తీసుకెళ్లారు. వల్లభ అన్నతో నేను నాలుగేళ్లుగా పని చేస్తున్నాను. ఆయన నాకెంతో సపోర్ట్ చేశారు. ఈ జర్నీలో సపోర్ట్ చేసిన నా టీం, నా ఫ్యామిలీ, నా ఫ్రెండ్ తరంగ్‌కి థాంక్స్. కృష్ణ, రిద్ధి చక్కగా నటించారు. ఈ పాట మంచి విజయం సాధిస్తుందనే నమ్మకం నాకుంది. మే 1న మా పాట రాబోతోంది. అందరూ చూసి సపోర్ట్ చేయండి’ అని అన్నారు.
 
డైరెక్టర్ ఆనంద్ మాట్లాడుతూ .. ‘ఏడాది క్రితం ‘ఎవరే’ కాన్సెప్ట్ అనుకున్నాం. అప్పటి నుంచి కృష్ణ, వర్దన్, నేను ఈ పాట మీద పని చేస్తూనే ఉన్నాం. అనామిక మాకు ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు. నిర్మాత కళ్యాణ్ గారు, శిరీష గారు చేసిన సపోర్ట్‌ని ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. నా గురువు లక్ష్మీ దేవీ గారిని కూడా ఈ ఈవెంట్‌కి ఆహ్వానించాను. నా ఈ జర్నీలో ఆమె సహకారాన్ని ఎప్పటికీ గుర్తు పెట్టుకుంటాను. మా పాట మే 1న క్రేజీ ఎన్ క్యాచీ యూట్యూబ్ ఛానెల్‌లో రిలీజ్ కాబోతోంది. అందరూ చూసి సపోర్ట్ చేయండ’ని అన్నారు.
 
హీరో వేచలపు కృష్ణ మాట్లాడుతూ .. ‘‘ఎవరే’ నాకు ఎంతో ప్రత్యేకం. ఈ రోజు నా కోసం వైజాగ్ నుంచి మా అమ్మగారు వచ్చారు. ఆనంద్, వర్దన్ వల్లే నేను ఇక్కడి వరకు వచ్చాను. శిరీష మండవిల్లి గారి సపోర్ట్ ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. ఈ పాట మే 1న క్రేజీ ఎన్ క్యాచీ యూట్యూబ్‌లో రిలీజ్ కాబోతోంది. అందరూ మా పాటను చూసి సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
 
హీరోయిన్ రిద్ధి అనామిక చరణ్ మాట్లాడుతూ .. ‘తెలుగులో ఇదే నాకు మొదటి ప్రాజెక్ట్. ‘ఎవరే’ ఆల్బమ్‌లో నాకు అవకాశం ఇచ్చిన దర్శక, నిర్మాతలకు థాంక్స్. మా పాటను పాడిన సింగర్లకు థాంక్స్. నాకు సపోర్ట్ చేసిన కృష్ణకి థాంక్స్. మా పాటను అందరూ చూసి సపోర్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
 
సింగర్ పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘ఎవరే’ పాట కోసం ఏడాది క్రితం వర్క్ స్టార్ట్ చేశాం. వర్దన్ అన్న ఈ పాట కోసం ఎంతో కష్టపడ్డారు. కృష్ణ, రిద్ధి చక్కగా కనిపించారు. వల్లభ గారి సాహిత్యం చాలా బాగుంది. నాకు అవకాశం ఇచ్చిన దర్శక, నిర్మాతలకు థాంక్స్. ఈ పాట వైరల్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
 
సింగర్ అనన్య భాస్కర్ మాట్లాడుతూ .. ‘‘ఎవరే’ పాటలో భాగమైనందుకు సంతోషంగా ఉంది. వర్దన్ గారి మ్యూజిక్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఈ పాట కోసం అందరూ ఎంతో కష్టపడ్డారు. ఈ పాట పెద్ద హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.
 
లిరిక్ రైటర్ మల్లిక వల్లభ పిట్ల మాట్లాడుతూ .. ‘‘ఎవరే’ పాట కోసం నిత్యం శ్రమించిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎస్ ఎస్ వర్దన్, డైరెక్టర్ ఆనంద్ గారికి ఆల్ ది బెస్ట్. ఇలానే వారితో మరిన్ని మంచి ప్రాజెక్టులు చేయాలని కోరుకుంటున్నాను’ అని అన్నారు.

బెంగాల్‌లో బీజేపీ సర్కారు ఏర్పాటైతే చొరబాటుదారుల ఆటకట్టిస్తాం : అమిత్ షా

బెంగాల్‌లో బీజేపీ సర్కారు ఏర్పాటైతే చొరబాటుదారుల ఆటకట్టిస్తాం : అమిత్ షావెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో భారతయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైతే చొరబాటుదారుల ఆటకట్టిస్తామని కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా హెచ్చరించారు. బెంగాల్ ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా, గురువారం తొలిదశ పోలింగ్ జరుగుతోంది. ఈ పోలింగ్ గురువారం సాయంత్రం ఆరు గంటలతో ముగిసింది. ఈ సందర్భంగా అమిత్ షాక్ స్పందిస్తూ, ఈ ఎన్నికల తర్వాత బెంగాల్ రాష్ట్రంలో సంపూర్ణ మెజార్టీతో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుందని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.

భారత్, చైనా దేశాలు మానవాళికి మహోన్నత దేశాలు: ట్రంప్‌కి కౌంటర్ ఇచ్చిన ఇరాన్

భారత్, చైనా దేశాలు మానవాళికి మహోన్నత దేశాలు: ట్రంప్‌కి కౌంటర్ ఇచ్చిన ఇరాన్అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంపుకి చాలా బలమైన కౌంటర్ ఇచ్చింది ఇరాన్ దేశం. భారతదేశం, చైనాతో పాటు మరికొన్ని దేశాలను నరకాలతో పోలుస్తూ అమెరికన్ రేడియో హోస్ట్ మైఖేల్ షేర్ చేసిన లేఖను ట్రంప్ రీపోస్ట్ చేయడంపై ఇరాన్ కౌంటర్ ఇచ్చింది. భారతదేశం నాగరికతకు పుట్టినిల్లు అంటూ హైదరాబాదులోని ఇరాన్ ఎంబసీ పోస్ట్ షేర్ చేసింది. మైఖేల్ షేర్ చేసిన పోస్ట్ ఏంటి? ఆసియా దేశాల నుంచి మహిళలు 9వ నెలలో అమెరికాకు వస్తారు. ఇక్కడే బిడ్డకు జన్మనిస్తారు. అమెరికా చట్టాలేమో ఆ బిడ్డను వెంటనే అమెరికా పౌరసత్వం ఇస్తాయి.

కర్నాటకలో దారుణం : బిడ్డకు జన్మనిచ్చి గొంతుకోసి చంపేసిన యువతి

కర్నాటకలో దారుణం : బిడ్డకు జన్మనిచ్చి గొంతుకోసి చంపేసిన యువతికర్నాటక రాష్ట్రంలోని బెంగుళూరు నగరంలో దారుణం జరిగింది. ఓ 19 యేళ్ల యువతి ఫాక్స్‌కాన్ ఫ్యాక్టరీలో మరుగుదొడ్డిలో ఓ బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. అనంతరం ఆ పసికందు గొంతు కోసి హతమార్చింది. మృతదేహాన్ని ఓ సంచిలో పడేసింది. ఈ ఘటనపై పోలీసులు దర్యాప్తు జరుపుతున్నారు.

వెస్ట్ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : బీజేపీ అభ్యర్థిని పరుగెత్తించి కొట్టిన టీఎంసీ కార్యకర్తలు

వెస్ట్ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలు : బీజేపీ అభ్యర్థిని పరుగెత్తించి కొట్టిన టీఎంసీ కార్యకర్తలువెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్ర అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా, తొలి దశ పోలింగ్ గురువారం ఉదయం నుంచి జరుగుతోంది. అయితే, ఈ పోలింగ్ సందర్భంగా పలుచోట్ల ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. పోలింగ్ కేంద్రాన్ని పరిశీలించేందుకు బీజేపీ అభ్యర్థిపై టీఎంసీ శ్రేణులు దాడి చేశాయి. కుమార్ గంజ్ అసెంబ్లీ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో బీజేపీ నుంచి సుబేందు సర్కారు పోటీ చేస్తున్నారు. ఆయన పోలింగ్ కేంద్రాన్ని పరిశీలించేందుకు వచ్చారు. ఈ సమయంలో టీఎంసీ కార్యకర్తలతో ఘర్షణ జరిగింది. దీంతో వారు బీజేపీ అభ్యర్థిని పరుగెత్తిచి కొట్టారు. ఆయన ముఖంపై పిడిగుద్దులు కురిపించారు. పోలీసులు అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేసినా టీఎంసీ కార్యకర్తలు ఆగలేదు.

యువకుడిని కొడుతూ, బూతులు తిట్టిన కానిస్టేబుల్.. వీడియో

యువకుడిని కొడుతూ, బూతులు తిట్టిన కానిస్టేబుల్.. వీడియోహైదరాబాద్‌లోని టోలిచౌకి వద్ద రాత్రి వేళ ఒక యువకుడిని కొడుతూ, అసభ్య పదజాలంతో దూషిస్తున్న ఒక పోలీసు కానిస్టేబుల్ వీడియో ప్రజల నుండి తీవ్ర విమర్శలను ఎదుర్కొంది. ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో కూడా విస్తృత ఆగ్రహానికి దారితీసింది. ఆ వీడియోలో, కానిస్టేబుల్ జ్ఞానేశ్వర్ ఆ యువకుడిని అడ్డుకుని, అతనితో వాగ్వాదానికి దిగడం కనిపిస్తుంది. ఆ కానిస్టేబుల్ ఒక లాఠీని ఉపయోగించి, ఆ యువకుడి వీపు, కాళ్ళపై దయ లేకుండా పలుమార్లు ఎలా కొట్టాడో ఆ వీడియోలో స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

ఎముక పుష్టి కోసం క్యాల్షియం వున్న ఆహార పదార్థాలు ఇవే

ఎముక పుష్టి కోసం క్యాల్షియం వున్న ఆహార పదార్థాలు ఇవేచాలామంది నడుము నొప్పి, కీళ్ల నొప్పి, వెన్ను నొప్పి తదితర ఎముకలకు సంబంధించిన సమస్యలతో సతమతమవుతుంటారు. ఇలాంటివారిలో సరిపడినంత క్యాల్షియం లేకపోవడమే దీనికి కారణం. కనుక క్యాల్షియం లభించే డ్రైఫ్రూట్స్ తింటుంటే శరీరానికి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. అంజీర తింటే ఎన్నో ప్రయోజనాలున్నాయి. ప్రతి వంద గ్రాముల అంజీరలో 160 మి.గ్రా క్యాల్షియం లభిస్తుంది. ఎండు ఆప్రికాట్ పండ్లలో ప్రతి 100 గ్రాములకు 15 మి.గ్రా క్యాల్షియం దొరుకుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ప్రోటీన్లు కలిగిన ప్రతి 28 గ్రాముల బాదములలో 76 మి.గ్రాముల క్యాల్షియం వుంటుంది. తీయగా వుండే ఖర్జూరాల్లో ప్రతి వంద గ్రాములకు 64 మి.గ్రా క్యాల్షియం వుంటుంది.

వేసవిలో హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచే పండ్లు ఇవే

వేసవిలో హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచే పండ్లు ఇవేవేసవికాలంలో శరీరం డీహైడ్రేషన్‌కి గురవుతుంటుంది. అందువల్ల శరీరానికి పుష్కలంగా నీరు అందించాల్సి వుంటుంది. వేసవి వడదెబ్బ తగలకుండా వుండాలంటే ఈ క్రింది 8 పండ్లను ఆహారంలో భాగంగా చేసుకోవాలి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. కొబ్బరి నీళ్లలో ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు, మినరల్స్, పొటాషియం, ఫైబర్, కాల్షియం, మినరల్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. అందుకే కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్‌గా వుంచుకోవచ్చు. పుచ్చకాయంలో 92 శాతం నీరు వుంటుంది. కనుక వీటిని వేసవిలో తింటుంటే శరీరం హైడ్రేట్‌గా వుంటుంది. కీరదోసలో 95 శాతం వరకూ నీరు వుంటుంది కనుక వేసవిలో శరీరంలో నీటి శాతాన్ని తగ్గకుండా చూస్తాయి.

ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో తినదగిన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?

ఉదయాన్నే ఖాళీ కడుపుతో తినదగిన ఆహార పదార్థాలు ఏమిటి?ఖాళీ కడుపుతో ఉదయాన్నే తినే ఆహారం శరీరానికి తక్షణ శక్తినిచ్చి రోజంతా చలాకీగా వుండేట్లు చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఖాళీ కడుపుతో తినే ఆహారం తేలికగా జీర్ణమవదగినదిగా వుండాలి. అలాంటి ఆహార పదార్థాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నీటిలో నిమ్మరసం పిండుకుని తాగితే అది గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది. నానబెట్టిన బాదం కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో, జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడుతుంది. ఓట్స్ తీసుకుంటే రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు తగ్గడం, గుండె జబ్బులు వచ్చే ప్రమాదం తగ్గుతుంది. స్ట్రాబెర్రీలో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్స్, ఫైటోకెమికల్స్ పుష్కలంగా ఉండటం చేత, కీళ్ళనొప్పులను నివారిస్తుంది.

గోల్డెన్ మిల్క్ హెల్త్ సీక్రెట్స్

గోల్డెన్ మిల్క్ హెల్త్ సీక్రెట్స్పసుపు పాలు... గోల్డెన్ మిల్క్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. ఈ పాలు తాగుతుంటే కొన్ని వ్యాధుల నుండి రక్షణ పొందవచ్చు. పసుపు పాలు తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు పాలు తాగుతుంటే వాపు, కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించడంలో సహాయపడుతాయి. మెదడు పనితీరును మెరుగుపరచి జ్ఞాపకశక్తిని పెంపొదిస్తుంది. గుండె జబ్బుల నుండి రక్షణ కల్పిస్తుంది. పసుపు పాలు తాగుతుంటే బ్లడ్ షుగర్ స్థాయి అదుపులో వుంచుకోవచ్చు. క్యాన్సర్ ప్రమాదాన్ని రాకుండా అడ్డుకునే అవకాశం వుంటుంది. గోల్డెన్ మిల్క్ తాగుతుంటే ఇది జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది. పసుపు పాలు తాగేవారిలో రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.

గుండె సంబంధ వ్యాధులు రాకుండా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?

గుండె సంబంధ వ్యాధులు రాకుండా వుండాలంటే ఏం చేయాలి?ఈరోజుల్లో గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఈ సమస్యలతో ప్రాణాలు పోతున్నవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. గుండెపోటుతో ఇటీవల మరణిస్తున్నవారు ఎక్కువవుతున్నారు. కనుక గుండె ఆరోగ్యం కోసం ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో తెలుసుకుందాము. ఆరోగ్యకరమైన సమతుల ఆహారం తీసుకోవాలి. పలు రకాల పండ్లు, కూరగాయలు, తృణధాన్యాలు, లీన్ ప్రోటీన్లు, వంటలో తక్కువ మొత్తంలో నూనెను వుపయోగించాలి. ప్రతిరోజూ కనీసం 30 నిమిషాలు క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. కొలెస్ట్రాల్, అధిక రక్తపోటును నియంత్రించాలి. ధూమపానం మానేయాలి, మద్యం సేవించడం మానేయాలి. గుండె ఆరోగ్యంపై వైద్యులతో పరీక్ష చేయించుకోవాలి. రాత్రివేళ నిద్ర సమయం కనీసం 7 నుంచి 9 గంటలు వుండేట్లు చూసుకోవాలి.
