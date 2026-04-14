మంగళవారం, 14 ఏప్రియల్ 2026
Written By దేవీ
Last Updated : మంగళవారం, 14 ఏప్రియల్ 2026 (10:23 IST)

Naga Shaurya: నాకు అలాంటి లక్ రావాలని కోరుకుంటున్నా : నాగశౌర్య

Naga Shaurya, Sridevi, Vidhi, Srinivasa Rao
హీరో నాగ శౌర్య, రామ్ దేశినా (రమేష్) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న యాక్షన్ డ్రామా ‘బ్యాడ్ బాయ్ కార్తీక్’. మాస్ అవతార్‌లో రాబోతున్నారు. శ్రీ వైష్ణవి ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌పై శ్రీనివాసరావు చింతలపూడి నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఈ నెల 17వ తేదీన విడుదలకు సిద్ధమవుతున్న సందర్భంగా మేకర్స్ గ్రాండ్ ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.
 
నాగశౌర్య మాట్లాడుతూ,  రసూల్ గారు ఈ సినిమాలో నన్ను చాలా బాగా చూపించారు, చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకున్నారు. ఆయన చాలా మంచి వ్యక్తి. ఆయన వయసులో ఉన్నప్పుడు హీరోగా ట్రై చేసి ఉంటే బాగుండేది.. ఆయన వల్ల ఈ సినిమా విజువల్స్ అద్భుతంగా వచ్చాయి. మా హీరోయిన్ విధికి ఇది తెలుగులో ఫస్ట్ సినిమా. ఆమెకు ఇది మంచి లాంచ్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. శ్రీదేవి గారితో పనిచేయడం చాలా మంచి అనుభవం. ఆమె ప్రభాస్ గారి మొదటి సినిమాలో చేశారు, నాకు కూడా అలాంటి లక్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను. సాయికుమార్ గారు, వెన్నెల కిషోర్, సుదర్శన్, సముద్రఖని ఇలా చాలా పెద్ద తారాగణం ఈ సినిమాలో ఉంది. డైరెక్టర్ రమేష్ చాలా కష్టపడి చేశారు. మా నిర్మాతలు చాలా కష్టపడి సినిమా తీశారు. వారికి మంచి విజయం రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ సినిమా అందరికీ నచ్చేలా సినిమా ఉంటుంది అని నమ్ముతున్నాను అని తెలిపారు.
 
శ్రీదేవి విజయ్ కుమార్ మాట్లాడుతూ,  నిర్మాత శ్రీనివాస్ కు మంచి సక్సెస్ రావాలని కోరుకుంటున్నాను. ఆయన మరిన్ని మంచి సినిమాలు తీయాలి. రసూల్ గారు లేకపోతే ఈ జర్నీ ఇలా పూర్తి అయ్యేది కాదు. ఈ సినిమా విజువల్స్ అద్భుతంగా ఉన్నాయి. నేనూ థియేటర్‌లో ఈ సినిమా చూడడానికి వెయిట్ చేస్తున్నాను. నాగశౌర్య గారితో పనిచేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఒక కొత్త కథలో మేమిద్దరం కలిసి పనిచేయడం చాలా ఫ్రెష్ ఫీలింగ్ ఇచ్చింది. శౌర్య  చాలా మంచి యాక్టర్. ఆయనతో మరిన్ని సినిమాలు చేయాలని ఉంది. విధికి  తెలుగులో మంచి సక్సెస్‌ఫుల్ కెరీర్ ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను అన్నారు.
 
నిర్మాత శ్రీనివాస్ చింతలపూడి మాట్లాడుతూ, శౌర్య గారిని ఒక డిఫరెంట్ స్టైల్‌లో చూస్తారు. ఇది అవుట్ అండ్ అవుట్ కమర్షియల్ ఎంటర్‌టైనర్. యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లు చాలా బాగుంటాయి. చిన్న గారు మంచి బ్యాక్‌గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. ప్రతి సినిమాలో చిన్న చిన్న కష్టాలు ఉంటాయి, వాటిని ఎదుర్కొంటేనే సక్సెస్ వస్తుంది. ఇది మా ఫస్ట్ సినిమా. మరిన్ని సినిమాలు చేయబోతున్నాం. జూన్ లో మరో సినిమా మొదలుపెట్టబోతున్నాం.  ఏప్రిల్ 17న మీరు ఒక మంచి సినిమా చూస్తారు. మాకు ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్ ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు. అందరికీ ధన్యవాదాలు.”
 
హీరోయిన్ విధి మాట్లాడుతూ, ఇది నా ఫస్ట్ తెలుగు సినిమా. ఈ ఈవెంట్‌లో మీ అందరినీ కలవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. శౌర్య నాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. అలాగే శ్రీదేవి గారికి థాంక్యూ సో మచ్. ఎంతో ప్రేమ, అభిమానం చూపించారు. తప్పకుండా అందరూ థియేటర్స్‌లో చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నాను.
 
నటి ప్రియ మాట్లాడుతూ: అందరికీ నమస్కారం. ఈ సినిమా తప్పకుండా సక్సెస్ అవుతుంది.  సక్సెస్ మీట్‌లో మళ్లీ మీ అందరినీ కలుస్తాను. ఈ సినిమాలో అవకాశం ఇచ్చిన దర్శక నిర్మాతలకు ధన్యవాదాలు. ఏప్రిల్ 17న థియేటర్లలో కలుద్దాం”
 
డీఓపీ రసూల్ మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమా నా కెరీర్‌లో ఒక మంచి అనుభవం. కొన్ని కారణాల వల్ల  సినిమాను కష్టాలు పడుతూ తీశాం. కానీ సినిమా అద్భుతంగా వచ్చింది. థియేటర్‌లో చూసిన తర్వాత చాలామంది సర్ప్రైజ్ అవుతారు. సినిమాలో చాలా మంచి అంశాలు ఉన్నాయి. ఆడియన్స్ ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఈ వేడుకలో మూవీ టీం అందరూ పాల్గొన్నారు.
 
నటీనటులు: నాగ శౌర్య, విధి, సముద్రఖని, నరేష్ VK, సాయికుమార్, మైమ్ గోపి, శ్రీదేవి విజయ్ కుమార్, వెన్నెల కిషోర్, బ్రహ్మాజీ, పృథ్వీ, అజయ్, ప్రియ, నెల్లూరు సుదర్శన్, కృష్ణుడు, చమక్ చంద్ర, శివన్నారాయణ

