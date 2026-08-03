బాలీవుడ్లో నచ్చే పాత్రలు రావడం లేదు : హీరో సిద్ధార్థ్
తనకు నచ్చే పాత్రలు బాలీవుడ్ చిత్రపరిశ్రమలో రావడం లేదని హీరో సిద్ధార్థ్ అంటున్నారు. రంగ్ దే బసంతి చిత్రంతో ఆయన హిందీ వెండితెరకు పరిచయమైన విషయం తెల్సిందే. ఆ తర్వాత ఆయనకు పెద్దగా సినిమా అవకాశాలు రావడం లేదు. దీంతో ఆయన ఇండస్ట్రీకి దూరంగా ఉంటున్నారు. దీనిపై ఆయన స్పందిస్తూ, తనకు నచ్చే తరహా పాత్రలు బాలీవుడ్ నుంచి రావడం లేదని స్పష్టం చేశారు.
'నాకు అసలు బాలీవుడ్ నుంచి అవకాశాలు రావడంలేదు. నేను చెయ్యాలనుకునే పాత్రలు, పని ఎందులోనూ అవకాశాల్లేవు. నాకు దీనిపై ఎలాంటి నిరాశ లేదు. సరైన సమయంలో అవకాశాలు వస్తాయని నేను నమ్ముతా. 20 ఏళ్ల క్రితం 'రంగ్ దే బసంతి'లో భగత్ సింగ్గా నటించాను. తర్వాత ఇప్పుడు 'ఆపరేషన్ సఫేద్ సాగర్'లో అజయ్ అహుజాగా నటించే అవకాశం వచ్చింది. నేను ఎప్పుడూ పాత్రల కోసం వెంపర్లాడలేదు. నాకు నచ్చే ప్రాజెక్ట్ కోసం పదేళ్లైనా ఎదురుచూస్తాను. ప్రస్తుతం ఖాళీగా ఏం లేను. ఏదో ఒక భాషలో ఏడాదికొక సినిమా చేస్తున్నా. ఏడాదిలో కొంత సమయం మాత్రమే సినిమాల కోసం కేటాయిస్తున్నాను. నా భార్య, కుటుంబంతో వీలైనంత ఎక్కువ సమయం గడపాలనుకుంటున్నాను.
హిందీలో అవకాశాలు లేకపోయినా నేను తమిళం, తెలుగు, మలయాళం, కన్నడ అన్ని భాషల్లో సినిమాలు చేస్తాను. అవసరమైతే పనికోసం వెస్ట్ బెంగాల్, పంజాబ్, అమెరికా, ఇంగ్లాండ్ వెళ్తాను. నా కెరీర్లో అత్యంత ముఖ్యమైన సినిమాల్లో 'ఆపరేషన్ సఫేద్ సాగర్' ఒకటి. ఇంత లాంగ్ గ్యాప్ తర్వాత కూడా నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు మేకర్స్కి ధన్యవాదాలు' అని ఆయన పేర్కొన్నారు. సిద్ధార్థ్ ప్రధాన పాత్రలో రూపొందిన వార్ యాక్షన్ డ్రామా 'ఆపరేషన్ సఫేద్ సాగర్'. ఆగస్టు 7వ తేదీ నుంచి హిందీ, తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో ప్రముఖ ఓటీటీ వేదిక నెట్ఫ్లిక్స్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది.