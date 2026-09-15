Sampoornesh Babu :నా కెరీర్ లో కొన్ని మిస్టేక్స్ జరిగాయి - .అయినా రెమ్యూనరేషన్ పరంగా హ్యాపీ : సంపూర్ణేష్ బాబు
నాకు డిఫరెంట్ పాత్రలు చేయాలని ఉంది. త్వరలోనే ఒక ఆసక్తికరమైన ప్రాజెక్ట్ ప్రకటన ఉంటుందని నటుడు సంపూర్ణేష్ బాబు వెల్లడించారు. తాజాగా ఆయన ది ప్యారడైజ్’.సినిమాలో నటించారు. నాని హీరోగా శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 24న ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలో నటించిన సంపూర్ణేష్ బాబు సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
Sampoornesh Babu
-డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ గారి దగ్గర నుంచి కాల్ వచ్చింది. వెళ్లి కలిసాను. అందులో బిర్యాని క్యారెక్టర్ చెప్పినప్పుడు నాకు చాలా కొత్తగా అనిపించింది. ఇప్పటివరకు నేను అలాంటి క్యారెక్టర్ చేయలేదు. చాలా సీరియస్ గా ఉంటుంది. ఇప్పటివరకు నేను చేసిన అన్ని పాత్రలకు చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది .
-ఇందులో నాని గారికి బెస్ట్ ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ చేస్తున్నాను. సినిమా త్రూ అవుట్ నా క్యారెక్టర్ ఉంటుంది.
-మూడు సంవత్సరాల క్రితం నాకు ఇలాంటి క్యారెక్టర్ వచ్చి ఉంటే నా కెరీర్ లో జరిగిన కొన్ని మిస్టేక్స్ జరిగేవికావు. నాని అన్న, శ్రీకాంత్ గారితో వర్క్ చేయడం చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది.
-నేను ఇంత పెద్ద సినిమా ఎప్పుడు చేయలేదు. నా మీద మేకర్స్ చాలా నమ్మకం పెట్టారు. వాళ్ళ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టాలని నా వంతు కృషి చేశాను.
-నాని గారు నాకు చాలా కంఫర్ట్ ఇచ్చారు.ఇంత పెద్ద సినిమాలో ఇన్ని రోజులు పనిచేయడం నాకు ఇదే మొదటిసారి. షూటింగ్ సెట్లో నేను చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను. నాని గారి డెడికేషన్ అద్భుతం. నేను ఏదైనా చక్కగా పర్ఫార్మ్ చేస్తే మెచ్చుకునేవారు.
- ఈ ఆఫర్ రావడం వెనుక సాయి రాజేష్ ఉన్నారు. ఆయనే ఫోన్ చేసి నీకు శ్రీకాంత్ గారి ఆఫీస్ నుంచి ఫోన్ వస్తుంది చక్కగా మాట్లాడి క్యారెక్టర్ చేయమని చెప్పారు. సాయి రాజేష్ గారు శ్రీకాంత్ గారు చాలా మంచి ఫ్రెండ్స్.
- మోహన్ బాబు గారి బ్యానర్ లో ఒక సినిమా చేశా.. ఇప్పుడు ఆయనతో కలిసి నటించడం చాలా ఆనందంగా వుంది. మోహన్ బాబు గారితో నటించడానికి చాలా కాలం ఎదురు చూశాను. ఇందులో మా కాంబినేషన్లో సీన్స్ ఉన్నాయని చెప్పగానే చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. ఎప్పటినుంచో ఉన్న కల నెరవేరినట్టుగా అనిపించింది.
- ఈ పాత్ర కోసం బరువు తగ్గమని చెప్పారు. తగ్గాను. అలాగే జట్టు గడ్డం కూడా పెంచాను. డైరెక్టర్ గారు ఏం చెప్తే అది ఫాలో అయ్యాను.
-ఈ సినిమా షూటింగ్ పూర్తి అయ్యే వరకు ఏ సినిమా చేయకూడదని నిర్ణయించుకున్నాను. కొన్ని అవకాశాలు వచ్చినప్పటికీ, ఈ సినిమా పూర్తి అయ్యే వరకు ఏదీ చేయనని చెప్పాను.
- ప్యారడైజ్ బిర్యానీ ఎంత అద్భుతంగా వుంటుందో సినిమా అంత అద్భుతంగా వుంటుంది. అంతకంటే అద్భుతంగా నా క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. అది ఎలా ఉంటుంది అనేది మీరు సెప్టెంబర్ 24న చూస్తారు.
-డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ గారు ప్రతి క్యారెక్టర్ని చాలా క్లారిటీతో డిజైన్ చేశారు. ఆయా షేర్’, ‘ఏష నాగుల కట్ట’ రెండు పాటలకు అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ఎక్కడ చూసినా ‘యేషా నాగుల కట్ట’, ‘ఆయా షేర్’ పాటలే వినిపిస్తున్నాయి.