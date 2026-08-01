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Written By దేవీ
Last Updated : Saturday, 1 August 2026 (17:57 IST)

Varun Tej : ఒకే బాడీలో రెండు ఆత్మలు ఉండే ఛాలెంజింగ్ ఫాత్ర పోషించా : వరుణ్ తేజ్

Varun Tej, Rithika Nayak, Merlapaka Gandhi
Written By: దేవీ
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (17:57 IST)
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Varun Tej, Rithika Nayak, Merlapaka Gandhi
కొరియన్ కనకరాజు సినిమా కొరియాలో షూట్ చేసినప్పటికీ భాష విషయంలో ఎలాంటి కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. ప్రతి విషయంలో చాలా కేర్ తీసుకున్నాం. ఇందులో నేను రెండు పర్సనాలిటీస్‌లో కనిపిస్తాను అని వరుణ్ తేజ్ అన్నారు. మేర్లపాక గాంధీ దర్శకత్వం వహించగా, యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. తాజాగా రామ్ చరణ్ ఈ సినిమా థియేట్రికల్ ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు.
 
సత్య,అతని తండ్రి, రీతికా నాయక్ కలిసి 'కొరియన్ కనకరాజు' ఆత్మను ఆహ్వానించేందుకు క్షుద్ర పూజ చేయడంతో ట్రైలర్ ఆసక్తికరంగా ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తర్వాత కథ పెనుకొండకు చెందిన ఓ కుర్రాడి జీవితంలోకి వెళ్తుంది. కియా ఫ్యాక్టరీలో పనిచేసే అమ్మాయితో ప్రేమలో పడిన అతని జీవితం అనుకోని మలుపు తిరుగుతుంది. ఓ కొరియన్ అండర్‌వరల్డ్ డాన్ ఆత్మ అతనిలోకి ప్రవేశించడంతో హీరో పూర్తిగా మారిపోతాడు. అక్కడి నుంచి మొదలయ్యే నవ్వులు, థ్రిల్స్‌తో కూడిన ప్రయాణాన్ని ట్రైలర్ ఆసక్తికరంగా ప్రజెంట్ చేసింది
 
ట్రైలర్ గురించి... మేర్లపాక గాంధీ ఈసారి పూర్తిగా కొత్త కాన్సెప్ట్‌తో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. రాయలసీమ నేటివిటీని కొరియన్ కల్చర్ తో మేళవించిన తీరు ఆకట్టుకుంటోంది. హారర్, కామెడీ, యాక్షన్, ఎమోషన్‌ను బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ట్రైలర్‌ను తీర్చిదిద్దారు. ముఖ్యంగా ఫైర్ వర్సెస్ వాటర్ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ విజువల్‌గా అదిరిపోయింది. చివర్లో కొరియన్ డాన్ ఆత్మ ఆవహించిన వరుణ్ తేజ్ పాత్రకు భయపడే సత్య ఎపిసోడ్ నవ్వులు పంచుతూ ట్రైలర్‌ను హై నోట్‌లో ముగిస్తుంది.
 
వరుణ్ తేజ్ రెండు విభిన్న షేడ్స్‌లో అదరగొట్టారు. అమాయకమైన రాయలసీమ యువకుడిగా, భయంకరమైన కొరియన్ గ్యాంగ్‌స్టర్ ఆత్మ ఆవహించిన వ్యక్తిగా ఆయన చూపించిన వేరియేషన్స్ హైలైట్‌గా నిలిచాయి. రాయలసీమ యాస, బాడీ లాంగ్వేజ్, కొరియన్ మ్యానరిజమ్స్‌తో వరుణ్ తేజ్ తన నటనలో మరో కొత్త కోణాన్ని చూపించారు. సత్య తన అద్భుతమైన కామెడీ టైమింగ్‌తో మరోసారి నవ్వులు పంచగా, రీతికా నాయక్ తన పాత్రలో ఆకట్టుకున్నారు. అలాగే సునీల్, మురళీధర్ గౌడ్ తదితర కీలక పాత్రల్ని కూడా ట్రైలర్‌లో ఆకట్టుకునేలా చూపించారు.
 
మనోజ్ రెడ్డి కటసాని సినిమాటోగ్రఫీ రాయలసీమ, కొరియా లొకేషన్స్‌ను గ్రాండ్‌గా ప్రజెంట్ చేసింది. ఎస్. థమన్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ ప్రతి సీన్‌కు అదిరిపోయే ఎనర్జీని తీసుకొచ్చింది. సత్య జి ఎడిటింగ్ ట్రైలర్‌ను ఫాస్ట్-పేస్డ్‌గా, ఎంగేజింగ్‌గా నిలబెట్టింది. యూవీ క్రియేషన్స్, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ నిర్మాణ విలువలు ప్రతి ఫ్రేమ్‌లో ఉన్నతంగా కనిపిస్తున్నాయి.
 
హీరో వరుణ్ తేజ్ మాట్లాడుతూ, ఆగస్టు 7న థియేటర్లలో ఈ సినిమాను ఎంజాయ్ చేస్తారని నమ్ముతున్నాను. డైరెక్టర్ గారితో కలిసి ప్రతి క్యారెక్టర్ ఎలా ఉండాలి అనేదానిపై మంచి హోంవర్క్ చేశాం. సినిమాలో ఉన్న కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా కథతో చాలా నేచురల్‌గా ట్రావెల్ అవుతాయి. ఇది పూర్తి స్థాయి కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్. ఒకే బాడీలో రెండు ఆత్మలు ఉంటే ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ వుంటాయి. పెర్ఫార్మెన్స్‌కు మంచి స్కోప్ ఉన్న పాత్ర దొరికింది. డైరెక్టర్ రాసుకున్న పాత్రకు పూర్తి న్యాయం చేయడానికి ప్రయత్నించాను. ఈ సినిమా చేయడం నటుడిగా నాకు చాలా సంతృప్తిని ఇచ్చింది అన్నారు.
 
రీతికా నాయక్ మాట్లాడుతూ, నేను చేసిన ప్రతి సినిమాకు తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎంతో ప్రేమ చూపించారు. ఈ సినిమాలో నేను చేసిన చైత్ర పాత్ర కూడా మీ అందరికీ నచ్చుతుంది. తప్పకుండా ఈ సినిమాను అందరూ ఆదరిస్తారని కోరుకుంటున్నాను.
 
దర్శకుడు మేర్లపాక గాంధీ మాట్లాడుతూ: "ట్రైలర్ మీ అందరికీ నచ్చడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. సినిమాలో ఇంకా ఎక్కువ ఫన్, కామెడీ ఉంటుంది. వరుణ్ తేజ్ గారు, సత్య గారి పెర్ఫార్మెన్స్‌ను ప్రేక్షకులు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. రీతికా కూడా తన పాత్రను చాలా బాగా చేసింది. మనోజ్ అద్భుతమైన విజువల్స్ ఇచ్చారు. థమన్ గారు అద్భుతమైన రీ-రికార్డింగ్ అందిస్తున్నారు. ఆగస్టు 7న తప్పకుండా థియేటర్‌కు వచ్చి సినిమా చూడాలని కోరుకుంటున్నాను."
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దేవీ
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