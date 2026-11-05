  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
  4. I really loved the pre-climax and climax of the Ramayana: Rajamouli
Written By దేవీ దేవీ
Last Updated : Thursday, 5 November 2026 (18:50 IST)

Rajamouli: రామాయణం ప్రీ-క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్ నాకు ఎంతగానో నచ్చాయి : రాజమౌళి

Rajamouli at Allu cinemas
Written By: దేవీ
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (18:50 IST)
google-news
Rajamouli at Allu cinemas
‘రామాయణం’ థియేటర్లలోకి రావడంతో ప్రేక్షకుల్లో భారీ ఆసక్తి నెలకొంది. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఈ చిత్రం అన్ని వర్గాల నుంచి అద్భుతమైన  స్పందనను అందుకుంటోంది. గ్రాండ్ స్టోరీటెల్లింగ్, నటీనటుల అద్భుతమైన పెర్ఫార్మెన్స్‌లు, సాంకేతిక విలువలపై ప్రేక్షకులు, విమర్శకులు ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు. నేడు 3డి ఫార్మెట్ లో అల్లు సినిమాస్ లో ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి చూశారు. ఈ సందర్భంగా సినిమాపై అభినందలు తెలిపారు.
 
భారతీయ సినిమాను తనదైన భారీ కథాకథనాలతో కొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్లిన రాజమౌళి.. నితేశ్ తివారీ తెరకెక్కించిన ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక ఎపిక్ చిత్రాన్ని ప్రత్యేకంగా అభినందించారు. ముఖ్యంగా సినిమా భారీ స్థాయి, బిగ్ స్క్రీన్‌పై విజువల్స్ అద్భుతంగా ఉన్నాయని ప్రశంసించారు. ఈ సినిమా అందించే గ్రాండ్ సినిమాటిక్ ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను కొనియాడుతూ ఎక్స్ వేదికగా తన అభిప్రాయాన్ని పంచుకున్నారు.
 
“‘రామాయణం’ సినిమా భారీ స్థాయి, బిగ్ స్క్రీన్‌పై దాని విజువల్స్ అద్భుతంగా ఉన్నాయి. రాముడిగా రణ్‌బీర్ కపూర్, ముఖ్యంగా వనవాసం నుంచి ఎంతో అద్భుతమైన ఔన్నత్యంతో కనిపించారు. రావణుడిగా యశ్ ప్రజెన్స్ అద్భుతంగా వుంది. సీతగా సాయి పల్లవి ఎంతో హుందాగా కనిపించారు. ప్రీ-క్లైమాక్స్, క్లైమాక్స్ నాకు ఎంతగానో నచ్చాయి. సినిమాలోని ప్రతి అంశాన్ని ఆస్వాదించాను. ఇంతటి ప్రతిష్ఠాత్మకమైన విజన్‌ను అద్భుతంగా తెరపై ఆవిష్కరించిన నమిత్ మల్హోత్రా, నితేశ్ తివారీతో పాటు మొత్తం చిత్ర బృందానికి అభినందనలు” అని రాజమౌళి తన పోస్టులో పేర్కొన్నారు.
 
ఇప్పటికే ప్రేక్షకుల నుంచి గొప్ప స్పందన అందుకుంటున్న ‘రామాయణం’ కు రాజమౌళి ప్రశంసలు మరింత ప్రత్యేకత తీసుకొచ్చింది.
About Writer
దేవీ
దేవీ (మురళీకృష్ణ)  నిక్‌నేమ్- శక్తిమాన్ సినిమా రంగంలో దాదాపు 26 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. కళారంగంపై ఇంట్రెస్టుతో రిపోర్టర్‌గా కెరీర్ మొదలైంది. అలా చేస్తూనే విజయవాడలో రంగస్థలంపై నాటకాల్లో పాత్రలు పోషించారు. అలా ఆర్టిస్టుగా.. పలు సినిమాలు, సీరియల్స్‌లో సైతం నటించారు. స్క్రిప్ట్ వర్క్‌లో కూడా కొద్దికాలం చేశారు. అలా ప్రజాశక్తి దినపత్రికలో సినిమా పేజీ న్యూస్ రిపోర్టర్‌గా తనతోనే ఆరంభం అయింది. అలా చేస్తుండగానే మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఇంటర్వ్యూ చేశాక...... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
Allu Arjun : ముంబై విమానాశ్రయంలో అల్లు అర్జున్ స్టైలిష్‌గా, పవర్‌ప్యాక్డ్ లుక్‌తో మెరిశారు

నవంబర్ 6, 2026 నాటి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల వాతావరణ సూచన ఎలా వుందంటే..

నవంబర్ 6, 2026 నాటి ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల వాతావరణ సూచన ఎలా వుందంటే..ఆంధ్రప్రదేశ్: ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు. మురసు తుఫాను అవశేషాల ప్రభావం తీరప్రాంతమంతటా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు, అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కొనసాగుతాయి. రాయలసీమ: ఆకాశం చాలా వరకు మేఘావృతమై ఉంటుంది. అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు, ఉరుములు, మెరుపులు, బలమైన గాలులు వీస్తాయి.

జపాన్‌కు చెందిన సిస్టమ్స్‌ బయాలజీ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌తో గ్లోబల్‌ యూనివర్సిటీ ఫౌండేషన్‌ భాగస్వామ్యం

జపాన్‌కు చెందిన సిస్టమ్స్‌ బయాలజీ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌తో గ్లోబల్‌ యూనివర్సిటీ ఫౌండేషన్‌ భాగస్వామ్యంహైదరాబాద్‌: డాక్టర్‌ రవీంద్రనాథ్‌ కంచెర్ల నాయకత్వంలో గ్లోబల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌ ఫర్‌ రీసెర్చ్‌ అండ్‌ ఇన్నోవేషన్‌(గిరి) పేరిట కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తున్న గ్లోబల్‌ యూనివర్సిటీ ఫౌండేషన్‌(జీయూఎఫ్‌), జపాన్‌కు చెందిన సిస్టమ్స్‌ బయాలజీ ఇన్‌స్టిట్యూట్‌(ఎస్‌బీఐ)తో వ్యూహాత్మక శాస్త్రీయ భాగస్వామ్యాన్ని చేసుకున్నట్లు ప్రకటించింది. ఎస్‌బీఐ అధ్యక్షుడు డాక్టర్‌ హిరోఆకి కిటానో హైదరాబాద్‌ పర్యటన సందర్భంగా ఈ ప్రకటన వెలువడింది. 2026 నవంబర్‌ 1న పరిశోధన సహకార ఒప్పందంపై సంతకాలు చేయడం ద్వారా ఈ భాగస్వామ్యానికి అధికారిక రూపం లభించింది. హైదరాబాద్‌లో సమీకృత విశ్వవిద్యాలయం, ఆరోగ్య సంరక్షణ వ్యవస్థను నిర్మించాలన్న జీయూఎఫ్‌ లక్ష్యానికి ఈ భాగస్వామ్యం తోడ్పడనుంది.

తిరుపతి లడ్డూ కల్తీ కేసు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ వెలుపలికి బదిలీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.. సుప్రీం

తిరుపతి లడ్డూ కల్తీ కేసు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ వెలుపలికి బదిలీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు.. సుప్రీంతిరుపతి లడ్డూ కల్తీకి సంబంధించిన కేసును ఆంధ్రప్రదేశ్ వెలుపలికి బదిలీ చేయాల్సిన అవసరం లేదని సుప్రీంకోర్టు గురువారం తీర్పు ఇచ్చింది. ప్రస్తుత దశలో ఈ కేసు విచారణను వేరే రాష్ట్రానికి మార్చడానికి తగిన కారణాలు లేవని జస్టిస్ సూర్యకాంత్, జస్టిస్ జయమాల్య బాగ్చీలతో కూడిన ధర్మాసనం పేర్కొంది. మచింద్ర శాంతారాం లాంకే, మెసర్స్ మల్గంగ మిల్క్ అండ్ ఆగ్రో ప్రొడక్ట్స్ దాఖలు చేసిన క్రిమినల్ బదిలీ పిటిషన్‌పై ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది. పిటిషనర్ల తరపున సీనియర్ న్యాయవాది సిద్ధార్థ్ దవే వాదిస్తూ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ నిరంతరం రాజకీయ ప్రకటనలు చేస్తున్నారని, దీనివల్ల విచారణ నిష్పక్షపాతంగా జరుగుతుందా అనే సందేహాలు కలుగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.

వేరే వ్యక్తితో పెళ్లికి సిద్ధమైంది.. అంతే ఆవేశంతో ప్రియురాలిని హత్య చేసిన వ్యక్తి

వేరే వ్యక్తితో పెళ్లికి సిద్ధమైంది.. అంతే ఆవేశంతో ప్రియురాలిని హత్య చేసిన వ్యక్తిపెళ్లికి నిరాకరించిందని ప్రేమోన్మాది ఘాతుకానికి పాల్పడ్డాడు. ఓ యువతిని దారుణంగా హత్య చేశాడు. ప్రేమించిన యువతి వేరే వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకునేందుకు సిద్ధపడిందన్న కక్షతో, ఒక వ్యక్తి ఆమెను దారుణంగా గొంతు నులిమి హత్య చేశాడు. వివరాల్లోకి వెళితే.. మీరట్‌కు చెందిన సేమరీన్ అనే యువతి, ఫిరోజ్ అనే యువకుడితో ప్రేమలో కొంతకాలం పాటు వుంది. అయితే ఇటీవల సేమరీన్‌కు కుటుంబ సభ్యులు వేరే వ్యక్తితో వివాహం నిశ్చయం చేశారు. ఈ విషయం తెలిసి ఫిరోజ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాడు.

ఏయ్.. గాజు గ్లాసు ఎందుకు తెచ్చావ్- పోలింగ్ సిబ్బంది: ఐతే ఈ ఫ్యాన్ పీకెయ్- ఓటరు రిప్లై, వీడియో

ఏయ్.. గాజు గ్లాసు ఎందుకు తెచ్చావ్- పోలింగ్ సిబ్బంది: ఐతే ఈ ఫ్యాన్ పీకెయ్- ఓటరు రిప్లై, వీడియోరాష్ట్రంలో పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్ ముగిసింది. కొన్నిచోట్ల బ్యాలెట్ బాక్సులు అపహరించడం, పెట్రోలు బాంబులతో బెదిరించడం వంటి ఘటనలు జరిగాయి. శ్రీకాకుళం పొందూరు కనిమెట్ట ఎంపిటిసి పోలింగ్ కేంద్రంలో ఓ ఆసక్తికర ఘటన ఒకటి జరిగింది. జనసేన పార్టీ సానుభూతిపరుడైన ఓటరు ఒకరు గాజు గ్లాసు పట్టుకుని పోలింగ్ కేంద్రం లోపలికి వచ్చాడు. దీనితో పోలింగ్ కేంద్రంలోని అధికారులు గాజు గ్లాసు తీసుకురావడంపై అభ్యంతరం చెప్పారు. దానికి అతడు... ఈ గదిలో ఫ్యాను తిరుగుతోంది. దాన్ని పీకేయండి అంటూ సమాధానమిచ్చాడు. ఈ వీడియో కాస్త వైరల్ అవుతోంది.

రుచీపచీ లేని ఈ పండు చేసే మేలు ఎంతో తెలుసా?

రుచీపచీ లేని ఈ పండు చేసే మేలు ఎంతో తెలుసా?ఈమధ్యకాలంలో చాలామంది తినే పండు డ్రాగన్ ఫ్రూట్. ఇది పెద్దగా టేస్ట్ వుండదు. రుచీపచీ లేని ఈ పండు తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరం. ఇందులో పలు పోషక విలువలు వున్నాయి. వీటి వల్ల ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. డ్రాగన్ ఫ్రూట్ రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది. ఈ పండు వృద్ధాప్యాన్ని త్వరగా దరిచేరనివ్వదు. జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగేట్లు చూస్తుంది. దంతాలు, ఎముకలకు మేలు చేస్తుంది డ్రాగన్ ఫ్రూట్. ఆస్తమా రోగులు ఈ పండు తింటుంటే సమస్య రాకుండా మేలు చేస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తి కోసం డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తినాలి. జుట్టు, చర్మం, మెదడు, కళ్ళను రక్షించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

ఫ్రిజ్‌లో కోడిగుడ్లు పెడితే ఏమవుతాయి?

ఫ్రిజ్‌లో కోడిగుడ్లు పెడితే ఏమవుతాయి?చాలామంది కోడిగుడ్లు తెచ్చిన వెంటనే వాటిని ఫ్రిజ్‌లో ఉంచుతారు. ఐతే ఫ్రిజ్‌లో వుంచిన గుడ్లు తినడం వల్ల కలిగే నష్టాలు ఏమిటో చూద్దాము. కోడిగుడ్లు వాటి రుచిని కోల్పోతాయి కాబట్టి వాటిని ఫ్రిజ్‌లో ఉంచకూడదు. కోడిగుడ్లను ఫ్రిజ్‌లో ఉంచడం వల్ల వాటి పోషక విలువలను ప్రభావితం చేస్తుంది. కోడిగుడ్లను ఫ్రిజ్‌లో ఉంచడం వల్ల దాని లైనింగ్‌కు అంటుకునే బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది. ఇది ఫుడ్ పాయిజనింగ్‌కు కారణమవుతుంది. ఫ్రిజ్‌లో ఉంచిన గుడ్డును వెంటనే ఉడకబెట్టినట్లయితే, అది పగిలిపోయే అవకాశం ఉంది. ఫ్రిజ్‌లో పెట్టిన గుడ్డు ప్రోటీన్లు, ఇతర కర్బన సమ్మేళనాలు చెడిపోయే అవకాశాలను పెంచుతుంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా ప్రాంత ప్రజలకు తుఫాను అనంతర హెల్త్ అడ్వైజరీ జారీ చేసిన స్టార్ హెల్త్

ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా ప్రాంత ప్రజలకు తుఫాను అనంతర హెల్త్ అడ్వైజరీ జారీ చేసిన స్టార్ హెల్త్విశాఖపట్నం: ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా ప్రాంతాన్నిఅర్నబ్, మురసు రూపంలో రెండు తుఫాన్లు వరుసగా తాకాయి. దీనితో తీవ్ర ప్రభావం పడిన, లేక ప్రభావం పడే అవకాశాలున్న జిల్లాల జాబితాలో ప్రకాశం(ఒంగోలు), నెల్లూరు, బాపట్ల, గుంటూరు, కృష్ణా, పల్నాడు, ఎన్‌టీఆర్, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, విశాఖపట్నం, శ్రీకాకుళం ఉన్నాయి. కోస్తా ప్రాంతాలవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు, నీరు నిల్చిపోవడం, విద్యుత్ మరియు రవాణాపరమైన అంతరాయాలు ఏర్పడినట్లు వార్తలు వచ్చాయి. అవే జిల్లాలను వరుసగా రెండు తుఫాన్లు ముంచెత్తడంతో నీరు నిల్చిపోవడం, పారిశుధ్యంపరమైన సమస్యలు ఆరోగ్యాలకు ముప్పుగా పరిణమించనున్నాయి.

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యంపై హెర్బాలైఫ్ ఇండియా, ఐఐఎస్‌సీ చారిత్రాత్మక అధ్యయనం ప్రారంభం

ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్యంపై హెర్బాలైఫ్ ఇండియా, ఐఐఎస్‌సీ చారిత్రాత్మక అధ్యయనం ప్రారంభంబెంగళూరు: భారతీయ వయోజనులలో ఆరోగ్యకరమైన వృద్ధాప్య ఫలితాలను ప్రభావితం చేయటంలో జీవక్రియ ఆరోగ్యం, సామాజిక భాగస్వామ్యం, ఆరోగ్యం, ఆనందం, వెల్నెస్ కోచింగ్, బయోమార్కర్ ఆధారిత శాస్త్రీయ ఆధారాల మధ్య సంబంధాలను అన్వేషించడానికి, 'ఆరోగ్యం-ఆనందం' చుట్టూ రూపొందించబడిన ఒక చారిత్రాత్మక బహుళ-కేంద్ర పరిశోధనా అధ్యయనాన్ని ప్రారంభించడానికి హెర్బాలైఫ్ ఇండియా మరియు ఇండియన్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ (ఐఐఎస్‌సి) చేతులు కలిపాయి. ఐఐఎస్‌సీ సహకారంతో నిర్వహించే ఈ అధ్యయనానికి హెర్బాలైఫ్ మద్దతు అందించనుంది. బెంగళూరు, మైసూరు, హైదరాబాద్‌, చెన్నైలోని పలు కేంద్రాల్లో ఈ పరిశోధన జరగనుంది.

లవంగాలు ఎలా ఉపయోగపడుతాయో తెలిపే 8 పాయింట్లు

లవంగాలు ఎలా ఉపయోగపడుతాయో తెలిపే 8 పాయింట్లుమనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.