శుక్రవారం, 13 మార్చి 2026 (15:27 IST)

ఎంజీఆర్ పైన నేను చేసిన వ్యాఖ్యలకు చింతిస్తున్నా, క్షమించండి: రాజేంద్రప్రసాద్

టాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు నటకిరీటి రాజేంద్రప్రసాద్ ఇటీవలి కాలంలో పుసుక్కున నోరు జారడం జరుగుతోంది. మళ్లీ మరోసారి ఇలాగే నోరు జారారు. తమిళనాడు లెజండరీ నటుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎంజీఆర్ గురించి రాజేంద్రప్రసాద్ అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసారు. అలనాటి నటుడు కాంతారావును చూస్తే ఎంజీఆర్ విపరీతంగా భయపడేవారనీ అంటూ అభ్యంతరకరమైన పదజాలం ఉపయోగిస్తూ చెప్పారు. దీనిపై కోలీవుడ్ ఇండస్ట్రీలో తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తమయ్యింది.
 
రాజేంద్రప్రసాద్ గారు తక్షణమే తన వ్యాఖ్యలను వెనక్కి తీసుకోవడమే కాకుండా క్షమాపణలు చెప్పాలంటూ నటుడు విశాల్ డిమాండ్ చేసారు. తను చేసి వ్యాఖ్యలపై రాజేంద్రప్రసాద్ క్షమాపణలు చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన... నేను మాట్లాడింది తప్పు. అలా అనకుండా వుండాల్సింది. ఏదో ఫ్లోలో పొరబాటున వ్యాఖ్యానించాను. దయచేసి క్షమించండి. ఎంజీఆర్ గారు లెజండరీ, ఆయనను విమర్శించేటంతటి వాడినా నేను అంటూ చెప్పుకొచ్చారు.

జయలలిత ప్రియ స్నేహితురాలు శశికళ కొత్త పార్టీ పేరు ఇదే...

జయలలిత ప్రియ స్నేహితురాలు శశికళ కొత్త పార్టీ పేరు ఇదే...తమిళనాడు మాజీ ముఖ్యమంత్రి, అన్నాడఎంకే మాజీ ప్రధాన కార్యదర్శి జయలలిత ప్రియ స్నేహితురాలు శశికళ నటరాజన్ కొత్త రాజకీయ పార్టీని స్థాపించారు. ఆ పార్టీకి ఆల్ ఇండియా పురట్చితలైవర్ మక్కల్ మున్నేట్ర కళగం అనే పేరుపెట్టారు. ఈ విషయాన్ని శుక్రవారం అధికారికంగా వెల్లడించారు.

దుబాయ్ పైన ఇరాన్ డ్రోన్, చెవులు చిల్లులు, కదిలిపోయిన భవనాలు

దుబాయ్ పైన ఇరాన్ డ్రోన్, చెవులు చిల్లులు, కదిలిపోయిన భవనాలుఇరాన్ పైన యుద్ధం చేయాలన్న ట్రంప్ నిర్ణయం బూంరాంగ్ అవుతోందా అనే సందేహాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. చిటికెలో చిదిమేస్తా అని ట్రంప్ చెప్పినప్పటికీ ఇరాన్ మాత్రం ఎంతమాత్రం వెనకడుగు వేయడంలేదు. గురువారం అమెరికా మిత్రదేశాలపై ఇరాన్ డ్రోన్ దాడులు చేసింది. మరీ ముఖ్యంగా దుబాయ్‌లో భారీ శబ్దంతో పేలుడు సంభవించింది. ఈ ధాటికి సమీపంలో వున్న భవనాలు కూడా కదిలిపోయాయి. దట్టమైన పొగ కమ్ముకుంది. ఐతే ఈ పేలుడుపై దుబాయ్ అధికారులు x వేదికగా స్పందించారు. దుబాయ్ పైకి దూసుకువచ్చిన డ్రోన్ కూల్చడం వల్ల దాని శకలాలు పడ్డాయని తెలిపారు.

అలాక్కాదు ఇలా ఉరి వేసుకుని చావు, భార్య సూసైడ్‌ను వీడియో తీసిన భర్త

అలాక్కాదు ఇలా ఉరి వేసుకుని చావు, భార్య సూసైడ్‌ను వీడియో తీసిన భర్తకడప జిల్లాలో ఘోరం జరిగింది. ఇలా ఉరి వేసుకుని చావు అంటూ భార్యను ఆత్మహత్య చేసుకునేలా ప్రేరేపించి దాన్ని వీడియో తీసిన పైశాచిక భర్త వ్యవహారం బైటపడింది. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. కడప జిల్లా రాజంపేటలో నివాసం వుంటున్న శ్రీనివాసులు, కృష్ణవేణి దంపతులు గత కొంతకాలంగా గొడవ పడుతున్నారు. అది శుక్రవారం నాడు మరింత తారాస్థాయికి వెళ్లింది. తను చనిపోతానంటూ భార్య ఆగ్రహంతో అనేసరికి... అలాగా, ఐతే ఇలా ఉరి వేసుకుని చావు అంటూ ఆమెను ఆత్మహత్య చేసుకునేందుకు ఆజ్యం పోసాడు. ఆమె ఫ్యానుకి ఉరి వేసుకుంటుంటే ఆపాల్సిందిపోయి కిటికీ నుంచి వీడియో తీసాడు.

కొత్త ఖమేనీపై ట్రంప్ సేన దాడి, కాలేయం డ్యామేజ్, కాలు పోయింది, కోమాలో వున్నాడా?

కొత్త ఖమేనీపై ట్రంప్ సేన దాడి, కాలేయం డ్యామేజ్, కాలు పోయింది, కోమాలో వున్నాడా?ఇరాన్ నూతన సుప్రీం లీడర్, ఖమేనీ కుమారుడు మొజ్తబా ఖమేనీ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై అనేక వార్తలు వస్తున్నాయి. మొజ్తబాపై యూఎస్-ఇజ్రాయెల్ సేనలు మెరుపుదాడి చేసాయనీ, దాంతో అతడు తీవ్ర గాయాలపాలై కోమాలోకి వెళ్లిపోయాడని కథనాలు వస్తున్నాయి. మొజ్తబాతో కాలేయం డ్యామేజ్ అయ్యిందనీ, అతడి కుడి కాలు తొలగించేసారని చెబుతున్నారు. తీవ్ర గాయాల కారణంగా అతడు కోమాలోకి వెళ్లిపోయాడని అంటున్నారు. ఇటీవలే మొజ్తాబా మీడియా ముందుకు వస్తాడని ఇరాన్ అధికారులు ప్రకటించినప్పటికీ అతడు రాలేదు. ఖమేనీ మొజ్తాబా చెప్పినట్లు ఓ సందేశాన్ని యాంకర్ చదివింది. అంతేతప్ప అతడు ప్రత్యక్షంగా కనబడలేదు. దీనితో అతడి ఆరోగ్యంపై మరింత అనుమానం బలపడింది.

సర్ నేమ్‌ను ఎస్‌గా మార్చుకున్న విజయ్ కుమారుడు.. ఇన్‌స్టాలో అన్ ఫాలో కూడా చేశాడు

సర్ నేమ్‌ను ఎస్‌గా మార్చుకున్న విజయ్ కుమారుడు.. ఇన్‌స్టాలో అన్ ఫాలో కూడా చేశాడుటీవీకే చీఫ్‌గా విజయ్ వ్యక్తిగత జీవితం ప్రస్తుతం చర్చనీయాంశంగా మారింది. తాజాగా దళపతి విజయ్‌కు మరోసారి దారుణమైన షాక్ తగిలింది. ఇటీవల, ఆయన కుమారుడు జాసన్ సంజయ్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో తన తండ్రిని అన్‌ఫాలో చేశాడు. ఇది తమిళనాడులో భారీ సంచలనం సృష్టించింది. నటుడు నుంచి రాజకీయ నాయకుడిగా మారిన విజయ్‌కి తన కుమారుడే అండగా లేకపోవడం తీవ్ర ఇబ్బంది కలిగించింది. విజయ్‌కు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. జాసన్ సంజయ్, దివ్యషా. జాసన్ సంజయ్ ఒక ఆశావహ దర్శకుడు, అతని తొలి చిత్రం సిగ్మా పూర్తయ్యే దశలో ఉంది. ఇప్పటివరకు బాగానే ఉంది.

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనం

డయాబెటిస్‌, గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను ముందస్తుగా గుర్తించడానికి అబోట్ ICRAS సాధనంటైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో జీవించే వ్యక్తుల గుండె, మూత్రపిండాల ప్రమాదాలను గుర్తించడంలో భారతదేశంలోని వైద్యులకు సహాయపడేందుకు, ఇంటర్నేషనల్ కార్డియో-రెనల్ రిస్క్ అసెస్మెంట్ అండ్ స్ట్రాటిఫికేషన్(ICRAS)అనే వినూత్న వెబ్ ఆధారిత సాధనాన్ని ప్రారంభించినట్లు గ్లోబల్ హెల్త్‌కే ర్ లీడర్ అబోట్ ప్రకటించారు. ప్రత్యేక నిపుణుల బృందం మార్గదర్శకత్వంలో అభివృద్ధి చేయబడిన ICRAS సాధనం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్(T2DM)తో నివసించే వ్యక్తులలో కార్డియో-మూత్రపిండాల ప్రమాదాన్ని ప్రారంభంలోనే అంచనా వేయడానికి భారత వైద్యులకు సహాయపడుతుంది.

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

నల్ల ద్రాక్షలో వున్న పోషకాలు ఏమిటి? వాటి ప్రయోజనాలు ఏమిటి?నల్ల ద్రాక్ష. సహజంగా ఎక్కువగా పచ్చ ద్రాక్షపండ్లనే ఇష్టపడుతుంటారు చాలామంది. ఐతే నల్లద్రాక్షలో యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, ఖనిజాలు వున్నాయి. ఈ పండ్లు తింటుంటే పలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. నల్ల ద్రాక్షలో రెస్వెరాట్రాల్, ఆంథోసైనిన్లు వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు క్యాన్సర్, డయాబెటిస్, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని అడ్డుకుంటాయి. నల్ల ద్రాక్షలోని ఫైబర్ జీర్ణక్రియకు సహాయపడుతుంది, రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది, మలబద్ధకాన్ని నివారిస్తుంది. నల్ల ద్రాక్షలోని విటమిన్ సి రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో సహాయపడుతుంది. నల్ల ద్రాక్షలో పొటాషియం ఉంటుంది, ఇది రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?

అల్లంతో గృహవైద్యం అంటారు, ఎందుకు?అల్లంతో అనేక ప్రధాన ఆరోగ్య సమస్యలు నయమవుతాయి. ఎందుకంటే అల్లంలో పలు ఔషధీయ గుణాలు వున్నాయి. అల్లం ఎలాంటి అనారోగ్య సమస్యలను వదిలిస్తుందో తెలుసుకుందాము. అల్లం రుచికి మాత్రమే కాదు, గొప్ప ఔషధం కూడా. అల్లం, తేనె, పసుపు కలిపి పేస్ట్‌లా తయారు చేయండి. గోరువెచ్చని నీటితో కలిపి తీసుకోవడం వల్ల జలుబు, దగ్గు తక్షణమే నయమవుతాయి. తినడానికి ముందు, అల్లం ముక్క మీద నల్ల ఉప్పు చల్లుకుని తినండి. ఇది జీర్ణవ్యవస్థను బలోపేతం చేస్తుంది, గ్యాస్ సమస్యలను తొలగిస్తుంది. అల్లం టీలో నిమ్మరసం, తేనె కలిపి తాగాలి.

కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగించే బొప్పాయి, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?

కొలెస్ట్రాల్‌ను కరిగించే బొప్పాయి, ఇంకా ఎన్ని ప్రయోజనాలో తెలుసా?సీజనల్ ఫ్రూట్స్ తప్పక తింటుండాలి. ఏ సీజన్‌లో దొరికే పండును తింటుంటే అన్ని రకాల విటమిన్స్ అందుతాయి. ఇలాంటి పండ్లలో బొప్పాయి కూడా ఒకటి. ఈ బొప్పాయిలో చాలా రకాల ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. బొప్పాయి పండు ఇంట్లో ఉంటే ఇంటిల్లిపాదికీ గృహవైద్యంగా పని చేస్తుంది. ఎలా అంటే బొప్పాయిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, బీటా కెరోటిన్లు భారీగా ఉంటాయి. ఇవి వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతాయి. ప్రోటీన్లను జీర్ణం చేసే పపాయిన్ అనే ఎంజైము బొప్పాయిలో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. అందువల్ల భోజనం తర్వాత నాలుగు బొప్పాయి ముక్కలు తింటే అది కడుపులో ఏ విధమైన ఇబ్బంది కలగకుండా చూస్తుంది.

కడుపులో మంటగా ఉందా?

కడుపులో మంటగా ఉందా?పొట్టలో మంటగా ఉంటే అస్సలు అశ్రద్ద చేయవద్దంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. ఈ గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య నుంచి బైటపడే మార్గాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. ఉదయాన్నే పరగడుపున కనీసం లీటరు నీటిని త్రాగాలి. దీనివల్ల గ్యాస్ కంట్రోల్‌లో ఉంటుంది. 2. గ్యాస్ సమస్య వున్న వారికి దాల్చిన చెక్క చాలా మేలు చేస్తుంది. 3. ఉదయాన్నేఅరకప్పు పెరుగులో రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నూరి కలుపుకొని తింటే గ్యాస్ తగ్గుతుంది. 4. కడుపులో మంట వున్నవారు అల్లాన్ని ప్రతిరోజు క్రమం తప్పకుండా తీసుకోవడం వల్ల మంచి ఫలితం వుంటుంది. 5. గోరువెచ్చని నీటిలో జీలకర్ర పొడి కలుపుకొని త్రాగితే చాలా మంచిది.
