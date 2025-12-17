బుధవారం, 17 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 17 డిశెంబరు 2025 (16:21 IST)

Sreeleela: ఏఐ-జనరేటెడ్ నాన్సెన్స్‌కు మద్దతు ఇవ్వవద్దు.. శ్రీలీల

Sreeleela
టాలీవుడ్ యంగ్ హీరోయిన్ శ్రీలీల ఏఐపై నిప్పులు చెరిగింది. బుధవారం ప్రతి సోషల్ మీడియా వినియోగదారుడిని ఏఐ-జనరేటెడ్ నాన్సెన్స్‌కు మద్దతు ఇవ్వవద్దని కోరింది.తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పేజీలో ఈ భావోద్వేగ రిక్వెస్ట్‌ను పోస్ట్ చేస్తూ, ఇలా రాసుకొచ్చింది. 
 
"నేను నా చేతులు జోడించి, ఆల్-జనరేటెడ్ నాన్సెన్స్‌కు మద్దతు ఇవ్వవద్దని ప్రతి సోషల్ మీడియా వినియోగదారుని అభ్యర్థిస్తున్నాను. టెక్నాలజీని ఉపయోగించడం, దుర్వినియోగం చేయడం మధ్య తేడా ఉంది. టెక్నాలజీలో పురోగతి జీవితాన్ని సరళీకృతం చేసేందుకు ఉద్దేశించింది.

కానీ నా అభిప్రాయం ప్రకారం దానిని క్లిష్టతరం చేయడానికి కాదు. ప్రతి అమ్మాయికి ఒక కుమార్తె, మనవరాలు, సోదరి, స్నేహితురాలు లేదా సహోద్యోగి ఉన్నారు. మహిళలు ఏదైనా వృత్తిని ఎంచుకుంటోంది. అలాంటి మహిళలు సురక్షిత వాతావరణంలో వుండాలని కోరుకుంటున్నాను.. అని శ్రీలీల పేర్కొంది. 
 
ఇంకా ఆ పోస్టులో "నా షెడ్యూల్స్ కారణంగా ఆన్‌లైన్‌లో జరుగుతున్న అనేక విషయాల గురించి నాకు తెలియదు. దీనిని నా దృష్టికి తెచ్చినందుకు నా శ్రేయోభిలాషులకు ధన్యవాదాలు. ఏఐ వల్ల చాలా మంది బాధపడుతున్నారు. నా తోటి సహోద్యోగులు కూడా ఇదే పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నారు. 
 
అందరి తరపున నేను కోరుతున్నాను. దయ, గౌరవంతో నా ప్రేక్షకులపై నమ్మకంతో, దయచేసి మాకు మద్దతుగా నిలబడాలని కోరుకుంటున్నాను... అని శ్రీలీల కోరింది.

తెలంగాణ పల్లెపోరు : ఉప సర్పంచ్ అయిన టెక్కీ

తెలంగాణ పల్లెపోరు : ఉప సర్పంచ్ అయిన టెక్కీతెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న గ్రామ సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో ఆసక్తికరమైన అంశాలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. ఒక యువకుడు టెక్కీ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి, వార్డు సభ్యుడుగా గెలుపొంది, ఉప సర్పంచ్ అయ్యాడు. ఈ ఘటన సంగారెడ్డి జిల్లా కొండాపూర్ మండలం, మల్కాపూర్ గ్రామంలో ఇటీవల సర్పంచ్ ఎన్నికలు జరిగాయి.

మా తండ్రిని ఇకపై ప్రాణాతో చూడలేం : ఇమ్రాన్ కుమారులు

మా తండ్రిని ఇకపై ప్రాణాతో చూడలేం : ఇమ్రాన్ కుమారులుమా తండ్రి ఇమ్రాన్ ఖాన్‌ను ఇకపై ప్రాణాలతో చూడలేం అని ఆయన కుమారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమ తండ్రిని జైలులో నిర్బంధ గదిలో వుంచి మానసికంగా చిత్రహింసలకు గురి చేస్తున్నారని వారు ఆరోపించారు. తాజాగా ఇమ్రాన్ కుమారులైన ఖాసీం, సులేమాన్‌లు ఓ వార్తా సంస్థకు ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చారు.

వైద్య కళాశాలలను పీపీపీ నమూనాలో నిర్మిస్తున్నాం.. ప్రైవేటీకరణ ఆరోపణలపై బాబు క్లారిటీ

వైద్య కళాశాలలను పీపీపీ నమూనాలో నిర్మిస్తున్నాం.. ప్రైవేటీకరణ ఆరోపణలపై బాబు క్లారిటీఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పీపీపీ నమూనాలో వైద్య కళాశాలల నిర్మాణంపై స్పష్టత ఇచ్చారు. కలెక్టర్ల సమావేశంలో మాట్లాడుతూ, మెరుగైన సేవలు అందించడానికి పీపీపీ ఒక సరైన మార్గమని ఆయన అన్నారు. కళాశాలలను ప్రైవేటీకరిస్తున్నారనే ఆరోపణలపై ఆయన ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వైద్య కళాశాలలను పీపీపీ నమూనాలో నిర్మిస్తున్నప్పటికీ, అవి ప్రభుత్వ కళాశాలలుగానే పనిచేస్తాయని చంద్రబాబు అన్నారు.

జగన్‌కు హిందువులంటే లెక్కలేదు.. ఆ మాటలు వింటుంటే.. శ్రీనివాసానంద సరస్వతి

జగన్‌కు హిందువులంటే లెక్కలేదు.. ఆ మాటలు వింటుంటే.. శ్రీనివాసానంద సరస్వతితిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో పరకామణిలో జరిగిన చోరీపై వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు చూస్తుంటే గుండె తరుక్కుని పోతోందనని ఏపీ సాధుపరిషత్ అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసానంద సరస్వతి మండిపడ్డారు. ఆయన విశాఖలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, పరకామణి చోరీని చిన్న కేసు అని మాజీ సీఎం జగన్‌ వ్యాఖ్యానించడం ఆయన లెక్కలేని తనానికి నిదర్శనమన్నారు. పైగా, హిందువులంటే వైకాపా నేతలకు అంత హీనంగా కనిపిస్తున్నారా? అని నిలదీశారు.

మంగళగిరిలో కానిస్టేబుల్ నియామక పత్రాల పంపిణీ.. పవన్, బాబు, అనిత ఫోటోలు వైరల్

మంగళగిరిలో కానిస్టేబుల్ నియామక పత్రాల పంపిణీ.. పవన్, బాబు, అనిత ఫోటోలు వైరల్మంగళగిరిలోని ఏపీఎస్పీ 6వ బెటాలియన్ పరేడ్ గ్రౌండ్‌లో కానిస్టేబుల్ నియామక పత్రాల పంపిణీ కార్యక్రమం ఘనంగా జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత హాజరయ్యారు. కొత్తగా ఎంపికైన 5,757 మంది కానిస్టేబుళ్లకు నియామక పత్రాలను అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడుతూ, ఖాకీ యూనిఫాం సమాజానికి ఒక రక్షణ కవచంలా నిలుస్తుందని, కానిస్టేబుల్ పదవి పోలీసు వ్యవస్థకు వెన్నెముక లాంటిదని అన్నారు.

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభం

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభంసిప్లా ఈరోజు దేశంలోని అత్యంత తీవ్రమైన ఆరోగ్య సవాళ్లలో రెండయిన ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ (T2DM) నిర్వహణ కోసం ఒక వారం పాటు ఇంజెక్ట్ చికిత్స అయిన యుర్పీక్(టిర్జెపటైడ్)ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. లిల్లీ డిసిజిఐ (DCGI) ఆమోదం పొందిన తర్వాత, భారతదేశంలో లిల్లీ యొక్క రెండవ బ్రాండ్ అయిన యుర్పీక్‌ను పంపిణీ చేయడానికి, ప్రోత్సహించడానికి సిప్లాకు హక్కులు ఉన్నాయి. ఈ ఆవిష్కరణ గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, సిప్లా లిమిటెడ్ గ్లోబల్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ అచిన్ గుప్తా ఇలా అన్నారు.

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి అనే విషయాన్ని కూలంకషంగా వివరించారు గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్. ఆయన చెబుతూ.. మనందరికీ మనల్ని ఉత్తేజపరిచే గాఢమైన విశ్రాంతి కావాలి, తద్వారా మనం మేల్కొన్నప్పుడు ఉపయోగపడతాము. కానీ మీరు నిజంగా ఎప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోగలరు? మీరు ఇతర కార్యకలాపాలన్నింటినీ ఆపినప్పుడు మాత్రమే. కదలడం, పని చేయడం, ఆలోచించడం, మాట్లాడటం, చూడటం, వినడం, వాసన చూడటం, రుచి చూడటం వంటి అన్ని స్వచ్ఛంద కార్యకలాపాలను మీరు ఆపినప్పుడు మాత్రమే మీకు విశ్రాంతి లేదా నిద్ర లభిస్తుంది.

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?కొబ్బరికాయలు వారంలో ఏదో ఒకరోజు కొడుతూనే వుంటాము. అలా కొట్టిన తర్వాత కాస్త పచ్చి కొబ్బరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ప‌చ్చి కొబ్బ‌రిలో కాప‌ర్‌, ఐర‌న్‌, మెగ్నిషియం, మాంగ‌నీస్‌, పాస్ఫ‌ర‌స్‌, పొటాషియం, సెలీనియం, జింక్, విట‌మిన్ బి1, బి5, బి9 త‌దిత‌ర విట‌మిన్లు, మిన‌ర‌ల్స్ పుష్క‌లంగా ఉంటాయి. పచ్చి కొబ్బరి తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి కొబ్బరిలోని పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందే

రాత్రిపూట ఇవి తింటున్నారా? ఐతే తెలుసుకోవాల్సిందేరాత్రి ప్రశాంతంగా నిద్రపోవాలంటే రాత్రి సమయంలో సరైన ఆహారం తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు రాత్రిపూట తినకూడని కొన్ని ఆహార పదార్థాలను చూద్దాం. దోసకాయను రాత్రిపూట తింటే, శరీరంలో రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది. రాత్రిపూట ఉడకని శనగలు తింటే శరీరం బలహీనపడి అనేక రోగాలకు దారి తీస్తుంది. రాత్రిపూట అరటిపండు తింటే జ్వరం, జలుబు వచ్చే అవకాశం వుంటుంది. రాత్రిపూట పెరుగు తింటే జీర్ణక్రియ సక్రమంగా జరుగదు. రాత్రిపూట యాపిల్స్ తినడం వల్ల వాటిలోని పెక్టిన్ సులభంగా జీర్ణం కాకుండా ఉంటుంది.

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

సీజనల్ ఫ్రూట్ రేగు పండ్లు తింటే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?శీతాకాలంలో వస్తాయి రేగు పండ్లు. రోజువారీ ఆహారంలో రేగు పండ్లను చేర్చడం వల్ల మలబద్దకాన్ని నివారించవచ్చు. వీటిని తింటే కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రక్తంలో చక్కెరను తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి ఉన్నందున రేగు మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు కూడా మంచిది. రేగు పండ్ల శోథ నిరోధక చర్య కారణంగా ఆస్టియో ఆర్థరైటిస్ నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ పండ్లు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడమే కాకుండా రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరుస్తుంది. గుండెను ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి, గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. రేగు పేస్టును చర్మంపై పూయడం వల్ల గాయం నయం కావడంతో పాటు చర్మం మృదువుగా ఉంటుంది.
