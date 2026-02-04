బుధవారం, 4 ఫిబ్రవరి 2026
దేవీ
బుధవారం, 4 ఫిబ్రవరి 2026 (16:28 IST)

J. D. Chakravarthy: ప్రచారం కోసం బూతులు మాట్లాడడాన్ని బరాబర్ ఖండిస్తున్నా : జె. డి. చక్రవర్తి

J. D. Chakravarthy
ఏదైనా సినిమా ప్రమోషన్ కోసం రకరకాల ప్రక్రియలతో చేస్తుంటారు. దాని కోసం బూతులను మాట్లాడడం, అమ్మాయిలను హాఫ్ నేకెడ్ గా చూపించడం, లిప్ లాక్ లు చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు.  భాషను బూతులుగా మారుస్తూ చేసిన పాటను పాడుతున్న ఆ ఫంక్షన్ లో నేను వెంటనే బయటకు వచ్చేసి వుండాల్సింది. తప్పు చేశాను అని సీనియర్ నటుడు జె. డి. చక్రవర్తి ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తూ వీడియోను విడుదల చేశారు.
 
ఇటీవల తాను అతిధిగా పాల్గొన్న సినిమా ఫంక్షన్ లో జరిగిన దానికి బాధపడుతున్నానని  జె.డి.చక్రవర్తి తెలిపారు. ఆయన మాట్లాడుతూ... "సినిమాలకు ప్రచారం కల్పించేందుకు ఘోరంగా దిగజారిపోవాల్సిన అవసరం లేదని నేను భావిస్తాను. ఇటీవల నేను అతిధిగా పాల్గొన్న ఓ సినిమా ప్రమోషనల్ ఈవెంట్ లో... ఏం జరుగుతుందో తెలియని స్థితిలో ఉండిపోయాను. మధ్యలోనే వచ్చేసి ఉండాల్సిందని ఇప్పుడు బాధపడుతున్నాను. సృజనాత్మకతమైన ఆలోచనలతో ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించాలే తప్ప, రోత పుట్టించే జుగుప్సాకరమైన వేష, "భాష"లతో కాదని నేను బలంగా నమ్ముతాను" అని  జె.డి.చక్రవర్తి అన్నారు. ఈమేరకు ఆయన ఒక వీడియో సైతం విడుదల చేశారు.
 
అసలు ఏమి జరిగిందో తెలియాలంటే. బరాబర్ ప్రేమిస్తా ప్రమోషన్ ఇటీవలే హైదరాబాద్ లో జరిగింది. ఆ సమయంలో స్టేజీపై ఓ గాయకుడు బూతులతో ఓ పాటను పాడాడు. దానికి క్రిటిక్స్ విమర్శలు ఎక్కు పెట్టారు.  పాట అనే ముసుగులో “గొప్ప కల్చర్” అని చెప్పుకుంటూ అసభ్యతను, దిగజారిన భావాలను ప్రమోట్ చేస్తున్నారు.  ఇవి పాటలు కాదు…ఈ జనరేషన్‌కి ఊతపదాలుగా మారుతున్న పదజాలం. సినిమా సమాజంపై ఎంత ప్రభావం చూపుతుందో తెలిసిన వాళ్లే ఇలాంటి కంటెంట్‌ను నిర్లక్ష్యంగా వదిలేస్తుండటం బాధాకరం. అయితే అక్కడే వున్న ప్రముఖులు జె.డి చక్రవర్తి, దర్శకుడు జయంత్  ఆస్వాదిస్తూ చప్పట్లు కొట్టడం తీవ్ర విమర్శలకు తావించింది. దానితో నేడు ఆయన వివరణ ఇవ్వాల్సి వచ్చింది.

Godavari Pushkaralu: గోదావరి పుష్కరాలు.. భారీ కార్యాచరణకు రంగం సిద్ధం

Godavari Pushkaralu: గోదావరి పుష్కరాలు.. భారీ కార్యాచరణకు రంగం సిద్ధంరాబోయే గోదావరి పుష్కరాల నేపథ్యంలో, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, కోనసీమ జిల్లాల్లోని గోదావరి నది వెంబడి భద్రత, రహదారులు, ప్రజా ప్రదేశాలను మెరుగుపరచడానికి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం ఒక భారీ కార్యాచరణ ప్రణాళికను సిద్ధం చేసింది. వరదల నుండి నదీ తీర ప్రాంతాలను రక్షించడం, యాత్రికులకు, స్థానిక ప్రజలకు రాకపోకలను సులభతరం చేయడమే దీని ప్రధాన లక్ష్యం. తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో, ధవళేశ్వరం నుండి పురుషోత్తపట్నం వరకు గోదావరి నది వెంబడి ప్రధాన పనులను అధికారులు ప్రతిపాదించారు.

లవ్ జిహాద్ పేరుతో 300 మంది యువతులపై అత్యాచారం

లవ్ జిహాద్ పేరుతో 300 మంది యువతులపై అత్యాచారంఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో దారుణ ఘటన ఒకటి వెలుగు చూసింది. లవ్ జిహాద్, సెక్స్ ట్రాఫికింగ్ రాకెట్ పేరుతో ఏకంగా 300 మంది యువతులపై అత్యాచారం జరిపిన ఘటన ఒకటి వెలుగు చూసింది. ఇది దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. దాదాపు 300 మందికి పైగా అమాయక యువతులను ప్రేమ పేరుతో మోసం చేసి వారి జీవితాలను చిన్నాభిన్నం చేసిన ఒక ముఠా ఆగడాలు బయటపడ్డాయి.

మోహన్ బాబు - మంచు విష్ణులపై కేసు నమోదు

మోహన్ బాబు - మంచు విష్ణులపై కేసు నమోదుప్రముఖ సినీ నటుడు మోహన్ బాబు, ఆయన కుమారుడు, సినీ హీరో మంచు విష్ణులపై పోలీసులు కేసు నమోదైంది. ఎస్ఎఫ్ఐ ప్రధాన కార్యదర్శి, ఎస్వీయూ విద్యార్థి నేత వినోద్ కిడ్నాప్ వ్యవహారంలో వారిపై కేసు నమోదు చేశారు. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న వెంటనే రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు కిడ్నాపర్లన గంటన్నరలో పట్టుకున్నారు.

నా ఫోన్ నెంబరునే బ్లాక్ చేస్తావా? ప్రియుడి పొట్టలో కత్తితో పొడిచిన ప్రియురాలు

నా ఫోన్ నెంబరునే బ్లాక్ చేస్తావా? ప్రియుడి పొట్టలో కత్తితో పొడిచిన ప్రియురాలుతన ఫోన్ నెంబరును బ్లాక్ చేసాడన్న ఆగ్రహంతో ఊగిపోయిన ఓ యువతి తన ప్రియుడిని కత్తితో విచక్షణారహితంగా పొడిచి పొడిచి చంపేసింది. ఈ దారుణ ఘటన ఛత్తీస్ గఢ్ లోని బిలాస్ పూర్ సివిల్ లైన్స్ పోలీసు స్టేషను పరిధిలో చోటుచేసుకున్నది. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాలు ఇలా వున్నాయి. 25 ఏళ్ల ప్రసాద్ సూర్యవంశీ అనే యువకుడు స్థానికంగా శుభమ్ విహార్ టీచర్స్ కాలనీలో ఓ ఇల్లు అద్దెకు తీసుకుని వుంటున్నాడు. ఇతడికి ఓ యువతి సోషల్ మీడియా ద్వారా పరిచయమైంది. అది కాస్తా సన్నిహిత సంబంధానికి దారితీసింది. దీంతో ఇద్దరూ ఒకరి ఇంటికి మరొకరు తరచూ వస్తూ కలుసుకుంటుండేవారు.

త్రీ సిస్టర్స్ సూసైడ్ కేసు : కొరియన్ గేమ్ చివరి టాస్క్ ఆత్మహత్యనా?

త్రీ సిస్టర్స్ సూసైడ్ కేసు : కొరియన్ గేమ్ చివరి టాస్క్ ఆత్మహత్యనా?ఆన్‌లైన్‌ గేమ్‌కు బానిసలైన ముగ్గురు అక్కా చెల్లెళ్లు తాము నివసించే అపార్టుమెంట్ తొ్మ్మిదో అంతస్తు నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టిస్తోంది. కొరియన్ ఆన్‌లైన్ గేమ్ ఆడుతూ వచ్చిన వారు... చివరి టాస్క్‌గా బలవన్మరణానికి పాల్పడటమే. అదే వారు చేశారు.

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?పురుషుల్లో కీళ్ల దృఢత్వం కోసం కండరాల నొప్పికి చెక్ పెట్టాలంటే.. ఎండు చేపలు తీసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు. సమతుల్య ఆహారంలో క్రమం తప్పకుండా ఎండు చేపలను చేర్చుకుంటే పురుషుల్లో కండరాల నొప్పిని దూరం చేస్తుందని పోషకాహార నిపుణులు అంటున్నారు. ఎండు చేపల్లో ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ప్రోటీన్లకు మూలం. ఎండు చేపలు ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక శరీర నొప్పులను దూరం చేస్తాయి. ఎండిన చేపల్లో అధిక కాల్షియం కంటెంట్ వుంటుంది.

కివి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

కివి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?సీజన్‌కు తగినట్లుగా వచ్చే పండ్లను వదిలిపెట్టకుండా తినేయాలి. వీటిలో కివీ పండ్లు కూడా వున్నాయి. వీటిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కివీ పండ్లను తింటుంటే రక్తసరఫరా మెరుగుపడుతుంది. వీటిని తింటే ప్రాణాంతక వ్యాధులైన కాలేయ, చర్మ కేన్సర్లు దగ్గరకు రావు. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే శక్తి కివీ పండ్లకు వుంది. అధిక రక్తపోటు సమస్యతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుండాలి. కివీలో వుండే విటమిన్ సి కంటిచూపును మెరుగుపరచడంలో మేలు చేస్తుంది. ఒత్తిడి, మానసికి వ్యాకులతతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుంటే ఫలితం వుంటుంది. జీర్ణక్రియను సాఫీగా చేయడంలో కివీ పండ్లు దోహదపడతాయి.

ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం 2026: రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో జీవిస్తున్న వారికోసం 5 మానసిక ఆరోగ్య చిట్కాలు

ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం 2026: రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో జీవిస్తున్న వారికోసం 5 మానసిక ఆరోగ్య చిట్కాలుప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం క్యాన్సర్ సంరక్షణ అనేది కేవలం శారీరక చికిత్సకే పరిమితం కాదని, భావోద్వేగ, మానసిక మద్దతు కూడా అంతే కీలకమని గుర్తు చేస్తుంది. భారతదేశంలో అత్యంత సాధారణంగా గుర్తించబడే క్యాన్సర్లలో ఒకటైన ప్రారంభ దశ రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో నిర్ధారణ పొందిన మహిళలకు, ఈ ప్రయాణం కీలకమైన వైద్య నిర్ణయాలతో పాటు భావోద్వేగ అనిశ్చితిని కూడా తీసుకువస్తుంది. పునరావృత ప్రమాదం, చికిత్సా మార్గాలు, దీర్ఘకాలిక జీవన నాణ్యతపై ఉన్న ఆందోళనలు మానసిక శ్రేయస్సుపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపుతాయి.

కంటి చూపుకు ముప్పుగా స్టెరాయిడ్ల వాడకం, సెకండరీ గ్లాకోమాకు దారితీసే ప్రమాదం

కంటి చూపుకు ముప్పుగా స్టెరాయిడ్ల వాడకం, సెకండరీ గ్లాకోమాకు దారితీసే ప్రమాదంహైదరాబాద్: భారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్ల వినియోగం విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోతుండటం, తరచుగా వైద్యుల పర్యవేక్షణ లేకుండా వీటిని వాడుతుండటంపై వైద్యులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లాకోమా అనే ప్రమాదకరమైన కంటి సమస్యకు ప్రధాన కారణమవుతోందని, ఇది శాశ్వత అంధత్వానికి దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలర్జీలు, చర్మవ్యాధులు, శ్వాసకోశ సమస్యల కోసం వాడే స్టెరాయిడ్లు, ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా దొరికే కంటి చుక్కల మందులు... దీర్ఘకాలం వాడితే కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. దీనివల్ల కంటి నాడికి దీర్ఘకాలిక నష్టం వాటిల్లుతుందని చాలామంది రోగులకు తెలియకపోవడం గమనార్హం.

winter health, గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే?

winter health, గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే?శీతాకాలంలో పలు అలెర్జీలు, జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు పట్టుకుంటాయి. ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా పసుపు అదుపు చేయగలదు.ఆయుర్వేదంలో పసుపు వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో వున్నాయి. ఈ పసుపు చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు నీటిని తాగటం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు మెరగువుతుంది. పసుపు నీటిలో యాంటి ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాల వల్ల గ్యాస్ సమస్య తగ్గుతుంది. కడుపులో మంట, అలెర్జీలు తదితర చికాకులను తగ్గించుకోవాలంటే పసుపు నీటిని తాగుతుండాలి. కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించుకునేందుకు పసుపు నీటిని తాగుతుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది. పసుపు నీటిని తాగితే కాలేయ సమస్యలు క్రమంగా తగ్గుతాయి. శరీరంలోని మలిన పదార్థాలను వదలగొట్టడంలో పసుపు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది.
Webdunia
