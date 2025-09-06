శనివారం, 6 సెప్టెంబరు 2025
దేవీ
శనివారం, 6 సెప్టెంబరు 2025 (09:35 IST)

లిటిల్ హార్ట్స్ సక్సెస్ అవుతుందని ముందే చెప్పా : మౌళి తనుజ్

Mouli Tanuj, Shivani Nagaram, bunny vas, vamsi
Mouli Tanuj, Shivani Nagaram, bunny vas, vamsi
మౌళి తనూజ్, శివానీ నాగరం జంటగా నటించిన లిటిల్ హార్ట్స్ సినిమా ఈ రోజు ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చి ఘన విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఈ చిత్రాన్ని ఈటీవీ విన్ ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్ బ్యానర్ పై దర్శకుడు సాయి మార్తాండ్ రూపొందించారు. ఆదిత్య హాసన్ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు.  వంశీ నందిపాటి ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్ బ్యానర్స్ పై వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ గా థియేట్రికల్ గా రిలీజ్ చేశారు. అన్నివర్గాల ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందుతూ, సూపర్ హిట్ కావడంతో మూవీ టీమ్ సక్సెస్ మీట్ నిర్వహించారు.
 
ఈటీవీ విన్ హెడ్ సాయికృష్ణ మాట్లాడుతూ - సినిమాకు మంచి టాక్ వస్తోంది. ప్రేక్షకులు బాగా ఆదరిస్తున్నారు. టికెట్ బుకింగ్స్ భారీగా జరుగుతున్నాయి. సినిమా జెన్యూన్ గా సక్సెస్ అయితేనే మేము ఈటీవీ విన్ నుంచి సక్సెస్ మీట్స్ పెడతాం.  సినిమా ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. ఈ చిత్రాన్ని ఇంత బాగా ఆడియెన్స్ లోకి తీసుకెళ్లింది మా బన్నీ వాస్, వంశీ నందిపాటి . లిటిల్ హార్ట్స్  సినిమా విజయానికి కారణమైన ప్రతి ఒక్కరికీ థ్యాంక్స్. అన్నారు.
 
డిస్ట్రిబ్యూటర్, ప్రొడ్యూసర్ బన్నీవాస్ మాట్లాడుతూ - నిన్న ఉదయం 11 గంటలకు 3 షోస్ తో ప్రీమియర్స్ స్టార్ట్ చేశాం.  సాయంత్రం 7 గంటలకు 29 షోస్ పడ్డాయి. ఈ షోస్ అన్నీ దాదాపు 90 పర్సెంట్ ఫిల్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు మల్టీప్లెక్స్ లో ఒక్క టికెట్ కూడా లేదు. మొత్తం సేల్ అయ్యాయి. రేపు శనివారం కూడా బుక్ అవుతున్నాయి. ఒక చిన్న చిత్రానికి ప్రేక్షకులు అసాధారణ విజయాన్ని అందించడం గొప్ప విషయం. మేము ఈ సినిమా మీద పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని ప్రేక్షకులు నిజం చేశారు. ఈటీవీ విన్ వారు ఈ సినిమాను దాదాపు 50 రోజుల వరకు ఓటీటీలోకి తీసుకురావొద్దని కోరుతున్నా.ఈ చిత్రాన్ని కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ తో, ఫ్యామిలీతో వెళ్లి చూడండి  బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అన్నారు.
 
డిస్ట్రిబ్యూటర్, ప్రొడ్యూసర్ వంశీ నందిపాటి మాట్లాడుతూ - "లిటిల్ హార్ట్స్"  సినిమాకు ప్రేక్షకులు చూపిస్తున్న ఆదరణ ఎంతో సంతోషాన్ని ఇస్తోంది. మంచి కంటెంట్ తో వస్తే ఊహించనంత కలెక్షన్స్ ఇస్తామని ప్రేక్షకులు మరోసారి ప్రూవ్ చేశారు. డైరెక్టర్ సాయి మార్తాండ్ ఒక ఆంథెటిక్, ఆర్గానిక్ ఎంటర్ టైన్ మెంట్ తో మూవీని రూపొందించాడు. మౌళి అందరినీ ఆకట్టుకున్నాడు. ఒక కొత్త స్టార్ గా తనను తాను మౌళి మలుచుకోబోతున్నాడు అనిపిస్తోంది. శివానీ కూడా బాగా నటించింది. ఈ చిత్రాన్ని మాకు ఇచ్చిన ఆదిత్య హాసన్ కు థ్యాంక్స్. ఈటీవీ నుంచి నువ్వే కావాలి వచ్చింది. ఇన్నేళ్లకు మరో నువ్వే కావాలి లాంటి సక్సెస్ మాకు దక్కింది. ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి వస్తున్నాం తర్వాత అంతగా "లిటిల్ హార్ట్స్"  చూసి నవ్వుకున్నాం, ఆ సినిమా స్థాయి విజయం వస్తుందంటూ సోషల్ మీడియాలో అప్రిషియేషన్స్ వస్తున్నాయి. మాకు ఇలాంటి గొప్ప సక్సెస్ ఇచ్చిన ఆడియెన్స్ కు థ్యాంక్స్. అన్నారు.
 
హీరో మౌళి తనుజ్ మాట్లాడుతూ - 3 షోస్ నుంచి ప్రీమియర్స్ మొదలై 29 షోస్ కు పెరిగాయి. ఇదంతా మా బన్నీ వాస్ ప్లానింగ్. మా సినిమాను వారు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారని తెలియగానే నా సన్నిహితులు చెప్పారు మీరు రిలాక్స్ కావొచ్చు. వాళ్లు గ్రాండ్ గా రిలీజ్ చేస్తారని. బన్నీ వాస్ గారు డిస్ట్రిబ్యూషన్ లో ది బెస్ట్ అని ప్రూవ్ చేసుకున్నారు. సినిమా ఈటీవీ విన్ వారి దగ్గరకు తీసుకెళ్లినప్పుడే చెప్పాను. ఇది థియేట్రికల్ మూవీ అని. నేను చెప్పినట్లే ఈ రోజు థియేటర్స్ లో మా సినిమాకు మంచి రెస్పాన్స్ రావడం ఆనందంగా ఉంది. అన్నారు.
 
హీరోయిన్ శివానీ నాగరం మాట్లాడుతూ - ఈ మధ్య కాలంలో ఇలాంటి మంచి రోమ్ కామ్ రాలేదు. మా సినిమాలోని క్యారెక్టర్స్, డైలాగ్స్, మ్యూజిక్..ఇలా ప్రతి అంశం మిమ్మల్ని ఆకట్టుకుంటుంది. సినిమా చూస్తున్న వాళ్లు ప్రతి షో తర్వాత మాకు సోషల్ మీడియా ద్వారా తమ రెస్పాన్స్ తెలియజేస్తున్నారు. కాలేజ్ స్టూడెంట్ "లిటిల్ హార్ట్స్"  చిత్రాన్ని చూడాలి. మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేసే సినిమా ఇది. అన్నారు.
 
డైరెక్టర్ సాయి మార్తాండ్ మాట్లాడుతూ -  రోమ్ కామ్స్ ఎవరు చూస్తారన్న అదే ప్రొడ్యూసర్స్ ఈ రోజు మన వాళ్లకు ఫోన్ చేసి చాలా ఎంజాయ్ చేశాం సినిమా అంటున్నారు. ఈ కథ విన్న వెంటనే మౌళి,  చాలా హ్యాపీగా ఉంది. నా మొదటి సినిమా రొమాంటిక్ కామెడీ ఉండాలని కోరుకున్నా. ఒక చిన్న బడ్జెట్ లో మంచి లవ్ స్టోరీ చూపిస్తే ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తారు అని నమ్మాను. అది  ఈరోజు నిజం కావడం సంతోషంగా ఉంది. అన్నారు.

Sonam Raghuvanshi: రాజా రఘువంశీ హత్య కేసు.. 790 పేజీల ఛార్జిషీట్‌

Sonam Raghuvanshi: రాజా రఘువంశీ హత్య కేసు.. 790 పేజీల ఛార్జిషీట్‌జ్యుడీషియల్ మెజిస్ట్రేట్ ఫస్ట్ క్లాస్, సోహ్రా సబ్-డివిజన్ కోర్టు ముందు దాఖలు చేసిన 790 పేజీల ఛార్జిషీట్‌లో రాజా రఘువంశీ హత్య కేసులో సోనమ్ రఘువంశీని ప్రధాన నిందితురాలిగా పేర్కొన్నారు. రాజ్, ఆకాష్ రాజ్‌పుత్, ఆనంద్ కుర్మి, విశాల్ సింగ్ చౌహాన్ సహా మరో నలుగురు నిందితులను కూడా చార్జిషీట్‌లో ప్రస్తావించారు. ఈ కేసులోని ఐదుగురు నిందితులు ప్రస్తుతం జ్యుడీషియల్ కస్టడీలో ఉన్నారు. భారతీయ న్యాయ సంహిత కింద సెక్షన్ 103 (I) కింద హత్య, 238 (a) నేరానికి సంబంధించిన సాక్ష్యాలను అదృశ్యం చేయడం, 61 (2) కింద నేరపూరిత కుట్ర కింద అభియోగాలు మోపారు.

13న అల్పపీడనం... నెలాఖరు వరకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలు

13న అల్పపీడనం... నెలాఖరు వరకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వర్షాలుబంగాళాఖాతంలో ఈ నెల 13వ తేదీన అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఈ కారణంగా ఈ నెలాఖరు వరకు ఏపీ, తెలంగాణాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని పేర్కొంది. ఇది క్రమంగా బలపడి పశ్చిమ - వాయువ్య దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్, ఒరిస్సా, తెలంగాణ రాష్ట్రాల వైపు కదిలే సూచనలు ఉన్నాయని తెలిపింది. దీని ప్రభావం కారణంగా ఈ నెలాఖరు వరకు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అనేక ప్రాంతాల్లో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని భారత వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.

ఆస్తి కోసం కన్నతండ్రిని చంపేసి వాగులో పడేసిన కిరాతక కుమారుడు

ఆస్తి కోసం కన్నతండ్రిని చంపేసి వాగులో పడేసిన కిరాతక కుమారుడుతెలంగాణ రాష్ట్రంలోని నాగర్ కర్నూలు జిల్లా కల్వకుర్తిలో దారుణం జరిగింది. ఆస్తి కోసం కన్నతండ్రిని ఓ కిరాతక కుమారుడు దారుణంగా హత్య చేసి, శవాన్ని వాగులో పడేశాడు. ఆస్తి పంపకంలో ఏర్పడిన వివాదం విషాదాంతంగా ముగిసింది. పోలీసుల కథనం మేరకు..

విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతి శోభాయాత్ర ప్రారంభం

విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతి శోభాయాత్ర ప్రారంభంహైదరాబాద్ నగరంలోని ఖైరతాబాద్‌లో కొలువుదీరిన శ్రీ విశ్వశాంతి మహాశక్తి గణపతి శోభాయాత్ర శనివారం ఉదయం ప్రారంభమైంది. ఈ మహా గణపతిని గంగమ్మ ఒడికి చేర్చనున్నారు. పది రోజుల పాటు భక్తుల పూజలందుకున్న మహాగణపతి శోభాయాత్ర శనివారం ఉదయం అత్యంత వైభవంగా భారీ భద్రత నడుమ ప్రారంభమైంది. వాస్తవానికి ఉదయం 6 గంటలకు యాత్ర మొదలుకావాల్సి ఉన్నా, కొద్దిపాటి ఆలస్యంగా గణనాథుడిని వాహనంపైకి చేర్చి ఊరేగింపును ప్రారంభించారు.

కవిత దొరసాని కాదని మా పార్టీలో చేరి నిరూపించుకోవాలి : కేఏ పాల్ ఆహ్వానం

కవిత దొరసాని కాదని మా పార్టీలో చేరి నిరూపించుకోవాలి : కేఏ పాల్ ఆహ్వానంఇటీవల భారత రాష్ట్ర సమితి పార్టీ నుంచి బహిష్కరణకు గురైన కె.కవితకు ప్రజాశాంతి పార్టీ అధ్యక్షుడు కేఏ పాల్ ఒక బంపర్ ఆఫర్ ఇచ్చారు. తమ పార్టీలో చేరి ఆమెకు ఇష్టమైన పదవిని స్వీకరించవచ్చని ఆయన సూచించారు.

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?

పచ్చి ఉల్లిపాయలు తినడం వల్ల కలిగే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి?పచ్చి ఉల్లిపాయలు జీర్ణం కావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. వీటిని ఎక్కువగా తింటే కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్, అసిడిటీ, లేదా గుండెల్లో మంట వంటి సమస్యలు రావచ్చు. ముఖ్యంగా, జీర్ణ సమస్యలు ఉన్నవారు వీటిని తక్కువగా తీసుకోవడం మంచిది. పచ్చి ఉల్లిపాయల్లో ఉండే సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు (Sulfur Compounds) నోటి దుర్వాసనకు ప్రధాన కారణం. ఈ సమ్మేళనాలు నోటిలో ఎక్కువ సేపు ఉండి దుర్వాసనను కలిగిస్తాయి. ఉల్లిపాయల్లోని సల్ఫర్ సమ్మేళనాలు జీర్ణమైన తర్వాత రక్తంలోకి చేరి, చెమట ద్వారా బయటకు వస్తాయి. దీనివల్ల శరీరం నుంచి కూడా వాసన వస్తుంది.

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?

బీపీ వున్నవారు ఏమేమి తినకుండా వుండాలి?బీపీ, అధిక రక్తపోటు అనేది ఇదివరకు వయసు పైబడినవారిలో కనబడేది. కానీ ఇప్పుడు అది యువతలోనూ కనబడుతోంది. అధిక బిపి సమస్యకు కారణం క్రమబద్ధమైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో పాటు జీవనశైలిలో తేడాలు. అయితే, చాలా మంది ఈ సమస్యను తీవ్రంగా పరిగణించరు. అయితే అధిక రక్తపోటును అశ్రద్ధ చేస్తే ప్రాణాలకే ముప్పు తెస్తుంది. అధిక బీపీ ఉన్నవారు క్రింద తెలియజేయబోయే పదార్థాలను దూరంగా పెట్టేయాలి. ఉప్పులో సోడియం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఉప్పును హైబీపీ రోగులకు శత్రువు అంటారు. హైబీపీ ఉన్న రోగులైతే ఉప్పు తీసుకోవడం తగ్గించేయాలి.

ఆధునిక వాస్కులర్ సర్జరీ అవయవాలు, ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుతుంది?

ఆధునిక వాస్కులర్ సర్జరీ అవయవాలు, ప్రాణాలను ఎలా కాపాడుతుంది?హైదరాబాద్ (హైటెక్ సిటీ) సీనియర్ కన్సల్టెంట్ వాస్కులర్- ఎండోవాస్కులర్ సర్జన్, ఫుట్ కేర్ స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్ ఎస్ శ్రీకాంత్ రాజు మాట్లాడుతూ, వేగంగా మారుతున్న వాస్కులర్ సర్జరీ రంగంలో గత 20 సంవత్సరాలుగా ఎండోవాస్కులర్, ఓపెన్ సర్జికల్ విధానాలు రెండూ గణనీయంగా అభివృద్ధి చెందాయి. ఆచరణలో వాస్కులర్ సర్జన్‌గా, ఈ పురోగతులు వాస్కులర్ డిసీజ్ కేర్ కోసం ప్రమాణాలను ఎలా పెంచాయో, చికిత్స ఎంపికలను పెంచాయో, రోగి ఫలితాలను బాగా మెరుగుపరిచాయో నేను వ్యక్తిగతంగా చూశాను.

ఫ్లూ నుంచి రక్షణ కోసం ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్ వాక్సిఫ్లూ

ఫ్లూ నుంచి రక్షణ కోసం ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా వ్యాక్సిన్‌ను విడుదల చేసిన జైడస్ వాక్సిఫ్లూహైదరాబాద్: అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ధి చెందిన ఆవిష్కరణ ఆధారిత హెల్త్‌కేర్ కంపెనీ అయిన జైడస్ లైఫ్‌సైన్సెస్ లిమిటెడ్, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ యొక్క సిఫార్సులకు అనుగుణంగా భారతదేశంలో మొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టిన ట్రైవాలెంట్ ఇన్ఫ్లుయెంజా(ఫ్లూ) వ్యాక్సిన్, వాక్సిఫ్లూ ఈరోజు విడుదల చేసినట్లు వెల్లడించింది. ప్రతి సంవత్సరం సీజనల్ ఇన్ఫ్లుయెంజా పరంగా ముఖ్యమైన ప్రపంచ ఆరోగ్య సమస్యగా ఫ్లూ నిలుస్తూనే ఉంది, దీని వలన 3-5 మిలియన్ల తీవ్రమైన అనారోగ్య కేసులు సంభవిస్తున్నాయి. అంతేకాదు, దీనితో సంవత్సరానికి 2,90,000 నుండి 6,50,000 శ్వాసకోశ మరణాలు సంభవిస్తున్నాయి. ఈ వ్యాధి శిశువులు, వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య పరిస్థితులు ఉన్న వ్యక్తులను అధికంగా ప్రభావితం చేస్తుంది.

మొక్కజొన్నలో వున్న పోషకాలు ఏమిటో తెలుసా?

మొక్కజొన్నలో వున్న పోషకాలు ఏమిటో తెలుసా?మెుక్కజొన్నలో శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలు వున్నాయి. వర్షాకాలంలో వేడి వేడిగా మొక్కజొన్న పొత్తులు తింటుంటే ఆ మజా వేరు. మెుక్కజొన్న అతి చౌకగా లభించే ఆహారం. దీని గింజలను కాల్చుకొని లేదా ఉడకబెట్టుకొని తింటారు. దీనిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాం. మెుక్కజొన్నలో లినోలిక్ ఆసిడ్, విటమిన్-ఇ, బి-1, బి-6, నియాసిన్, ఫోలిక్ ఆసిడ్, రైబోఫ్లోవిన్ అనే విటమిన్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. మెుక్కజొన్నలో పీచు పుష్కలంగా ఉంది. ఇది జీర్ణక్రియకు బాగా పనిచేస్తుంది. ఆహారంలో పీచు ఉండడంతో మొక్కజొన్న మలబద్దకం, మెులలు వంటి వ్యాధులు రాకుండా కాపాడుతుంది. పేగు కేన్సర్‌ను అరికడుతుంది.
