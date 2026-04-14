Ram Charan: సుల్తాన్, దంగల్' చిత్రాల జాతీయ కోచ్ వద్ద పెద్ది కోసం శిక్షణ తీసుకున్నా : రామ్ చరణ్
Esquire India in a Bold Hong Kong-Inspired Look
బోల్డ్ హాంగ్ కాంగ్ లుక్లో ఎస్క్వైర్ ఇండియా కవర్ పేజీపై రామ్ చరణ్ నిలిచారు. పలు గెటప్ లతో అభిమానులను అలరించారు. ఓ మాఫియా డాన్ లా కనిపించారు. చేతిలో తన పెంపుడు పెట్ ను పుచ్చుకుని, మరోవైపు ఈత కొలనులో ఇంకోసారి రెస్టారెంట్ లో కనువిందు చేశారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన పాల్గొని తన అయ్యప్ప దీక్ష గురించి కుటుంబం గురించి వివరించారు.
'RRR' గ్లోబల్ సక్సెస్ తర్వాత ఉత్సాహంగా ఉన్న మెగా పవర్ స్టార్, తాను తన జీవితంలో అత్యుత్తమ దశలలో ఒకదానిలో ఉన్నానని, 14 ఏళ్ల వివాహ బంధాన్ని, కుమార్తె కారాతో సహా ముగ్గురు పిల్లలకు తండ్రిగా ఉండటాన్ని, అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా కుటుంబంతో గడిపే సమయాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నానని ఒక ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు.
తన అయ్యప్ప దీక్షను గౌరవిస్తూ, రోజ్వుడ్ హాంగ్ కాంగ్లో జరిగిన ఈ ఇంటర్వ్యూకి ఆయన చెప్పులు లేకుండా వచ్చారు. 'సుల్తాన్', 'దంగల్' చిత్రాల నుండి కఠినమైన జాతీయ కోచ్ వద్ద నెలల తరబడి శిక్షణ పొందిన తర్వాత, జాన్వీ కపూర్తో కలిసి ఏప్రిల్ 30న విడుదల కానున్న 1980ల నాటి గ్రామీణ కుస్తీ కథ అయిన తన రాబోయే స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది' కోసం తాను తీసుకున్న తీవ్రమైన శిక్షణ గురించి చరణ్ వివరించారు. చిరంజీవి కుమారుడిగా ఆయన కండలు తిరిగిన రూపాంతరాన్ని, క్రమశిక్షణను అభిమానులు ప్రశంసిస్తున్నారు.