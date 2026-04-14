Written By దేవీ
Ram Charan: సుల్తాన్, దంగల్' చిత్రాల జాతీయ కోచ్ వద్ద పెద్ది కోసం శిక్షణ తీసుకున్నా : రామ్ చరణ్

Esquire India in a Bold Hong Kong-Inspired Look
బోల్డ్ హాంగ్ కాంగ్ లుక్‌లో ఎస్క్వైర్ ఇండియా కవర్ పేజీపై రామ్ చరణ్ నిలిచారు. పలు గెటప్ లతో అభిమానులను అలరించారు. ఓ మాఫియా డాన్ లా కనిపించారు. చేతిలో తన పెంపుడు పెట్ ను పుచ్చుకుని, మరోవైపు ఈత కొలనులో ఇంకోసారి రెస్టారెంట్ లో కనువిందు చేశారు. ఈ సందర్భంగా జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఆయన పాల్గొని తన అయ్యప్ప దీక్ష గురించి కుటుంబం గురించి వివరించారు.
 
'RRR' గ్లోబల్ సక్సెస్ తర్వాత ఉత్సాహంగా ఉన్న మెగా పవర్ స్టార్, తాను తన జీవితంలో అత్యుత్తమ దశలలో ఒకదానిలో ఉన్నానని, 14 ఏళ్ల వివాహ బంధాన్ని, కుమార్తె కారాతో సహా ముగ్గురు పిల్లలకు తండ్రిగా ఉండటాన్ని, అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా కుటుంబంతో గడిపే సమయాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నానని ఒక ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు. 
 
తన అయ్యప్ప దీక్షను గౌరవిస్తూ, రోజ్‌వుడ్ హాంగ్ కాంగ్‌లో జరిగిన ఈ ఇంటర్వ్యూకి ఆయన చెప్పులు లేకుండా వచ్చారు. 'సుల్తాన్', 'దంగల్' చిత్రాల నుండి కఠినమైన జాతీయ కోచ్ వద్ద నెలల తరబడి శిక్షణ పొందిన తర్వాత, జాన్వీ కపూర్‌తో కలిసి ఏప్రిల్ 30న విడుదల కానున్న 1980ల నాటి గ్రామీణ కుస్తీ కథ అయిన తన రాబోయే స్పోర్ట్స్ డ్రామా 'పెద్ది' కోసం తాను తీసుకున్న తీవ్రమైన శిక్షణ గురించి చరణ్ వివరించారు. చిరంజీవి కుమారుడిగా ఆయన కండలు తిరిగిన రూపాంతరాన్ని, క్రమశిక్షణను అభిమానులు ప్రశంసిస్తున్నారు.

2026 నైరుతి రుతుపవన కాలంలో (జూన్ నుండి సెప్టెంబర్ వరకు) దేశవ్యాప్తంగా కురిసే వర్షపాతం సాధారణం కంటే తక్కువగా లేదా దీర్ఘకాల సగటు (ఎల్పీఏ)లో సుమారు 95-90 శాతంగా ఉండే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) సోమవారం తెలిపింది. 2026 నైరుతి రుతుపవన కాలపు వర్షపాతంపై తన దీర్ఘకాలిక అంచనాను విడుదల చేస్తూ, దేశవ్యాప్తంగా ఈ కాలపు వర్షపాతం ప్లస్-మైనస్ 5 శాతం మోడల్ లోపంతో ఎల్పీఏలో 92 శాతంగా ఉండే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ పేర్కొంది.

రైలులో సీటు ఇవ్వలేనపుడు చార్జీలు ఎందుకు వసూలు చేస్తున్నారు? బీహారీ మహిళ ప్రశ్నరైలులో రిజర్వేషన్ టిక్కెట్టు దొరకలేదంటే ఇక ఆ రైలు ప్రయాణం ప్రత్యక్ష నరకంలా తయారవుతుంది. ఇక సాధారణ బోగీల్లో ప్రయాణించే ప్రజల సంగతి వేరే చెప్పనక్కర్లేదు. కనీసం కూర్చునేందుకే కాదు నిలబడటానికి కూడా ఖాళీ వుండదు. రైలు ప్రయాణంలో ఫుట్ బోర్డులపై ప్రయాణించేవారు చాలామంది వుంటున్నారు. ఇలాంటి సమయాలలో కొంతమంది ప్రమాదాల బారిన కూడా పడుతున్నారు. ఈ నేపధ్యంలో ఓ బీహారీ మహిళ రైలు ప్రయాణిస్తూ ఆమె ప్రయాణిస్తున్న బోగీని చూపిస్తూ ప్రభుత్వానికి ప్రశ్నలు వేసింది. రైలులో ప్రయాణించేందుకు ప్రభుత్వం టిక్కెట్ వసూలు చేస్తున్నప్పుడు ప్రయాణికులకు సరిపడా సీట్లను ఎందుకు కల్పించదు,

అక్రమాస్తుల కేసు : అసిస్టెంట్ కమిషనర్ శాంతికి పోలీస్ కస్టడీఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో అరెస్టయిన ఏపీ దేవాదాయ శాఖ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ శాంతికి ఏసీబీ కోర్టు పోలీస్ కస్టడీ విధించింది. ఈ మేరకు మంగళవారం ఆదేశాలు జారీచేసింది. ఆమెను ఈ నెల 15, 16వ తేదీల్లో విచారించేందుకు అనుమతి ఇచ్చింది.

తండ్రి శవాన్ని పక్కనబెట్టుకుని సంతకాలు సేకరించిన జగన్ : మంత్రి అచ్చెన్నాయుడుతండ్రి శవాన్ని పక్కనబెట్టుకుని ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో కూర్చొనేందుకు ఎమ్మెల్యేలతో సంతకాల సేకరణ కోసం వెంపర్లాడిన నేత జగన్మోహన్ రెడ్డి అని ఏపీ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ఆరోపించారు. ఆయన సోమవారం మంగళగిరిలోని టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, జగన్‌కు అధికార దాహం ఎక్కువన్నారు. వైఎస్ఆర్ మరణించిన సమయంలో తండ్రి శవం పక్కన ఉండగానే ముఖ్యమంత్రి కర్చీ కోసం జగన్ సంతకాలు సేకరించిన చరిత్రను రాష్ట్ర ప్రజలు ఎన్నిటికీ మర్చిపోలేరని ఎద్దేవా చేశారు.

Vijay cycle yatra, అభిమాని పూలచెండు వేస్తే బాంబు వేశాడేమోనని సైకిలి వదిలేసి విజయ్ పరుగో పరుగు, వీడియోకన్యాకుమారిలో సైకిల్‌పై ప్రయాణిస్తూ ఓట్లు సేకరించిన భారతదేశపు మొట్టమొదటి రాజకీయ నాయకుడు తమిళ స్టార్ విజయ్ గా పేరు పొందాడు. దళపతి విజయ్ సైకిల్ యాత్రలో ఈ సందర్భంగా ఓ ఆసక్తికర సంఘటన జరిగింది. విజయ్ సైకిల్ పై వస్తుండగా ఆయన పార్టీకి చెందిన వ్యాన్, సెక్యూరిటీ ఇరువైపులా నిఘాతో వున్నారు. అయితే కొంత దూరం రాగానే షడెన్ ఓ వ్యక్తి పూలను ఆయనకు ఎదురుగా వచ్చి పైనుంచి పూలు విసిరాడు.

పుచ్చకాయ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?వేసవికాలంలో పుచ్చకాయలు మార్కెట్లలోకి వచ్చేస్తాయి. వీటిలో 90 శాతం నీరు వుంటుంది. ఇవి రుచిని మాత్రమే కాకుండా, చాలా పోషక ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తాయి. అతిదాహం, చెమట ద్వారా ఖనిజ లవణాల లోపాలను పుచ్చకాయ తగ్గిస్తాయి. పుచ్చకాయలు తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గ్లాసు పుచ్చకాయ రసంలో స్పూన్‌ తేనె కలిపి ప్రతిరోజు తీసుకుంటే గుండెజబ్బులు, మూత్రపిండాల వ్యాధులు తగ్గిపోతాయి. మలబద్ధకం ఉన్నవారు ప్రతిరోజూ పుచ్చకాయ తింటుంటే మలబద్ధకం అంతరిస్తుంది. మూత్రం సరిగా రానివారు, మూత్ర విసర్జనలో మంట, చురుకులు ఉన్నవారికి పుచ్చకాయ ఔషధంగా పనిచేస్తుంది.

మోచేతుల కింద నలుపు రంగు వదిలించుకునేదెలా?చాలా మందికి మోచేతుల కిందవుండే చర్మ నల్లబడిపోయి కనిపిస్తుంది. దీన్ని పోగొట్టుకునేందుకు అనేక రకాలుగా ప్రయత్నిస్తుంటారు. అయితే, స్కిన్ స్పెషలిస్టులు మాత్రం ఇందుకు చిన్న చిట్కాలు చెబుతున్నారు.

కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను ప్రారంభించిన మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడుకన్సార్టియం ఆఫ్ అక్రిడిటెడ్ హెల్త్‌కేర్ ఆర్గనైజేషన్స్(కాహో) నిర్వహిస్తోన్న భారతదేశపు ప్రముఖ ఆరోగ్య సంరక్షణ నాణ్యత సదస్సు అయిన కాహోకాన్ 2026 యొక్క 10వ ఎడిషన్‌ను భారతదేశపు మాజీ ఉపరాష్ట్రపతి శ్రీ ఎం. వెంకయ్య నాయుడు ప్రారంభించారు. ఏప్రిల్ 10 నుండి 12, 2026 వరకు జరగనున్న ఈ సదస్సులో ప్రభావవంతమైన శాస్త్రీయ సమావేశాలు, ప్యానెల్ చర్చలు, ఆవిష్కరణల ప్రదర్శనలు, ఇంటరాక్టివ్ నెట్‌వర్కింగ్ అవకాశాలు, పరిశోధకులు, వైద్య నిపుణులచే పోస్టర్ ప్రదర్శనలు కూడా ఉంటాయి, ఇవి వినూత్న ప్రాజెక్టులను ప్రదర్శించటంతో పాటుగా విజ్ఞాన మార్పిడిని ప్రోత్సహిస్తాయి.

ఈ 5 జ్యూస్‌లు ఆరోగ్యానికి వరంఇటీవలి కాలంలో సరైన ఆహారం తీసుకోకపోవడంతో అనారోగ్య సమస్యలు ఎక్కువవుతున్నాయి. ఇలాంటి సమస్యలను అధిగమించాలంటే వివిధ రకాల రసాలు (Juices) ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. ఒక్కో రసం అందించే ప్రత్యేకమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. 1. కొత్తిమీర రసం (Coriander Juice) జీర్ణక్రియ: గ్యాస్, ఉబ్బరం వంటి సమస్యలను తగ్గించి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. డీటాక్స్: శరీరంలోని భార లోహాలను (Heavy metals) తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మం: రక్తశుద్ధి చేయడం ద్వారా మొటిమలు తగ్గడానికి, చర్మం మెరవడానికి తోడ్పడుతుంది.

పెళ్లికి ముదే ప్రెగ్నెన్సీ... కక్కుర్తిపడకండి.. కాండం మరవకండి.. డాక్టర్ అడ్వైస్ (వీడియో)ఇటీవలికాలంలో పెళ్లికి ముందే గర్భందాల్చుతున్న యువతుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోతోంది. ఇలా గీత దాటుతున్న వారిలో ఎక్కు మంది ఉన్నత విద్యావంతులు. ముఖ్యంగా, సాఫ్ట్‌వేర్ రంగంలో పని చేసే మహిళా టెక్కీలు కావడం గమనార్హం. దీనిపై ఓ మహిళా వైద్యురాలు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ ఓ జంటకు కౌన్సింగ్ ఇస్తున్న వీడియో ఒకటి ఇపుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
