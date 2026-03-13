Revanth Reddy: లారీల్లో వెళ్ళి సినిమా చూసేవాడ్ని - సినిమాను ఇండస్ట్రీగా గుర్తిస్తాం : రేవంత్ రెడ్డి
కోకాపేటలో అల్లు సినిమాస్ ను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గురువారంనాడు ప్రారంభించారు. చిరంజీవి కుటుంబం మినహా అల్లు ఫ్యామిలీ సభ్యులంతా హాజరయ్యారు. అనంతరం రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, హైదరాబాద్ నగరానికి సినీ ఇండస్ట్రీకి గొప్ప గుర్తింపు తెచ్చే కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు సంతోషంగా వుంది. అల్లు రామలింగయ్య వారసత్వాన్ని కొనసాగించే విధంగా, రామలింగయ్య జ్నాపకాలు తెలుగు ప్రజలకు గుర్తించే విధంగా అల్లు అరవింద్ గొప్ప కార్యక్రమం చేపట్టారు.
నేనూ సినిమా అభిమానిని. సినిమా పరిశ్రమ బ్లాక్ అండ్ వైట్, ఈస్ట్ మన్ కలర్, 70.ఎం.ఎం., డాల్బీ, విఎఫ్.ఎక్స్. వంటి సాంకేతికంగా అభివ్రుద్ధి చెందింది. యాద్రుశ్చికంగా నిన్ననే మాదాపూర్ లో నెట్ ఫ్లిక్స్ లాంఛ్ చేశాను. బాహుబలి, కల్కి, అరుంధతి వంటి సినిమాలను సాంకేతిక నైపుణ్యం వున్న థియేటర్లలో చూస్తేనే చక్కటి ఫలితం వుంటుంది.
అప్పట్లో కోటిలో మహేశ్వరి పరమేశ్వరి థియేటర్లను చూశాం. చిన్న థియేటర్ నుంచి మల్టీఫ్లెక్స్ డాల్పి థియేటర్ వరకు ఎదిగింది. ఇందులో టెక్నికల్ సౌండ్, విజువల్ చాలా వండర్ గా వుంటాయి. ఇంత పెద్ద థియేటర్ ఇప్పటివరకు చూడలేదు. చెన్నై నుంచి హైదరాబాద్ కు సిని పరిశ్రమ తరలిరావడానికి ఎన్.టి.ఆర్, ఎ.ఎన్.ఆర్., రామానాయుడు వంటివారు తీసుకువచ్చి అడ్వంచర్స్ చేశారు. నేను క్రిష్ణ గారి అభిమానిని. ఆయన కలర్, 70 ఎం.ఎం. స్కోప్ వంటి కొత్త తరాన్ని పరిచయం చేశారు. అప్పట్లో ఏడాదికి 15 సినిమాలు చేసేవారు. ఇప్పుడు 5 ఏళ్ళకు ఓ సినిమా చేసే పరిస్థితి వచ్చింది.
నేను వనపర్తిలో చదువుతుండే రోజుల్లో ఆ చుట్టు పక్కల థియేటర్లు వుండేవికావు. అక్కడనుంచి కర్నూల్ రావడానికి లారీలలో ఎక్కి సినిమా కోసం వచ్చేవాడిని. అప్పట్లో సరైన బస్ సౌకర్యం కూడా లేదు. సినిమా అనేది మధ్యతరగతిపై అత్యంత ప్రభావితం చూపుతుంది. మన లైఫ్ లో కొన్ని డిసిసెషన్ తీసుకోవడం సినిమా మార్గం చూపుతుంది.
ఐ.టి, ఫార్మా రంగాలతోపాటు సినిమా ను కూడా ఇండస్ట్రీలో భాగస్వామ్యం చేయాలనే తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆలోచన చేస్తుంది. మనం హాలీవుడ్ స్థాయిలో పోల్చుకోవాలి. హాలీవుడ్ మూవీలు కూడా ఇక్కడ తీయాలనే నెట్ ఫ్లిక్స్ కంపెనీ వచ్చింది అని అన్నారు.
అల్లు అర్జున్ మాట్లాడుతూ, సినిమా స్పాన్ ను పెంచాలనే డాల్బీ థియేటర్ ను రూపొందించాం. నాన్నగారి క్రిషి చెప్పదగిందికాదు. గజని వంటి సినిమాను తీసుకువచ్చి వందకోట్ల క్లబ్ లో చేర్పిన సాహసీకుడు. నాకు దేవుడు మా నాన్న.అదే విధంగా టెక్నికల్ గా ముందుచూపు వున్నవారు. ఎంటర్ టైన్ మెంట్ రంగంలో ఆహా వంటి సంస్థను తీసుకువచ్చారు అని అన్నారు.