Devi Sri Prasad: పేపర్ లోని వార్తలనే ట్యూన్స్గా మార్చేవాడిని, పవన్ కళ్యాణ్ తో జీసస్ చేయాలనుకున్నాం : దేవిశ్రీ ప్రసాద్
నేను సింగీతం గారికి వీరాభిమానిని. ఆయన లెజెండ్. నాన్నగారిని కలవడానికి వచ్చేటప్పుడు వాళ్లు మాట్లాడుకుంటుంటే నేను ఆరాధనగా చూసేవాడిని. చాలా ఏళ్ల క్రితం పవన్ కళ్యాణ్ గారితో జీసస్పై ఒక సినిమా అనుకున్నాం. కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల అది జరగలేదు. ఆ సమయంలో సింగీతం గారు మా స్టూడియోకు వచ్చి ‘సింగ్ గీతం’ ఐడియా చెప్పారు. అది వినగానే నాకు చాలా థ్రిల్గా అనిపించింది. ఎప్పుడైనా ఆ సినిమా చేయాలని అనిపించింది అని రాక్ స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ అన్నారు.
Rockstar Devi Sri Prasad
లెజెండరీ డైరెక్టర్ సింగీతం శ్రీనివాసరావు తన అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన ప్రాజెక్ట్ 'సింగ్ గీతం' తో ముందుకు వస్తున్నారు. ప్రతిష్టాత్మక బ్యానర్లు వైజయంతి మూవీస్, స్వప్న సినిమా పై నాగ్ అశ్విన్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఆయాన్, అహల్యా బమ్రూ, శాలిని కొండెపుడి ఈ చిత్రంలో కీలక పాత్రలు పోషించారు. రాక్ స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ అందించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన 'సింగ్ గీతం' టీజర్, పాటలకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. ‘సింగ్ గీతం’ జూన్ 11న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా రాక్ స్టార్ దేవిశ్రీ ప్రసాద్ విలేకర్ల సమావేశంలో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
సింగీతం శ్రీనివాసరావు గారితో సినిమా అనగానే మీ ఫీలింగ్ ఏంటి?
-సింగీతం గారు చేసిన ప్రయోగాలు మరెవ్వరూ చేసి ఉండరు. పుష్పక విమానం, భైరవద్వీపం, ఆదిత్య 369 వంటి చిత్రాలు నాకు చాలా ఇష్టం. మూడేళ్ల క్రితం ఈ ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నామని ఆయన నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. అప్పుడు నాకు చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. తర్వాత ఏడాది క్రితం నాగ్ అశ్విన్ గారు, స్వప్న గారు, వైజయంతి మూవీస్తో కలిసి ఈ సినిమా రూపొందుతుండటం మరింత ఆనందాన్ని ఇచ్చింది.
చాలా ఏళ్ల క్రితమే ఈ కథ అనుకున్నారు కదా... ఇప్పటికీ ఈ కథ ఎంత రిలెవెంట్గా ఉంటుంది?
-సింగీతం గారు ఎప్పుడూ ట్రెండ్కి తగ్గట్టు కథలు ఆలోచించలేదు. ఆయనకు ఒక ఆలోచన వచ్చిందంటే అది ఇంతకుముందు రానిది, తర్వాత కూడా రానిదిగా ఉంటుంది. ఆయన చేసిన సినిమాలన్నీ గమనిస్తే అలాంటివే. పుష్పక విమానం ఇప్పటికీ చాలా అడ్వాన్స్డ్ సినిమా.
-‘సింగ్ గీతం’ ఐడియా కూడా అంతే కొత్తగా ఉంటుంది. కళ, సంగీతానికి సంబంధించిన అంశాలు ఎప్పటికీ పాతబడవు. ఉదాహరణకు విశ్వనాథ్ గారి సాగర సంగమం ఎప్పటికీ పాతబడదు. 50 ఏళ్ల తర్వాత చూసినా కొత్తగానే అనిపిస్తుంది.
- ఒక గ్రామం మొత్తం మాట్లాడలేక, కేవలం పాటల రూపంలోనే సంభాషించే కథ ఇప్పటివరకు రాలేదు.
మాటలన్నీ పాటలుగా చేయడం ఎలా అనిపించింది?
-నిజంగా ఇది నా కెరీర్లో అత్యంత ఛాలెంజింగ్ సినిమా. నాకు స్క్రిప్ట్ ఇచ్చారు. ఆ స్క్రిప్ట్ మొత్తం చదివి ప్రతి డైలాగ్ను సంగీతంగా మార్చాల్సి వచ్చింది.
-ఇలాంటి సినిమాలకు భాషపై మంచి పట్టు ఉండాలి. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి మైకేల్ జాక్సన్, ఇళయరాజా గారి లాంటి సంగీతం చేయాలనే కోరిక ఉండేది. ట్యూన్స్ కట్టడం వచ్చేది. కానీ లిరిక్స్ ఉండేవి కావు. అప్పుడు న్యూస్పేపర్ తీసుకుని అందులో ఉన్న వార్తలనే ట్యూన్స్గా మార్చుకునేవాడిని. మా నాన్నగారు చూసి నవ్వేవారు.
-చిన్నప్పటి నుంచి ప్రతి అక్షరాన్ని సంగీతంగా మార్చే అలవాటు నాకు ఉండేది. తెలిసో తెలియకో అదే ఈ సినిమాకు ఉపయోగపడింది. ఒక సీన్ తీసుకుని మ్యూజికల్గా చేసి వినిపించాను. అది విని సింగీతం గారు చాలా సంతోషించారు. "మనకు కావాల్సిన మ్యూజిక్ ఇదే" అన్నారు. అది నాకు పెద్ద కాంప్లిమెంట్గా అనిపించింది.
ఎల్లమ్మ' గురించి?
-చాలా పని పూర్తయింది. కొన్ని పాటలు చేశాను. ఒక ఫ్లాష్బ్యాక్ ఎపిసోడ్కు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కూడా కంపోజ్ చేశాను. మ్యూజిక్, నటన విషయంలో మంచి ప్రణాళికతో ముందుకు వెళ్తున్నాం. దిల్ రాజు గారు నెలకు పది రోజుల ఇవ్వమని చెప్పారు. ఆ విధానం నాకు చాలా నచ్చింది. ప్రస్తుతం కథ గురించి ఎక్కువ చెప్పలేను. ఇది రూరల్ బ్యాక్డ్రాప్లో సాగే కథ.
అన్నామలై ఇదు నమ్మ ఇయక్కమ్లో 10 గంటల్లో 10 పది లక్షల మంది సభ్యులు
బీజేపీకి అధికారికంగా రాజీనామా చేసిన తర్వాత, తమిళనాడు బీజేపీ మాజీ అధ్యక్షుడు కె. అన్నామలై ప్రారంభించిన ఇదు నమ్మ ఇయక్కమ్ (ఇది మన ఉద్యమం) అనే రాజకీయ ఉద్యమంలో కేవలం 10 గంటల వ్యవధిలోనే 10 లక్షల మందికి పైగా సభ్యులు చేరారు. కేవలం 10 గంటల్లోనే 10 లక్షల మందికి పైగా స్వచ్ఛంద కార్యకర్తలు నమోదు చేసుకోవడం ద్వారా ఈ ఉద్యమం ఒక కీలక మైలురాయిని అధిగమించిందని అన్నామలై ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు. ప్రజల్లో ఈ ఉద్యమ లక్ష్యంపై పెరుగుతున్న నమ్మకానికి ఇది నిదర్శనమని ఆయన అభివర్ణించారు. అలాగే తమపై నమ్మకం ఉంచిన మద్దతుదారులకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
మంజీరా నదిలో మునిగిన ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు
కామారెడ్డి జిల్లా బాన్సువాడ మండలం బుడిమి గ్రామంలో శుక్రవారం విషాదం అలుముకుంది. ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు పిల్లలు మంజీరా నదిలో మునిగి మరణించారు. మధ్యాహ్న భోజనం చేసి, 'ఎల్లమ్మ సంబరం'లో పాల్గొన్న తర్వాత ఆ పిల్లలు నీటిలోకి దిగారు. కొద్ది నిమిషాల్లోనే వారు నదిలోని సుడిగుండాల్లో చిక్కుకుని మునిగిపోయారు. మరణించిన పిల్లలందరూ పదేళ్ల ఏళ్ల లోపు వయసున్నవారే. మరో ఘటనలో, పిట్లం మండలం బొల్లక్పల్లికి చెందిన అనిత, పావని, శ్రీవాణి, భాను అనే నలుగురు వ్యక్తులు కూడా మంజీరా నదిలో మునిగి ప్రాణాలు కోల్పోయారు.
Cockroach Janta Party: ఢిల్లీకి చేరుకున్న కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ చీఫ్ అభిజీత్ దీప్కే
ఆన్లైన్ ఉద్యమమైన కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్ దిప్కే, జంతర్ మంతర్ వద్ద జరగనున్న నిరసన కార్యక్రమం కోసం శనివారం ఢిల్లీకి చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన తన మద్దతుదారులను క్రమశిక్షణ పాటించాలని, నిరసన శాంతియుతంగా సాగేలా చూడాలని కోరారు. ఈ నిరసనకు మద్దతు ప్రకటించిన సామాజిక కార్యకర్త సోనమ్ వాంగ్చుక్, ఒకవేళ దిప్కేను అరెస్టు చేస్తే తాను ఆరు వారాల పాటు నిరాహార దీక్ష చేస్తానని పేర్కొన్నారు. ఎక్స్ వేదికగా స్పందించిన దిప్కే, జంతర్ మంతర్ వద్ద మద్దతుదారులను కలవనున్నందుకు ఉత్సాహం వ్యక్తం చేస్తూ, వారితో పాటు ఒక పుస్తకాన్ని, జాతీయ జెండాను తీసుకురావాలని సూచించారు.
మహిళకు పవన్ 'ఓజీ' సినిమా చూపిస్తూ బ్రెయిన్ సర్జరీ
పవన్ కల్యాణ్ ఓజీ సినిమా చూపిస్తూ.. మహిళకు ఆపరేషన్.. వైద్యులు సక్సెస్
ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ నటించిన ఓజీ సినిమా చూపిస్తూ.. ఓ మహిళకు శస్త్రచికిత్స చేశారు వైద్యులు. ఈ ఘటన గుంటూరు జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది. గుంటూరు జిల్లాలో ఓ మహిళకు వైద్యులు వినూత్న పద్ధతిలో బ్రెయిన్ సర్జరీని విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. ప్రకాశం జిల్లా దర్శికి చెందిన గనిపిశెట్టి కోటేశ్వరమ్మ, తన భర్తతో కలిసి గుంటూరు జిల్లా పొన్నూరులో కిచిడీ సెంటర్ నిర్వహిస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. కొద్దిరోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న ఆమె, ఇటీవల మూర్ఛ రావడంతో కిందపడిపోయారు.
ఆ.. కొబ్బరినీళ్లే కదా ఏం చేస్తాయి అని వీళ్లు మాత్రం తాగరాదు, ఎవరు?
ఆరోగ్యానికి కొబ్బరి నీరు ఎంతగానో మేలు చేస్తాయి. ఐతే కొంతమంది మాత్రం కొబ్బరి నీరు తాగరాదు అని చెబుతున్నారు వైద్య నిపుణులు. ఎవరు తాగకూడదో తెలుసుకుందాము. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు: మధుమేహం వున్నవారు కొబ్బరి నీళ్లు తాగకూడదు. ఎందుకంటే కొబ్బరి నీటిలో సహజ చక్కెరలు వుంటాయి. అందువల్ల మోతాదుకి మించి కొబ్బరి నీళ్లు తాగితే రక్తంలో చక్కెరస్థాయిలు పెరిగి సమస్య వస్తుంది. రక్తపోటు మందులు వాడేవారు: కొబ్బరినీళ్లు రక్తపోటును తగ్గించే గుణాన్ని కలిగి వుంటాయి. అందువల్ల రక్తపోటు తగ్గేందుకు మందులు వాడేవారు మోతాదుకి మించి తాగితే రక్తపోటు తగ్గిపోతుంది. ఫలితంగా మైకం, మత్తుగా అనిపించడం జరుగుతుంది.
సబ్జా గింజల నీటిని తాగితే ప్రయోజనాలు ఏమిటి?
సబ్జా గింజలు. ఇవి ఆయుర్వేద ఔషధాలలో ఈ గింజలు కీలకం. వీటిని తీసుకుంటుంటే ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు చాలా వున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. సబ్జా గింజలు తీసుకుంటే అధిక రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్, ఒత్తిడి, టైప్ 2 మధుమేహం నుండి ఉపశమనాన్ని అందిస్తాయి. సబ్జా గింజల మిల్క్ షేక్ తాగితే చాలాసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతి కలుగుతుంది. సబ్జా విత్తనాల్లో మల్టీవిటమిన్లతో పాటు క్యాల్షియం, మెగ్నీషియం, ఐరన్, ఫాస్పరస్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. సబ్జాల్లో వున్న ఆల్ఫా-లినోలెనిక్ యాసిడ్ శరీరంలో కొవ్వును కరిగించడంలో సహాయపడుతుంది. సబ్జా గింజలను తినడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ మెరుగ్గా పనిచేస్తుంది, ఇది టైప్ 2 డయాబెటిస్ రోగులకు మంచిది.
కావేరీ ఆస్పత్రిలో అరుదైన అత్యంత క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ సక్సెస్
చెన్నై, వడపళని కావేరి ఆసుపత్రి వైద్య రంగంలో ఒక అరుదైన ఘనతను సాధించింది. వివిధ వైద్య విభాగాల నిపుణుల సమష్టి కృషితో ఒక సంక్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. స్త్రీ జననేంద్రియాలలోని పెద్దప్రేగు (కోలన్), యోని భాగం మధ్య ఏర్పడిన అసాధారణ రంధ్రం కారణంగా, 73 ఏళ్ల వృద్ధురాలు 2018 నుండి తరచుగా యోని స్రావాలు, తరచుగా వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ల వంటి తీవ్రమైన సమస్యలతో బాధపడుతోంది. సాధారణంగా గుండెలోని రంధ్రాలను మూసివేయడానికి ఉపయోగించే ఒక వైద్య పరికరాన్ని ఉపయోగించి, వైద్యులు ఈ మహిళ పెద్ద ప్రేగు, యోని మధ్య ఉన్న రంధ్రాన్ని విజయవంతంగా మూసివేశారు.
ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అతి క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ సక్సెస్
చెన్నై నగరంలో ఉన్న కార్పొరేట్ ఆస్పత్రుల్లో ఒకటైన ఎంజీఎం మలర్ హెల్త్కేర్ ఆస్పత్రిలో అత్యంత క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను విజయవంతంగా పూర్తి చేశారు. ఒకేసారి పక్షపాతం, గుండెపోటు వచ్చిన 68 మంది యేళ్ల మహిళకు ఏకకాలంలో ఈ క్లిష్టమైన ఆపరేషన్ను పూర్తి చేశారు. వైద్యులు అతి తక్కువ కోతతో చేసే సింగిల్ - పోర్టల్ విధానం ద్వారా మెదడులో స్టెంట్ అమర్చడం, కెరోటిడ్ యాంజియోప్లాస్టీ, కరోనరీ యాంజియోప్లాస్టీని విజయవంతంగా నిర్వహించారు. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
టీలో కల్తీని ఎలా గుర్తించాలి?
టీ అనేది కేవలం ఒక అలవాటు కంటే ఎక్కువ; అది సౌకర్యం, సంప్రదాయంలో లోతుగా మిలితమైపోయిన ఒక ఆచారం. అయినప్పటికీ, దాని సుపరిచితమైన సువాసన, రుచి వెనుక ఒక ఆందోళనకరమైన విషయం దాగి ఉంది: అదే టీ ఆకులు లేదంటే ప్యాకెట్లు కాకుండా వదులుగా వుండే టీ పొడిలో కల్తీ. ఆహార భద్రతపై అవగాహన పెరగడంతో వినియోగదారులు అసలైన టీని ఎలా గుర్తించాలో, నాణ్యత, ఆరోగ్యం రెండింటికీ హాని కలిగించే ఉత్పత్తులను ఎలా నివారించాలో తెలుసుకోవడానికి ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తున్నారు.