Bheems Ceciroleo: అన్నపూర్ణ స్టూడియో బయట బట్టలు వాష్ చేసేవాడిని : భీమ్స్ సిసిరోలియో
సంగీత దర్శకుడు భీమ్స్ సిసిరోలియో గురించి ఇప్పటి జన్ జీ తరానికి గుర్తుచేయాల్సి అవసరం లేదు. రవితేజ నుంచి మెగాస్టార్ చిరంజీవి, సంక్రాంతికి వస్తున్నాం చిత్రాలకు పనిచేసి హిట్ సంగీత దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నాడు. లేటెస్ట్ గా అడవి శేష్ నటించిన డెకాయిట్ సినిమాకు పనిచేసి పాటలు పాడి, సంగీతం కూడా సమకూర్చి మ్యూజిక్ వరల్డ్ లో మంచి రేటింగ్ సంపాదించుకున్నాడు. ఈరోజు డెకాయిట్ థ్యాంక్స్ మీట్ లో ఆయన తన గతాన్ని ఇలా ఆవిష్కరించుకున్నారు.
సినిమారంగంలో ప్రవేశించాలని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ కింద వుండేవాడిని. స్టూడియో పక్క గోడ దగ్గర పైప్ లైన్ కారుతూ వుండేది. అక్కడకు వచ్చి ఆ కారే నీరు దగ్గర బట్టలు ఉతికి పక్కనే తీగ వుంటే ఆరేసేవాడిని. ఒకసారైన అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లోపలికి వెళ్ళాలని అని ఎదురుచూసేవాడిని. అందుకు విశ్వం నాకు సహకరించింది. ఓరోజు పిలుపు వస్తే వెళ్ళాను. స్టూడియోలో అడుగుపెట్టగానే కనకదుర్గమ్మ దేవాలయంలోకి ప్రవేశించాననే ఫీలింగ్ కలిగింది.
సుప్రియగారు నాకు కొత్తగా పరిచయమం అప్పుడు. నా ట్యూన్ విని ఓకే చేశారు. అలా అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ లో పలు సినిమాకు పనిచేశాను. అన్నీ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్లే.అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బేనర్ లో చేసిన అవకాశం దక్కింది. థమాకా, బలగం, మ్యాడ్, మ్యాడ్ 2. సంక్రాంతికి వస్తున్నాం, మన శంకరవరప్రసాద్ గారు, ఇప్పుడు డెకాయిట్ కూడా బ్లాక్ బస్టర్ నాకు దక్కింది. సుప్రియగారికి రుణపడి వుంటానని అన్నారు. అనంతరం అక్కడే వున్న సుప్రియగారి దగ్గరకు వెళ్ళి కాళ్ళకు నమస్కరించి తన క్రుతజ్నతలు తెలియజేశారు భీమ్స్.