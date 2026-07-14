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వెంకటేశ్వర స్వామి స్తోత్రాలను వెస్ట్రన్ స్టైల్లో విని ఆశ్చర్యపోయా : జి. నాగేశ్వర్ రెడ్డి
శ్రీకాంత్, లయ హీరో హీరోయిన్స్ గా నటకిరీటి రాజేంద్ర ప్రసాద్ ప్రధాన పాత్రలో ప్రముఖ దర్శకుడు జి. నాగేశ్వర్ రెడ్డి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనర్ మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్. జీకే & సిఎన్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రం టీజర్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. జూలై 17న ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు ముందుకు రానుంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ గ్రాండ్ గా ప్రీరిలీజ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. ఈ వేడుకలో ట్రైలర్ లాంచ్ చేశారు. ఈ వేడుకకు వివి వినాయక్, దశరథ్, కోన వెంకట్ ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.
Ali, Rajendra Prasad, V.V. Vinayak, Dasarath, Kona Venkat, G. Nageswara Reddy
హీరో శ్రీకాంత్ మాట్లాడుతూ, ఈరోజు ధనవంతులుగా ఉన్న వాళ్లూ ఒకప్పుడు మిడిల్ క్లాస్ జీవితాన్నే గడిపారు. మిడిల్ క్లాస్ వాళ్లు పడే కష్టాలను వినోదాత్మకంగా చెప్పడం ఒక గొప్ప కళ. ఆ విషయంలో నాగేశ్వర్ రెడ్డి గారు అద్భుతంగా విజయం సాధించారు. మనకు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు దేవుడికే చెప్పుకుంటాం. ఇలాంటి ఎంటర్టైనింగ్ సబ్జెక్ట్లో నటించే అవకాశం రావడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. రఘుబాబు, సునీల్, వెన్నెల కిషోర్.ప్రతి పాత్ర కథకు బలంగా నిలుస్తుంది. అనిల్ రావిపూడి వరుసగా వినోదాత్మక చిత్రాలు చేసి ఈ జానర్ కి ఎంత ఆదరణ వుందో చూపించారు. 'మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్' కూడా మంచి వినోదాత్మక సినిమానే. అన్నారు.
రాజేంద్ర ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ... దర్శకుడు నాగేశ్వర్ రెడ్డి 'రాజేంద్రుడు గజేంద్రుడు' సినిమాకి ఫస్ట్ క్లాప్ కొట్టారు. అప్పటి నుంచి మాతో కలిసి ప్రయాణం చేస్తూ ఈ స్థాయికి వచ్చారు. ఈ సినిమాలో వెంకటేశ్వర స్వామి పాత్ర చేయాలని చెప్పినప్పుడు నేను చాలా ఆలోచించాను. విశ్వవిఖ్యాత నటసార్వభౌమ ఎన్టీఆర్ పోషించిన పాత్రలన్నీ నాకు గుర్తుకొచ్చాయి. అలాంటి పాత్రలు చేయాలంటే చాలా భయం, భక్తి ఉండాలి. అందుకే ఈ పాత్రను ఎంతో నిష్ఠతో చేశాను. మేకప్ వేసుకున్న తర్వాత కూర్చోవడానికి కూడా మనసు రాలేదు. ఎక్కువసేపు నిల్చునే ఉండేవాడిని. సెట్లో అందరూ 'చాలా అద్భుతంగా ఉంది' అని చెప్పిన ప్రతిసారీ నాకు ఎంతో ప్రోత్సాహంగా అనిపించేది. ఇలాంటి గొప్ప పాత్ర చేసే అవకాశం రావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను.
ఈ సినిమాకు సాయి అద్భుతమైన సంగీతం అందించారు. ముఖ్యంగా నా ఇంట్రడక్షన్ సీన్కి ఇచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చూస్తుంటే ఒళ్లు గగుర్పొడిచింది. 'మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్' పూర్తిగా ప్రేక్షకుల కోసం తీసిన సినిమా. ఈ రోజుల్లో మనం మిడిల్ క్లాస్ వాళ్లమంతా ఎలాంటి సమస్య వచ్చినా వెంకటేశ్వర స్వామిని ఆశ్రయిస్తాం. మన బాధలన్నీ ఆయనతో చెప్పుకుంటాం. ఈ సినిమాలో కూడా వెంకటేశ్వర స్వామిని చాలా ఫ్రెండ్లీగా చూపించాం. ఆ పాత్ర ద్వారా రాజేంద్ర ప్రసాద్ మీ అందరికీ ఒక స్నేహితుడిలా అనిపిస్తాడు. ప్రేక్షకులందరూ ఈ పాత్రను ఎంతో ఎంజాయ్ చేస్తారని నేను గ్యారెంటీగా చెబుతున్నాను. శ్రీకాంత్తో నేను 'క్షేమంగా వెళ్లి లాభంగా రండి' సినిమా నుంచి ఎన్నో సూపర్ హిట్ సినిమాలు చేశాను. మా కాంబినేషన్ ఎప్పుడూ ప్రేక్షకులను అలరించింది. చాలా కాలం తర్వాత మళ్లీ శ్రీకాంత్తో కలిసి ఒక ఫుల్ లెంగ్త్ ఎంటర్టైనర్లో నటించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. జూలై 17న విడుదలవుతున్న 'మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్' సినిమాను అందరూ చూసి ఆదరిస్తారని ఆశిస్తున్నాను.
దర్శకుడు నాగేశ్వర్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు వెంకటేశ్వర స్వామి పాత్రలో కనిపిస్తారు. ఆయన గురించి చెప్పడానికి మాటలు సరిపోవు. ఈ సినిమాకు ఆయన వెన్నెముకలా నిలిచారు. కుటుంబంలో ఉన్న ప్రతి భార్య లయ గారి పాత్రను ఎంతో ఇష్టపడుతుంది. వెంకటేశ్వర స్వామి స్తోత్రాలను వెస్ట్రన్ స్టైల్లో మాషప్ చేసి రూపొందించిన ఒక ప్రత్యేకమైన పాట ఉంది. అది విన్న తర్వాత నేనే ఆశ్చర్యపోయాను. మా నిర్మాత చందు గారు చాలా ప్రశాంత స్వభావం ఉన్న వ్యక్తి. ఆయనకు ఎప్పుడూ కోపం రావడం నేను చూడలేదు. అలాగే జీకే గారు కూడా ఈ సినిమాకు ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు. ఈ సినిమా ద్వారా నిర్మాతలు తప్పకుండా సూపర్ హిట్ అందుకుంటారు. జూలై 17న ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్న 'మిస్టర్ మిడిల్ క్లాస్' ఘన విజయం సాధిస్తుందని నేను పూర్తి నమ్మకంతో చెబుతున్నాను."
ఇంకా వి.వి. వినాయక్, కోన వెంకట్, అలీ తదితరులు మాట్లాడుతూ, చిత్రం విజయం కావాలని ఆకాంక్షించారు.
ప్రేమ-పెళ్లితో ఉన్మాది వేధింపులు.. సూసైడ్ నోట్ రాసి ఉరేసుకుని యువతి ఆత్మహత్య
ప్రేమించాలని ఓ ఉన్మాది వేధింపులకు ఓ యువతి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ప్రేమ, పెళ్లి అంటూ ఓ ఉన్మాది వేధింపులు తాళలేక.. తప్పించుకునే మార్గం లేకపోవడంతో ఓ యువతి బలవన్మరణానికి పాల్పడిన ఘటన మంచిర్యాల జిల్లా జైపూర్ మండలం టేకుమట్ల గ్రామంలో చోటుచేసుకుంది. టేకుమట్ల గ్రామానికి చెందిన గోషిక బాలేష్, రాజేశ్వరి దంపతుల నాలుగో కుమార్తె మాధవి (26) బీ ఫార్మసీ పూర్తి చేసింది. అదే గ్రామానికి చెందిన గోనె వెంకటేశ్ అనే సింగరేణి కార్మికుడు గత రెండేళ్లుగా ప్రేమిస్తున్నానంటూ, పెళ్లి చేసుకోవాలంటూ వెంటపడ్డాడు.
బావ హత్య కేసులో ప్రధాన నిందితుడు కుటుంబంతో సహా ఆత్మహత్య.. ఎక్కడ?
సొంత అక్క భర్తను హత్య చేసిన కేసులో ప్రధాన నిందితుడు తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. తన భార్య, ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి రైలుకింద పడి ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు. ఈ దారుణం ప్రకాశం జిల్లా సింగరాయకొండ రైల్వే స్టేషనులో జరిగింది. మృతులను కుడుముల హరికృష్ణ, అతని భార్యాపిల్లలుగా గుర్తించారు. ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,
Jagannath Yatra: సికింద్రాబాద్లో పూరీ జగన్నాథ్ రథయాత్ర
పూరీలో జరిగే జగన్నాథ్ రథయాత్రతో ఏకకాలంలో, సికింద్రాబాద్లోని జనరల్ బజార్లో ఉన్న జగన్నాథ స్వామి ఆలయం నుండి శ్రీ జగన్నాథ స్వామి, బలభద్ర స్వామి, సుభద్రా దేవిల రథయాత్రను శ్రీ జగన్నాథ స్వామి రామ్గోపాల్ ట్రస్ట్ ఏటా నిర్వహిస్తోంది. గత 130 ఏళ్లుగా ఈ ట్రస్ట్ క్రమం తప్పకుండా ఈ రథయాత్రను చేపడుతోంది. దర్శనం కోసం ఆలయ ద్వారాలు ఉదయం 6:45 గంటలకు తెరువబడి, మధ్యాహ్నం 1:00 గంటలకు మూసివేయబడతాయి. ఆ తర్వాత, సాయంత్రం 4:00 గంటలకు ఆలయం నుండి రథయాత్ర ఊరేగింపు ప్రారంభమవుతుంది.
ఏపీలో ఓటర్ల జాబితాలో ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ గడువు పొడగింపు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఓటర్ల జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్) గడువును కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం (ఈసీఐ) పొడిగించింది. నేటితో గడువు ముగియనుండగా.. మరో 10 రోజుల పాటు పెంచుతూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ నెల 24 వరకు ఇంటింటి సర్వే కార్యక్రమం కొనసాగుతుందని తెలిపింది. 31న ముసాయిదా ఓటర్ల జాబితాను ఈసీఐ విడుదల చేయనుంది. ఆగస్టు 30 వరకు అభ్యంతరాలను స్వీకరించి.. అక్టోబరు 3న ఓటర్ల తుది జాబితాను వెల్లడించనుంది.
కేరళ రాజకీయ చరిత్రలో తొలిసారి.. జైలు లోపల నుండి పదవీ ప్రమాణ స్వీకారం
కేరళ యాంటీ-సోషల్ యాక్టివిటీస్ (ప్రివెన్షన్) యాక్ట్ కింద ప్రస్తుతం జైలులో ఉన్న తిరువనంతపురం కార్పొరేషన్ బీజేపీ కౌన్సిలర్ ఆర్. సుగతన్, వియ్యూర్ సెంట్రల్ జైలులో తన పదవీ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఉదయం 11 గంటల ప్రాంతంలో జైలు సూపరింటెండెంట్ కార్యాలయంలో ఈ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమం జరిగింది. జూన్ 9 నుండి కాపా కింద బహిష్కరణ ఉత్తర్వుల పరిధిలో ఉన్న సుగతన్, ప్రస్తుతం వియ్యూర్ సెంట్రల్ జైలులో ఉన్నారు.
గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు ఎలా వేసుకోవాలి?
చాలామంది గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలున్నవారు గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు వాడుతుంటారు. కానీ వాటిని ఎలాబడితే అలా వేసుకుంటారు. ఐతే ఈ మాత్రలను ఉదయం ఖాళీ కడుపుతో వేసుకోవాలి. గ్యాస్ట్రిక్ మాత్రలు ముఖ్యంగా Pantoprazole, Omeprazole వంటి పి.పి.ఐ మాత్రలు ఉదయం పడగడుపున, పరగడుపున వేసుకోవాలి. మాత్రను కేవలం మంచినీళ్లతో మాత్రమే మింగాలి. పాలు, టీ, కాఫీ లేదా జ్యూస్లతో అస్సలు వేసుకోకూడదు. మాత్ర వేసుకున్న తర్వాత కనీసం 30 నుండి 45 నిమిషాల వరకు ఎలాంటి ఆహారం లేదా పాలు, టీ తీసుకోకూడదు. అప్పుడే మాత్ర పూర్తిగా పనిచేస్తుంది.
Acidity, అసిడిటీ తగ్గించుకోవడానికి చిట్కాలు
కొంతమంది అజీర్ణ సమస్యతో సతమతమవుతుంటారు. తిన్నది జీర్ణం కాదు. కడుపు ఉబ్బరంగా ఉంటుంది. ఛాతిలో నొప్పి కలిగినట్టుగా ఉంటుంది. నోటి నుంచి దుర్వాసన, పొడి దగ్గు, ఆయాసం తదితర లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయి. ఇలాంటివన్నీ అసిడిటీ లక్షణాలు. అయితే అసిడిటీని తగ్గించుకునేందుకు మన ఇంట్లో ఉన్న సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలు చాలు. వాటితో అసిడిటీని ఎలా తగ్గించుకోవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపునే నాలుగైదు పుదీనా ఆకులను నమిలి మింగుతుంటే అందులోని ఔషధ గుణాలు అసిడిటీని తగ్గిస్తాయి. భోజనం తర్వాత పుదీనా ఆకుల రసాన్ని నీటిలో కలుపుకుని తాగినా అసిడిటీ నుంచి బయట పడవచ్చు.
బీపీ, మధుమేహం వున్నవారు చియా సీడ్స్ నీటితో సేవిస్తే...?
చియా సీడ్స్. ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే గింజలలో ఇవి కూడా ఒకటి. చియా సీడ్స్ కాస్తంత నీటిలో ఓ గంటపాటు నానబెట్టి ఆ నీటిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగుతుంటే బీపీ, మధుమేహం వంటివి అదుపులో వుంటాయి. చియా గింజలను తీసుకుంటుంటే అధిక బరువును వదిలించుకోవడంలో ఎంతో ప్రయోజనకరంగా వుంటాయి. చియా గింజల వల్ల కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలలో వున్న యాంటీఆక్సిడెంట్లు మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించి అనేక వ్యాధులను దరిచేరనీయవు. చియా గింజల్లో ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల వీటిని తింటుంటే ఆకలిగా అనిపించదు.
పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా? అదసలు ఆరోగ్యకరమేనా?
చాలామందికి పన్నీర్ రకరకాల వంటల్లో కలిపి తినడం అంటే బాగా ఇష్టం. ఇక చపాతీల్లోకి అయితే పన్నీర్ కూరను చేసుకుని లాగించేస్తుంటారు. ఐతే ఈ పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా లేదా అనేది మనం ఎలాంటి పన్నీర్ తింటున్నాం, ఎంత పరిమాణంలో తింటున్నాం అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పన్నీర్ శరీరానికి ఆరోగ్యకరమే, కానీ కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే అది అనారోగ్యానికి దారితీయవచ్చు.
ఈ పండ్లు తిన్న వెంటనే మంచినీళ్లు తాగరాదు, ఎందుకు?
పండ్లు శరీరానికి శక్తిని, పోషకాలను అందిస్తాయి. కానీ కొన్ని పండ్లను తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగడం వల్ల కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అలాంటి పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అరటిపండులో మాంగనీస్, గ్లూకోజ్ పోషకాలు ఉంటాయి కనుక దాన్ని తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగకూడదు. పుచ్చకాయ తిన్న వెంటనే నీరు తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మామిడిపండ్లు తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రభావం పడుతుంది. బొప్పాయి తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల డయేరియా వచ్చే అవకాశం ఉంది. పైనాపిల్ తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగితే అందులోని బ్రోమెలైన్ అనే ఎంజైమ్ వల్ల కడుపులో సమస్యలు వస్తాయి.