Deepthi Nadiminti :సినిమా తీసి మోస పోయా - ఆహ్వానించినా పబ్లిసిటీకి రాలేదు : దీప్తి ఆవేదన
కొత్తవారు సినిమా రంగంలోకి ప్రవేశించాలంటే చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని. తీసేటప్పుడు ఫిలింఛాంబర్ లో పెద్దలు కొన్ని సూచనలు చేస్తారు. సినిమా పోయినా పర్వాలేదు. కుటుంబాన్ని చూసుకునే స్థాయి వుందా? అని ఛాంబర్ కార్యదర్శి ప్రసన్నకుమార్ చెబుతుంటాడు. స్థాయి వుంది అని సమాధానం వస్తే.. అయితే ఓకే. తీయండి అని అంటాడు. ఈ విషయాన్ని కుకు చిరంజీవి సినిమా నిర్మించిన దీప్తి నడిమింటి వెల్లడించారు.
Producer Deepthi Nadiminti
ఆమె తీసిన సినిమా ఈనెల 28న విడుదలకాబోతుంది. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ, ఒకరకంగా చెప్పాలంటే సినిమా తీసి మోసపోయా. చాలామంది మోసం చేశారు. దాని వల్ల నటీనటులకు సరైన టైంలో పే మెంట్ ఇవ్వలేకపోయా. అయినా వారు భరించారు. కొత్తవారు సినిమా రంగంలోకి రావాలంటే భయపడేట్లు వాతావరణం వుంది. ఆ టైంలో నాకు కెమెరా మెన్ ఛోటా కె.ప్రసాద్, ప్రసన్నకుమార్ చాలా అండగా నిలిచారు అని చెప్పారు.
ఇక ఇందులో ప్రముఖ పాత్ర పోషించిన నటి వుంది. ఆమే కథకు కీలకం. ఆమె చుట్టూనే కథ తిరుగుతుంది. అలాంటి ఆమెను సినిమా పూర్తయ్యాక ప్రచారానికి రావాలి. నిర్మాతగా నేను ఆహ్వానించాను. కానీ ఈరోజు వస్తానని మొహం చాటేసింది. ఇలాంటి ఆమెకు ఎందుకు తీసుకున్నామా? అని ఇప్పుడు బాధపడాల్సి వస్తుంది. అడిగిన పేమెంట్ ఇచ్చినా కూడా ఎందుకిలా చేసిందో అర్థం కావడంలేదంటూ నాయికగా నటించిన కశిష్ ఖాన్ నుద్దేశించి మాట్లాడినట్లు అర్థమయింది. ఇలాంటి ఆర్టిస్టులుంటే నిర్మాత పరిస్థితి ఏమిటని తన ఆవేదనను వెలిబుచ్చింది. ఏదిఏమైనా గుండె ధైర్యంతో సినిమా తీసి విడుదలచేస్తున్నందుకు ఆనందంగా వుంది అని తెలిపారు.