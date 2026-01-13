మెగాస్టార్ చిరంజీవి, హిట్ మెషిన్ అనిల్ రావిపూడి మెగా బ్లాక్ బస్టర్ 'మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు' విక్టరీ వెంకటేష్ కీలక పాత్రలో అలరించారు. షైన్ స్క్రీన్స్, గోల్డ్ బాక్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్లపై సాహు గారపాటి, సుస్మిత కొణిదెల నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో నయనతార కథానాయిక నటించారు. శ్రీమతి అర్చన ఈ చిత్రాన్ని ప్రజెంట్ చేశారు. ప్రిమియర్స్ కి అద్భుతమైన రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సంక్రాంతి కానుకగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జనవరి 12న విడుదలైన ఈ చిత్రం మెగా బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ ని అందుకొని రికార్డ్ బ్రేకింగ్ కలెక్షన్స్ తో హౌస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతోంది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ మెగా బ్లాక్ బస్టర్ థాంక్ యూ మీట్ నిర్వహించారు.
థాంక్ యూ మీట్ లో డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి మాట్లాడుతూ, మళ్లీ మళ్లీ ఇలాంటి మంచి సినిమాలు తీసి మీకు ఆనందాన్ని ఇచ్చి దాని ద్వారా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటాను. నా కెరీర్ లో చాలా ఫాస్ట్ గా ఫినిష్ చేసిన స్క్రిప్ట్ ఇది. 25 రోజుల్లో స్క్రిప్ట్ పూర్తి చేశాను. దానికి కారణం మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు. కాసేపు చిరంజీవి గారు అనకుండా సగటు ప్రేక్షకులు చిరంజీవి గారిని ఎలా అభిమానిస్తారో అనుకుంటే.. డైలాగులు చాలా కూల్ గా క్యాజువల్ బాడీ లాంగ్వేజ్ తో మాట్లాడాలంటే దానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చింది... చిరంజీవి, కంటి నుంచి నీళ్లు బయటికి రాకుండా మనందరినీ ఏడిపించాలంటే... చిరంజీవి, డ్యాన్స్ ని గ్రేస్ ఫుల్ గా చేయాలంటే.. చిరంజీవి, వందమంది ఫైటర్స్ ఎదురుగా నిలబడితే ఒక ఆటిట్యూడ్ తో సిగరెట్ వెలిగించి బాసిజం చూపించాలంటే.. చిరంజీవి.. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే నటనలో ఉన్న నవరసాలని అద్భుతంగా అందంగా తన మార్క్ స్టైల్ తో మనందరికీ ప్రజెంట్ చేసింది చిరంజీవి, అలాంటి చిరంజీవి గారికి కథ రాస్తున్నప్పుడు ఆయనలో ఉన్న ప్రత్యేకతలు అన్నిటిని కలుపుకుంటూ వెళ్లిపోయాను. ఆయన కొన్ని దశాబ్దాలుగా ఎలా అలరించారో అవన్నీ కలుపుకుంటూ వెళ్లాను. అందుకే స్క్రిప్టు అంత ఫాస్ట్ గా ఫినిష్ అయ్యింది.
ఇందులో రాసిన ప్రతి సీన్ కి ఇన్స్పిరేషన్ చిరంజీవి గారే. అందుకే ఈ క్రెడిట్ మొత్తం చిరంజీవి గారికి ఇస్తాను. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన చిరంజీవి గారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న చిరంజీవి గారి అభిమానులు, చిరంజీవి గారిని ఒక నటుడు అభిమానించే ప్రేక్షకులు అందరూ ఈ సినిమాని సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు. చిరంజీవి గారు ఈ సినిమాలో అడుగడుగునా ఒక మ్యాజిక్ ని క్రియేట్ చేసే అవకాశం నాకు కల్పించారు. అభిమానులు చూపిస్తున్న ప్రేక్షకులు చూపిస్తున్న ప్రేమ అభిమానం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను కొంతమంది మెగా ఫాన్స్ నన్ను లాక్కెళ్ళి ముద్దు పెట్టాలని కూడా చూశారు.( నవ్వుతూ) అంత అభిమానం చూపిస్తున్నారు. వాళ్ళు చూపిస్తున్నారు అభిమానం ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను. ఇదంతా కుదిరింది అంటే దానికి కారణం చిరంజీవి గారు.
చిరంజీవి గారు 150 సినిమాలు చేసిన అనుభవం ఉన్న ఒక లెజెండరీ హీరో. మేమందరం కూడా ఆయన సినిమాలు చూస్తూ పెరిగాం అలాంటిది నేను ఒక కథ అనుకుని ఒక టైమింగ్ అనుకొని ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే.. ఆయన కూడా మా అందరితో కలిసిపోయి ఒక నార్మల్ మనిషి లాగా అందరికీ ఫ్రీడమ్ ఇస్తూ ఆయన అనుభవాన్ని మాతో పంచుకుంటూ మా అందరినీ నడిపించిన శంకరుడు మా చిరంజీవి గారు. ఆయనతో పనిచేసిన 85 రోజులు ప్రతిరోజు ఒక బ్యూటిఫుల్ మెమరీ. ఆయన గురించి ఇంకా చెప్పాల్సింది ఎంతో ఉంది. అది సక్సెస్ మీట్ లో చెప్తాను.
ఈ సినిమాకి నిర్మాతలుగా చేసిన సాహు నా ఫ్రెండ్. తను తన ఫెయిల్యూర్ వచ్చిన సక్సెస్ వచ్చిన ఒకేలా ఉంటాడు. ఇంత పెద్ద బడ్జెట్ ని ఇంత స్టార్ కాస్ట్ ఇచ్చి సినిమాని ఒక అద్భుతంగా నిర్మించారు. ఈ సినిమాకి మరో ప్రొడ్యూసర్ సుస్మిత గారు. నేను ప్రతి సినిమా సక్సెస్ కి జోన్ అవుట్ లో ఉంటా. ఇంతపెద్ద సక్సెస్ కొట్టానా అనే జోన్ అవుట్ లో ఉంటా. సుస్మిత గారు కూడా అలాంటి జోన్ అవుట్ లో కనిపించారు. చిరంజీవి గారి ఒక అద్భుతమైన ప్రాజెక్టులో తన పేరు ఉండాలని కలలు కన్నా సుస్మిత గారికి ఆ డ్రీమ్ నెరవేరినందుకు కంగ్రాజులేషన్స్. తను ముందు ముందు మరిన్ని మంచి సినిమాలు తీయాలని కోరుకుంటున్నాను. సంక్రాంతికి వసూళ్లపరంగా ఇద్దరు నిర్మాతలు హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి, ప్రేక్షకులు ఎంత సంతోషపడ్డారో డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎగ్జిబిటర్స్ అందరూ హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను.
సమీర్ రెడ్డి గారు అద్భుతమైన ఫోటోగ్రఫీ ఇచ్చారు. ప్రకాష్ గారు అద్భుతమైన సెట్లు వేశారు భీమ్స్ అద్భుతమైన పాటలు బిజిఎం ఇచ్చాడు. చాలా కష్టపడ్డాడు. మా జర్నీ ఇలాగే కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నాను. మా రైటింగ్ టీమ్ అందరికీ థాంక్యు. వాళ్ళ సపోర్ట్ నేను మర్చిపోలేను. తమ్మి రాజుగారు నా మొదటి సినిమా నుంచి నాతో ఉన్నారు. ఈ సినిమాలో పని చేసిన ప్రతి ఆర్టిస్ట్ కి పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు. నయనతార గారికి థాంక్యూ.చిరంజీవి గారు నయనతార గారి జోడి అద్భుతంగా కుదిరింది. వెంకటేష్ గారు మాతో ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్ లాగా ట్రావెల్ అయ్యారు. ఒక అద్భుతమైన కామియో రోల్ చేశారు. థియేటర్స్ లో ఆడియన్స్ ఎంతో గొప్పగా రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు. ఇద్దరు స్టార్స్ ఒకళ్ళపాటకి ఒక డాన్స్ చేయడం థియేటర్స్ లో ఫ్యాన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఈ పాత్రని ఒప్పుకున్నందుకు వెంకటేష్ గారికి హాట్సాఫ్. ఈ సక్సెస్ లో ఆయనది కూడా చాలా పెద్ద భాగం ఉంది.
మీడియా మిత్రులు అందరికీ ధన్యవాదాలు. ప్రతి మీడియా మీడియా సోదరుడు నాకు ఎంతగానో ప్రోత్సహించారు. వాళ్ళ పాజిటివ్ ఎనర్జీలను మర్చిపోలేను. అందరికీ పేరుపేరునా ధన్యవాదా.లు సోషల్ మీడియాలో యూట్యూబ్ లో గత 15 రోజులుగా జరిగిన విద్వంసం మామూలుది కాదు. దొరుకుతాడా దొరకడా(నవ్వుతూ). ప్రేక్షకులకు గట్టిగా దొరికేశాను. టికెట్ పెట్టి చిరంజీవి గారిని మేము ఇలా చూడాలి ..ఇలా సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి అని చూస్తున్న ప్రేక్షకులందరికీ గట్టిగా దొరికాను. మెగా ఫ్యాన్స్ నుంచి వస్తున్న ప్రేమ గొప్ప ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. ఈ సంక్రాంతి కూడా నాకు మెమరబుల్ గా చేసిన ప్రేక్షకులందరికీ ధన్యవాదాలు. అందరికీ థాంక్యు సో మచ్.
ప్రొడ్యూసర్ సాహు గారపాటి మాట్లాడుతూ.. అందరికి నమస్కారం. మెగాస్టార్ తో సినిమా చేస్తున్నాం అన్నప్పుడు నేను నమ్మలేకపోయాను. ఎందుకంటే అది ఎవరికైనా ఒక బిగ్ డ్రీమ్. మొదటి నుంచి ఈ సినిమా మీద చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాం. ఈ సినిమాతో బాక్స్ ఆఫీస్ బాస్ ఆఫీస్ అవుతుందని రెండు నెలల క్రితమే అనిల్ తో నేను చెప్పాను. తను టైం వచ్చినప్పుడు మాట్లాడదాం అన్నారు. ఆడియన్స్ ఈ సినిమాని అద్భుతంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. సినిమాని అద్భుతంగా ఆస్వాదిస్తున్నారు. మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన చిరంజీవి గారికి, మేము అడగగానే ఒక కేమియో చేసిన వెంకటేష్ గారికి, నయనతార గారికి ధన్యవాదాలు. మా డైరెక్టర్ ఎప్పుడూ నవ్వుతూనే ఉంటారు. అందుకే ఆయన మన అందరిని నవ్విస్తున్నారు. మా బ్యానర్ కి మంచి సక్సెస్ ఇచ్చిన అనిల్ కి థాంక్యూ. టెక్నీషియన్స్ అందరికీ కూడా పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు. ఈ సంక్రాంతి వీక్ మూవీ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం. నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మా డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఎగ్జిబిటర్స్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారు. అందరికీ థాంక్యూ సో మచ్.
ప్రొడ్యూసర్ సుస్మిత కొణిదెల మాట్లాడుతూ.. అందరికీ నమస్కారం. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులు చిత్రానికి బ్రహ్మరథం పట్టారు. కలెక్షన్స్ టాక్ రెస్పాన్స్ అద్భుతంగా వుంది. సినిమా లాంచింగ్ సమయంలో నాన్నగారు నా పేరు అడిగితే సుస్మిత కొణిదెల అని చెప్పాను. ఆ పేరు నిలబెట్టుకో అన్నారు. ఆ పేరు నిలబెట్టుకున్నానని అనుకుంటున్నాను. నాకు సాహు గారికి అనిల్ గారు సంక్రాంతికి బిగ్ గిఫ్ట్ ఇచ్చారు. అందుకు ఆయనకి ధన్యవాదాలు. ఇంత అద్భుతమైన విజయాన్ని అందించిన ప్రేక్షకులందరికీ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు.
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ బీమ్స్ మాట్లాడుతూ.. నేను వచ్చి పాతికేళ్ళు. ఇది నాకు ఒక సిల్వర్ జూబ్లీ. ఈ సిల్వర్ జూబ్లీ లో మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారితో ఒక బ్లాక్ బస్టర్ సినిమా చేసి నిలబడడం నాకు ఎంతో ఆనందంగా ఉంది. అనిల్ గారు నాపై ఎంతో నమ్మకంతో ప్రేమతో నన్ను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. వారికి నా పాదాభివందనం. మీ అందరూ నా పాటల మీద చూపించిన ఇష్టానికి రుణపడి ఉంటాను. ప్రతి ఒక్కరికి పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు. ఇంత గొప్ప విజయాన్ని ఇచ్చిన ప్రేక్షకులందరికీ మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు.
ఈ వేడుకలో నటులు హర్షవర్ధన్, అభినవ్, శ్రీనివాస్ రెడ్డి, సాయి శ్రీనివాస్, ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ సాయి కృష్ణ, రైటర్ అజ్జు మహంకాళి రెడ్డి, ఫైట్ మాస్టర్ వెంకట్, ఆర్ డైరెక్టర్ ఏఎస్ ప్రకాష్, ఎడిటర్ తమ్మిరాజు, డీవోపీ సమీర్ రెడ్డి, లిరిక్స్ రైటర్స్ కాసర్ల శ్యామ్, రామజోగయ్య శాస్త్రీ.. మొత్తం సినిమా యూనిట్ అందరూ పాల్గొన్నారు.