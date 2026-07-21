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Priyadarshi: ఈ కథ విన్నప్పుడు మా అమ్మ గుర్తొచ్చింది : ప్రియదర్శి
72వ నేషనల్ ఫిలిం అవార్డ్స్ లో "35 చిన్న కథ కాదు" సినిమా ఉత్తమ బాలల చిత్రం, ఉత్తమ బాల నటుడు విభాగాల్లో రెండు అవార్డ్స్ గెల్చుకుంది. ఉత్తమ బాల నటుడిగా మాస్టర్ అరుణ్ దేవ్ పోతుల జాతీయ అవార్డ్ అందుకున్నారు. ప్రస్తుతం తను "సమ్మర్ హాలిడేస్" అనే బాలల చిత్రంలో నటిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో "35 చిన్న కథ కాదు" మూవీ టీమ్ ను అభినందించారు. "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా టీమ్. ఈ సినిమాను ధీరజ్ మొగిలినేని నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు శ్రీకర్. ఈ చిత్రంలో మాస్టర్ రోహన్, మాస్టర్ అరుణ్, బేబి ఖుషి కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. త్వరలోనే "సమ్మర్ హాలిడేస్" సినిమా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రెడీ అవుతోంది.
Master Arun Dev Pothula, Priyadarshi, and Dheeraj Mogilineni
ఈ రోజు జరిగిన ఈవెంట్ లో హీరో ప్రియదర్శి మాట్లాడుతూ - మా టీమ్ ను అభినందిస్తూ ఈవెంట్ చేస్తున్న ధీరజ్ గారికి థ్యాంక్స్. 8 ఏళ్ల కిందట నేను ఈ కథ విన్నా. 2024లో మా మూవీ వచ్చింది. ఈ సినిమా సెట్స్ లో ఉండగా డైరెక్టర్ నందకిషోర్ రోజూ ఆధునిక మహాభారతం పుస్తకం తెచ్చేవాడు. ఆ పుస్తకం చదువుతూ ఆధునిక రామాయణం తెరకెక్కించాడు. ఇలాంటి గొప్ప సినిమా నా లైఫ్ లో మళ్లీ చేయలేనేమో. అలాంటి అవకాశం వస్తుందో రాదో కూడా తెలియదు. మా అమ్మా నాన్న చేసుకున్న పుణ్యం వల్లే నాకు ఈ కథ వచ్చిందని భావిస్తా. డైరెక్టర్ నందకిషోర్ ఒక యుద్ధం చేస్తే గానీ ఈ కథ బయటకు రాలేదు. మంచి సినిమా వచ్చినప్పుడు మన ప్రేక్షకులు ఎంత ప్రేమిస్తారు అనేది ఈ సినిమాతో మేము చూశాం. ఇలాంటి మరిన్ని మంచి చిత్రాలు చేయాలనే స్ఫూర్తిని నింపారు. ఈ కథ విన్నప్పుడు మా అమ్మ గుర్తొచ్చింది. అందుకే ఈ సినిమా చేశా. మీకూ మా పేరెంట్స్ గుర్తుకువస్తారు. నేషనల్ అవార్డ్ అందుకున్న అరుణ్ కు కంగ్రాట్స్. వాళ్ల ఇంట్లో గిన్నెల కంటే అవార్డ్స్ ఎక్కువ ఉండే రోజులు రాబోతున్నాయి.
డైరెక్టర్ శ్రీకర్ మాట్లాడుతూ, ఎప్పుడో 30 ఏళ్ల కిందట బాల రామాయణం సినిమాకు తెలుగు సినిమాకు ఉత్తమ బాలల చిత్రం అవార్డ్ వచ్చింది. ఇప్పుడు మళ్లీ 35 చిన్న కథ కాదు సినిమాతో ఆ గౌరవం దక్కింది. అరుణ్ మంచి నటుడు. మా సమ్మర్ హాలీడేస్ సినిమాలో నటిస్తున్నాడు. షూటింగ్ టైమ్ లో 35 చిన్న కథ కాదు సినిమా కోసం వాళ్ల టీమ్ ఎంత కష్టపడ్డారో చెప్పేవాడు. మా సినిమాలోని ఒక సీన్ కు రెండు పేజీల డైలాగ్ సింగిల్ టేక్ లో చెప్పాడు. మా మూవీలో అరుణ్ పర్ ఫార్మెన్స్ చూస్తుంటే అతను నవ్వితే నేను నవ్వాను, ఏడిస్తే ఏడ్చాను. నటుడిగా ఎదగడంలో అరుణ్ ను ఎంతో సపోర్ట్ గా నిలుస్తున్న వారి పేరెంట్స్ కు అభినందనలు. అన్నారు.
ప్రొడ్యూసర్ ధీరజ్ మొగిలినేని మాట్లాడుతూ, నేను సమ్మర్ హాలీడేస్ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేసేందుకు స్ఫూర్తినిచ్చింది 35 చిన్న కథ కాదు. నేషనల్ అవార్డ్స్ రాకున్నా ఇంతమంచి సినిమా చేసినందుకు డైరెక్టర్ నందకిషోర్ ను సత్కరించాలని అనుకున్నా. ఆయన ఇలాంటి మంచి చిత్రాలు మరిన్ని చేయాలి. సోలో హీరోగా మూవీస్ చేస్తున్న ప్రియదర్శి ఈ చిత్రంలో కీ రోల్ చేయడం మూవీకి బాగా కలిసొచ్చింది. నివేదా థామస్ లాగే ప్రియదర్శి ఉండటం వల్ల ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా గురించి తెలిసింది. ఈ చిత్రంలో విశ్వదేవ్ నటన ఆకట్టుకుంది. వివేక్ సాగర్ మ్యూజిక్ చేసిన ఈ చిత్ర పాటలు ఇప్పటికీ తరుచూ వింటుంటాను. నా స్నేహితుడు సృజన్ కు సినిమా పట్ల ఉన్న ప్యాషన్ ఏంటి అనేది ఈ సినిమాతో నాకు అర్థమైంది. ఆయన మీద గౌరవం పెరిగింది. అరుణ్ మా సినిమా కోసం ఆడిషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ పాత్రకు పర్పెక్ట్ అనిపించాడు. అరుణ్ ను చూస్తే మా ఇంట్లో అబ్బాయిలా అనిపిస్తాడు.
మాస్టర్ అరుణ్ దేవ్ మాట్లాడుతూ, ఓటమి అనే మైనస్ నుంచి గెలుపు అనే ఫ్లస్ వైపు అడుగులు వేస్తుంటే అందరికీ ఎదురయ్యే మజిలీ సున్నా. ఆ సున్నాను దాటుకున్నాం నేషనల్ అవార్డ్స్ కు చేరుకున్నాం. ఓడిపోతున్నప్పుడు ధైర్యం చెప్పేందుకు తలా ఒక చేయి అందిస్తారు. అలా మా టీమ్ అందరి చేతులు నా మీద పడి నాకు బలాన్నిచ్చాయి, మా పేరెంట్స్, ఫ్యామిలీ, టీచర్స్ సపోర్ట్ వల్లే ఈ స్థాయికి రాగలిగాను. ఈ జాతీయ అవార్డ్ ను మా అమ్మకు అంకితమిస్తున్నా. అన్నారు.
డైరెక్టర్ నందకిషోర్ మాట్లాడుతూ, దర్శకుడిగా అవకాశాల కోసం తిరుగుతూ నా గెడ్డం మరింత నెరిసేది. మా ప్రొడ్యూసర్స్ నాపై పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకున్నానని నమ్ముతున్నా. మనల్ని నమ్మి డబ్బులు పెట్టే ప్రొడ్యూసర్ ను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మనపైనే ఉంది. లేకపోతే ఇకపై వాళ్ల బ్యానర్ లో రావాల్సిన కొత్త సినిమాలు ఆగిపోతాయి. అలాంటి బాధ్యతతోనే నేను సినిమా రూపొందించాను. మా సినిమాకు ఇలాంటి గౌరవాలు, ప్రేక్షకుల అభిమానం దక్కకుంటే ఇలాంటి మరో సినిమా నిర్మించేందుకు ఎవరూ ముందుకు రారు. మా సినిమానే ఉదాహారణగా చూపిస్తారు. మా సినిమాకు నేషనల్ అవార్డ్స్ ప్రకటించిన జ్యూరీకి, ప్రభుత్వానికి కృతజ్ఞతలు. అన్నారు.
బ్రిటన్లో తొలి ఏఐ మంత్రిగా భారతీయుడు
బ్రిటన్ నూతన ప్రధానమంత్రిగా ఆండీ బర్న్హామ్ (56) బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఆండీ మంత్రివర్గంలో భారత మూలాలు ఉన్న ఇద్దరికి మంత్రి పదవులు దక్కాయి. వీరిలో ఒకరు కనిష్క నారాయణ్ కాగా, మరొకరు లీసా నాండీ. వేల్స్ నుంచి ఎంపీగా గెలిచిన కనిష్క యూకే తొలి ఏఐ మంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. బీహార్ రాష్ట్రంలో కనిష్క జన్మించారు. మరోవైపు, కీర్స్టార్మర్ ప్రభుత్వంలో సాంస్కృతిక శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వహించిన లీసా నాండీకి మరోసారి అదే పదవి దక్కింది.
Mysuru: భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెల గొంతు నులిమి చంపేసిన భర్త
మైసూరు జిల్లా హున్సూర్ తాలూకాలోని న్యూ మారుతీ లేఅవుట్లో మంగళవారం ఒక వ్యక్తి తన భార్య, ఇద్దరు కుమార్తెలను హత్య చేసి, ఆ తర్వాత ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. నొప్పి నివారణకు వాడే అడెసివ్ ప్లాస్టర్లతో వారి ముక్కు, నోరు మూసివేసి ఊపిరి ఆడకుండా చేయడం ద్వారా అతను వారిని హత్య చేసినట్లు తెలుస్తోంది. మృతులను హరీష్ (39), అతని భార్య నిశ్చిత (37), కుమార్తెలు రక్ష (8) నక్ష (4)గా పోలీసులు గుర్తించారు.
దారుణం, రెండ్రోజుల వయసున్న ఆడ శిశువును సంచీలో పెట్టి రోడ్డుపక్కన వదిలేసారు
శంషాబాద్ ఔటర్ రింగ్ రోడ్ సర్వీస్ రోడ్డుపై దారుణ ఘటన వెలుగుచూసింది. రెండ్రోజుల వయసున్న ఓ నవజాత ఆడ శిశువును కూరగాయల తెచ్చుకునే సంచీలో పెట్టి రోడ్డు పక్కనే వదిలి వెళ్లారు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు. ఈ సర్వీస్ రోడ్డు ఎయిర్ పోర్ట్ కాలనీ బ్రిడ్జికి కలుపుతూ వెళ్తుంది. పసిపాపను చూసినవారు వెంటనే డయల్ 100కి సమాచారం అందించారు. పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని బిడ్డను శంషాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రాధమిక చికిత్స చేసి బిడ్డను అమీర్ పేటలోని శిశు విహార్ కి తరలించారు.
తిరుగుబాటు నేతలను మళ్లీ పార్టీలో చేర్చుకునే ప్రసక్తే లేదు : మమతా బెనర్జీ
అత్తారింటికి వెళ్లిన కూతురు ఆర్జించే డబ్బులో సగం పుట్టింటికా? ఇదేదో ఆలోచించాల్సిందే, వీడియో
సోషల్ మీడియాలో ఇదివరకు వెకిలిగా వుండే సెటైరికల్ వీడియోలు వస్తుండేవి. కానీ క్రమంగా అట్లాంటి వీడియోలు క్రమంగా తగ్గి మెరుగైన సమాజం కోసం తమవంతు చేయూతనిచ్చే వీడియోలు వస్తున్నాయి. కుటుంబ విలువలు, సంప్రదాయాలు తెలియజెప్పే వీడియోలు కూడా వస్తున్నాయి. ఇట్లాంటి వీడియో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో కోడలు తన తొలి జీతాన్ని అత్తగారికి ఇస్తుంది. అత్తయ్య తన కుమారుడిని పిలిచి జీతంలో సగం మొత్తాన్ని తీసుకెళ్లి కోడలి కుటుంబానికి ఇవ్వమని చెబుతుంది. దీనికి సంబంధించిన ఓ షార్ట్ వీడియో కాస్త ఆలోచింపజేసేదిగా వుంది. మీరు కూడా చూడండి.
జామ కాయలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
జామకాయ. జామపండ్లలో ఎ, బి, సి విటమిన్లు, కాల్షియం, నికోటినిక్ యాసిడ్, ఫాస్ఫరస్, పొటాషియం, ఐరన్, ఫోలిక్యాసిడ్, ఫైబర్లు ఉంటాయి. జామపండ్లు తింటే ఇంకేమేమి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో తెలుసుకుందాము. జామపండ్లను తినడం వల్ల హార్మోన్ల హెచ్చుతగ్గులు, అధిక రక్తపోటు నియంత్రణలో ఉంటుంది. జామ పండ్లను తింటుంటే గుండె నాళాలకు రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా అందేలా చేస్తాయి. విటమిన్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల వ్యాధి నిరోధక వ్యవస్థ పటిష్టం అవుతుంది. సీజనల్గా వచ్చే జలుబు, దగ్గు లాంటివి జామపళ్లు తింటుంటే మనల్ని బాధించవు. జామపండ్లలో ఉండే ఫైబర్ వల్ల జీర్ణ వ్యవస్థ సక్రమంగా పని చేస్తుంది. ఆస్తమాను నియంత్రణలో ఉంచే గుణాలు జామ కాయల్లో అధికంగా ఉంటాయి.
సికింద్రాబాద్ మెడికవర్ హాస్పిటల్స్ మూవ్మెంటమ్ 2026
హైదరాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ ఆధ్వర్యంలో మూవ్మెంటమ్ 2026 పేరుతో 25 వేలకుపైగా విజయవంతమైన ఆర్థోపెడిక్ శస్త్రచికిత్సల మైలురాయిని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. డా. ఉదయ్ కృష్ణ మైనేని, హెచ్వోడి & చీఫ్ రోబోటిక్ జాయింట్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జన్ ఆధ్వర్యంలో చికిత్స పొందిన సుమారు 100 మంది రోగులు తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన జుంబా ఫిట్నెస్ సెషన్లో రోగులు ఉత్సాహంగా పాల్గొని, శస్త్రచికిత్సల అనంతరం తిరిగి పొందిన ఆరోగ్యం, చురుకుదనం, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని ప్రదర్శించారు.
గర్భిణీలకు ఓరల్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ ఎందుకు?
గర్భిణీలకు గైనకాలజిస్టులు ఓరల్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ చేస్తారు. ఈ పరీక్ష ఎందుకు అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతాయి కొందరిలో. ఈ పరీక్ష ఎందుకు చేస్తారో తెలుసుకుందాము. గర్భిణీ స్త్రీలకు గ్లూకోజ్ నీరు తాగించిన 2 గంటల తర్వాత రక్త పరీక్ష చేయడాన్ని వైద్య పరిభాషలో ఓరల్ గ్లూకోజ్ టాలరెన్స్ టెస్ట్ (OGTT) అంటారు. ఇది ముఖ్యంగా గర్భధారణ మధుమేహం ఉందో లేదో కనుగొనడానికి చేసే అత్యంత కీలకమైన పరీక్ష. గ్లూకోజ్ తాగిన 2 గంటల తర్వాతే పరీక్ష ఎందుకు చేస్తారనే దానికి ప్రధాన కారణాలు ఏమిటంటే.. శరీరం చక్కెరను ఎలా అరిగిస్తుందో చూడటానికే ఇలా పరీక్షిస్తారు.
ఈ వర్షాకాలంలో కాలిఫోర్నియా బాదంతో మీ కుటుంబ రోగనిరోధక శక్తిని పదిలంగా ఉంచుకోండి
వర్షాకాలం వచ్చేసింది, దీనితో పాటే సాధారణంగా వచ్చే జలుబు, జ్వరం, దగ్గు వంటి సీజనల్ వ్యాధులు మన కుటుంబం మొత్తానికీ ఉన్న రోగనిరోధక శక్తిని పరీక్షిస్తాయి. వాతావరణంలో వచ్చే ఈ మార్పులు ఇంట్లోని చిన్న పిల్లల నుండి వృద్ధుల వరకు ప్రతి ఒక్కరిపైనా ప్రభావం చూపుతాయి. కాబట్టి ముందుస్తుగా అప్రమత్తంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. దీనిని ఎదుర్కోవడానికి సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడమే అత్యంత సులభమైన మార్గం. చురుకైన జీవనశైలికి తోడుగా కాలిఫోర్నియా బాదం, తృణధాన్యాలు, మొక్కలు మరియు జంతువుల నుంచి లభించే ప్రోటీన్ వంటి రోగనిరోధక శక్తికి మేలు చేసే సూపర్ ఫుడ్.
ఈ ఆహారంతో బ్లడ్ క్లాట్స్
బ్లడ్ క్లాట్స్. ప్రతిరోజూ మనం తినే ఆహారాలు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలనే కాకుండా కొన్ని హానిని కలుగజేస్తాయి. కొన్ని ఆహారాలను ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తనాళాలలో బ్లడ్ క్లాట్స్ ఏర్పడుతాయి, అంటే రక్తనాళాల్లో అడ్డుతగులుతాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. వెన్న అధికంగా ఉండే పిజ్జా ఎక్కువగా తినడం వల్ల రక్తనాళాల్లో కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది. ఫలితంగా క్లాట్స్ ఏర్పడుతాయి. ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ శరీరంలో బ్లడ్ షుగర్ లెవల్స్ పెంచి రక్తనాళాల్లో అడ్డుపడటంతో గుండెకు హాని కలిగిస్తుంది. ఎక్కువగా కూల్ డ్రింక్స్ తాగడం వల్ల శరీరంలో ఇన్సులిన్ స్థాయిలు పెరగడం వల్ల అనేక సమస్యలు వస్తాయి.