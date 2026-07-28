Naga Chaitanya: కోవిడ్ తర్వాత లవ్ స్టోరీస్ తగ్గిపోతుంటే బాధపడ్డాను : నాగచైతన్య
నా గత నాలుగు సినిమాలు బేబితో సహా మార్నింగ్ షోస్ టాక్ అనుకున్నట్లు రాలేదు. బేబి సినిమాకు కూడా మార్నింగ్ షోస్ కంప్లీట్ అవుతుంటే నేను ఎస్ కేఎన్ బయటకు వచ్చి ఇది కూడా పోయిందని బాధపడ్డాం. కానీ చెన్నై లవ్ స్టోరీ అలా కాదు. ఇది మంచి సినిమా అని మొదటి నుంచి గట్టిగా బిలీవ్ చేశాం అని సాయిరాజేష్ తెలిపారు. చెన్నై లవ్ స్టోరీ కథకుడు ఈయన.
Naga Chaitanya, Sai Rajesh, Kiran Abbavaram, Sri Gouri Priya and others
హీరో కిరణ్ అబ్బవరం, శ్రీ గౌరి ప్రియ జంటగా నటించిన "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" ఒక బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో ఆకట్టుకున్నారంటూ సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ స్పందిస్తున్నారు. ప్రశంసలతో పాటు మంచి వసూళ్లు దక్కించుకుంటోంది. సినిమా. ఈ సినిమా 3 రోజుల్లోనే 40.1 కోట్ల రూపాయలు ఆర్జించింది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా గ్రాండ్ సక్సెస్ మీట్ ను యువసామ్రాట్ నాగచైతన్య ముఖ్య అతిథిగా హైదరాబాద్ లో నిర్వహించారు.
ఈ సందర్భంగా నాగచైతన్య మాట్లాడుతూ, ట్రైలర్ రిలీజ్ ఈవెంట్ కు అతిథిగా వస్తారా అని సాయి రాజేష్ అడిగారు. నేను వేరే బిజీ వర్క్ వల్ల రాలేకపోయాను. అప్పుడు చాలా బాధపడ్డా. నాకు పర్సనల్ గా లవ్ స్టోరీస్ అంటే చాలా ఇష్టం. కోవిడ్ తర్వాత లవ్ స్టోరీస్ తగ్గిపోతుంటే బాధపడ్డాను. లవ్ స్టోరీస్ చూసేందుకు ప్రేక్షకులు థియేటర్స్ కు వెళ్తారా వెళ్లరా అని భయపడ్డాను. మెల్లిగా ఆ ట్రెండ్ మళ్లీ మొదలైంది. ఈ చెన్నై లవ్ స్టోరీతో మరో కల్ట్ లవ్ స్టోరీ ఇండస్ట్రీకి ఇచ్చారు. మనం ఎన్నో విభిన్నమైన ప్రేమ కథలు చూశాం. పెళ్లయ్యాక, లవ్ బ్రేకప్ అయ్యాక వాళ్ల కథలు ఎలా ఉంటాయి అనే సంక్లిష్టమైన బ్యాక్ డ్రాప్ లు కూడా వస్తున్నాయి.
ఒక జంట తమ జీవితంలోని ఎత్తుపల్లాలు, జయాపజయాలు గురించి డిస్కస్ చేసుకునే మూవ్ మెంట్స్ ను ఏ ప్రేమ కథల్లోనూ క్యాప్చర్ చేయడం లేదు. ఆ తరహా స్టోరీస్ రావాలని, ఆ టాపిక్స్ దర్శకులు ఎంచుకోవాలని ఎదురుచూస్తున్నాను. ఒక యాక్టర్ గా అలాంటి ప్రేమ కథలు వస్తే బాగుండును అనుకున్నాను. చెన్నై లవ్ స్టోరీలో నేను కోరుకునే ప్రేమ కథను చూశాను. ఈ సినిమా చూశాక ఎంతో సంతోషించాను. పరిణితితో రాసిన ప్రేమ కథ ఇది. ఇంత మంచి కథ రాసి మరో దర్శకుడికి ఇవ్వడంలోనే సాయి రాజేష్ గొప్పదనం కనిపిస్తోంది. తనతో పాటు తన వాళ్లూ ఎదగాలని సాయి రాజేష్ చేసిన ప్రయత్నానికి హ్యాట్సాఫ్. కాంప్లెక్స్ ఎమోషన్స్ ఉన్న ఇలాంటి మెచ్యూర్డ్ లవ్ స్టోరీని రవి నంబూరి చక్కగా తెరకెక్కించాడు.
తండేల్ టైమ్ లో ప్రమోషన్ లో ఎస్ కేఎన్ చాలా సపోర్ట్ చేశాడు. క ఈవెంట్ లో కిరణ్ మాట్లాడిన తర్వాత నేను చాలా ఎమోషనల్ అయ్యాను. ఇంటికి వెళ్లి కూడా అదే ఆలోచనలో ఉండిపోయాను. తన కష్టాలు, అడ్డంకులన్నీ దాటుకుని ఎన్నో మెట్లు పైకి ఎక్కి తనకంటూ ఒక బ్రాండ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాడు. తను సినిమా కోసం ఎంత కష్టపడతాడో తెలుసు. ఈ సినిమా బ్రాస్ లెట్ ఇంకా వేసుకునే ఉన్నాడు. శేఖర్ కమ్ముల గారి లవ్ స్టోరీ సినిమా టైమ్ లో గౌరి నాకు పరిచయం. తన క్యారెక్టర్ పర్ ఫార్మ్ చేసి వెళ్లిపోయేది. నివి లాంటి క్యారెక్టర్ ను యాక్సెప్ట్ చేసి తన పర్ ఫార్మెన్స్ తో మెప్పించడం సులువైన పనికాదు. ఈ సినిమా గౌరికి టర్నింగ్ పాయింట్. ఈ సినిమాలో గౌరి చేసిన కొన్ని సీన్స్ చూస్తున్నప్పుడు కన్నీళ్లు వచ్చాయి.
అమ్మ ప్రేమ గురించి కిరణ్ చేసిన సీన్, చెప్పిన డైలాగ్స్ కూడా ఎమోషనల్ అయ్యేలా చేశాయి. అంత బాగా పర్ ఫార్మ్ చేసిన వీళ్లద్దరికి హ్యాట్సాఫ్. ఈ టీమ్ అందరిలో ఒక కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఉంది. అదేంటంటే వీళ్లంతా గ్రౌండ్ లెవెల్ నుంచి వచ్చారు. సింగిల్ స్క్రీన్స్ లో సినిమా చూస్తూ ఎంజాయ్ చేశారు. మనం కూడా మంచి సినిమాలు చేయాలనే పిచ్చి, ప్యాషన్ తో ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొని ఈ రోజు ఇలాంటి సక్సెస్ లు సాధిస్తున్నారు. వీళ్ల విజయం నాకెంతో స్ఫూర్తినిస్తోంది. ఎలాంటి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లేని ఎంతోమంది కొత్త వాళ్లకు కూడా వీళ్ల విజయాలు ఇన్సిపిరేషన్ గా నిలుస్తాయి. ఒక పోస్టర్ మీద కలెక్షన్స్ నెంబర్స్ వేయడం కంటే ఇది నిజమైన సక్సెస్. ఒక ప్రేమ కథ ఇలాంటి నెంబర్స్ బాక్సాఫీస్ వద్ద కలెక్ట్ చేయడం అద్భుతం. వచ్చే వీకెండ్ కూడా కలెక్షన్స్ చాలా బాగుంటాయి. ఈ విజయానికి కారణమైన ప్రేక్షకులకు థ్యాంక్స్. అన్నారు.
హీరో కిరణ్ అబ్బవరం మాట్లాడుతూ - నాగచైతన్య అన్నను చూడగానే మన మంచిని కోరేవారు అనిపిస్తుంటుంది. నా క సినిమా ఈ వెంట్ కు వచ్చారు. ఇప్పుడు ఈ మూవీ సక్సెస్ మీట్ కు వచ్చారు. నన్ను సపోర్ట్ చేస్తున్న చైతన్య గారికి థ్యాంక్స్. స్టీవెన్ శంకర్ లాంటి మెమొరబుల్ క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన మా డైరెక్టర్ రవి కి థ్యాంక్స్. ఇది నేను చేస్తే బాగుంటుంది అని నమ్మిన సాయి రాజేష్ కు థ్యాంక్స్. మా టీమ్ కు శుభాకాంక్షలు. ప్రేక్షకులకు పేరు పేరునా కృతజ్ఞతలు. అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్ ప్రేక్షకులు థియేటర్స్ కు వెళ్లి సినిమా చూస్తున్నారు. మీ అందరినీ థియేటర్స్ లో చూస్తుంటే చెప్పలేనంత సంతోషంగా ఉంది. మీరంతా మూవీకి కనెక్ట్ అవుతున్నారు. ఎమోషనల్ అవుతున్నారు. మా క్యారెక్టర్స్ కు రిలేట్ అవుతున్నారు. థియేటర్స్ నుంచి బయటకు వచ్చాక పేరాగ్రాఫ్ లకు పేరాగ్రాఫ్ లు మెసేజ్ లు పంపిస్తున్నారు. ఫ్యామిలీ చాలా ముఖ్యం. ప్రయాణాల్లో తప్పకుండా హెల్మెట్ పెట్టుకోండి. ఎన్టీఆర్ గారు ఎప్పుడూ చెబుతుంటారు. సేఫ్ గా డ్రైవ్ చేయండి. నాకు ఇంత పెద్ద సక్సెస్ ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికీ థ్యాంక్స్. అన్నారు