ఆన్సర్ చెప్పలేకపోతే మీరేమనుకుంటారోనని భయం... అమితాబ్ బచ్చన్
'కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి' షోకు రావాలని ఎప్పటి నుంచో అనుకుంటున్నానని, ఇక్కడకు వచ్చిన తర్వాత ఒక్క ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పలేకపోయినా మీరు ఏమనుకుంటారోనని భయం అని ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త కుమార మంగళం బిర్లా అన్నారు.
బాలీవుడ్ లెజెండరీ నటుడు అమితాబ్ బచ్చన్ వ్యాఖ్యాతగా ప్రసారమవుతున్న షో 'కౌన్ బనేగా కరోడ్పతి'. ఎంతో విజయవంతమైన ఈ షో ఇప్పటివరకూ 16 సీజన్లు పూర్తి చేసుకుంది. ప్రస్తుతం జరుగుతున్న 17వ సీజన్ చివరికి వచ్చేసింది. ఈ చివరి వారంలో విశిష్ట అతిథిగా ప్రముఖ వ్యాప్యారవేత్త కుమార మంగళం బిర్లా హాజరుకానున్నారు.
తాజాగా ఈ షోకు సంబంధించిన ప్రోమోను విడుదల చేశారు. షోకు వచ్చిన ప్రేక్షకులు సహా వ్యాఖ్యాత అమితాబ్ కరతాళ ధ్వనులతో బిర్లాను సాగదరంగా స్వాగతించారు. అనంతరం హాట్ సీట్లో కూర్చోగానే, అమితాబ్ ప్రశ్నిస్తూ 'మీరు ఇక్కడకి రావడానికి ఇంత సమయం ఎందుకు పట్టింది' అని అడిగారు.
వెంటనే కుమార మంగళం బిర్లా స్పందిస్తూ 'చాలా కాలం నుంచి నేను ఈ షోకు రావాలనుకుంటున్నా. కానీ, రావడానికి భయం. ఎందుకంటే, నేను ఒక్క సరైన సమాధానం కూడా చెప్పలేకపోతే మీరేమనుకుంటారోనని భయం' అని అనేసరికి అమితాబ్ నవ్వేశారు.