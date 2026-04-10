శుక్రవారం, 10 ఏప్రియల్ 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శుక్రవారం, 10 ఏప్రియల్ 2026 (18:42 IST)

Niharika: ప్రతీ సినిమాతో డిస్ట్రిబ్యూటర్లు హ్యాపీగా ఉండేలా చూసుకుంటా : నిహారిక కొణిదెల

Rakasa Distributors' Meet with Niharika Konidela team
Rakasa Distributors' Meet with Niharika Konidela team
సంగీత్ శోభన్, నయన్ సారిక జంటగా నటించిన సినిమా రాకాస. మానస శర్మ దర్శకత్వం వహించారు. గత వారం విడుదలైన ఈ చిత్రం అన్ని ఏరియాల్లో బ్రేక్ ఈవెన్ సాధించింది. ఈ మూవీ సాధించిన విజయాన్ని సెలెబ్రేట్ చేసేందుకు డిస్ట్రిబ్యూటర్లంతా కలిసి బ్లాక్ బస్టర్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ సక్సెస్ మీట్‌ను నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి బ్రహ్మాజీ, మైత్రి రవి ముఖ్య అతిథులుగా హాజరయ్యారు.
 
నిహారిక కొణిదెల మాట్లాడుతూ,  మా డిస్ట్రిబ్యూటర్లందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారంటే అది నిజమైన విజయం అని నాకు అనిపిస్తోంది. మా మూవీని చూసి ఎంజాయ్ చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్. మా మీదున్న నమ్మకంతో ‘రాకాస’ని తీసుకుని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్. నేను చేసే ప్రతీ సినిమాతో డిస్ట్రిబ్యూటర్లు హ్యాపీగా ఉండేలా చూసుకుంటాను. ‘ఉప్పెన’ టైంలో మైత్రి రవి గారితో పరిచయం ఏర్పడింది. ఆయన నాకు ఈ ఇండస్ట్రీలో పెద్ద గైడెన్స్ ఇస్తారు. స్ట్రైక్ టైంలో సపోర్ట్ చేసిన సుప్రియ అక్క, స్వప్న అక్కలకు థాంక్స్. సమ్మర్‌లో ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి చూసి ఎంజాయ్ చేసేలా ‘రాకాస’ని రూపొందించాం. ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ మా మూవీని ఎంతో ఆదరిస్తున్నారు. నా టీం సపోర్ట్ వల్లే ఇదంతా సాధ్యమైంది. ఏ ఒక్కరూ కూడా ప్రమోషన్స్ విషయంలో కండీషన్స్ పెట్టలేదు. సంగీత్, నయన్, గెటప్ శ్రీను అందరూ ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు. పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్ బిగ్గెస్ట్ పిల్లర్‌గా రమేష్ గారు మాకు అండగా నిలిచారు. మా మూవీకి మీడియా నుంచి ఎంతో సపోర్ట్ వచ్చింది. సింగిల్ స్క్రీన్‌లలో నేటి నుంచి ‘రాకాస’ని కేవలం వంద రూపాయలకే అందిస్తున్నాం. అందరూ ‘రాకాస’ని థియేటర్లలో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి’ అని అన్నారు.
 
మైత్రి రవి మాట్లాడుతూ, కమిటీ కుర్రోళ్లు’ని కూడా మేమే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాం. ఇప్పుడు ‘రాకాస’తోనూ మంచి హిట్ కొట్టాం. మున్ముందు ఆమె చేసే సినిమాలన్నీ మేమే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. సమ్మర్‌లో కూల్ బ్రీత్‌లా ఉండే చిత్రమిది. ఆద్యంతం నవ్వించారు. ప్రతీ ఒక్కరూ అద్భుతంగా నటించారు. ‘రాకాస’లో పార్ట్ అవ్వడం మాకు ఆనందంగా ఉంది. థియేటర్‌కు వెళ్లి హ్యాపీగా నవ్వుకుని, ఎంజాయ్ చేసేలా ‘రాకాస’ ఉంది. టీం అందరికీ కంగ్రాట్స్’ అని అన్నారు.
 
సంగీత్ శోభన్ మాట్లాడుతూ, సినిమా మీద పిచ్చి, ప్రేమతో డిస్ట్రిబ్యూటర్లు చిత్రాల్ని కొంటారు. మూవీ రిజల్ట్ వల్ల డిస్ట్రిబ్యూటర్లే మొదటగా ఎఫెక్ట్ అవుతారు. డిస్ట్రిబ్యూటర్ హ్యాపీ అయితేనే సినిమా హిట్టైనట్టు. ‘రాకాస’ని నమ్మి తీసుకున్న ప్రతీ ఒక్క డిస్ట్రిబ్యూటర్‌కు థాంక్స్. రెండో వారంలోనూ ‘రాకాస’కి మంచి స్క్రీన్లు ఉన్నాయి. అదే మా సినిమా విజయానికి నిదర్శనం. థియేటర్ విజిట్స్‌కి వెళ్లినప్పుడు ఆడియెన్స్ రియాక్షన్స్ చూసి ఎంతో ఆనందమేసింది. ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ మా మూవీని చూసి చాలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. నిహారిక గారు లేకపోతే ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇంత వరకు వచ్చేది కాదు. బ్రహ్మాజీ గారితో పని చేయడం ఆనందంగా ఉంది. ఈ జర్నీలో సపోర్ట్ చేసిన ప్రతీ ఒక్కరికీ థాంక్స్’ అని అన్నారు.
 
బ్రహ్మాజీ మాట్లాడుతూ, డిస్ట్రిబ్యూటర్లంతా కలిసి ఇలా స్టేజ్ మీద కనిపించడం ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కడా జరగలేదు. సంగీత్, నయన్ సారిక, నిహారిక, మానస శర్మ, గెటప్ శ్రీను పబ్లిసిటీ కోసం చాలా కష్టపడ్డారు. జనాలు ఈ మధ్య ఎక్కువగా థియేటర్‌కు రావడం లేదు. కానీ వీరంతా కూడా చేసిన ప్రమోషన్స్‌తో ఆడియెన్స్ థియేటర్ల వరకు వచ్చి, సినిమాని చూసి, ఇంత పెద్ద హిట్ చేశారు. ఇంకా మూవీని చూడని వాళ్లంతా వెంటనే చూడండి’ అని అన్నారు.
 
మానస శర్మ మాట్లాడుతూ,  డిస్ట్రిబ్యూటర్లంతా కలిసి జనాల వరకు రీచ్ చేశారు. ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ అంతా వచ్చి థియేటర్లో సినిమా చూసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. నా డ్రీమ్‌ని, నా కథను ఇంత వరకు తీసుకు వచ్చిన పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చర్స్,నా  టీంకు థాంక్స్’ అని అన్నారు.
 
ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ మన్యం రమేష్ మాట్లాడుతూ, ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ మూవీని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన వారికి ‘రాకాస’ని ఇచ్చాం. జనాల వరకు డిస్ట్రిబ్యూటర్లే సినిమాని తీసుకెళ్తారు. సంక్రాంతి సీజన్‌లోనే ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ ఎక్కువగా వస్తుంటారు. కానీ సమ్మర్‌లోనూ ఈ సినిమా కోసం ఫ్యామిలీ ఆడియెన్స్ వస్తున్నారు. ఐపీఎల్ సీజన్ ఉన్నా కూడా ‘రాకాస’కి మంచి వసూళ్లు వచ్చాయి. మాకు ప్రమోషన్స్‌లో సపోర్ట్ చేసిన వారందరికీ థాంక్స్’ అని అన్నారు.
 
నెల్లూరు డిస్ట్రిబ్యూటర్ సన్నీ, లాస్య ఫిల్మ్స్, ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిబ్యూటర్ భాస్కర్, సీడెడ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ రమేష్ యాదవ్, కృష్ణా డిస్ట్రిబ్యూటర్ పాండు, వెస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిబ్యూటర్ సుబ్బారెడ్డి మాట్లాడుతూ, అన్ని ఏరియాల్లో ఈ మూవీ బ్రేక్ ఈవెన్ అయింది. ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ తరువాత మళ్లీ మాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నిహారిక గారికి, టీంకు థాంక్స్ అని అన్నారు.

అలా చేయడం హిందూ మతానికే మంచిది కాదు : సుప్రీంకోర్టు

అలా చేయడం హిందూ మతానికే మంచిది కాదు : సుప్రీంకోర్టుసమాజంలోని కొన్ని వర్గాలను ఆలయాలు, మఠాల్లోకి రానివ్వకుండా అడ్డుకోవడం హిందూమతానికే మంచిది కాదని, ఆ మతానికి తీవ్ర నష్టం కలిగిస్తుందని, సామాజిక విభజనకు దారితీస్తుందని దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానమైన సుప్రీంకోర్టు ఘాటుగా వ్యాఖ్యానించింది. ఇలాంటి పద్ధతులు దీర్ఘకాలంలో మతానికే ప్రతికూలంగా మారతాయని ప్రధాన న్యాయమూర్తి సూర్యకాంత్ నేతృత్వంలోని తొమ్మిది మంది సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం గురువారం కీలక వ్యాఖ్యలు చేసింది.

సొంత ఇల్లు - భూమి లేదు : బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ

సొంత ఇల్లు - భూమి లేదు : బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీవెస్ట్ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ అధినేత్రి మమతా బెనర్జీకి సొంత ఇల్లు, భూమి కూడా లేదు. ఈ మేరకు ఆమె సమర్పించిన ఎన్నికల అఫిడవిట్‌లో పేర్కొన్నారు. వెస్ట్ బెంగాల్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో భాగంగా ఆమె భవానీపూర్ నుంచి పోటీ చేస్తున్న విషయం తెల్సిందే. ఇందుకోసం ఆమె గురువారం నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఇందులో ఆమె తన ఆస్తుల వివరాలను వెల్లడించారు. తనకు సొంత ఇల్లు, వ్యవసాయ భూమి, ఖాళీ స్థలం, నివాస సంబంధిత ఆస్తులు ఏమీ లేవని పేర్కొన్నారు. తనకు కనీసం వ్యక్తిగత వాహనం కూడా లేదని తెలిపారు.

తల్లి మందలించిందని ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయాడు.. 50కిలో మీటర్లు సైకిల్ తొక్కుతూ..

తల్లి మందలించిందని ఇంటి నుంచి వెళ్లిపోయాడు.. 50కిలో మీటర్లు సైకిల్ తొక్కుతూ..నేటి తరం చిన్న చిన్న విషయాలకే ఆగ్రహానికి గురికావడం.. చాలా సున్నితంగా వున్నారు. తాజాగా తల్లి మందలించిందనే మనస్తాపంతో ఓ 14 ఏళ్ల బాలుడు ఇంటి నుంచి పారిపోయాడు. అంతేగాకుండా తనతో పాటు సైకిల్‌ను కూడా తీసుకెళ్లాడు. సైకిల్‌లోనే మంగళవారం మధ్యాహ్నం నుంచి అర్థరాత్రి 11 గంటల వరకు సుమారు 50 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాడు. ఈ క్రమంలో కామారెడ్డి సమీపంలోని టేక్రియాల్ జంక్షన్‌కు చేరుకున్నాడు.

మనుషుల ప్రాణాలకంటే కుక్కల ప్రాణాలే ముఖ్యమా? వీడియో చూడండి

మనుషుల ప్రాణాలకంటే కుక్కల ప్రాణాలే ముఖ్యమా? వీడియో చూడండిఇటీవలి కాలంలో వీధికుక్కలు మనుషులపై చేస్తున్న దాడులు క్రమంగా పెరిగిపోతున్నాయి. ఈ దాడులు పెరిగి పలువురు ర్యాబిస్ వ్యాధికి గురై మరణిస్తున్న సంఘటనలు చోటుచేసుకుంటున్నాయి. దీనితో దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం సైతం వీధికుక్కలను షెల్టర్లకు తరలించాలనీ, జనావాసాలకు దూరంగా విడిచిపెట్టాలని కూడా ఆదేశించింది. ఐనా చర్యలు మాత్రం శూన్యంగా వుంటున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ఓ వ్యక్తి తన కుమార్తెను తీసుకుని రోడ్డుపై వెళ్తున్నారు. ఇంతలో రెండు వీధికుక్కలు, 2 పెంపుడు కుక్కలు వారిని వెంబడించాయి. దీనితో వాహనాన్ని ఆపి ఆయన కుక్కల్ని భయపెట్టి తరిమివేసే ప్రయత్నం చేసాడు.

సోషల్ మీడియా పోస్టులు.. పోలీసులు నిద్రపోతున్నారా? హైకోర్టు ప్రశ్న

సోషల్ మీడియా పోస్టులు.. పోలీసులు నిద్రపోతున్నారా? హైకోర్టు ప్రశ్నసోషల్ మీడియాలో దూషణాత్మక, అభ్యంతరకరమైన పోస్టులు పెరిగిపోవడంపై ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు పోలీసులపై తీవ్రంగా విరుచుకుపడింది. ఈ విషయంలో పోలీసులు నిద్రపోతున్నారా అని ప్రశ్నించింది. వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకుడు సజ్జల భార్గవ రెడ్డి దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై విచారణ సందర్భంగా, అటువంటి కంటెంట్‌ను నియంత్రించడంలో విఫలమవడంపై కోర్టు తీవ్రంగా వ్యాఖ్యానించింది. ప్రజలు నిర్భయంగా అభ్యంతరకరమైన కంటెంట్‌ను ఎలా పోస్ట్ చేస్తున్నారని, పోలీసులు సరిగ్గా వ్యవహరించకపోవడం వల్లే ఇలా జరుగుతోందా అని న్యాయమూర్తులు ప్రశ్నించారు. విజయవాడలో రెచ్చగొట్టే ఫ్లెక్సీ బ్యానర్లను ప్రస్తావిస్తూ, అటువంటి సంఘటనలు చట్టాల అమలులో తీవ్రమైన లోపాలను సూచిస్తున్నాయని కోర్టు స్పష్టంగా సూచించింది.

కలబంద రసం ఆరోగ్య రహస్యాలు

కలబంద రసం ఆరోగ్య రహస్యాలుఅలోవెరాతో ఆరోగ్యం, అందం, ఔషధ గుణాల లభిస్తాయి. అలోవెరా జెల్ చర్మానికి రేడియేషన్ నష్టం నుండి రక్షణ ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అలోవెరాలో విటమిన్ సి, విటమిన్ ఇ, విటమిన్ బి9, విటమిన్ బి12 ఉంటాయి. అలోవెరాతో కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కలబంద రసం తీసుకోవడం వల్ల మన జీర్ణవ్యవస్థ శుభ్రపడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో కలబంద రసం తీసుకోవడం వల్ల శరీరం నుండి వ్యర్థాలను తొలగించడంలో సహాయపడుతుంది. అలోవెరా రసం చిగుళ్ళలో రక్తస్రావం తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. కలబంద పానీయం తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు సమర్థవంతంగా తగ్గుతాయి. అలోవెరా జెల్ చర్మాన్ని తేమగా ఉంచుతుంది, ఫలితంగా సోరియాసిస్ సమస్యను ఎదుర్కొనగలదు.

హైబీపీ వుందా? ఐతే ఈ ఫ్రూట్స్ తిని చూడండి

హైబీపీ వుందా? ఐతే ఈ ఫ్రూట్స్ తిని చూడండిఅధిక రక్తపోటు. ఇది ఆరోగ్యాన్ని సమస్యల్లో పడవేస్తుంది. అందువల్ల దీన్ని అదుపుచేయాలి. పండ్లు, వాటి అధిక ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, పొటాషియం, మెగ్నీషియం వంటివి అధిక రక్తపోటుతో సహా హృదయ సంబంధ వ్యాధులను నివారించడంలో, నిర్వహించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుల్లని పండ్లు: వీటిలో విటమిన్ సి, ఫ్లేవనాయిడ్స్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా వున్నందున అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారికి అద్భుతమైనవి. బెర్రీలు: బ్లూబెర్రీస్‌లో యాంటీఆక్సిడెంట్ సమ్మేళనాలు, పాలీఫెనాల్స్‌తో నిండి ఉంటాయి, ఇవి రక్తపోటును తగ్గిస్తాయి. అరటిపండ్లు: వీటిలో పొటాషియం, ఫైబర్, మెగ్నీషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉన్నందున అధిక రక్తపోటును అదుపు చేస్తాయి.

పాలుతో పాటు తినకూడని పదార్థాలు ఏమిటి?

పాలుతో పాటు తినకూడని పదార్థాలు ఏమిటి?పాలు బలవర్థకమైనవి అని తెలుసు. అందుకే పాలు తాగేందుకు చాలామంది ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఇలా పాలు తాగేవారు కొన్ని పదార్థాలను పాలు తాగేటపుడు తీసుకోరాదు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలు తాగి వెంటనే పెరుగును తినరాదు, అలా తీసుకుంటే జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. పాలు తాగుతూ పుల్లటి రుచి వుండే పండ్లను తినరాదు, ఇది ఆరోగ్యానికి సమస్య తెస్తుంది. అరటి పండు- పాలు రెండూ కలిపి తీసుకోరాదు. ఎందుకంటే ఇవి రెండూ జీర్ణం కావడానికి చాలా సమయం పడుతుంది. పాలు తాగిన వెంటనే చేపలు తినకూడదు. కనుక వాటికి దూరంగా వుండాలి. కర్బూజ-పాలు రెండూ కలిపి సేవించకూడదు. అలా చేసినవారికి గ్యాస్ట్రిక్ సమస్య తలెత్తే ఆస్కారం వుంటుంది.

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభం

ఊబకాయం: అద్దంలో కనిపించే లావు కాదు, అడుగడుగునా పొంచి ఉన్న ఆరోగ్య సంక్షోభంనేను కొంచెం బరువు పెరిగానంతే, నాకు ఏ అనారోగ్యమూ లేదు- ఇది నేడు మన సమాజంలో వినిపిస్తున్న అత్యంత ప్రమాదకరమైన భ్రమ. ఒక వైద్యుడిగా నేను నిత్యం చూస్తున్న వాస్తవం ఏమిటంటే, ఆ కొంచెం అనిపించే బరువు, శరీర అంతర్గత వ్యవస్థలను నిశ్శబ్దంగా చిన్నాభిన్నం చేస్తోంది. ఊబకాయం (Obesity) అనేది కేవలం బాహ్య రూపానికి సంబంధించిన అంశం కాదు; ఇది ఒక సంక్లిష్టమైన మెటబాలిక్ వ్యాధి. భారతదేశంలో, ముఖ్యంగా తెలంగాణ వంటి రాష్ట్రాల్లోని పట్టణ జీవనశైలిలో ఊబకాయం వేగంగా విస్తరిస్తోంది.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు, ఏంటవి?

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు, ఏంటవి?డయాబెటిస్. ఒకసారి వస్తే దాన్ని పూర్తిగా తగ్గించడం కష్టమని అంటారు. ఐతే క్రమబద్ధమైన ఆహారపుటలవాట్లు, వ్యాయామం చేస్తుంటే దాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే కొన్ని రకాల పండ్లకు దూరంగా వుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో వుంటాయి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఒక మామిడికాయలో 46 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కనుక దాన్ని తినరాదు. కప్పు ద్రాక్షపండ్లలో 23 గ్రాముల షుగర్ వుంటుంది కనుక దూరం పెట్టాలి. ఒక కప్పు చెర్రీ పండ్లలో 18 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కాబట్టి తినకపోవడం మంచిది.
