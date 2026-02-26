గురువారం, 26 ఫిబ్రవరి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : గురువారం, 26 ఫిబ్రవరి 2026 (18:43 IST)

Sri Vishnu: గ్రహాలని, జాతకాలలో కొన్నింటినే ఫాలో అవుతా : శ్రీ విష్ణు

విష్ణు విన్యాసం కథ డైరెక్టర్ మారుతి చెప్పారు. నాకు చాలా నచ్చింది. అందరూ రిలేట్ అయ్యే కథ, చాలా మంచి క్యారెక్టర్. ఫ్యామిలీతో కలిసి హ్యాపీగా నవ్వుకోవచ్చు. కథ విన్న వెంటనే మొదలుపెట్టా. -డైరెక్టర్ మారుతి సినిమాని చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేశాడు. చాలా క్లారిటీ ఉన్న డైరెక్టర్. ఎడిటింగ్ మీద కూడా చాలా మంచి గ్రిప్ ఉంది. అలాగే సినిమాలో మంచి అనుభవం ఉన్న టెక్నీషియన్స్ పనిచేయడం కూడా ప్లస్సు అయ్యింది.అని చిత్ర కథానాయకుడు శ్రీ విష్ణు అన్నారు.
 
యదునాథ్ మారుతీ రావు దర్శకత్వంలో, శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుమంత్ నాయుడు జి నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో శ్రీ విష్ణు సరసన నయన్ సారిక హీరోయిన్ గా నటించింది. ఇపటికే ప్రమోషనల్ కంటెంట్ హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేసింది. ఫిబ్రవరి 27న ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల చేయనున్నారు. ఈ సందర్భంగా హీరో శ్రీ విష్ణు సినిమా విశేషాలు తెలియజేశారు.
 
- ఇందులో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ చాలా డామినేటింగ్ గా వున్నా ప్రేక్షకులు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. హీరోయిన్ డామినేషన్ సినిమాలో నా క్యారెక్టర్ కి ప్రాబ్లం అవుతూ ఉంటుంది. ఆడియన్స్  మాత్రం చాలా బాగా కనెక్ట్ అవుతారు. అందునుంచి చాలా మంచి ఫన్ జనరేట్ అవుతుంది. ఇందులో హీరోయిన్ క్యారెక్టర్ కాస్త అనుమానస్పదంగా ఉంటుంది.
 
-నయన్ సారిక రెండు మూడు పేజీలు సీన్ కూడా సింగిల్ టేక్ లో చేసింది. తన పెర్ఫార్మన్స్ ఈ సినిమాలో చాలా ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. ఆడియన్స్ చాలా బాగా కనెక్ట్ అవుతారు.
 
-ఇలాంటి క్యారెక్టర్ చేయడం నాకు కొత్త. ఈ క్యారెక్టర్ కి కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి. చాలా నమ్మకాలు ని ఫాలో అవుతుంటాడు. చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది
 
- నేను గ్రహాలని, జాతకాలపై కొంత నమ్మకం వుంది. అన్ని ఫాలో అవ్వను, కానీ మనం చిన్నప్పటి నుంచి అందరితోపాటు అలవాటు చేసుకున్న కొన్నిటిని ఫాలో అవుతాను. పర్సనల్ గా నాకైతే ఫలానా టైము ఫలానా నెంబర్లు అనే నమ్మకాలు లేవు.
 
-రథన్ చాలా మంచి మ్యూజిక్ ఇచ్చారు. అన్ని కూడా కథ నుంచి వచ్చిన పాటలే. నాలుగు పాటల్లో కూడా మంచి ఫన్ ఉంటుంది.మేము షూటింగ్ కి వెళ్ళకముందే పాటలన్నీ చేయించుకున్నాం. మా వరకు తను అనుకున్న సమయంలోనే పాటలన్నీ ఇచ్చేశారు. తను అందుబాటులో లేకపోవడం వల్ల నేపథ్య సంగీతం సురేష్ బొబ్బిలి గారితో చేయించాం. అది కూడా అద్భుతంగా వచ్చింది.
 
- ఇందులో లెక్చరర్ గా కనిపిస్తాను. అక్కడ కూడా తను నెంబర్లను ఫాలో అవుతాడు. ఇందులో వీరి వీరి గుమ్మడి పండు అనే ఒక సీక్వెన్స్ ఉంది. ఆ ఎపిసోడ్ కి థియేటర్ మొత్తం నవ్వులతో బ్లాస్ట్ అవుతుంది. అలాగే ఇంటర్వెల్లో ఎవరు ఊహించనంత ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంటుంది. ఇందులో మంచి సిచువేషన్ కామెడీ ఉంటుంది.
 
బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఓటిటి డిల్స్ ఫినిష్ కావడం ఎలా అనిపిస్తుంది?
-ఈ రెండు సినిమాలే కాదండి.. మరో మూడు సినిమాల డీల్స్ కూడా కంప్లీట్ అయ్యాయి. రిలీజ్ కి ముందే ప్రొడ్యూసర్స్ హ్యాపీగా ఉండడం చాలా ఆనందాన్నిస్తుంది. మన బడ్జెట్ బ్రాకెట్లో జాగ్రత్తగా సినిమా చేసుకోవడానికి కూడా ఒక మంచి అవకాశం. నేనెప్పుడూ కూడా ప్రొడ్యూసర్స్ పెట్టే డబ్బులు వెనక్కి వస్తే చాలు అనే ఆలోచనతోనే ఉంటాను. ఇప్పుడు అలా అన్ని సినిమాలు జరగడం హ్యాపీగా ఉంది.  
 
కొత్త సినిమాలు గురించి?
-కామ్రేడ్ కళ్యాణ్ 80% షూటింగ్ పూర్తయింది. చాలా కొత్తగా ఉంటుంది. అలాగే రామ్ అబ్బరాజుతో ఓ సినిమా త్వరలో స్టార్ట్ కాబోతుంది. అలాగే సితారలో సన్నీ అనే ఒక కొత్త దర్శకుడు తో ఓ సినిమా చేస్తున్నాను. అది కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది. సింగిల్ సీక్వెల్ కూడా రాస్తున్నారు. 

