మంగళవారం, 7 ఏప్రియల్ 2026
Written By దేవీ
Last Updated : శనివారం, 4 ఏప్రియల్ 2026 (18:31 IST)

Thiruveer: పాపం ప్రతాప్ అన్నవాళ్లతో వీర ప్రతాప్ అనిపించుకుంటా : తిరువీర్

Thiruveer, S.P. Durga Naresh, K.M. Radhakrishna, Avasara srinivas
బుజ్జమ్మ నన్ను వదిలి వెళ్లిపోయింది. అప్పటి నుంచి ఇరుగుపొరుగు, ఊర్లో వాళ్లు ఎన్నో విధాలుగా నన్ను విమర్శించారు. అందరూ పాపం ప్రతాప్ అని మాత్రమే అంటారని.కథానాయకుడు తిరువీర్ తెలియజేశారు. ఎస్.పి. దుర్గ నరేష్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ‘పాపం ప్రతాప్. కృషి ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రాకేశ్‌ రెడ్డి గడ్డం, రుద్రదేవ్‌ మదిరెడ్డి సంయుక్తంగా నిర్మించారు.

ఏప్రిల్ 17న ఈ చిత్రం  విడుదల కానుంది. ఈ నేపధ్యంలో పిల్ల ఎక్కడుంది సాంగ్ ని రిలీజ్ చేశారు.  మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కేఎం రాధకృష్ణ అద్భుతమైన మాస్ నెంబర్ గా కంపోజ్ చేసిన ఈ పాటకు సుద్దాల అశోక్ తేజ్ ఆకట్టుకునే సాహిత్యం అందించారు. రామ్ మిర్యాల వోకల్స్ సాంగ్ ఎనర్జీని మరింత పెంచాయి. ఈ సాంగ్ ఇన్స్టంట్ హిట్ గా నిలిచింది. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ ప్రత్యేకంగా పరామర్శ సభ ప్రెస్ మీట్ ని నిర్వహించారు..
 
హీరో తిరువీర్ మాట్లాడుతూ: పరామర్శ సభకు విచ్చేసిన అందరికీ ధన్యవాదాలు. గత సంవత్సరం మా బుజ్జమ్మ నన్ను వదిలి వెళ్లిపోయింది. అప్పటి నుంచి ఇరుగుపొరుగు వారు, ఊర్లో వాళ్లు ఎన్నో విధాలుగా నన్ను విమర్శించారు. అందరూ “పాపం ప్రతాప్” అని మాత్రమే అన్నారు… కానీ నా సమస్యకు పరిష్కారం చెప్పిన వాళ్లు ఎవరూ లేరు. ఈ నెల 17వ తేదీన నా “బుజ్జమ్మ”తో మీ ముందుకు, మీ ఊర్లో థియేటర్లలో వస్తాను. నా సమస్య ఏమిటి? దానికి పరిష్కారం ఏమిటి? అన్నది మీకు చూపిస్తాను. ఇప్పటివరకు “పాపం ప్రతాప్” అన్నవాళ్లతో “వీర ప్రతాప్” అనిపించుకుంటాను. ఏప్రిల్ 17న మీరు “వీర ప్రతాప్”ని చూస్తారు. డైరెక్టర్ నరేష్ ఈ కథ చెప్పిన దానికంటే అద్భుతంగా సినిమా తీశారు. అనుభవమున్న నిర్మాతలు, అలాగే ఈటీవీ విన్ టీమ్ మాకు అండగా ఉన్నారు. అందికే “ఫ్రీ వెడ్డింగ్” కంటే నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ నమ్మకంతో ఉన్నాను అన్నారు.
 
ఈటీవీ విన్ కంటెంట్ హెడ్ నితిన్ చక్రవర్తి మాట్లాడుతూ, చాలాసార్లు మగాళ్ల కష్టాలు చాలా చిన్నవిగా కనిపిస్తాయి. కానీ నవ్వే ప్రతి ముఖం వెనుక ఎన్నో బాధలు ఉంటాయి. ఆ బాధలను నవ్విస్తూ చూపించే చిత్రం “పాపం ప్రతాప్”. ఇది కుటుంబ సమేతంగా చూడదగ్గ సినిమా. ఏప్రిల్ 17న థియేటర్లకు వచ్చి చూడండి. మీ టికెట్‌కు సరిపడా వినోదం మాత్రమే కాదు, రెట్టింపు ఎంటర్టైన్‌మెంట్ ఇస్తాం. సమస్యలను చెప్పే సినిమాలు చాలా ఉంటాయి. కానీ పాపం ప్రతాప్ లో పరిష్కారం కూడా ఉంది. ప్రతి మగాడి జీవితంలో ఎప్పుడో ఒకసారి ఎదురయ్యే సమస్య ఇది. ఆ సమస్యకు సమాధానం ఈ సినిమా ఇస్తుంది.
 
డైరెక్టర్ దుర్గా నరేష్ మాట్లాడుతూ, రాధాకృష్ణ గారి పాటలు చిన్నప్పటి నుంచి వింటూ పెరిగాను. ఈ సినిమా కథ ఆయనకు చెప్పగానే వెంటనే ఒప్పుకున్నారు. “ పిల్ల ఎక్కడ ఉంది” పాట కోసం దాదాపు రెండు నెలలు శ్రమించాం. ఫైనల్‌గా అద్భుతమైన ట్యూన్ వచ్చింది. ప్రతి విజువల్‌కు సరిపోయేలా సుద్దాల అశోక్ తేజ గారు సాహిత్యం అందించారు. రామ్ మిర్యాల అద్భుతంగా పాడారు. తిరువీర్ గారు మొదటి రోజు నుంచి ఎంతో సపోర్ట్ చేశారు. ఈ సినిమాలో ప్రసాద్ గారి కామెడీ ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. నిర్మాత రాకేష్ గారు ఎక్కడా రాజీ పడకుండా ఈ సినిమా తీశారు. అందరికీ ధన్యవాదాలు.
 
అవసరాల శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ.. ఈ సినిమాలో నాకు ఒక మంచి, కొత్త రోల్ చేసే అవకాశం వచ్చింది. ఈ టీమ్‌తో పని చేయడం చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. తప్పకుండా ఈ సినిమా మీ అందరినీ అలరిస్తుంది.
 
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కె.ఎం. రాధాకృష్ణ మాట్లాడుతూ,  దాదాపు పది సంవత్సరాల గ్యాప్ తర్వాత మళ్లీ మంచి ప్రాజెక్ట్‌తో వచ్చాను. ఇది నాకు ఒక కొత్త ఉత్సాహాన్ని ఇచ్చింది. డైరెక్టర్ నరేష్ ఎంతో కష్టపడి ఈ సినిమా తీశారు. నాకు మళ్లీ మంచి పాటలు చేసే అవకాశం వచ్చింది. “ఆనంద్”, “గోదావరి”, “చందమామ” లాంటి ఫీల్ మళ్లీ ఈ పాటల్లో కనిపిస్తుంది.“ పిల్ల ఎక్కడ ఉంది” లాంటి మాస్ సాంగ్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. సుద్దాల అశోక్ తేజ గారు అద్భుతమైన సాహిత్యం అందించారు. ఈ సినిమాతో మళ్లీ ఒక మంచి కమ్‌బ్యాక్ ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను.
 
ప్రొడ్యూసర్ రుద్రదేవ్ మాట్లాడుతూ.. అందరికీ నమస్కారం. రాధాకృష్ణ గారు లెజెండరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. డైరెక్టర్ ఈ సినిమాను ఎంతో శ్రద్ధతో తీశారు. పాటలు అద్భుతంగా వచ్చాయి. మీ అందరి సపోర్ట్ కావాలి.

ఆంధ్ర-తెలంగాణలు విడిపోయాక రాజధాని విషయంలో సందిగ్దత నెలకొన్నది. ఆ సందిగ్దతకు తెరదించుతూ ఇటీవలే ఏపీ అసెంబ్లీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతి అంటూ మార్చి 28న తీర్మానం చేసింది. ఈ క్రమంలో ఏపీ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టంలోని సెక్షన్ 5(2)ని సవరించి ఏపీ రాజధాని అమరావతిగా కేంద్ర ప్రభుత్వం గుర్తించింది. ఈ మేరకు ఏప్రిల్ 1, 2 తేదీలలో పార్లమెంటులో ఈ అంశంపై చర్చించారు. మూజువాణి ఓటు ద్వారా బిల్లును ఆమోదించారు. వైసిపికి చెందిన ఇద్దరు ఎంపీలు మినహా పార్లమెంటులోని సభ్యులందరూ అమరావతి రాజధాని బిల్లుకు మద్దతు పలికారు.

గతంలో దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన జంట హత్యలు (తండ్రీకుమారుడు) కేసులో దోషులుగా తేలిన 9 మంది పోలీసులకు మదురై మొదటి అదనపు జిల్లా సెషన్స్ కోర్టు మరణశిక్షలు విధిస్తూ సంచలన తీర్పునిచ్చింది. మదురై జిల్లాలోని సాత్తాన్‌కుళంలో తండ్రీకొడుకులైన జయరాజ్, బెన్నిక్స్‌ల మృతికి కారణమైన తొమ్మిది మంది పోలీసులను దోషులుగా తేల్చి, వారికి మరణ శిక్ష విధించింది. సోమవారం మదురై మొదటి అదనపు జిల్లా సెషన్స్ కోర్టు జడ్జి జి. ముత్తుకుమారన్ ఈ తీర్పును ప్రకటించారు. ఈ కేసును "అత్యంత అరుదైన కేసు" (రేర్ ఆఫ్ ది రేరెస్ట్)గా అభివర్ణించిన న్యాయమూర్తి, రక్షించాల్సిన పోలీసులే భక్షకులుగా మారారని తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్‌లో ఓ దారుణం జరిగింది. వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్న కట్టుకున్న భార్యను భర్త హత్య చేశాడు. గత మార్చి నెల 27వ తేదీన కవిత (29) అనే మహిళ ఇంటి నుంచి వెళ్ళిపోయింది. దీనిపై కుటుంబ సభ్యులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, వారు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేస్తున్నారు.

మాజీ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ కె. అన్నదాని తన భార్యతో అక్రమ సంబంధం కొనసాగిస్తున్నారని, అది దాదాపు ఒక దశాబ్ద కాలంగా సాగుతోందని ఆరోపిస్తూ, ఆ విషయాన్ని వెలుగులోకి తీసుకురావడానికి ఒక భర్త తన సొంత యూట్యూబ్ ఛానెల్‌ను ప్రారంభించారు. జనతాదళ్ సెక్యులర్ (జేడీఎస్) పార్టీకి చెందిన డాక్టర్ అన్నదాని, మండ్య జిల్లాలోని షెడ్యూల్డ్ కులాలకు కేటాయించిన రిజర్వ్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గమైన మాలవల్లికి ప్రాతినిధ్యం వహించారు.

అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ నాసా చేపట్టిన ఆర్టెమిస్-2 యాత్ర కీలక దశకు చేరుకుంది. ఈ మిషన్‌లో భాగంగా నలుగురు వ్యోమగాములు చంద్రుడు గురుత్వాకర్షణ పరిధిలోకి ప్రవేశించారు. వీరిని తీసుకెళ్లిన ఒరాయన్ వ్యోమనౌక 4,06,773 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించి అంత్యంత సుదూర మానవ అంతరిక్ష యాత్రను పూర్తి చేసిన నౌకగా రికార్డు సృష్టించింది. 1970లో అపోలో 13 ప్రయాణించి దూరం కంటే ఇది 2500 కిలోమీటర్లు అదనం కావడం గమనార్హం.

డయాబెటిస్. ఒకసారి వస్తే దాన్ని పూర్తిగా తగ్గించడం కష్టమని అంటారు. ఐతే క్రమబద్ధమైన ఆహారపుటలవాట్లు, వ్యాయామం చేస్తుంటే దాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే కొన్ని రకాల పండ్లకు దూరంగా వుంటే శరీరంలో చక్కెర స్థాయిలు కూడా అదుపులో వుంటాయి. మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తినకూడని పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఒక మామిడికాయలో 46 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కనుక దాన్ని తినరాదు. కప్పు ద్రాక్షపండ్లలో 23 గ్రాముల షుగర్ వుంటుంది కనుక దూరం పెట్టాలి. ఒక కప్పు చెర్రీ పండ్లలో 18 గ్రాముల చక్కెర వుంటుంది కాబట్టి తినకపోవడం మంచిది.

హైదరాబాద్‌లోని మెడికవర్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ట్రామా సైన్సెస్ ఆధ్వర్యంలో ట్రామా, కాన్ఫ్లిక్ట్ మెడిసిన్‌పై జాతీయ స్థాయి సదస్సు ఘనంగా ప్రారంభమైంది. ఈ కార్యక్రమాన్ని రాష్ట్ర గవర్నర్ శివ ప్రతాప్ శుక్లా ప్రారంభించారు. ఈ సదస్సులో దేశవ్యాప్తంగా, విదేశాల నుంచి విచ్చేసిన ఎమర్జెన్సీ వైద్య నిపుణులు, ట్రామా స్పెషలిస్టులు, విపత్తు నిర్వహణ నిపుణులు పాల్గొని, ప్రమాదాల సమయంలో అత్యవసర వైద్య సేవలను మరింత సమర్థవంతంగా అందించే విధానాలపై లోతైన చర్చలు జరిపారు. ముఖ్యంగా ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత తొలి గంటగా పరిగణించే "గోల్డెన్ అవర్"లో తీసుకోవాల్సిన చర్యల ప్రాధాన్యంపై విశేషంగా చర్చించారు.

యూరిక్ యాసిడ్. ఇపుడీ అనారోగ్య సమస్య చాలామందిని వేధిస్తున్నది. యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలు పెరగకుండా వుండాలంటే ఈ క్రింది 8 డ్రైఫ్రూట్స్ ఆహారంలో భాగంగా చేసుకుంటే మేలు కలుగుతుంది. శరీరానికి ఉపయోగపడే ఆ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చెర్రీ పండ్లలో యాంటిఆక్సిడెంట్స్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ గుణాలున్నందువల్ల ఇవి మేలు చేస్తాయి. జీడిపప్పు మంచి కొవ్వును పెంచి ఎల్డిఎల్ కొవ్వును తగ్గిస్తుంది, చెడు కొవ్వును నిర్మూలిస్తుంది. ఖర్జూరాలులో వున్న పొటాషియం నిల్వలు యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించేదుకు దోహదం చేస్తాయి.

తులసి. తులసి ఆధ్యాత్మికపరంగానే కాకుండా ఆరోగ్యపరంగా కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది. తులసి ఆకు ఒక్కటి నమిలినా ఎన్నో అనారోగ్యాలు దూరమవుతాయి. ఖాళీ కడుపుతో తులసి నీరు తాగితే శరీరానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. తగినన్ని తులసి ఆకులను రాత్రిపూట మంచినీటిలో నానబెట్టుకుని ఆ నీటిని ఖాళీ కడుపుతో తాగాలి

జింజిర్ వాటర్ అద్భుత ప్రయోజనాలుటీ లేదా ఆహారంలో అల్లం ఉపయోగిస్తాము. ఐతే గోరువెచ్చటి నీటిలో అల్లం వేసి ఆ నీటిని తాగడం కూడా ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. ఖాళీ కడుపుతో అల్లం నీటిని తాగడం వల్ల జీవక్రియ వేగవంతం అవుతుంది. అల్లం నీరు తాగితే కొవ్వును వేగంగా కరిగించడంలో సహాయపడుతుంది. ఖాళీ కడుపుతో అల్లం నీటిని తీసుకోవడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర స్థాయి అదుపులో ఉంటుంది. మధుమేహం వల్ల వచ్చే సమస్యలను దూరం చేయడంలో అల్లం నీరు సహాయపడుతుంది. చర్మంపై దద్దుర్లు, మొటిమలు, ముడతలు తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. అల్లం నీరు సహజంగా రక్తాన్ని శుద్ధి చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
