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Bhagyashri: రాజమౌళి గారి దర్శకత్వంలో రాణి లా నటించాలని కోరిక : భాగ్యశ్రీ బోర్సే
లెనిన్' విజయం నాకు గొప్ప ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. 'భారతి' పాత్ర జీవితాంతం గుర్తుండిపోతుంది' అని హీరోయిన్ భాగ్యశ్రీ బోర్సే అన్నారు. అఖిల్ అక్కినేని హీరోగా, భాగ్యశ్రీ బోర్సే కథానాయికగా నటించిన 'లెనిన్' చిత్రాన్ని అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగవంశీ నిర్మించగా, మురళీకిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించారు. ఇటీవల విడుదలైన ఈ చిత్రం ప్రేక్షకులు, విమర్శకుల నుంచి ప్రశంసలు అందుకుని బాక్సాఫీస్ వద్ద విజయవంతంగా ప్రదర్శితమవుతోంది. ఈ సందర్భంగా భాగ్యశ్రీ బోర్సే పలు ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు.
Bhagyashri Borse
'లెనిన్' విజయాన్ని ఎలా ఆస్వాదిస్తున్నారు?
-ప్రేక్షకుల నుంచి వస్తున్న స్పందన చూస్తుంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది. ప్రతి ఒక్కరూ సినిమా గురించి, నా నటన గురించి ఎంతో మంచి మెసేజ్లు పంపుతున్నారు. ఈ విజయం నాకు ఎంతో సంతృప్తిని ఇచ్చింది.
ఈ సినిమా విషయంలో మీరు చాలా ఎమోషనల్ అయ్యారు. మీకు ఇందులో అంతగా నచ్చిన అంశం ఏమిటి?
-ప్రతి సినిమాను ఎంతో ఇష్టంతోనే చేస్తాం. ప్రతి సినిమా మాకు ప్రత్యేకమే. 'లెనిన్' విషయంలో ఒక మంచి కథ దొరికింది. మేమంతా ఈ సినిమాను బలంగా నమ్మాం. మా నమ్మకం నిజం కావడంతో ఈ విజయం మరింత భావోద్వేగంగా అనిపించింది.
-నా కెరీర్ ప్రారంభం నుంచి ప్రేక్షకులు నాపై ఎంతో ప్రేమ చూపిస్తున్నారు. తెలుగు అమ్మాయిలానే చూస్తున్నారు. వారి అభిమానానికి నేను ఎప్పుడూ కృతజ్ఞురాలినే.
హైదరాబాద్ మీకు ఎందుకు అంత ప్రత్యేకం?
-తెలుగు సినిమా నాకు నటిగా అవకాశం ఇచ్చింది. నా తొలి సినిమా ప్రయాణం హైదరాబాద్ నుంచే ప్రారంభమైంది. తెలుగు ప్రేక్షకులు నన్ను ఎంతో ప్రేమగా ఆదరించారు. తెలుగు అమ్మాయిలాగే నన్ను చూసుకుంటున్నారు. అందుకే హైదరాబాద్, తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ నాకు ఎంతో ప్రత్యేకం. ఈ అనుబంధం జీవితాంతం కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నాను.
దర్శకుడు కథ చెప్పినప్పుడు 'భారతి' పాత్రకు ఇంత మంచి స్పందన వస్తుందని ఊహించారా?
-ఇది ఒక అందమైన కథ. దర్శకుడు కథ చెప్పినప్పుడే నా మనసును హత్తుకుంది. ఈ పాత్రలో నటనకు మంచి అవకాశం ఉందని అప్పుడే అనిపించింది. ఇప్పుడు ప్రేక్షకులు 'భారతి' పాత్రను ఇంతగా అభిమానించడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇలాంటి మంచి పాత్ర రావడం నా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను.
మీకు వచ్చిన బెస్ట్ అప్రిషియేషన్ ఏది?
-ఒక్కటే చెప్పడం కష్టం. సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరూ 'భారతి' పాత్ర గురించి ఎంతో ప్రేమగా మాట్లాడుతున్నారు. చాలా రివ్యూల్లో కూడా నా నటనను ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు. ఈ ప్రశంసలు నాకు ఆనందంతో పాటు మరింత బాధ్యతను కూడా పెంచాయి. ఇకపై ఇంకా మంచి కథలు, మంచి పాత్రలు ఎంపిక చేసుకోవాలనే బాధ్యతను గుర్తు చేశాయి.
-అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నాగార్జున గారు వేదికపై నా నటన గురించి ప్రత్యేకంగా మాట్లాడటం నాకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇచ్చింది.
ఈ సినిమా చూసిన తర్వాత మీ అమ్మానాన్నల స్పందన ఎలా ఉంది?
- అమ్మగారు నాకు ఫోన్ చేశారు. తనకు సినిమా చాలా నచ్చింది. నా నటన కూడా ఎంతో బాగా అనిపించిందన్నారు. అయితే నా పాత్ర ముగింపు చూసి ఒక తల్లిగా చాలా ఎమోషనల్ అయ్యారు. అలాంటి ముగింపును ఏ తల్లి కూడా కోరుకోదు కదా. 'భారతి' పాత్రతో ఆమె చాలా భావోద్వేగానికి గురయ్యారు. మా పేరెంట్స్ నా నటనపై చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు.
అఖిల్ గారితో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది?
ఇది 'లెనిన్-భారతి' ప్రేమకథ. అందుకే మా ఇద్దరి పాత్రలు తెరపై చాలా సహజంగా కనిపించేలా ప్రతి సన్నివేశంపై ఎంతో శ్రద్ధ పెట్టి పనిచేశాం. అఖిల్ చాలా అద్భుతమైన డ్యాన్సర్, పెర్ఫార్మర్. ఈ సినిమాలో ఆయన నటన అద్భుతం. ఆయనకు ఇలాంటి విజయాలు మరెన్నో రావాలని కోరుకుంటున్నాను.
భవిష్యత్తులో ఎలాంటి పాత్రలు చేయాలనుకుంటున్నారు?
లార్జర్ దాన్ లైఫ్ సినిమాల్లో మహారాణి, యువరాణి పాత్రలు చేయాలని ఉంది. అలాంటి చిత్రాల విషయంలో రాజమౌళి గారు మాస్టర్. ఎప్పుడో ఒక రోజు ఆయన దర్శకత్వంలో నటించాలని నా కోరిక.
మహిళా ప్రధాన చిత్రాలు చేయాలనే ఆసక్తి ఉందా?
'మా ఇంటి బంగారం' సినిమా చూసిన తర్వాత నిజంగా 'వావ్' అనిపించింది. సమంత గారు అద్భుతంగా నటించారు. మాలాంటి కొత్త నటీమణులకు ఆమె ఒక దారి చూపించారు. అవకాశం వస్తే అలాంటి మహిళా ప్రధాన పాత్రలు కూడా చేయాలని ఉంది.
ప్రస్తుతం చేస్తున్న సినిమాల గురించి?
ప్రస్తుతం శివకార్తికేయన్తో 'సీయోన్' సినిమా చేస్తున్నాను. షూటింగ్ దశలో ఉంది. మరో కొన్ని ప్రాజెక్టులు కూడా ఉన్నాయి. వాటి వివరాలు త్వరలోనే వెల్లడిస్తాం. అలాగే తెలుగులో కూడా కథలు వింటున్నాను. మనసుకు నచ్చే పాత్ర అయితే తప్పకుండా చేస్తాను.
భార్య కాపురానికి రావాలని... అత్త చెప్పిందని కన్నతల్లిపై కొడుకు విషయ ప్రయోగం
ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఆగ్రా జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. తన భార్యను కాపురానికి తీసుకొచ్చేందుకు ఓ కుమారుడు ఏకంగా కన్నతల్లిపైనే విష ప్రయోగం చేశారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ అమానవీయ ఘటన వివరాలను పరిశీలిస్తే, అత్త చెప్పిందని ఆహారంలో విషం కలిపి తల్లికి తినిపించాడు. ప్రస్తుతం బాధితురాలు ఆసుపత్రిలో ప్రాణాపాయ స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతుండగా, నిందితుడైన కొడుకును పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని జొమాటో బోయ్తో పోలిక, బేగం బజార్ పోలీసు స్టేషనుకి నాగార్జున యాదవ్
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన వైసిపి అధికార ప్రతినిధి నాగార్జున యాదవ్ను బేగం బజార్ పోలీసు స్టేషనుకి తరలించారు. తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిపై నాగార్జున చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారాన్ని రేపాయి. దీనితో తెలంగాణ పోలీసులు నేరుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని గుంటూరు జిల్లాలో నాగార్జున యాదవ్ ఇంటికి వచ్చి అరెస్ట్ చేసారు. అనంతరం అతడిని తెలంగాణలోని బేగం బజార్ పోలీసు స్టేషనుకి తరలించారు. ఇటీవల ఓ టీవీ డిబేట్లో నాగార్జున యాదవ్ మాట్లాడుతూ... రేవంత్ రెడ్డిని జొమాటో డెలివరీ బోయ్తో పోల్చారు. దాంతో టీవీ డిబేట్ వ్యాఖ్యాత... మీరలా వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడకూడదు అనడంతో... సారీ అండి.
ఏలేరు జలాశయంపై ఎల్ నినో ప్రభావం.. నీళ్ల కోసం వేచి చూస్తున్న రైతులు
వర్షాభావం కారణంగా ఏలేరు జలాశయం దాని పూర్తి సామర్థ్యం మేరకు నిండకపోవడంతో, ఈ ప్రాజెక్టుపై ఎల్ నినో ప్రభావం పడింది. నీటి కొరత దృష్ట్యా, ఈసారి వరికి బదులుగా ప్రత్యామ్నాయ పంటలను సాగు చేయాలని వ్యవసాయ శాఖ అధికారులు రైతులకు సూచించారు. అయినప్పటికీ, చాలా మంది రైతులు వరి పంటనే సాగు చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే, ఈ ప్రాజెక్టు పరిధిలోని ఆయకట్టు 60,000 ఎకరాలకు విస్తరించి ఉంది.
రూ.100 ఎగ్గొట్టేందుకు... హైదరాబాద్లో రాపిడో రైడర్కు వేధింపులు.. (వీడియో)
హైదరాబాద్ నగరంలో ఓ యువతి ర్యాపిడో డ్రైవర్ను వేధించారు. రైడర్కు ఇవ్వాల్సిన రూ.100 ఎగ్గొట్టేందుకు ఈ దారుణానికి పాల్పడింది. పైగా, రైడర్కు డబ్బులు ఇవ్వకుండా బూతులు తిడుతూ, వేధింపుల దొంగ కేసు పెడతానంటూ ఆ మహిళ బెదిరింపులకు పాల్పడింది. దీంతో అప్రమత్తమైన ఆ రైడర్... మహిళా ప్రయాణికురాలి నిర్వాకాన్ని మొబైల్లో రికార్డు చేస్తూ ప్రశాంతంగా ప్రశ్నించాడు. డబ్బులు ఇవ్వకుండా పారిపోతుండటంతో మహిళను వెంబడిస్తూ, పోలీస్ స్టేషన్కు రావాలంటూ రైడర్ డిమాండ్ చేశాడు. ఈ సంఘటనపై రైడర్ తీసిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. మహిళ ప్రవర్తనపై నెటిజన్లు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
హైవేపై నిలిచి వున్న లారీ.. నిద్రిస్తున్న డ్రైవర్.. 350 లీటర్ల డీజిల్ గోవిందా
కోదాడ-హైదరాబాద్ జాతీయ రహదారిపై ఒక షాకింగ్ ఘటన చోటుచేసుకుంది. హైవేపై లారీని నిలిచి వుంచి డ్రైవర్ నిద్రిస్తుండగా, గుర్తు తెలియని దుండగులు దాదాపు 350 లీటర్ల డీజిల్ను దోచుకున్నారు. దుర్గా హోటల్ సమీపంలో లారీని నిలిపి ఉంచినప్పుడు ఈ ఘటన జరిగింది. బాధితుడి కథనం ప్రకారం, దుండగులు ఇనుప రాడ్లను ఉపయోగించి లారీ డీజిల్ ట్యాంక్ను పగలగొట్టి, సుమారు 350 లీటర్ల డీజిల్ను దొంగిలించారు. అపహరించిన డీజిల్ను AP30A1377 రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ కలిగిన కారులో దాచి ఉంచారని డ్రైవర్ ఆరోపించారు.
Acidity, అసిడిటీ తగ్గించుకోవడానికి చిట్కాలు
కొంతమంది అజీర్ణ సమస్యతో సతమతమవుతుంటారు. తిన్నది జీర్ణం కాదు. కడుపు ఉబ్బరంగా ఉంటుంది. ఛాతిలో నొప్పి కలిగినట్టుగా ఉంటుంది. నోటి నుంచి దుర్వాసన, పొడి దగ్గు, ఆయాసం తదితర లక్షణాలు కనిపిస్తుంటాయి. ఇలాంటివన్నీ అసిడిటీ లక్షణాలు. అయితే అసిడిటీని తగ్గించుకునేందుకు మన ఇంట్లో ఉన్న సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలు చాలు. వాటితో అసిడిటీని ఎలా తగ్గించుకోవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ప్రతి రోజూ ఉదయాన్నే పరగడుపునే నాలుగైదు పుదీనా ఆకులను నమిలి మింగుతుంటే అందులోని ఔషధ గుణాలు అసిడిటీని తగ్గిస్తాయి. భోజనం తర్వాత పుదీనా ఆకుల రసాన్ని నీటిలో కలుపుకుని తాగినా అసిడిటీ నుంచి బయట పడవచ్చు.
బీపీ, మధుమేహం వున్నవారు చియా సీడ్స్ నీటితో సేవిస్తే...?
చియా సీడ్స్. ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే గింజలలో ఇవి కూడా ఒకటి. చియా సీడ్స్ కాస్తంత నీటిలో ఓ గంటపాటు నానబెట్టి ఆ నీటిలో కొద్దిగా నిమ్మరసం కలుపుకుని తాగుతుంటే బీపీ, మధుమేహం వంటివి అదుపులో వుంటాయి. చియా గింజలను తీసుకుంటుంటే అధిక బరువును వదిలించుకోవడంలో ఎంతో ప్రయోజనకరంగా వుంటాయి. చియా గింజల వల్ల కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. చియా విత్తనాలలో వున్న యాంటీఆక్సిడెంట్లు మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గించి అనేక వ్యాధులను దరిచేరనీయవు. చియా గింజల్లో ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉండటం వల్ల వీటిని తింటుంటే ఆకలిగా అనిపించదు.
పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా? అదసలు ఆరోగ్యకరమేనా?
చాలామందికి పన్నీర్ రకరకాల వంటల్లో కలిపి తినడం అంటే బాగా ఇష్టం. ఇక చపాతీల్లోకి అయితే పన్నీర్ కూరను చేసుకుని లాగించేస్తుంటారు. ఐతే ఈ పన్నీర్ తినడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుందా లేదా అనేది మనం ఎలాంటి పన్నీర్ తింటున్నాం, ఎంత పరిమాణంలో తింటున్నాం అనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. పన్నీర్ శరీరానికి ఆరోగ్యకరమే, కానీ కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించకపోతే అది అనారోగ్యానికి దారితీయవచ్చు.
ఈ పండ్లు తిన్న వెంటనే మంచినీళ్లు తాగరాదు, ఎందుకు?
పండ్లు శరీరానికి శక్తిని, పోషకాలను అందిస్తాయి. కానీ కొన్ని పండ్లను తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగడం వల్ల కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి. అలాంటి పండ్లు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. అరటిపండులో మాంగనీస్, గ్లూకోజ్ పోషకాలు ఉంటాయి కనుక దాన్ని తిన్న వెంటనే నీళ్లు తాగకూడదు. పుచ్చకాయ తిన్న వెంటనే నీరు తాగడం వల్ల జీర్ణ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. మామిడిపండ్లు తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థపై ప్రభావం పడుతుంది. బొప్పాయి తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగడం వల్ల డయేరియా వచ్చే అవకాశం ఉంది. పైనాపిల్ తిన్న తర్వాత నీళ్లు తాగితే అందులోని బ్రోమెలైన్ అనే ఎంజైమ్ వల్ల కడుపులో సమస్యలు వస్తాయి.
ఈ ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవం సందర్భంగా కాలిఫోర్నియా బాదంపప్పులతో మీ చర్మం కాంతివంతం
ప్రపంచ చర్మ ఆరోగ్య దినోత్సవాన్ని మెరుగైన జ్ఞానం, మెరుగైన చర్మ ఆరోగ్యం అనే ఇతివృత్తంతో జూలై 8న ప్రపంచం జరుపుకుంటుంది. ఆరోగ్యకరమైన చర్మానికి దోహదపడే కారకాలను అర్థం చేసుకోవడం యొక్క ప్రాముఖ్యతను ఇది నొక్కి చెబుతోంది. కాలుష్యం వంటి బాహ్య కారకాల నుండి చర్మాన్ని రక్షించడంలో చర్మ సంరక్షణ కీలకపాత్ర పోషించినప్పటికీ, ఆరోగ్యకరమైన, కాంతివంతమైన రీతిలో చర్మాన్ని కాపాడుకోవడానికి మీరు మీ శరీరానికి పోషణను ఎలా అందిస్తున్నారన్నది కూడా అంతే ముఖ్యం.