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దివాన కథ ఓ యాంకర్ ను చూసి రాసుకున్నా - డైరెక్టర్ శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి
శుభం సినిమాతో మంచి విజయాన్ని అందుకున్న యంగ్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ హర్షిత్ రెడ్డి హీరోగా నటిస్తున్న కొత్త సినిమా "దీవాన". ఈ చిత్రాన్ని అర్హ మీడియా, వీ స్టూడియోస్ బ్యానర్ పై వాసుదేవ్ కొప్పినేని, శ్రీదేవి కార్యంపూడి నిర్మిస్తున్నారు. ఈ బ్యూటిఫుల్ లవ్ స్టోరీతో హీరోయిన్ స్మేహ మణిమేగలై, దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి పరిచయం కానున్నారు. "దీవాన" సినిమా గీతా ఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ద్వారా ఈ నెల 19న ప్రపంచ వ్యాప్తంగా గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు వస్తోంది. ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో దర్శకుడు శ్రీకాంత్ సంగిశెట్టి మూవీ హైలైట్స్ తెలిపారు.
Deewana – Srikanth Sangisetti
• పదేళ్ల కిందట వచ్చిన ప్రయోగాత్మక చిత్రం మిణుగురులు చిత్రానికి అసిస్టెంట్ గా పనిచేశా. ఆ చిత్రానికి నంది అవార్డు కూడా వచ్చింది. ఆస్కార్ లైబ్రరీలో ఆ స్క్రిప్ట్ భద్రపరిచారు. పదేళ్లకుపైగా ఓ కార్పొరేట్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేశాను. చిన్న చిన్న డెమో ఫిల్మ్స్, సాంగ్స్, షార్ట్స్ ఫిల్మ్స చేసేవాణ్ని. సినిమాలు, ఇంటర్వ్యూలు చూసి సినిమా గురించి నేర్చుకున్నా. షార్ట్స్, కలర్ ఫాలెట్ ఏవీ నేర్చుకోలేదు. సినిమా చూస్తూ సినిమాను ఎంజాయ్ చేసేవాణ్ని. సినిమా నచ్చకపోతే బాగా తిట్టేవాణ్ని. చెత్త రైటింగ్ కు అవకాశం వచ్చింది. నాకెందుకు అవకాశం రాలేదనుకునేవాణ్ని. ఒక రకమైన ప్రస్టేషన్ ఉండేది. నా కథలన్నీ గొప్పగా ఉంటాయి. వాటన్నింటిని తెరపై చూడాలని ఉండేది. చూసినవాళ్లంతా ఎవర్రా ఈ సినిమా తీసిందని గొప్పగా మాట్లాడుకోవాలి. అదే నా మైండ్ లో రన్ అవుతూ ఉండేది. నేను 10 గంటలు కూర్చొని ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడల్లా నా మైండ్ లో మొత్తం సినిమానే రన్ అవుతూ ఉండేది. జాబ్ లో ప్రమోషన్స్ కూడా వద్దనుకునేవాణ్ని. ఎందుకంటే ఆ పని నాకు నచ్చేది కాదు. నాకు మ్యాథ్స్ రాదు, సాప్ట్ వేర్ రాదు. ఎక్సెల్ రాదు, నాకు వచ్చింది కలలు కనడం. ఎన్నేళ్లైనా కూడా నాకు ఇప్పుడే పుట్టిన కలగా ఉండేది. ఉద్యోగం చేసేటప్పుడు 2019 డిసెంబర్ లో ఒక ఆలోచన వచ్చింది. ఇన్వెస్టిగేషన్ డ్రామా అది. అయితే జాబ్, సినిమా రెండు ఛాలెంజ్. జాబ్ లో ఏంట్రీ లెవల్ లోనే ఉండేవాణ్ని. సినిమా కోసం ఒకసారి జాబ్ మానేసి నా భార్యను బాగా కష్టపెట్టా. ఆ తర్వాత అర్థమైంది జాబ్ మానేయడం ఇంపాజిబబుల్ అనుకున్నా. కొవిడ్ సమయంలో మా నాన్న అనారోగ్యం వల్ల ఉద్యోగం మానేయాల్సి వచ్చింది. ఓటీటీకి సూట్ అయ్యే కథతో తిరుగుతుండేవాణ్ని.
• దివాన కథ జెమిని టీవీలో ఓ యాంకర్ ను చూసి రాసుకున్నా. ఆమె రోజూ టీవీలో వచ్చేంది. ఎంబీఏ పూర్తి చేశాక జాబ్ కోసం ప్రయత్నించకుండా సినిమా కోసం ఆగిపోయా. పొద్దున లేస్తే టీవీ చూస్తుండగా యాంకర్ కనిపించింది. వెళ్లి ఆ అమ్మాయిని కలిస్తే ఎట్లుండది, కలిస్తే ఏమవ్వొచ్చు, గుర్తుతెలియని వ్యక్తి వెళ్లి కలిస్తే ఏం జరుగుతుందనే ఆలోచన తట్టింది. దీంట్లో ఏమోషనల్ ప్లస్ కమర్షియల్ కథ ఉంది. ఇది రాయాలని అనుకున్నా.
• నా దగ్గర ఏదీ ఉంటే దానిపై కథగా రాసుకునేవాణ్ని. నాకొచ్చి ఆలోచన మరిచిపోకముందే దాన్ని రాసుకోవాలనిపించేది. పేపర్ దొరక్కపోతే అగ్గిపెట్టే ముక్కపై కూడా రాసుకున్నా. ఒకసారి కథ పూర్తిగా వచ్చాక సిస్టమ్ పై కూర్చొని ఆ కథలోని పాత్రల గురించి రాసుకునేవాణ్ని. దాదాపు ఆరేడు నెలలు పట్టేది. అట్ల ఈ కథ 10 డ్రాప్ట్స్ వరకు రాశాను. మొదటి డ్రాప్ట్స్ 12 ఏళ్ల కిందటే రాశాను.
• పెద్ద నిర్మాతలను కలిసే అవకాశం దొరకలేదు. చిన్న నిర్మాతలను కలిసి కథ చెప్పినప్పుడు వాళ్లేదో చెప్పేవాళ్లు. వాళ్లు మార్కెట్ లో ఉన్న నిర్మాతలు. నేనేమో ఇంట్లో ఉండేవాణ్ని. వాళ్ల ఇన్ పుట్స్ తో కూడా మరింత డెవలప్ చేసేవాణ్ని. ఎవరికి కథ చెప్పినా ఆ మార్పులతో మరింత డెవలప్ చేసేవాణ్ని. రెండేళ్లలో టోటల్ గా కథ మొత్తం సెట్ అయిపోయింది.
• ఒక నిర్మాత కోటి రూపాయల్లో తీద్దామని చెప్పారు. ఆ నిర్మాతకు హర్షిత్ రెడ్డి పరిచయం. అప్పటికి మెయిల్ రాలేదు. మెయిల్ డైరెక్టర్ ఉదయ్ నా ఫ్రెండ్. తనతో చెప్పించా. పైనల్ గా హర్షిత్ వచ్చి కథ విన్నడు. ఇది కొంచెం 90నాటి లవ్ స్టోరీలా అనిపిస్తుంది. నేను ఎలా ఉంటనో అలానే తీశా. ప్రతి మనిషిని టార్గెట్ చేసి తీసిన సినిమా దివాన. లవ్, ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్ ఎమోషన్స్ బాగా నచ్చుతాయి.
• సినిమా వచ్చిందో లేదో తెలియడం కన్నా...నెగిటివ్ కామెంట్స్ ఏమైనా వస్తున్నాయా అని చూస్తుంటా. ఏవరన్నా రియాక్ట్ అవుతున్నారా లేదో చూస్తా. నా సినిమా చూసి తిట్టుకున్నా హ్యాపీ. వాళ్ల రియాక్షన్ నాకు ఇంపార్టెంట్. ఫేక్ కామెంట్స్ చూస్తే చాలా కోపం వస్తుంది.
• సినిమా ఇండస్ట్రీ చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది. చాలా మంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్లు, రైటర్లు డైరెక్టర్ల కంటే టాలెంట్ గా ఉంటారు. మనమే టాలెంట్ అనుకుంటే వాళ్లు మనకంటే జీనియస్. తరుణ్ భాస్కర్, త్రివిక్రమ్ లాంటి వాళ్లు. మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఈశ్వర్ నేను కలిసి సినిమాలకు వెళ్లేవాళ్లం. ఈశ్వర్ సొంతగా నేర్చుకునేవాడు. నా కథలు ఈశ్వర్ కు చెప్పేవాణ్ని. అరవింద్ సర్ ఒకే అన్నాక అప్పుడు చెప్పా. బాగా రాశావు అన్నాడు. డెమో కోసం మ్యూజిక్ చేయిస్తే చెత్తగా చేశాడు. తిట్టా. ఒకసారి పక్కకు వెళ్లని చెప్పి మళ్లీ మ్యూజిక్ కొట్టాడు. అద్భుతంగా వచ్చింది. అరవింద్ సర్ టీమ్ కూడా బాగా నచ్చింది. కాపీ కొట్టాడా, ఇన్సిపిరేషన్ అనేది వాళ్లకు తెలియదు కదా. మన బడ్జెట్ లో డెమోకు మనోడు తప్ప ఇంకా ఎవరు రారు. ఇక సినిమాకు పాటలు చేయడం మొదలుపెట్టాం. చాలా రోజుల తర్వాత ఈశ్వర్ పాటలను ఒకే చేశారు.
ఇరాన్తో ఒప్పందం ఫైనల్ కాదు.. మాకు నచ్చకుంటే మళ్లీ దాడులు చేస్తాం : ట్రంప్
పశ్చిమాసియాలో శాంతి నెలకొనేందుకు ఇరాన్తో కుదుర్చుకునే ఒప్పందం ఫైనల్ కాదని, తమకు నచ్చకుంటే మళ్లీ దాడులు చేస్తామని అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఇదే అంశంపై ఆయన మాట్లాడుతూ, ఇరాన్తో తాము చేసుకోబోయేది కేవలం ఒక అవగాహన మాత్రమేనని, అదే ఫైనల్ కాదన్నారు. ఒకవేళ అందులోని అంశాలు తమకు నచ్చకున్నా, ఇరాన్ తీరు నచ్చకున్నా ఆ దేశంపై మళ్లీ బాంబుల వర్షం కురిపిస్తామని ఆయన తెలిపారు.
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మైసూర్ ఆస్పత్రిలో ఒకే రోజు 11 మంది రోగులు మృతి? ఎలా?
మైసూర్లోని జయదేవ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ కార్డియోవాస్కులర్ సైన్సెస్ అండ్ రీసెర్చ్లో చికిత్స పొందుతున్న 11 మంది రోగులు ఒకే రోజు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ ఘటనతో అక్కడ చికిత్స పొందుతున్న రోగులు, వారి కుటుంబ సభ్యులలో ఆందోళన నెలకొంది. సాధారణంగా ఈ ఇన్స్టిట్యూట్లో సగటున ఆరుగురు రోగులు మరణిస్తుంటారు. ఈ సంఖ్య అంతర్జాతీయంగా ఆమోదయోగ్యమైన పరిధిలోనే ఉంటుంది. అయితే, ఇన్స్టిట్యూట్లో సంభవించిన మరణాలు అసాధారణమైనవని ఇన్స్టిట్యూట్ మెడికల్ సూపరింటెండెంట్ డాక్టర్ కె.ఎస్. సదానంద విలేకరుల సమావేశంలో ధృవీకరించారు.
బుక్కరాయసముద్రంలో ఏటీఎం చోరీ.. పోలీస్ స్టేషన్ పక్కనే వున్నా?
అనంతపురం జిల్లా బుక్కరాయసముద్రంలో ఒక ఏటీఎం చోరీ ఘటన వెలుగుచూసింది. తాడిపత్రి ప్రధాన రహదారిపై ఉన్న స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏటీఎం కేంద్రంలోకి చొరబడిన గుర్తుతెలియని దుండగులు, అక్కడి అద్దాలను పగలగొట్టి ఏటీఎం యంత్రాన్ని, దాని బ్యాటరీలను అపహరించారు. ఆ ప్రాంతం రద్దీగా ఉండి, సుమారు 100 మీటర్ల దూరంలోనే పోలీస్ స్టేషన్ ఉన్నప్పటికీ ఈ చోరీ ఎవరికీ తెలియకుండా జరగడం స్థానికులలో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. కొద్ది గంటల వ్యవధిలోనే, సింగనమల మండలం అకులేడు గ్రామం శివార్లలో దొంగిలించిన ఏటీఎం పరికరాల భాగాలు పడి ఉండగా గుర్తించారు. దొంగతనం చేసిన తర్వాత నిందితులు ఆ పరికరాలను అక్కడ పడేసి ఉంటారని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
సైకో జగన్వి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ : మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ధ్వజం
వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డిపై ఏపీ రాష్ట్ర మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తీవ్ర స్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. సైకో జగన్వి డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ అని ఆరోపించారు. అందుకే మెగా డీఎస్సీపై పదేపదే అసత్య ఆరోపణలు చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. ఇదే అంశంపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు మాట్లాడుతూ, డీఎస్సీపై మంత్రి నారా లోకేశ్ విసిరిన సవాల్ను జగన్ స్వీకరించి చర్చకు రావాలని డిమాండ్ చేశారు.
పిస్తా పప్పులు ఎందుకు తినాలి?
పిస్తా పప్పును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల ఇది శరీరానికి విటమిన్-ఇను సమృద్ధిగా అందిస్తుంది. ఇది చర్మాన్ని మృదువుగా ఉంచడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. చర్మాన్ని ముడతల సమస్య నుండి కాపాడి సంరక్షిస్తుంది. పిస్తా పప్పు తింటే కలిగే ఇతర ప్రయోజనాలు తెలుసుకుందాము. పిస్తా పప్పును తింటే కంటి సమస్యలతో బాధపడేవారికి సమస్య నుంచి దూరం చేస్తుంది. శరీరంలోని ఊపిరితిత్తులకు, ఇతర శరీర అవయవాలకు ప్రాణ వాయువుని చేరవేయడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి, శరీరాన్ని ఇన్ఫెక్షన్లకు దూరంగా ఉంచుతుంది. పిస్తాపప్పులో పీచు పదార్థం సమృద్దిగా వుండటం వల్ల జీర్ణక్రియలు సాఫీగా జరిగి శరీరంలోని వ్యర్థాలు బయటకు విసర్జింపబడతాయి.
యూరిక్ యాసిడ్: తగ్గించుకునే మార్గాలు
యూరిక్ యాసిడ్. ఇటీవలి కాలంలో ఈ సమస్యతో సతమతం అయ్యేవారు ఎక్కువవుతున్నారు. శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను సహజంగా ఎలా తగ్గించవచ్చో తెలుసుకుందాము. ఒక గ్లాసు నీటిలో అర టీస్పూన్ బేకింగ్ సోడా కలిపి త్రాగాలి ఆహారంలో విటమిన్ సి అధికంగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలను చేర్చాలి. ఎక్కువ నీరు తాగడం వల్ల కిడ్నీలు యూరిక్ యాసిడ్ను వేగంగా బయటకు పంపుతాయి ఎక్కువ ఫైబర్ తినడం వల్ల శరీరంలో యూరిక్ యాసిడ్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది అధిక ప్రోటీన్ ఆహారం మానుకోవాలి. తక్కువ కొవ్వు పాల ఉత్పత్తులను ఎంచుకోవాలి.
కేన్సర్ను నిరోధించే మామిడి పండ్లు, ఎలాగ?
పండ్లలో రారాజు మామిడి. ప్రస్తుతం మామిడి పండ్లు మార్కెట్లోకి వచ్చేసాయి. ఈ పండును తింటే కలిగే ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మామిడిలోని యాంటీఆక్సిడెంట్లు పెద్దప్రేగు క్యాన్సర్, లుకేమియా, ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్, రొమ్ము క్యాన్సర్ నుండి శరీరాన్ని రక్షిస్తాయి. మామిడిలో ఉండే విటమిన్ ఎ, బీటా కెరోటిన్ కంటి ఆరోగ్యం, దృష్టిని మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి పండ్లలోని విటమిన్ సి, ఫైబర్, పెక్టిన్ అధిక కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిని నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. మామిడి గుజ్జును ముఖానికి అప్లై చేస్తుంటే చర్మరంధ్రాలు చర్మాన్ని పునరుజ్జీవింపజేస్తాయి, మొటిమలు తగ్గుతాయి. మామిడి పండ్లలోని ఎంజైమ్లు జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తాయి.
వామ్మో.. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ ... వైద్యులేమంటున్నారు...
సాధారణంగా రొమ్ము కేన్సర్ మహిళలో అధికంగా వస్తుంది. కానీ, ఇపుడు పురుషుల్లో కూడా ఈ వ్యాధిని వైద్యులు గుర్తించారు. హాలీవుడ్ నటుడు, మాజీ ప్రొఫెషనల్ రెజ్లర్ టైలర్ మేన్ తనకు రొమ్ము కేన్సర్ ఉందని వెల్లడించి, ప్రతి ఒక్కరినీ షాక్కు గురిచేశారు. ప్రస్తుతం తాను కీమోథెరఫీ చికిత్స చేయించుకుంటున్నట్టు తెలిపారు. పురుషుల్లోనూ రొమ్ము కేన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు లేకపోలేదని తన ఉదంతం నిర్ధారణ అయిందని ఆయన చెప్పుకొచ్చారు.
పనస విత్తనాలులో దాగి వున్న ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?
తొలకరి జల్లులు ప్రారంభం కాగానే మార్కెట్లలోకి క్రమంగా మామిడి పళ్ల స్థానంలో పనస కాయలు వచ్చేస్తాయి. పనస పండ్లు ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి. వీటితో పాటు పనస తొనల్లో వుండే పనస విత్తనాలలో ప్రోటీన్లు, ఫైబర్, విటమిన్లు, మినరల్స్ వుంటాయి. పనస విత్తనాలు తింటుంటే మానసిక ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. ఇంకా ఏమేమి ప్రయోజనాలు వున్నాయో తెలుసుకుందాము. పనస విత్తనాల్లో వుండే అధిక ఫైబర్ స్థాయిలు జీర్ణ సమస్యలను నివారించి ఆరోగ్యవంతంగా చేస్తుంది. పనస విత్తనాలు తింటుంటే దీర్ఘ కాలిక వ్యాధులు రాకుండా అడ్డుకోగల వ్యాధినిరోధక శక్తి ఒనగూరుతుంది. వీటిలో వుండే పొటాషియం, ఫైబర్ వల్ల గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి.