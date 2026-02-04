బుధవారం, 4 ఫిబ్రవరి 2026
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 4 ఫిబ్రవరి 2026 (11:16 IST)

Allu Sirish: దుబాయ్‌లో శిరీష్ ప్రీ-వెడ్డింగ్ షూట్‌లో ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్

Allu Sirish pre wedding party
అల్లు అర్జున్ సోదరుడు శిరీష్ పెండ్లి నిశ్చమయిన విషయం తెలిసిందే. నయనిక రెడ్డి తో మార్చి 6న  వివాహం  జరగబోతోంది. ఈ సందర్భంగా ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ ను దుబాయ్ నిర్వహించినట్లు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ లు కనిపిస్తున్నాయి. బోట్ లో షాంపెయిన్ బాటిల్ ఓపెన్ చేస్తూ ఛీర్స్ చెబుతూ అల్లు అర్జున్ కూడా తన భార్య స్నేహారెడ్డితో కనిపించి అభిమానులను అలరించాడు. పరిమిత సభ్యులతో జరిగిన ఈ వేడుక అందరినీ కనువిందు చేస్తోంది.
 
కాగా, ఈ దుబాయ్ పార్టీలో సోఫీ చౌదరి, సహీబా బాలి వంటి బి-టౌన్ సెలబ్రిటీలు స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచారు. శిరీష్‌తో కలిసి వారు దిగిన ఫోటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా షేర్ అవ్వడంతో బాలీవుడ్ సర్కిల్స్‌లో కూడా ఈ పెళ్లి గురించిన చర్చ మొదలైంది. దీనికి కారణం కూడా వుందనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి.. గీతా ఆర్ట్స్ బ్యానర్‌ను హిందీలో గ్రాండ్‌గా లాంచ్ చేసే బాధ్యతను శిరీష్ చేతిలో అల్లు అరవింద్ పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది. శిరీష్ కు మార్కెటింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం. నార్త్ ఇండియాలో అల్లు అర్జున్ క్రేజ్ ను ద్రుష్టిలో పెట్టుకుని ప్రొడక్షన్ హౌస్‌ను ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని శిరీష్ భావిస్తున్నారని ట్రేడ్ వర్గాలు అభిప్రాయపడుతున్నాయి.

మా బలగాల్లో సత్తా లేదు... బలూచిస్తాన్ వేర్పాటువాదుల చేతిలో ఓడిపోయాం.. పాకిస్తాన్

మా బలగాల్లో సత్తా లేదు... బలూచిస్తాన్ వేర్పాటువాదుల చేతిలో ఓడిపోయాం.. పాకిస్తాన్పాకిస్తాన్ రక్షణ మంత్రి ఖవాజా ఆసిఫ్ తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు పెను ప్రకంపనలు సృష్టిస్తున్నాయి. పాకిస్తాన్ బలగాలు మానసికంగా అలసిపోయాయని, మానసిక వైఫల్యంతో బాధపడుతున్నాయని, ఫలితంగా బలగాల్లో సత్తా తగ్గిపోయిందని అన్నారు. ఈ కారణంగానే బలూచిస్తాన్ వేర్పాటువాదులను సమర్థవంతంగా అడ్డుకోలేకపోయామని చెప్పారు.

ఆన్‌లైన్ గేమ్స్ ఆడొద్దన్న తల్లిదండ్రులు.. 9వ ఫ్లోర్ నుంచి దూకేసిన అక్కా చెల్లెళ్లు

ఆన్‌లైన్ గేమ్స్ ఆడొద్దన్న తల్లిదండ్రులు.. 9వ ఫ్లోర్ నుంచి దూకేసిన అక్కా చెల్లెళ్లుఆన్‌లైన్ గేమ్స్ ఆడొద్దన్నందుకు ముగ్గురు అక్కాచెల్లెళ్లు తొమ్మిదో అంతస్తు నుంచి కిందకు దూకేసి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. సంచలనంగా మారిన ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ఘజియాబాద్ నగరంలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం... ఘజియాబాద్ నగరంలోని రెసిడెన్షియల్‌ టౌన్‌షిప్‌లో నివసిస్తున్న ఓ కుటుంబానికి చెందిన ముగ్గురు తోబుట్టువులు (12,14,16 ఏళ్ల వయసు) కలిసిమెలిసి ఉండేవారు. అయితే కరోనా సమయంలో వారికి ఫోన్ చూడటం అలవాటైంది. తర్వాత ఆన్‌లైన్ గేమ్స్ ఆడటం వ్యసనంగా మారిపోయింది.

TGSRTC : బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ గోవా టూర్ ప్యాకేజీని ప్రారంభించిన టీజీఎస్ఆర్టీసీ

TGSRTC : బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ గోవా టూర్ ప్యాకేజీని ప్రారంభించిన టీజీఎస్ఆర్టీసీఫిబ్రవరి రెండవ వారంలో వరుస సెలవులు వస్తున్నందున, తెలంగాణ రాష్ట్ర రోడ్డు రవాణా సంస్థ సాధారణ ప్రయాణికులను లక్ష్యంగా చేసుకుని కొత్త పర్యాటక ప్యాకేజీలను ప్రవేశపెట్టింది. భద్రత లేదా సౌకర్యంపై రాజీ పడకుండా విశ్రాంతి, తీర్థయాత్ర ప్రయాణాన్ని సరసమైనదిగా చేయడానికి ఈ ప్యాకేజీ ఉపయోగపడుతుందని టీజీఎస్సార్టీసీ తెలిపింది. ఇందులో అత్యంత ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లలో ఒకటి గోవా, హంపి, తుల్జాపూర్‌లను కవర్ చేసే నాలుగు పగలు, మూడు రాత్రుల పర్యటన కేవలం మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలతో ఉంటుంది.

నిద్రపోతున్నట్టు నటిస్తూ.. తోటి ప్రయాణికురాలికి లైంగిక వేధింపులు.. దోషిగా తేల్చిన యూఎస్ కోర్టు

నిద్రపోతున్నట్టు నటిస్తూ.. తోటి ప్రయాణికురాలికి లైంగిక వేధింపులు.. దోషిగా తేల్చిన యూఎస్ కోర్టువిమానంలో ప్రయాణిస్తున్న ఓ భారతీయ ప్రయాణికులు నిద్రపోతున్నట్టు నటిస్తూ తోటి ప్రయాణికురాలిపై అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన కేసులో అమెరికా కోర్టు ఆ ప్రయాణికుడుని దోషిగా తేల్చింది. తాజాగా వెల్లడైన వివరాల మేరకు.. వరుణ్‌ అరోరా (38) అనే వ్యక్తి అమెరికాలో అక్రమంగా నివాసం ఉంటున్నాడు. 2024 ఆగస్టులో రోడ్‌ ఐలాండ్‌ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి రోనాల్డ్‌ రీగన్‌ వాషింగ్టన్‌ విమానాశ్రయానికి వెళ్లాడు.

Bill Gates: ఫిబ్రవరి 18న అమరావతిని సందర్శించనున్న మైకోసాఫ్ట్ చీఫ్ బిల్ గేట్స్

Bill Gates: ఫిబ్రవరి 18న అమరావతిని సందర్శించనున్న మైకోసాఫ్ట్ చీఫ్ బిల్ గేట్స్మైక్రోసాఫ్ట్ వ్యవస్థాపకుడు బిల్ గేట్స్ ఫిబ్రవరి 18న అమరావతిని సందర్శించి, రాష్ట్రానికి సంబంధించిన వివిధ అంశాలపై చర్చించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడును కలిసే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్య సంరక్షణ, వ్యవసాయం, విద్య రంగాలలో మెరుగైన ఫలితాలను సాధించడానికి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత సాంకేతికతను ఉపయోగించుకోవడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత ఏడాది మార్చిలో బిల్ అండ్ మెలిండా గేట్స్ ఫౌండేషన్‌తో ఒక అవగాహన ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది.

కివి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

కివి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?సీజన్‌కు తగినట్లుగా వచ్చే పండ్లను వదిలిపెట్టకుండా తినేయాలి. వీటిలో కివీ పండ్లు కూడా వున్నాయి. వీటిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కివీ పండ్లను తింటుంటే రక్తసరఫరా మెరుగుపడుతుంది. వీటిని తింటే ప్రాణాంతక వ్యాధులైన కాలేయ, చర్మ కేన్సర్లు దగ్గరకు రావు. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే శక్తి కివీ పండ్లకు వుంది. అధిక రక్తపోటు సమస్యతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుండాలి. కివీలో వుండే విటమిన్ సి కంటిచూపును మెరుగుపరచడంలో మేలు చేస్తుంది. ఒత్తిడి, మానసికి వ్యాకులతతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుంటే ఫలితం వుంటుంది. జీర్ణక్రియను సాఫీగా చేయడంలో కివీ పండ్లు దోహదపడతాయి.

ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం 2026: రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో జీవిస్తున్న వారికోసం 5 మానసిక ఆరోగ్య చిట్కాలు

ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం 2026: రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో జీవిస్తున్న వారికోసం 5 మానసిక ఆరోగ్య చిట్కాలుప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం క్యాన్సర్ సంరక్షణ అనేది కేవలం శారీరక చికిత్సకే పరిమితం కాదని, భావోద్వేగ, మానసిక మద్దతు కూడా అంతే కీలకమని గుర్తు చేస్తుంది. భారతదేశంలో అత్యంత సాధారణంగా గుర్తించబడే క్యాన్సర్లలో ఒకటైన ప్రారంభ దశ రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో నిర్ధారణ పొందిన మహిళలకు, ఈ ప్రయాణం కీలకమైన వైద్య నిర్ణయాలతో పాటు భావోద్వేగ అనిశ్చితిని కూడా తీసుకువస్తుంది. పునరావృత ప్రమాదం, చికిత్సా మార్గాలు, దీర్ఘకాలిక జీవన నాణ్యతపై ఉన్న ఆందోళనలు మానసిక శ్రేయస్సుపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపుతాయి.

కంటి చూపుకు ముప్పుగా స్టెరాయిడ్ల వాడకం, సెకండరీ గ్లాకోమాకు దారితీసే ప్రమాదం

కంటి చూపుకు ముప్పుగా స్టెరాయిడ్ల వాడకం, సెకండరీ గ్లాకోమాకు దారితీసే ప్రమాదంహైదరాబాద్: భారతదేశం అంతటా స్టెరాయిడ్ల వినియోగం విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోతుండటం, తరచుగా వైద్యుల పర్యవేక్షణ లేకుండా వీటిని వాడుతుండటంపై వైద్యులు తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇది సెకండరీ గ్లాకోమా అనే ప్రమాదకరమైన కంటి సమస్యకు ప్రధాన కారణమవుతోందని, ఇది శాశ్వత అంధత్వానికి దారితీస్తుందని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలర్జీలు, చర్మవ్యాధులు, శ్వాసకోశ సమస్యల కోసం వాడే స్టెరాయిడ్లు, ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకుండా దొరికే కంటి చుక్కల మందులు... దీర్ఘకాలం వాడితే కంటి ఒత్తిడిని గణనీయంగా పెంచుతాయి. దీనివల్ల కంటి నాడికి దీర్ఘకాలిక నష్టం వాటిల్లుతుందని చాలామంది రోగులకు తెలియకపోవడం గమనార్హం.

winter health, గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే?

winter health, గోరువెచ్చని నీటిలో చిటికెడు పసుపు వేసి తాగితే?శీతాకాలంలో పలు అలెర్జీలు, జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు పట్టుకుంటాయి. ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా పసుపు అదుపు చేయగలదు.ఆయుర్వేదంలో పసుపు వల్ల కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఎన్నో వున్నాయి. ఈ పసుపు చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పసుపు నీటిని తాగటం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరు మెరగువుతుంది. పసుపు నీటిలో యాంటి ఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాల వల్ల గ్యాస్ సమస్య తగ్గుతుంది. కడుపులో మంట, అలెర్జీలు తదితర చికాకులను తగ్గించుకోవాలంటే పసుపు నీటిని తాగుతుండాలి. కీళ్ల నొప్పులను తగ్గించుకునేందుకు పసుపు నీటిని తాగుతుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది. పసుపు నీటిని తాగితే కాలేయ సమస్యలు క్రమంగా తగ్గుతాయి. శరీరంలోని మలిన పదార్థాలను వదలగొట్టడంలో పసుపు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది.

ఫ్యూజీఫిల్మ్ ఇండియా సరికొత్త సాంకేతికత అధునాతన ఇమేజింగ్, హెల్త్‌కేర్ ఐటి పరిష్కారాల ఆవిష్కరణ

ఫ్యూజీఫిల్మ్ ఇండియా సరికొత్త సాంకేతికత అధునాతన ఇమేజింగ్, హెల్త్‌కేర్ ఐటి పరిష్కారాల ఆవిష్కరణహైదరాబాద్: భారతదేశంలో రేడియాలజీ, డయాగ్నోస్టిక్ ఇమేజింగ్ రంగం వృద్ధిలో కొత్త దశలోకి అడుగుపెడుతోంది. ప్రజల ఆయుర్దాయం పెరగడం, ఆరోగ్య స్పృహ మెరుగుపడటం, ఆయుష్మాన్ భారత్ వంటి ప్రభుత్వ ఆరోగ్య పథకాల విస్తరణ ఇందుకు ప్రధాన కారణాలు. దీనివల్ల దేశవ్యాప్తంగా సకాలంలో, కచ్చితమైన, అందరికీ అందుబాటులో ఉండే డయాగ్నోస్టిక్స్ అవసరం ఎంతగానో పెరిగింది. ముఖ్యంగా క్యాన్సర్ వంటి తీవ్రమైన వ్యాధుల చికిత్సలోనూ, ముందస్తు ఆరోగ్య పరీక్షలలోనూ స్కానింగ్ కీలకం కావడంతో... మెట్రో నగరాలకే పరిమితం కాకుండా, చిన్న పట్టణాల్లోనూ నాణ్యమైన వైద్యసేవలను అందించగల అధునాతన సాంకేతికత అవసరం ఏర్పడింది
