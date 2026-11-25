Netflix Megaverse :ఇది నా అడ్డా అంటూ చిరంజీవి నెట్ఫ్లిక్స్ టాక్ షో మెగావర్స్
సినిమా, క్రీడలు, సంస్కృతి రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులతో మనసు విప్పి మాట్లాడే చిరంజీవి తొలి ప్రధాన ఓటీటీ హోస్టింగ్ షో 'మెగావర్స్' టీజర్ను నెట్ఫ్లిక్స్ ఇండియా విడుదల చేసింది. ఒక వినూత్నమైన ప్రోమో ప్రచారంలో భాగంగా, హైదరాబాద్ హోర్డింగ్లు, పోస్టర్లు, చివరికి అభిమానుల టాటూల నుండి కూడా ఆయన పేరులోని 'N' అక్షరాన్ని తొలగించి, నెట్ఫ్లిక్స్తో ఆయన భాగస్వామ్యాన్ని వెల్లడించారు.
Chiranjeevi's Netflix talk show Megaverse Update
అభిమానులు రామ్ చరణ్, అల్లు అర్జున్ వంటి వారిని అతిథులుగా సూచిస్తూ ఉత్సాహంతో సందడి చేస్తుండగా, పోస్టర్లలో ఆయన బంగారు రంగు నేపథ్యం ముందు మెరూన్ బ్లేజర్లో కనిపిస్తున్నారు. తెలుగు ప్రేక్షకుల కోసం పాత జ్ఞాపకాలు, హాస్యం, నిష్కపటమైన కథలను మేళవిస్తూ చిత్రీకరణ జరుగుతోంది.
బాస్ ఎప్పుడు దిగినా, కఠినమైన ఆడించడం మాత్రమే ఖాయం. చిరంజీవి మెగావర్స్, త్వరలో, నెట్ఫ్లిక్స్లో మాత్రమే! 50 ఏళ్లు దాటిన ఈ తారలు యవ్వనంగా కనిపించాలని ఎంతగా ఆరాటపడితే, అంతగా వారు ట్రోలింగ్కు గురవుతుంటారు అంటూ నెటిజర్లు సరదాగా కామెంట్లు చేస్తున్నారు.