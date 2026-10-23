ఇడుపు కాయితం మన ఇంటి కథ అందరినీ ఆకట్టుకుంది - బన్నీ వాస్
ప్రియదర్శి హీరోగా నిర్మిస్తున్న సినిమా "ఇడుపు కాయితం". ఈ సినిమాలో ఫోక్ సాంగ్స్ ద్వారా పేరు తెచ్చుకున్న నటి నాగదుర్గ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. ఫ్యామిలీ బ్యాక్ డ్రాప్ స్టోరీతో ఎంటర్ టైనింగ్ డ్రామాగా "ఇడుపు కాయితం" సినిమాను యువ దర్శకుడు వంశీరెడ్డి దొండపాటి రూపొందిస్తున్నారు. ఈ సినిమా డిసెంబర్ 11న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. ఈ రోజు "ఇడుపు కాయితం" సినిమా నుంచి 'గడప..' సాంగ్ లాంఛ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు.
Priyadarshi, Naga Durga, Vamsi
డైరెక్టర్ వంశీరెడ్డి దొండపాటి మాట్లాడుతూ - ప్యాషన్ ఉన్న యంగ్ టీమ్ అంతా మా మూవీకి హార్డ్ వర్క్ చేశారు. షూటింగ్ ఎలా జరుగుతోంది, సీన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి అని బన్నీ వాస్ గారు రోజూ అడిగి తెలుసుకునేవారు. ఈ వేదిక మీద తెలంగాణ కళాకారులను అందరినీ చూస్తుంటే ఎమోషనల్ అవుతున్నా. మా అందరిలో సహజంగానే తెలియని ఉద్వేగం ఉంటుంది. మా కళాకారులను ఈ వేదిక మీద చూస్తుంటే గూస్ బంప్స్ వస్తున్నాయి. మా మూవీ టైటిల్ గురించి కూడా చాలా వివాదాలు వచ్చాయి. అయినా ఏ రోజూ మా ప్రొడ్యూసర్స్ ఈ సినిమా కోసం ఎవరినీ తీసుకున్నా నన్ను ప్రశ్నించలేదు. అన్నారు.
హీరోయిన్ నాగదుర్గ మాట్లాడుతూ - "ఇడుపు కాయితం" సినిమాకు వర్క్ చేస్తున్న క్రమంలో ఇది నాకొక ముఖ్యమైన రోజు అనుకుంటున్నా. గడప సాంగ్ మీ అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యిందని నమ్ముతున్నాను. ఇంట్లో ఏ పనిచేసినా అమ్మ నీకు పెళ్లై అత్తవారింటికి వెళ్తే తెలుస్తుంది అనేది ఆ మాట ఈ సినిమాలో శ్రీలత పాత్రలో నటిస్తున్నప్పుడు గుర్తొచ్చేది. గడప సాంగ్ ప్రోమో రిలీజ్ కాగానే మా నాన్న ఫోన్ చేసి బాగా నటించావు అని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. నాగదుర్గ నుంచి శ్రీలతగా మారేందుకు చాలా కష్టపడ్డాను. ఆ కష్టాన్ని మీరు ఆదరిస్తారని నమ్ముతున్నాను. శ్రీలత అంటే మా ఇంటి అమ్మాయి మీ ఇంటి అమ్మాయి అందరి ఇళ్లలో ఉండే అమ్మాయి. ప్రాంతీయ బేధం లేకుండా నా పాత్రను మీరంతా ఇష్టపడతారు.
హీరో ప్రియదర్శి మాట్లాడుతూ - మా అమ్మ తన ఇంటి గడప దాటి మా ఇంటికి వచ్చింది, అలాగే నా సోదరి, నా భార్య..ఇలా మన ఇంటిలో గడప గురించి చాలా జ్ఞాపకాలు ఉంటాయి. అలాంటి గడపను సెలబ్రేట్ చేసే పాట ఉంది. మీరు నేటివిటీ గురించి ఆలోచించినా మావైపు ఒకసారి చూడండి. ఈ పాట వినండి. మీ ఆ ప్రేమను ఫీల్ అవుతారు. డిసెంబర్ 11న మా సినిమాను రిలీజ్ చేస్తున్నాం. ఏ ప్రాంతమైనా భాషైనా మీకు మా సినిమా నచ్చుతుంది. సురేష్ బొబ్బిలి మ్యూజిక్ మా సినిమాకు ఆకర్షణగా నిలుస్తుంది. అన్నారు.
ప్రొడ్యూసర్ బన్నీవాస్ మాట్లాడుతూ - ఈ రోజు నాకు ప్రత్యేకమైన రోజు. శ్రీలత సాంగ్ ను మీతో పాటు తెరపై చూశాను. ఆ పాటలో నా కూతురు కూడా ఉంది. తనను స్క్రీన్ మీద చూడటం ఇదే తొలిసారి. వినోద్ బాల పాత్రకు ప్రతి భర్త కనెక్ట్ అవుతాడు. వినోద్ బాల ప్రియదర్శికి తండ్రి పాత్రలో నటించాడు. ఆయన చెప్పే ఎక్సిపీరియన్స్ తో చెప్తున్నారా వెళ్లకు అనే డైలాగ్ ఫేమస్ అవుతుంది. నేను గ్రామీణ ప్రాంతంలో పుట్టి పెరిగాను. దర్శకుడు వంశీరెడ్డి ఈ కథ చెబుతున్నప్పుడు తెలంగాణ నేపథ్యం అనేది గుర్తుకురాలేదు. నాకు నా చిన్నప్పుడు చూసిన ఊరి, ఇంటి వాతావరణం కళ్లకు కట్టినట్లు కనిపించింది.
కొత్తగా పెళ్లయిన ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది. ఒక నీటి పంపు దగ్గర ఏం జరుగుతుంది. ఇలా.. మన ఇంటి కథ చెప్పినట్లు అనిపించింది. కథ విన్న వింటనే ఇది సినిమా కథలా లేదు మన ఇంట్లో జరిగే కథలా ఉంది అని చెప్పాను. ఈ సినిమా కథ, మాటలు, నేపథ్యంలోని సహజత్వమే మా అందరినీ ఆకట్టుకుంది. సుకుమార్ గారు, తబిత గారి సపోర్ట్ లేకుంటే ఈ సినిమా ఇంత ఫాస్ట్ గా కంప్లీట్ అయ్యేది కాదు. నా కెరీర్ లోనే వేగంగా నిర్మించిన సినిమా ఇది. అది నా గొప్పదనం కాదు ఈ సినిమాకు వర్క్ చేసిన యంగ్ స్టర్స్ గొప్పదనం. కొత్తగా పెళ్లయ్యే ఏ అమ్మాయినైనా గడప సాంగ్ లోని లిరిక్స్ బాగా ఆకట్టుకుంటాయి. కొత్త జంటలు మీ అత్తా మామను తీసుకుని డిసెంబర్ లో మా సినిమా చూసేందుకు రండి. థియేటర్ నుంచి బయటకు వెళ్లేప్పుడు వాళ్లు మీ భుజాలపై చేయి వేసి తీసుకెళ్తారు. మీ పెళ్లైన కొత్తలో మా "ఇడుపు కాయితం" సినిమా చూస్తే మీరు ఇంకెప్పుడు ఇడుపు కాయితం గురించి ఆలోచించరు. అన్నారు.