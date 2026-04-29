బుధవారం, 29 ఏప్రియల్ 2026
  • Follow us
  1. వినోదం
  2. తెలుగు సినిమా
  3. కథనాలు
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 29 ఏప్రియల్ 2026 (20:16 IST)

Dhanush: కర లాంటి కంటెంట్ మూవీ వస్తుంటే థియేటర్ల బంద్ ఉండదు :సీహెచ్. సతీష్ కుమార్

ధనుష్, మమితా బైజు జంటగా కుష్మిత గణేష్ సమర్పణలో డా. ఐషరి కె. గణేష్ నిర్మించిన చిత్రం ‘కర’. ఈ మూవీకి విఘ్నేశ్ రాజా దర్శకత్వం వహించారు. ఈ సినిమాని ఏప్రిల్ 30న విఘ్నేశ్వర ఎంటర్టైన్మెంట్స్, ఆర్ స్టార్ లాజిస్టిక్స్ తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా విఘ్నేశ్వర ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అధినేత సీహెచ్. సతీష్ కుమార్ మీడియాతో చిత్ర విశేషాల్ని పంచుకున్నారు. ఆయన ఏం చెప్పారంటే..
 
* మాది విశాఖపట్నం. చిన్న సినిమాల్ని కొంటూ డిస్ట్రిబ్యూషన్ స్టార్ చేశాను. ఆ తరువాత ఓ మూవీని కూడా నిర్మించాను. ‘అర్జున్ రెడ్డి’, ‘కబాలి’, ‘సింగం 3’, ‘సలార్’, ‘కాంతారా చాప్టర్ 1’ వంటి సినిమాల్ని ఉత్తరాంధ్రలో డిస్ట్రిబ్యూషన్ చేశాను. ధనుష్ గారి ‘ధర్మయోగి’ సినిమాని తెలుగులో రిలీజ్ చేశాను. ప్రొడక్షన్‌లోనూ మంచి సినిమాల్ని చేయాలని అనుకుంటున్నాను. ఈ ‘కర’ మూవీ కోసం నా స్నేహితుడు రాజేష్ సపోర్ట్ తీసుకున్నాను.
 
* ధనుష్ గారికి మంచి మార్కెట్ ఉంది. ఇందులో మంచి కంటెంట్ ఉందని నాకు నమ్మకం ఉంది. ఈ మూవీ గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తుందనే నమ్మకం ఉంది. అందుకే ఈ సినిమాని తెలుగులో రిలీజ్ చేస్తున్నాను. ‘కుబేర’ మంచి విజయం సాధించింది. ‘ఇడ్లీకొట్టు’ని తెలుగులో సరిగ్గా ప్రమోట్ చేయలేదనిపిస్తుంది. ‘రాయన్’ తెలుగు వారికి రీచ్ అయింది. ఈ ‘కర’ మూవీని నా శక్తి మేరకు తెలుగు ప్రేక్షకుల వద్దకు తీసుకు వెళ్తాను.
 
* ధనుష్ సినిమా అంటే చాలా మంది పోటీ పడతారు. కానీ నేను పర్సనల్‌గా కేర్ తీసుకుని నిర్మాత గణేష్ గారిని అప్రోచ్ అయ్యాను. నా ప్రయత్నం చూసి ఈ చిత్రాన్ని నాకు ఇచ్చారు. 80 శాతం బిజినెస్ ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయింది.
 
* సాధారణ ప్రేక్షకులందరికీ ఈ చిత్రం కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓ సాధారణ మనిషికి ఎదురయ్యే సమస్యల్ని చాలా స్ట్రాంగ్ కంటెంట్,  ఎమోషనల్ కంటెంట్‌తో ‘కర’ రాబోతోంది. నేను ఇంకా తెలుగు వర్షెన్‌ను చూడలేదు. మ్యాగ్జిమం ఎవ్వరూ కూడా సినిమాని అలా ముందే చూపించరు.
 
* నైజాంలో దిల్ రాజు గారు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు. అలా ఒక్కో ఏరియాలో ఒక్కొక్కరికి ఇచ్చాం. నేను ఉత్తరాంధ్ర ఏరియాకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నాను. దాదాపు 400కు పైగా స్క్రీన్లలో రిలీజ్ చేస్తున్నాం. హిందీ వర్షెన్‌తో కలిపితే 600కి పైగా స్క్రీన్లలో వచ్చే అవకాశం ఉంది.
 
* థియేటర్ల బంద్ అనేది ఉండకపోవచ్చు. మంచి కంటెంట్ మూవీ వస్తుంటే థియేటర్ల బంద్ అనేది ఉండదు. అసలే సమ్మర్‌లో ఇంత వరకు ఓ పెద్ద సినిమా రాలేదు. మా ఈ ‘కర’ మూవీకి అందరూ సపోర్ట్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను.
 
* కరస్వామి అనే వ్యక్తి చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. అందుకే తెలుగులో ‘కర’ అనే టైటిల్‌ను పెట్టారు.
 
* ‘పోరు తొళిల్’ నాకు ఎంతో ఇష్టమైన సినిమా. విఘ్నేశ్ గారి మేకింగ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. ఆయన మీద నాకు చాలా నమ్మకం ఉంది. ‘కర’లో ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్‌తో పాటు థ్రిల్లింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇది పెద్ద హిట్ అవుతుందనే నమ్మకంతో ధనుష్ గారున్నారు.
 
* లోకల్ విలేజ్ అని కాకుండా ఇంటర్నేషనల్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ కూడా ఉంటుంది. ప్రస్తుతం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యల్ని కూడా ఇందులో చూపిస్తున్నారు. జీవీ ప్రకాష్ గారి సంగీతం బాగుంటుంది. ఇంకా కొన్ని పాటలు డైరెక్ట్‌గా తెరపైనే చూడాలి. అన్ని పాటలు స్క్రీన్ పై అద్భుతంగా ఉంటాయి. సినిమా ప్రతీ ఒక్కరినీ ఆకట్టుకుంటుంది.

TN Exit poll results, స్టాలిన్‌దే మళ్లీ అధికార పీఠం, హీరో విజయ్ కేవలం పేపర్ పులి, అంతేనా?తమిళనాడులో డీఎంకే (DMK) తిరిగి అధికారంలోకి రానున్నదని Tamiln Nadu exit pollలో తెలుస్తోంది. దాదాపు అన్ని సర్వే సంస్థలు డీఎంకేకి అధికారం చేజెక్కించుకునేందుకు అవసరమైన స్థానాలు వస్తాయని అంచనా వేస్తున్నాయి. పీపుల్స్ పల్స్ సర్వే ప్రకారం డీఎంకి పార్టీకి 125 నుంచి 145 స్థానాలు రావచ్చు. అన్నాడీఎంకేకి 65 నుంచి 80 వరకూ వస్తాయని అంచనా వేసింది. అట్లాగే సినీ నటుడు విజయ్ టీవీకే పార్టీకి ఈ ఎన్నికల్లో కేవలం 18 నుంచి 24 స్థానాలు రావచ్చని తెలిపింది. ఈ ప్రకారంగా చూస్తే విజయ్ ఈ ఎన్నికల్లో పేపర్ పులిగా మారిపోయారని తెలుస్తోంది.

Assam Exit Poll, అధికారం భాజపాదేనంటున్న పోల్ రిజల్ట్స్అస్సాంలో ఏప్రిల్ 9న మొత్తం 126 అసెంబ్లీ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరిగాయి. అధికారం చేజిక్కించుకునేందుకు అవసరమైన సీట్ల సంఖ్య 64 కాగా Assam Exit Poll రిజల్ట్సులో అధికారాన్ని భాజపా చేజిక్కించుకుంటుందంటూ అంచనాలు వెలువడుతున్నాయి. యాక్సిస్ మై ఇండియా భాజపాకు 88 నుంచి 100 స్థానాలు వస్తాయనీ, కాంగ్రెస్ పార్టీకి 24 నుంచి 36 స్థానాలు రావచ్చనీ, ఇతరులు 3 చోట్ల గెలవచ్చని తెలిపింది. మాట్రైజ్ తెలుపుతూ... భాజపా 85 నుంచి 95 స్థానాలు కైవసం చేసుకుంటుందనీ, కాంగ్రెస్ పార్టీకి 25 నుంచి 32 స్థానాలు రావచ్చని వెల్లడించింది.

నిండుకుంటున్న పెట్రోల్ నిల్వలు.. దేశం చీకట్లోకి వెళ్లిపోతుందంటున్న పాక్ మంత్రిపొరుగుదేశం పాకిస్థాన్‌లో పెట్రోల్ నిల్వలు అడుగంటి పోతున్నాయి. ప్రస్తుతం కేవలం ఒక్క రోజుకు మాత్రమే చమురు నిల్వలు ఉన్నట్టు సాక్షాత్ పాకిస్థాన్ మంత్రి అలీ పర్వైజ్ మాలిక్ అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు పాకిస్థాన్ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎంతటి ప్రమాదకరస్థితిలో ఉందో స్పష్టం చేస్తున్నాయి. ఒక దేశానికి నెలల తరబడి సరిపోయే ఇంధన నిల్వలు ఉండటం కనీసం అవసరం కాగా, పాకిస్థాన్‌లో మాత్రం కేవలం వారం రోజులకు సరిపడ ముడి చమురు నిల్వలు ఉండటం గమనార్హం. పశ్చిమాసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల కారణంగానే ఈ పరిస్థితి నెలకొందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఇదే పరిస్థితి మున్ముందు కొనసాగితే మత దేశం చీకట్లోకి వెళ్లిపోతుందని పాక్ మంత్రి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

సాయినాథుడికి నమస్కారం, శిరిడీలో టీవీకె చీఫ్ విజయ్తమిళనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాలు మే 4వ తేదీన వెలువడనున్న నేపథ్యంలో, తమిళగ వెట్రి కళగం (TVK) అధినేత, నటుడు విజయ్ తన ఆధ్యాత్మిక పర్యటనలో భాగంగా ఏప్రిల్ 29న అంటే ఈరోజున షిర్డీ సాయిబాబాను దర్శించుకున్నారు. విజయ్ బుధవారం మధ్యాహ్నం షిర్డీ చేరుకుని సాయిబాబా సన్నిధిలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. గత కొద్దిరోజులుగా ఆయన వరుసగా ప్రముఖ దేవాలయాలను సందర్శిస్తున్నారు. ఇందులో భాగంగా ఇప్పటికే తిరుచెందూర్ మురుగన్ ఆలయం, త్రిచిలోని ఒక చర్చిని కూడా సందర్శించారు. మే 4న తమిళనాడు ఎన్నికల ఫలితాలు రానున్న తరుణంలో, ఈ పర్యటన ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.

సోషల్ మీడియా ద్వారా చీరల వ్యాపారం చేస్తున్న భార్యను హత్య చేసిన భర్త, ఎందుకు?చెన్నైలో దారుణం జరిగింది. చీరల వ్యాపారం చేస్తూ డబ్బును ఆర్జిస్తూ కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్న సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ అయిన మహిళను తాగుడుకి బానిస అయిన భర్త హత్య చేసాడు. ఆ తర్వాత అతడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. చెన్నై నగరంలో సుబ్రహ్మణ్యం, నాగలక్ష్మి దంపతులు నివాసం వుంటున్నారు. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు. పెద్ద కుమారుడు రష్యాలో వైద్య విద్యను అభ్యసిస్తుండగా, చిన్న కుమారుడు కాలేజీలో చదువుతున్నాడు. భర్త సుబ్రహ్మణ్యం తన ఉద్యోగాన్ని కోల్పోయి మద్యానికి బానిసయ్యాడు. మరోవైపు నాగలక్ష్మి శ్రీ సాయి సిల్క్స్ పేరిట చీరల వ్యాపారం చేస్తోంది.

Watch More Videos

శరీర కండరాలు పెంచే ఆహార పదార్థాలు ఇవేశరీర కండరాలను పెంచుకోవడానికి ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. కండర ద్రవ్యరాశిని పెంచడానికి మీరు తినగలిగే ఎనిమిది కండరాలను పెంచే ఆహారాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కోడిగుడ్లు మాంసకృత్తుల నుండి పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి, బి12, బి6, థయామిన్ విటమిన్ల శక్తివంతమైన మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇప్పటికే ఆహారంలో తగినంత కొవ్వును కలిగి ఉంటే, ప్రోటీన్ తీసుకోవడం పెంచడానికి అవసరమైతే చేపలు తినవచ్చు. బాదం పప్పులు, వాల్‌నట్‌లను మితంగా తింటుంటే కండరాలను నిర్మించడానికి అద్భుతమైన ఎంపిక. అమైనో ఆమ్లాలు కలిగిన సోయాబీన్స్ తింటుంటే కండరాలను పెంచుకునే అవకాశం వుంటుంది.

వేసవిలో మజ్జిగ తాగితే ఏమవుతుంది?వేసవి తాపానికి మజ్జిగ మందు లాంటిది. మండు వేసవిలో అలా బయటకు వెళ్లివచ్చినప్పుడు ఓ గ్లాసుడు మజ్జిగ తాగితే ప్రాణం లేచి వచ్చినట్లుంది. మజ్జిగా తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. మజ్జిగలో వుండే విటమిన్ ఎ రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. మజ్జిగ ఊపిరితిత్తులు, గుండె, మూత్రపిండాలను ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. మజ్జిగలో ఉండే రిబోఫ్లావిన్ శరీరం యొక్క శక్తి ఉత్పత్తి వ్యవస్థలకు కీలకమైనది. మజ్జిగ తాగడం వల్ల రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ తగ్గుతాయి. మజ్జిగ బీపీని తగ్గిస్తుంది, తద్వారా రక్తపోటు- గుండె జబ్బులతో బాధపడుతున్నవారికి మేలు చేస్తాయి. ఆహారంలో మజ్జిగను తీసుకుంటే కాల్షియంను జోడిస్తుంది. మజ్జిగలోని తక్కువ కేలరీలు, బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

summer herbal drinks, వేసవిలో ఆరోగ్యకర హెర్బల్ పానీయాలువేసవి ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. ఈ సమయంలో శరీరాన్ని చల్లబరిచేందుకు ఆయుర్వేదంలో కొన్ని హెర్బల్ పానీయాలను తెలిపారు. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పుదీనా ఆకు కషాయం తాగుతుంటే శరీరం చల్లబడుతుంది. మీజిల్స్, రొమ్ము క్యాన్సర్ వంటివి రాకుండా అడ్డుకుంటుంది. పుదీనా కుటుంబానికి చెందిన ఒక మూలిక, నిమ్మకాయ ఔషధతైలం దాని సిట్రస్ వాసనతో, వేడి ఒత్తిడిని ఎదుర్కోగలదు. మందార టీని తీసుకోవడం వల్ల శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడంలో, ఆర్ద్రీకరణలో సహాయపడుతుంది. ఇది వేసవిలో అద్భుతమైన పానీయం. సోంపు గింజలు సాంప్రదాయకంగా శరీరాన్ని చల్లబరచడానికి, జీర్ణక్రియకు సహాయపడతాయి. శరీరాన్ని చల్లబరిచే గుణం వున్న కొత్తిమీరను తీసుకుంటే వేసవిలో ప్రయోజనం వుంటుంది. జీర్ణ సమస్యలను కూడా ఇది అడ్డుకుంటుంది.

వేసవిలో కొబ్బరి నీరు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుకొబ్బరి నీళ్లలో పొటాషియం ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని తాగడం వల్ల శరీరంలో తిమ్మిర్లు రావు. కిడ్నీ వ్యాధి ఉన్నవారికి కొబ్బరి నీరు చాలా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరు చర్మానికి కూడా మేలు చేస్తుంది. కొబ్బరి నీరుతో కలిగే ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వేసవిలో కొబ్బరి నీరు శరీరానికి ఎనర్జీ బూస్టర్‌లా పనిచేస్తాయి. చక్కెరతో చేసిన పానీయ రసాల కంటే ఇది ఉత్తమ ప్రత్యామ్నాయంగా చెప్పుకోచ్చు. బరువు తగ్గడానికి కొబ్బరి నీరు సహాయపడుతుంది. మధుమేహం నిర్వహణకు కొబ్బరి నీరు ప్రయోజనకారి అని చెబుతారు. గుండె ఆరోగ్యానికి ఇవి మేలు చేస్తాయి. అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుందని చెపుతారు.

పార్కిన్సన్స్ రోగుల కోసం మెడ్‌ట్రానిక్ అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిమ్యులేషన్ సిస్టమ్‌పార్కిన్సన్ వ్యాధిగ్రస్తుల జీవన ప్రమాణాలను మరింత మెరుగుపరిచే లక్ష్యంతో, సంప్రదాయ డీబీఎస్ విధానంపై ఒక నూతన ఆవిష్కరణగా రూపొందించిన తన అడాప్టివ్ డీప్ బ్రెయిన్ స్టిము లేషన్(aDBS) వ్యవస్థను భారతదేశంలో ప్రారంభించినట్లు ఆరోగ్య సంరక్షణ సాంకేతికతలో ప్రపంచ అగ్రగామి అయిన మెడ్‌ట్రానిక్ నేడిక్కడ ప్రకటించింది. పార్కిన్సన్స్ అనేది క్రమంగా తీవ్రమయ్యే ఒక నాడీ సంబంధిత వ్యాధి. ఇది ఒక వ్యక్తి తన దైనందిన జీవితంలో కదిలే, పనిచేసే విధానాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. కాలక్రమేణా, ఇది నడవడం, రాయడం లేదా రోజువారీ వస్తువులను పట్టుకోవడం వంటి సాధారణ కార్యకలాపాలను మరింత కష్టతరం చేయవచ్చు.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com