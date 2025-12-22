సోమవారం, 22 డిశెంబరు 2025
Written By దేవీ
సోమవారం, 22 డిశెంబరు 2025 (19:16 IST)

Flim Chamber: సినిమాకు ఆపరేషన్‌ చేయాలంటే అందరూ డాక్టర్లేనా !

Chiru, Naag, Balayya, Venky
‘పెద్ది’ సినిమా కథ ఏంబాలేదు? దానికి మళ్లీ ‘‘చికిరి చికిరి....’’ అంటూ పాటొకటి..ఎవరికి చేతనైనట్లు వాళ్లు మాట్లాడొచ్చు. ఎవరిని ఎలా మాట్లాడినా, ఎక్కడుండి మాట్లాడినా సోషల్‌ మీడియాలో ఎంత దుర్భాషలాడినా పళ్లు బయటపెట్టి నవ్వుకుంటూ చూసేస్తాం. గత రెండు మూడేళ్లలో ఒక వింత జాతి పుట్టుకొచ్చింది. వీళ్లను చూస్తుంటే హైనాలకు, కుక్కలకు క్రాస్‌ బ్రీడ్‌ చేస్తే వీళ్లు పుట్టారా అనిపిస్తుంది.

ఒక ఇంట్లో వంటమనిషిగా కుదిరి వంటమనిషిగా పని చేయాలంటే కూడా వంట చేయటం వస్తేనే పని దొరుకుతుంది. కూలి పనిచేయాలంటే కాయకష్టం చేయటంతో పాటు ఎంతోకొంత అలవాటై ఉండాలి. సినిమా గురించి మాట్లాడాలి సినిమాని విశ్లేషించాలంటే మాత్రం వాడికి ఏ అర్హత అవసరం లేదు. ఎందుకంటే సినిమా వాడు అందరి సొత్తు. సినిమావాళ్లని, సినిమాని ఎవ్వరైనా ఏమైనా అనొచ్చు. 
 
ఒక సినిమాని ఎవరైనా ఆపరేషన్‌ చేయవచ్చు. ఇక్కడ అందరూ డాక్టర్లే, అందరూ సర్జన్‌లే. ‘‘ బతికుండగానే చంపేయబడే ఒకే ఒక ప్రాణంలేని బొమ్మ ఈ భూమ్మీద ఉంది అంటే అది సినిమా’’ మాత్రమే.  ఒక సినిమా చేయాలంటే కథ, దర్శకుడు, నిర్మాతలతో పాటు 24 శాఖల వాళ్లు కష్టపడతారు. కానీ సినిమా విడుదలకాకముందే ఉత్త పుణ్యానికి విమర్శించే దరిద్రులకు ఎటువంటి కష్టం ఉండదు. వాళ్లకు ఎటువంటి అర్హత అవసరం లేదు.  ఈ దరిద్రులకు ఫోన్‌ వాడటంతో పాటు సోషల్‌ మీడియాలోని యాప్‌లు వాడటం వస్తే  సరిపోతుంది. అమ్మా నాన్నలు కలిస్తే పుట్టినోళ్లు కాదు...అంతా ఏఐ బ్రీడ్‌. వీళ్లు నిజమో అబద్దమో వీళ్లకే తెలియదు. 
 
వాళ్లకేం కావాలో వాళ్లనుండి ప్రేక్షకులు ఏం కోరుకుంటున్నారో అదే ఇస్తున్నాం అనే భ్రమలో బతికేసే ఏఐ జాతి. వీళ్లంతా బాక్టీరియా నుండి పుట్టే పురుగులు. మంచిని మంచిగా చూడటం రాని జాతి ఇది. వీళ్లను పెంచి పోషించే వాళ్లందరికి శతకోటి వందనాలు. వీళ్ల ఆగడాలను ఎవ్వరూ చూడట్లేదు, మమ్మల్ని ఎవరూ ఏం పీకలేరు అనుకునే జాతి అంతమయ్యే  ముహూర్తం అతి త్వరలోనే రాబోతుంది. తస్మాత్‌ జాగ్రత్త . మీ అమ్మానాన్నలకైనా మీరేం పనిచేస్తున్నారో తెలియనివ్వండి.  నీతి లేని కుక్కల్లారా...ఒక సినిమా విడుదలకోసం గోతికాడ నక్కల్లా ఎదురుచూస్తుంటారు. 
 
ఆ సినిమాని ఎలా చంపేద్దామా అని. అది పాత ట్రెండ్‌. ఇంకా సినిమా విడుదలకు నాలుగు నెలల టైమ్‌ ఉంది. అయినా మీ దరిద్రాన్ని బయటపెట్టటానికి ఒక కుక్కలా గుంపులా చేరి మీరంతా ఆ సినిమా కథలు తెలుసు. అదో వేస్ట్‌ కథ అనుకుంటూ మీరు చెప్పే సొల్లును యూట్యూబ్‌లో పోస్ట్‌ చేసి పైశాచిక ఆనందాన్ని పొందుతున్నారు. మీరు ఆడిపోసుకుంటున్న సినిమాల  నిర్మాతల, దర్శకుల తాలూకు ఉసురు మీకు తగలక మానదు. మీరు రోడ్డున పడే రోజు అతి త్వరలో రాబోతుందంటూ ఫిలింఛాంబర్ లో నిర్మాతలు వాపోతున్నారు.. దీనికి త్వరలో ఓ కార్యరూపం దాల్చనున్నదని తెలుస్తోంది.

మంగళగిరిలో 13 ఏళ్ల బాలికపై సామూహిక అత్యాచారం, నిందితుల్లో తండ్రీకొడుకులుమంగళగిరిలో దారుణం జరిగింది. నలుగురు కామాంధులు 13 ఏళ్ల మైనర్ బాలికపై సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. నిందితులు నలుగురిలో ఇద్దరు తండ్రీకొడుకులు వున్నారు. పోలీసులు వెల్లడించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా వున్నాయి. డిశెంబరు 18 రాత్రి పది గంటలకు బాలిక తన స్నేహితులతో కలిసి వుంది. ఆమెతో మాటలు కలిపి మెల్లగా ఆమెను ఆటో ఎక్కించుకున్నారు. ఆ తర్వాత బాలికను మంగళగిరి బైపాస్ రోడ్డు పక్కనే నిర్మానుష్య ప్రాంతానికి తీసుకుని వెళ్లారు. బాలికను తీసుకెళ్లినవారిలో 50 ఏళ్ల ఖాదర్ బాషా, 42 ఏళ్ల సలీమ్, 39 ఏళ్ల రబ్బానీ వున్నారు. వీరు ముగ్గురూ బాలికపై సామూహిక అత్యాచారనికి పాల్పడ్డారు.

విజయవాడ వాంబే కాలనీలో మైనర్ బాలికపై ముగ్గురు యువకులు గ్యాంగ్ రేప్, అరెస్ట్విజయవాడ నగరం శివారులో వుండే వాంబే కాలనీకి చెందిన ఓ మైనర్ బాలికపై ముగ్గురు కామాంధులు సామూహిక అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. రెండురోజుల క్రితం బాలికకు మాయమాటలు చెప్పి బాలికను వాహనం ఎక్కించుకున్నారు. వీరు ఇన్‌స్టాగ్రాం ద్వారా బాలికకు పరిచయం అయ్యారు. రాహుల్ అనే యువకుడు ప్రధానంగా ఆమెతో పరిచయం పెంచుకుని నమ్మించాడు. డిశెంబరు 18వ తేదీన వాంబే కాలనీకి వచ్చి బాలికను కారులో ఎక్కించుకుని కిడ్నాప్ చేసాడు. అతడితో పాటు భరత్, ప్రదీప్ అనే మరో ఇద్దరు కలిసి బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ఈ నిందితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని కేసు నమోదు చేసారు.

TV9 News: టీవీ9పై వస్తున్న వార్తలు పూర్తిగా అవాస్తవం..టీవీ9 నెట్‌వర్క్ యాజమాన్యం, వాటా మార్పులు, లేదా సంస్థ నుంచి ఎవరైనా నిష్క్రమిస్తున్నారన్న అంశాలపై కొన్ని మీడియా వర్గాల్లో ప్రచారం అవుతున్న కథనాలు పూర్తిగా అవాస్తవం, ఆధారహీనమైనవి మరియు దారితప్పించేలా ఉన్నాయి. దీనిపై టీవీ 9 నెట్ వర్క్ సోల్ మీడియాలో ఇలా తెలియజేస్తూ పోస్ట్ పెట్టింది.

సోదరి వివాహానికి యాచకులకు పెండ్లి పిలుపు, విందు వీడియో వైరల్యాచకులు అలా వస్తుంటే ఇలా కసురుకుంటుంటారు. ఐతే ఓ వ్యక్తి తన సోదరి వివాహానికి యాచకులను పెళ్లికి ఆహ్వానించాడు. వారికి సుష్టుగా భోజనం కూడా పెట్టి గౌరవంగా సాగనంపాడు. ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని గాజీపూర్ జిల్లాలో సిద్ధార్థ్ రాయ్ అనే వ్యక్తి తన సోదరి వివాహానికి యాచకులను ఆహ్వానించాడు. వారందరికీ విందు వడ్డించాడు. పెళ్లి ముగిసాక వారందరికీ సాదరంగా వీడ్కోలు పలికాడు. సిద్ధార్థ్ ఆలోచనకు నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. అతడిపై ప్రశంసలు కురిపిస్తున్నారు.

Swathi Rojha: ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం నా సమస్యకు పరిష్కారం చూపి శ్రీశైల దర్శన భాగ్యం కల్పించారుబైక్ వ్లోగర్ స్వాతి రోజా (Swathi Rojha) దేశంలోని ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలను దర్శించుకునే క్రమంలో శ్రీశైలం వచ్చారు. శ్రీశైలం చేరుకున్న ఆమె 2 వేల రూములున్న గణేష్ సదన్‌కి వెళ్లారు. ఆమె తన అనుభవాన్ని చెబుతూ... నాకు ఓ గది కావాలని అక్కడివారిని అడిగాను, ఇక్కడ ఒక్కరే ఒంటరిగా వుండటానికి అనుమతి లేదని అన్నారు. దాంతో ఇదెక్కడి రూల్ అని అనుకున్నాను. వారు పోలీసులను కలిసి అనుమతి తీసుకుని రమ్మన్నారు. దాంతో నేను పోలీసుల వద్దకు వెళ్లాను. అక్కడి పోలీస్ అధికారి, ఇక్కడ క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ ఎక్కువ, డార్మటరీస్‌కి వెళ్లండి అని చెప్పారు. దాంతో నేను అసౌకర్యానికి గురయ్యాను.

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నైతిరుపతి: ఫోర్టిస్ నెట్‌వర్క్‌కు చెందిన ప్రముఖ వైద్య సంస్థ గ్లీనీఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై, గైనకాలజీ రంగంలో మరో చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించింది. రోబోటిక్స్‌ ఇన్‌ గైనకాలజీ: ది న్యూ స్టాండర్డ్ పేరుతో నిర్వహించిన కంటిన్యూయింగ్‌ మెడికల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ (CME) కార్యక్రమం డిసెంబర్ 14న తిరుపతిలోని హోటల్ రెనెస్ట్‌లో విజయవంతంగా జరిగింది. ఈ శాస్త్రీయ సమావేశాన్ని తిరుపతి ఆబ్స్టెట్రిక్‌ అండ్‌ గైనకాలజికల్‌ సొసైటీ, శ్రీ వెంకటేశ్వర మెడికల్‌ కాలేజ్ (SVMC) ప్రసూతి విభాగం కలిసి నిర్వహించాయి. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి 40 మందికి పైగా గైనకాలజిస్టులు పాల్గొన్నారు.

కోడిగుడ్డుతో కేన్సర్ రాదు, నిర్భయంగా తినేయండి అంటున్న FSSAIకోడిగుడ్డు తింటే కేన్సర్ వస్తుందంటూ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ఓ వార్త హల్చల్ చేసింది. దీనిని ఉటంకిస్తూ పలు మీడియా ఛానళ్లు కూడా కోడిగుడ్డు ఆరోగ్యానికి హానికరం అంటూ వార్తలు ప్రసారం చేసాయి. ఈ వార్తలు తప్పుదోవ పట్టించేవనీ, అశాస్త్రీయమైనవని, ప్రజలను భయాందోళనలకు గురిచేవిగా వున్నాయని భారత ఆహార భద్రత మరియు ప్రమాణాల సంస్థ (FSSAI) తెలిపింది. మన దేశంలో లభించే కోడిగుడ్లు అన్నీ ఎంతో సురక్షితమైనవనీ, ఎలాంటి భయం లేకుండా కోడిగుడ్లు తినవచ్చని తెలియజేసింది.

కమలా పండ్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుశీతాకాలం సీజన్‌లో మార్కెట్లోకి కమలా పండ్లు వచ్చేస్తాయి. వీటిని తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. వీటి గురించి తెలిస్తే కమలా పండ్లు తినకుండా వుండరు. కమలాలను తింటే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కమలా పండ్లు తింటే బరువు తగ్గడానికి సహాయపడవచ్చు. కమలా పండ్లలో వున్న విటమిన్లు వృద్ధాప్య లక్షణాలను త్వరగా రానీయవు. రక్తపోటు స్థాయిలను నియంత్రించే గుణం వీటిలో వుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించే శక్తి కమలా పండ్లకు వుంది. గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడంలో మేలు చేస్తాయి. మధుమేహం నియంత్రణకు తోడ్పాటునిస్తాయి.

జిమ్‌లో అధిక బరువులు ఎత్తితే.. కంటి చూపుపోతుందా?జిమ్‌లో వ్యాయామం చేసేవాళ్లు పరిమితికి మించి బరువులు ఎత్తుతుంటారు. ఇలాంటి వారు కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలకు లోనవుతున్నారు. తాజాగా ఓ యువకుడు జిమ్‌లో అధిక బరువు ఎత్తడంతో కంటి చూపు మందగించింది. ఒక కన్ను బాగానే ఉన్నా మరొక కంటితో ఏమీ చూడలేక పోయారు.

కొలెస్ట్రాల్ లెవల్స్ తగ్గేందుకు సాయపడే అలసందలుఅలసందలులో పోషక విలువలు అమోఘంగా ఉంటాయి. దీనిలోని పీచుపదార్దం ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల జీర్ణక్రియకు చాలా మంచిది. అలసందలులో ఉన్న ఆరోగ్యప్రయోజనాలేమిటో తెలుసుకుందాము. అలసందల్లో అధిక ఫైబర్ కలిగి ఉండడం వలన జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. మలబద్దకాన్ని నివారిస్తుంది. అలసందల్లో పుష్కలంగా లభించే మిటమిన్ కె మెదడు చురుకుగా పని చేయడంలో దోహదపడుతుంది. అలసందల్లో ఉండే ఐరన్, మెగ్నీషియం ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరిగేలా చేస్తాయి. మధుమేహంతో బాధపడే వారికి లో-గ్లిజమిక్ ఇండెక్స్ కలిగిన అలసందలు చాలా ఆరోగ్యకరం. అలసందలు తినటం వల్ల ఎక్కువసేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంటుంది.
