Flim Chamber: సినిమాకు ఆపరేషన్ చేయాలంటే అందరూ డాక్టర్లేనా !
Chiru, Naag, Balayya, Venky
‘పెద్ది’ సినిమా కథ ఏంబాలేదు? దానికి మళ్లీ ‘‘చికిరి చికిరి....’’ అంటూ పాటొకటి..ఎవరికి చేతనైనట్లు వాళ్లు మాట్లాడొచ్చు. ఎవరిని ఎలా మాట్లాడినా, ఎక్కడుండి మాట్లాడినా సోషల్ మీడియాలో ఎంత దుర్భాషలాడినా పళ్లు బయటపెట్టి నవ్వుకుంటూ చూసేస్తాం. గత రెండు మూడేళ్లలో ఒక వింత జాతి పుట్టుకొచ్చింది. వీళ్లను చూస్తుంటే హైనాలకు, కుక్కలకు క్రాస్ బ్రీడ్ చేస్తే వీళ్లు పుట్టారా అనిపిస్తుంది.
ఒక ఇంట్లో వంటమనిషిగా కుదిరి వంటమనిషిగా పని చేయాలంటే కూడా వంట చేయటం వస్తేనే పని దొరుకుతుంది. కూలి పనిచేయాలంటే కాయకష్టం చేయటంతో పాటు ఎంతోకొంత అలవాటై ఉండాలి. సినిమా గురించి మాట్లాడాలి సినిమాని విశ్లేషించాలంటే మాత్రం వాడికి ఏ అర్హత అవసరం లేదు. ఎందుకంటే సినిమా వాడు అందరి సొత్తు. సినిమావాళ్లని, సినిమాని ఎవ్వరైనా ఏమైనా అనొచ్చు.
ఒక సినిమాని ఎవరైనా ఆపరేషన్ చేయవచ్చు. ఇక్కడ అందరూ డాక్టర్లే, అందరూ సర్జన్లే. ‘‘ బతికుండగానే చంపేయబడే ఒకే ఒక ప్రాణంలేని బొమ్మ ఈ భూమ్మీద ఉంది అంటే అది సినిమా’’ మాత్రమే. ఒక సినిమా చేయాలంటే కథ, దర్శకుడు, నిర్మాతలతో పాటు 24 శాఖల వాళ్లు కష్టపడతారు. కానీ సినిమా విడుదలకాకముందే ఉత్త పుణ్యానికి విమర్శించే దరిద్రులకు ఎటువంటి కష్టం ఉండదు. వాళ్లకు ఎటువంటి అర్హత అవసరం లేదు. ఈ దరిద్రులకు ఫోన్ వాడటంతో పాటు సోషల్ మీడియాలోని యాప్లు వాడటం వస్తే సరిపోతుంది. అమ్మా నాన్నలు కలిస్తే పుట్టినోళ్లు కాదు...అంతా ఏఐ బ్రీడ్. వీళ్లు నిజమో అబద్దమో వీళ్లకే తెలియదు.
వాళ్లకేం కావాలో వాళ్లనుండి ప్రేక్షకులు ఏం కోరుకుంటున్నారో అదే ఇస్తున్నాం అనే భ్రమలో బతికేసే ఏఐ జాతి. వీళ్లంతా బాక్టీరియా నుండి పుట్టే పురుగులు. మంచిని మంచిగా చూడటం రాని జాతి ఇది. వీళ్లను పెంచి పోషించే వాళ్లందరికి శతకోటి వందనాలు. వీళ్ల ఆగడాలను ఎవ్వరూ చూడట్లేదు, మమ్మల్ని ఎవరూ ఏం పీకలేరు అనుకునే జాతి అంతమయ్యే ముహూర్తం అతి త్వరలోనే రాబోతుంది. తస్మాత్ జాగ్రత్త . మీ అమ్మానాన్నలకైనా మీరేం పనిచేస్తున్నారో తెలియనివ్వండి. నీతి లేని కుక్కల్లారా...ఒక సినిమా విడుదలకోసం గోతికాడ నక్కల్లా ఎదురుచూస్తుంటారు.
ఆ సినిమాని ఎలా చంపేద్దామా అని. అది పాత ట్రెండ్. ఇంకా సినిమా విడుదలకు నాలుగు నెలల టైమ్ ఉంది. అయినా మీ దరిద్రాన్ని బయటపెట్టటానికి ఒక కుక్కలా గుంపులా చేరి మీరంతా ఆ సినిమా కథలు తెలుసు. అదో వేస్ట్ కథ అనుకుంటూ మీరు చెప్పే సొల్లును యూట్యూబ్లో పోస్ట్ చేసి పైశాచిక ఆనందాన్ని పొందుతున్నారు. మీరు ఆడిపోసుకుంటున్న సినిమాల నిర్మాతల, దర్శకుల తాలూకు ఉసురు మీకు తగలక మానదు. మీరు రోడ్డున పడే రోజు అతి త్వరలో రాబోతుందంటూ ఫిలింఛాంబర్ లో నిర్మాతలు వాపోతున్నారు.. దీనికి త్వరలో ఓ కార్యరూపం దాల్చనున్నదని తెలుస్తోంది.